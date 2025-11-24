AI for Investment: पारंपरिक सलाहकार से डिजिटल निवेश तक: जानिए कैसे एल्गोरिदम ने बदल दी मेरी निवेश की राह

AI Advisor Digital Investment: कुछ परिवार अपनी खास रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं. हमारे परिवार ने पीढ़ियों तक एक वित्तीय सलाहकार को अपनाया. पंद्रह सालों तक, अरविंद अंकल वह भरोसेमंद शख़्स रहे, जो हमारे पोर्टफोलियो को हमारे पिता से भी बेहतर समझते थे.

लेकिन पिछले महीने, मैंने वो कदम उठा लिया जो किसी परिवार में शायद “अपराध” ही माना जाता हो. मैंने उन्हें बदल दिया.

Advertisment

मैंने अपने पिता से कहा, “पापा, अब मैं अरविंद अंकल को अपने निवेश के लिए कॉल नहीं करूंगी. मैंने एक विकल्प ढूंढ लिया है.”

मैंने अपने माता-पिता को घंटों तक ‘सुरक्षित विकल्पों’ पर चर्चा करते देखते हुए देखा है मैं यही देखते हुए बड़ी हुई हूँ.उनके लिए निवेश का मतलब था किसी इंसान से हाथ मिलाना और उसके साथ एक कप चाय पीना. मेरी निवेश की शैली इसका बिल्कुल उलट है.

स्वाभाविक ही था कि मेरे पापा के चेहरे के हाव-भाव खाना खाते-खाते ही बदल गए. उसके बाद का सन्नाटा तो बेमिसाल था. और सच कहूँ तो, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी का सबसे समझदार फैसला लिया है या सबसे मूर्खतापूर्ण.

क्या कोई ऐप सच में दशकों की इंसानी समझ की जगह ले सकता है? यही मैं जानने निकल पड़ी. और अगले कुछ महीनों में मैंने महसूस किया कि जब पैसा मशीन के हाथों में होता है, तो उसका अनुभव कितना अलग होता है.

Also Read: सिर्फ IIT Delhi, DU ही नहीं, इस साल कुल 46 कैंपस होंगे Gen Z पोस्ट ऑफिस से लैस

चाय से चार्ट तक

पापा को झटका लगा: “तुम अपने पैसे अब कंप्यूटर को संभालने दे रही हो?”

वो मुझे ताना नहीं मार रहे थे; वे सचमुच में कन्फ्यूज़ थे.

लेकिन मुझे ये कदम बिलकुल सही लगा. हमारी पीढ़ी ऐसी ही बड़ी हुई है जहाँ एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम Netflix पर क्या देखें और Spotify पर कौन सा गाना सुनें. तो हमारे लिए ये अजीब नहीं है कि एल्गोरिदम हमारे पैसे को भी समझ सकता है.

और डेटा भी इसे सही साबित करता है जो ये कहता है कि:

70% Gen Z और मिलेनियल्स फिनटेक ऐप्स का इस्तेमाल बजट बनाने या निवेश के लिए करते हैं.

वैश्विक डिजिटल फाइनेंस ऐप मार्केट में 23% की CAGR बढ़त निवेशकों के व्यवहार में बड़े बदलाव को दर्शाती है.

जहां मेरे पापा ने भरोसा एक इंसान पर रखा, मेरी पीढ़ी का भरोसा डेटा और ऑटोमेशन पर है.

Also Read: Dharmendra Death News : धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने कहा - भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

एल्गोरिदम ने मेरा भरोसा कैसे जीता

23 साल की उम्र में अपनी जैसी दूसरी जवान, नासमझ और काफी हद तक भोली लड़कियों कि तरह मैंने भी निवेश (investment) शुरू किया. शुरूआत में मैं एक इंसानी सलाहकार के मार्गदर्शन पर चलती थी. YouTube के टिप्स फॉलो करती थी और हर मार्केट के उतार-चढ़ाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देती थी.

परंपरागत सलाह लेने के बावजूद मैंने पाया कि मेरे फैसलों पर अभी भी मेरे इमोशंस हावी थे.

कुछ सालों बाद, एक दोस्त ने मुझे एक रोबो-एडवाइजरी प्लेटफ़ॉर्म सुझाया. कहा जा रहा था कि यह प्लेटफ़ॉर्म ‘बहुत अच्छा कर रहा है’.

मुझमे इससे 4 बदलाव आए :

कम खर्च पारंपरिक सलाहकार सालाना 1-2% AUM चार्ज करते हैं. मेरी रोबो-प्लेटफ़ॉर्म केवल लगभग 0.5% चार्ज करती है. पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम मेरी उम्र, आय, जोखिम प्रोफ़ाइल और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है. कंसिस्टेंसी इंसानी सलाहकार “सही समय” का इंतजार करते हैं. मेरा प्लेटफ़ॉर्म बिना किसी भावना के ऑटोमैटिक रूप से रीबैलेंस करता है. इंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट मुझे समय पर लोन पेमेंट का रिमाइंडर टाइम से दे दिया जाता है, इसमें कोई ‘उप्स' भूल गए वाले महीने नहीं होते. साथ ही, इंटरएक्टिव प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे पैसे पर पूरा कंट्रोल रखते हुए फाइनेंशियल गोल्स ट्रैक करने में मदद की है. डिस्क्लेमर: भारत में रोबो-प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ निवेश संबंधी सलाह देते हैं, पूरी वित्तीय योजना नहीं बनाते. Also Read: Multi-Asset Funds vs Aggressive Hybrid Funds: 10 साल के प्रदर्शन में कौन रहा आगे? मेरा ₹1 लाख का एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए कि क्या कोई एल्गोरिदम सच में इंसानी सलाहकार की जगह ले सकता है, मैंने ₹1 लाख रोबो-एडवाइजरी प्लेटफ़ॉर्म में बस इतनी बात बताकर लगाए- “मैं 33 साल की हूँ, मॉडरेट रिस्क ले सकती हूँ और अगले 10 साल के लिए निवेश कर रही हूँ.” प्लेटफ़ॉर्म ने जो पोर्टफोलियो दिया, वो पापा वाले तरीके से बिल्कुल अलग था. ये साफ-सुथरा और मैथेमैटिकली बैलेंस्ड था. पोर्टफोलियो के हिसाब से 70% शेयर, 25% डेब्ट, 5% गोल्ड में लगाना चाहिए. नीचे वाला ग्राफ दिखाता है कि पहले दिन मेरे पैसे कैसे बांटे गए थे. कोई “बीटा, मार्केट्स को ठहरने दो” वाली बात वहां नहीं थी. एक साल बाद रिटर्न्स तो ज्यादा चौंकाने वाले नहीं थे, लेकिन वे लगातार अच्छे बने रहे. और सबसे बड़ी बात, मेरा बेहेवियर बदल गया. मैं प्लान पर डटी रही और अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाई. एल्गोरिदम क्या नहीं कर सकते प्लेटफ़ॉर्म का दो साल तक इस्तेमाल करने के बाद जो बातें साफ हो गईं वो ये थी -

वे हमारी ज़िंदगी की पूरी स्थिति नहीं समझ सकते : ऐप नहीं जानता कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस कब देनी है या मुझे एक महीने के लिए SIP रोकना क्यों पड़ रहा है.

वे भावनाओं से जुड़े गोल्स को भी नहीं समझते: निवेश सिर्फ नंबर नहीं है, यह सुरक्षा, इज्ज़त और परिवार के लिए बेहतर भविष्य देने का तरीका है. एल्गोरिदम ये महसूस नहीं कर सकते.

ऑटोमेशन की कुछ कानूनी लिमिट्स होती हैं: भारत में रोबो-प्लेटफ़ॉर्म को नियमों का पालन करना पड़ता है: रीबैलेंसिंग या टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग के लिए अक्सर यूज़र की साफ़ मंज़ूरी चाहिए.

वे हमारी पर्सनल प्राथमिकताओं की नज़ाकत नहीं समझ सकते: अचानक आए खर्च, बदलती इच्छाओं, बढ़ती जिम्मेदारियों को एक मशीन तब तक नहीं जान सकती जब तक मैं उसे नहीं बताती.

यहीं पर इंसान की जरूरत अभी भी है. इसलिए साल में एक बार मैं अपने CA के साथ बैठती हूँ, टैक्स चेक करती हूँ, लंबे समय के गोल्स एडजस्ट करती हूँ और अपने मनी डिसीज़न के पीछे छुपे “क्यों” को समझती हूँ.

लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए? उसमे तो एल्गोरिदम ही सही है. यह एसेट अलॉकेशन, रीबैलेंसिंग और रिमाइंडर का ध्यान रखता है.

Also Read: Nippon India Pharma Fund : पावरफुल SIP परफॉर्मेंस के 21 साल, 18%+ CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड

असल जिंदगी में हाइब्रिड मॉडल क्यों काम करता है

मेरे पापा-मम्मी पैसे को बहुत कीमती और पवित्र मानते हैं. बहुत सारे ओल्डर इंडियंस आज भी सोने और फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में पैसा रखते हैं. आमतौर पर एक भारतीय घर के कुल पैसे में सिर्फ 5.8% ही शेयरों में लगा होता है.

दूसरी तरफ मैं म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती प्रवृत्ति को अपनाती हूँ. असल में मेरी तरह 22–35 साल की उम्र के 52% युवा SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना पसंद करते हैं.

तो सवाल यह है—किसका तरीका बेहतर है?

जवाब यह है- कोई भी एक तरीका सही नहीं है. मैं पैसे को एक ऐसा टूल मानती हूँ जिसे डेटा के जरिए और बढ़ाया जा सकता है. यह सच है कि दुनिया भर में केवल रोबो-एडवाइजर्स को सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने में मुश्किल आती है क्योकि:

अक्विज़िशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं

हर यूज़र से कम कमाई होती है

नियमों की वजह से पूरी तरह ऑटोमेशन नहीं हो पाता

कई स्टैंडअलोन रोबो प्लेटफ़ॉर्म बंद हो चुके हैं

यहीं वजह है कि हाइब्रिड-एडवाइजरी मॉडल सिर्फ रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म से बेहतर काम करते हैं. तो हाँ, मैंने अपने अरविंद अंकल को एक एल्गोरिदम से बदल दिया. लेकिन मैंने इंसानी संदर्भ को खत्म नहीं किया, मैंने बस उनकी भूमिका बदल दी.

क्योंकि आखिर में, लॉजिक और समझदारी का मेल ही मेरे पैसे को सही राह पर बनाए रखने में काम आया.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.