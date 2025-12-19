EPFO ने शुरू की EES 2025 योजना: पुराने पीएफ नामांकन के लिए मिला 6 महीने का समय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्प्लॉयर्स से एक विशेष एकमुश्त नामांकन योजना वन -टाइम एनरोलमेंट स्कीम का लाभ उठाने का आग्रह किया है. यह योजना छह महीने की कंप्लायंस विंडो प्रदान करती है, ताकि पिछले समय में हुई चूक के लिए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPF कवरेज के दायरे में लाया जा सके.

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना और उन कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularisation) को आसान बनाना है, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूट गए थे.

ईईएस-2025 के तहत छह महीने की विशेष नामांकन सुविधा

ईपीएफओ (EPFO) ने एम्प्लॉयर्स के लिए अनुपालन (compliance) को सरल बनाने के उद्देश्य से एक सुविधा-केंद्रित पहल के रूप में कर्मचारी नामांकन योजना (EES)-2025 की शुरुआत की है. यह योजना नवंबर 2025 से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि (window) प्रदान करती है, जिससे प्रतिष्ठानों को उन पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने की अनुमति मिलती है जिन्हें पहले EPF कवरेज से बाहर रखा गया था.

बयान में कहा गया है कि जो प्रतिष्ठान एस्टाब्लिशमेंट्स पहले ईपीएफ अधिनियम (EPF Act) के दायरे में नहीं आते थे, वे इस अवधि के दौरान कवरेज के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद पात्र कर्मचारियों की घोषणा और उनका नामांकन कर सकते हैं. यह पहल एम्प्लॉयर्स को लंबी मुकदमेबाजी या काम्प्लेक्स प्रोसीडिंग्स का सामना किए बिना पिछली चूकों (lapses) को सुधारने और उन्हें नियमित करने में भी सक्षम बनाती है.

पिछले डिफ़ॉल्ट के लिए सीमित लायबिलिटी

EES-2025 के तहत, उन मामलों में एम्प्लॉयर्स को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी जहाँ पहले कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन नहीं काटा गया था. ऐसी स्थितियों में, एम्प्लॉयर्स को केवल एम्प्लॉयर्स के हिस्से का कंट्रीब्यूशन, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज और ₹100 के एकमुश्त पीनल डैमेजेस को जमा करने की आवश्यकता होगी. इस भुगतान को EPFO की तीनों योजनाओं में फुल कंप्लायंस माना जाएगा.

यह योजना उन एस्टाब्लिशमेंट्स को भी एलिजिबिलिटी प्रदान करती है जो वर्तमान में एसेसमेंट इंक्वेरी का सामना कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत भी लाभ उठाए जा सकते हैं, जो उस योजना के नियमों और शर्तों के अधीन होंगे.

ईपीएफओ ने इसे समयबद्ध अवसर करार देते हुए एम्प्लॉयर्स से भाग लेने और “सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा” के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देने का आग्रह किया है. व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, संगठन ईईएस-2025 के तहत पेंडिंग कंप्लायंसेस को नियमित करने के लिए पहचाने गए डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉयर्स तक एसएमएस और ईमेल के माध्यम से संपर्क करेगा.

बयान में आगे कहा गया है कि एम्प्लॉयर्स को इस योजना के प्रावधानों और लाभों से परिचित कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है. साथ ही ईपीएफओ (EPFO) ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है ताकि ईपीएफ ढांचे के तहत संविदात्मक (contractual) और आकस्मिक (casual) श्रमिकों के नामांकन को बढ़ावा दिया जा सके.

