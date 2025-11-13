फ्लेक्सी-कैप या मल्टी-कैप? 10 साल के आंकड़े बताते हैं कौन है असली विजेता!

भारतीय म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय से लचीलापन और नियमों का टकराव रहा है. फ्लेक्सी-कैप फंड्स को बड़े, मध्यम और छोटे शेयरों में निवेश करने की आज़ादी है, जबकि मल्टी-कैप फंड्स को तय अनुपात में निवेश करना पड़ता है. दस साल बाद, आंकड़े बताते हैं कि यह मुकाबला नहीं, बल्कि दो अलग तरीकों से पैसा बढ़ाने की कहानी है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस म्यूचुअल फंड स्क्रीनर (financialexpress.com) के 10 नवंबर, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, फ्लेक्सी-कैप फंड्स की श्रेणी ने दस वर्षों में 13.89% की CAGR, पांच वर्षों में 18.27% और तीन वर्षों में 16.15% की CAGR दर्ज की है. मल्टी-कैप फंड्स, जिनके पास अभी पूरे दस साल का डेटा उपलब्ध नहीं है, ने तीन वर्षों में 18.84% और पांच वर्षों में 4.57% की CAGR दिखाई है.

सरल शब्दों में कहें तो, फ्लेक्सी-कैप्स ने लंबी अवधि में अधिक स्थिरता दिखाई है, जबकि मल्टी-कैप्स ने छोटी अवधि में बेहतर तेजी दर्ज की है. जब हम दोनों फंड्स की तुलना Nifty 500 TRI की दस साल की 14.97% CAGR से करते हैं, तो पिछले दशक को ऐसा देखा जा सकता है जैसे यह चुस्ती (Flexi-cap) और संतुलित विविधीकरण (Multi-cap) के बीच की प्रतियोगिता हो।

फ्लेक्सी-कैप और मल्टी-कैप फंड्स क्या हैं?

फ्लेक्सी-कैप फंड किसी भी अनुपात में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में निवेश कर सकता है. यह लचीलापन फंड मैनेजर्स को मार्केट वैलुएशन्स , लिक्विडिटी साइकल्स और सेंटीमट शिफ्ट्स में बदलाव के अनुसार प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है. यह दृष्टिकोण रणनीतिक चुस्ती (tactical agility) पर आधारित होता है.

इसके विपरीत, मल्टी-कैप फंड को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में कम से कम 25% निवेश बनाए रखना होता है. यह नियम संतुलन सुनिश्चित करता है और निवेशकों को किसी एक सेगमेंट में अधिक जोखिम लेने से बचाता है, लेकिन जब किसी एक मार्केट कैप का प्रदर्शन अच्छा हो, तब रणनीतिक एकाग्रता (tactical concentration) की संभावना को सीमित कर देता है.

2017–18 में SEBI द्वारा की गई रीक्लासिफिकेशन ने इस भेद को और स्पष्ट कर दिया, और समय के साथ डेटा ने यह दिखाया कि फंड मैनेजर्स द्वारा लचीलापन (flexibility) इस्तेमाल करने (या न करने) का तरीका प्रदर्शन को उतना ही प्रभावित करता है जितना स्टॉक चयन करता है.

पिछले 10 वर्षों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फ्लेक्सी-कैप फंड्स

Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth

इस फंड ने पिछले 10 वर्षों में 18.46% की CAGR दर्ज की है, जो Nifty 500 TRI की 14.97% CAGR से 3.49% अधिक है. इसका NAV ₹93.54 है और AUM ₹1,19,723 करोड़ के स्तर पर है. फंड का expense ratio 0.63% है, जबकि portfolio turnover ratio 37.19% है, जो कम लेन-देन और फंड मैनेजर्स की लंबी अवधि की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

फंड के प्रमुख होल्डिंग्स में HDFC Bank, Power Grid और Bajaj Holdings शामिल हैं, और इसे बहुत उच्च जोखिम (Very High Risk) वाला रेटिंग दी गई है.

इसका Sharpe ratio 1.70 मजबूत रिस्क-एडजस्टेड प्रदर्शन को दर्शाता है. सरल शब्दों में, Sharpe ratio किसी निवेश के जोखिम के हिसाब से मिले रिटर्न को दिखाता है। आम तौर पर जितना अधिक Sharpe ratio होता है वह उतना ही अच्छा माना जाता है.

सरल शब्दों में,Sharpe ratioकिसी निवेश के रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न को दर्शाता है. आम तौर पर, जितना अधिक Sharpe ratio होगा, वह उतना ही बेहतर माना जाता है.

दूसरी ओर, Beta यह दर्शाता है कि किसी फंड की रिटर्न्स सेंसेक्स की चाल के प्रति कितनी संवेदनशील हैं. अगर Beta 1 है, तो फंड की रिटर्न्स बेंचमार्क की चाल के साथ समान रूप से बदलती हैं; और अगर Beta 1 से अधिक है, तो फंड की रिटर्न्स बेंचमार्क की तुलना में तेजी से ऊपर या नीचे जाती हैं.

HDFC Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth

HDFC Flexi Cap Fund ने पिछले दस वर्षों में 17.42% की CAGR दर्ज की है, जो बेंचमार्क से 2.45% अधिक है. इसका NAV ₹2,250.20 है और AUM ₹85,560 करोड़ के स्तर पर है. फंड का expense ratio 0.70% है, जबकि portfolio turnover ratio 20.60% है, जो अपेक्षाकृत स्थिर बाय एंड होल्ड (buy-and-hold) निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है.

फंड के प्रमुख होल्डिंग्स मेंICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank और State Bank of India शामिल हैं, जो इसके पोर्टफोलियो में प्रमुख स्थान रखते हैं.

इसका Sharpe ratio 1.47 मजबूत रिस्क-एडजस्टेड प्रदर्शन को दर्शाता है.

Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth

इस फंड ने पिछले 10 वर्षों में 15.74% की CAGR दर्ज की है जो Nifty 500 TRI की 14.97% से थोड़ा अधिक है. इसका AUM ₹23,533 करोड़ है और Direct Plan का expense ratio 0.86% है. फंड का NAV ₹1,548.26 है.

फंड का portfolio turnover ratio 33% कम लेन-देन को दर्शाता है, जो इसके “buy-and-hold” निवेश दृष्टिकोण को मजबूत करता है.

फंड का sector allocation मुख्य रूप से बैंकिंग (21.96%), आईटी (9.36%) और ऑटोमोबाइल्स (6.82%) की ओर झुका हुआ है, जिससे संतुलन बना हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता. इसका Sharpe ratio 0.91 फ्लेक्सी-कैप समकक्षों की तुलना में कम है, जो कमजोर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न को दर्शाता है, लेकिन फिर भी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आम तौर पर स्थिर प्रोफाइल को प्रदर्शित करता है.

यहाँ Screener से ली गई संक्षिप्त झलक है:

पिछले 10 वर्षों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मल्टी-कैप फंड्स

Quant Multi Cap Fund – Direct Plan – Growth

मल्टी-कैप स्कीम्स में, Quant Multi Cap Fund सबसे प्रमुख है, जिसने पिछले 10 वर्षों में 18.55% की CAGR दर्ज की है, जो Nifty 500 TRI की 14.97% CAGR से 3.58% अधिक है. इसका NAV ₹681.68 है और AUM ₹9,323 करोड़ के स्तर पर है. फंड का expense ratio 0.62% है, जबकि portfolio turnover ratio 79% है, जो Quant के उच्च-फ्रीक्वेंसी, डेटा-चालित रिबैलेंसिंग मॉडल के अनुरूप है.

फंड के प्रमुख होल्डिंग्स मेंAurobindo Pharma, Reliance Industries, Adani Power और Britannia Industries शामिल हैं.

Quant Multi Cap Fund – Direct Plan – Growth का वर्तमान Sharpe ratio −0.44 है. यह उच्च-लेन-देन और उच्च विश्वसनीयता वाला दृष्टिकोण चक्रीय (cyclical) तेजी के दौर में रिटर्न को बढ़ाने में सहायक रहा है.

Sundaram Multi Cap Fund – Direct Plan – Growth

Sundaram Multi Cap Fund ने पिछले 10 वर्षों में 16.60% की CAGR दर्ज की है, जो विभिन्न मार्केट कैप्स में अनुशासित रिबैलेंसिंग के कारण संभव हुआ. इसका NAV ₹435.56 है और AUM ₹2,829 करोड़ के स्तर पर है.

फंड का expense ratio 0.94% है और portfolio turnover ratio 56.70% है, जो बताता है कि फंड में सक्रिय निवेश किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते.

फंड के प्रमुख होल्डिंग्स में HDFC Bank, ICICI Bank और Reliance Industries शामिल हैं. यद्यपि Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI बेंचमार्क के पास पूरी 10-वर्षीय श्रृंखला उपलब्ध नहीं है, लेकिन अल्पकालिक डेटा फंड की स्थिरता को समर्थन देते हैं.

इसका Sharpe ratio 0.80 है, जो फंड को सामान्य रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न प्रदान करता है और अधिकांश फ्लेक्सी-कैप फंड्स (flexi cap funds) और कुछ मल्टी-कैप फंड्स (multi cap funds) की तुलना में कम है.

Nippon India Multi Cap Fund – Direct Plan – Growth

Nippon India Multi Cap Fund ने पिछले 10 वर्षों में 16.23% की CAGR दर्ज की है. इसका NAV ₹332.12 है और AUM ₹47,294 करोड़ के स्तर पर है. फंड का expense ratio 0.73% है, जबकि portfolio turnover ratio 22.00% है, जो अपनी श्रेणी में सबसे कम में से एक है और होल्डिंग्स में स्थिरता को दर्शाता है.

फंड के प्रमुख निवेश में HDFC Bank, Axis Bank और Infosys शामिल हैं.

इसका Sharpe ratio 1.17 फंड के कुशल जोखिम प्रबंधन क्षमता और अस्थिरता के मुकाबले स्थिर अतिरिक्त रिटर्न को दर्शाता है, जिससे यह श्रेणी में बेहतर रिस्क-एडजस्टेड प्रदर्शन करने वाले फंड्स में स्थान रखता है.

यहाँ Screener से ली गई एक संक्षिप्त झलक है:

10 साल बाद कौन सा फंड रहा आगे?

यदि इस दशक को स्थिरता और सहनशीलता के आधार पर आंका जाए, तो फ्लेक्सी-कैप फंड्स ने कंसिस्टेंसी रेस जीती. तीनों फ्लेक्सी-कैप फंड्स ने Nifty 500 TRI की 10-वर्षीय CAGR को पार किया और कम अस्थिरता बनाए रखी, साथ ही 20% से 37% के बीच के turnover ratios ने फंड मैनेजर्स की नियंत्रण क्षमता को दर्शाया.

यदि निर्णय उच्चतम प्रदर्शन के आधार पर लिया जाए, तो मल्टी-कैप फंड्स ने ध्यान आकर्षित किया. Quant Multi Cap Fund की 10-वर्षीय CAGR 18.55% है, जो Parag Parikh Flexi Cap की 18.46% को केवल थोड़ा पीछे छोड़ती है, यह साबित करता है कि संरचित विविधीकरण (structured diversification) और रणनीतिक चुस्ती (tactical agility) के संयोजन से भी उत्कृष्ट कंपाउंडिंग रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है.

2025 में कौन सा फंड चुनना चाहिए?

जो निवेशक फंड मैनेजर के निर्णय और टैक्टिकल एलोकेशन के साथ सहज हैं, उन्हें फ्लेक्सी-कैप फंड्स का चयन करना चाहिए. ये फंड लंबी अवधि तक धैर्य रखने वाले निवेशकों को इनाम देते हैं और फंड हाउस के पोर्टफोलियो वेट्स को लचीले ढंग से बदलने की अनुमति देते हैं.

जो निवेशकबाजार में संतुलित एक्सपोज़र पसंद करते हैं उन्हें मल्टी-कैप फंड्स चुनना चाहिए. ये फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो सभी बाजार चक्रों में विविधीकरण बनाए रखना चाहते हैं और लगातार बदलावों की निगरानी नहीं करना चाहते.

चूंकि 2025 में सेक्टोरल बदलाव संभावित हैं, इसलिए बारबेल रणनीति (barbell strategy) काम आ सकती है: मुख्य आवंटन के लिए एक मजबूत फ्लेक्सी-कैप फंड और बिल्ट-इन डायवर्सिफिकेशन के लिए एक मल्टी-कैप फंड चुनें.

निवेशक के लिए मुख्य संदेश

फ्लेक्सी-कैप फंड्स स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन में प्रमुख हैं, जबकि मल्टी-कैप फंड्स उच्च विकास की अवधि में आगे रहते हैं. हालांकि, दस साल के दौरान फ्लेक्सी-कैप फंड्स थोड़ा आगे रहा है क्योंकि इनमें स्थिर CAGR, नियंत्रित लेन-देन और अनुमानित नुकसान (drawdowns) देखने को मिलते हैं।

फ्लेक्सी-कैप और मल्टी-कैप फंड्स दोनों ने संपत्ति सृजन में योगदान दिया है, लेकिन अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से. फ्लेक्सी-कैप्स ने निर्णय और समयबद्धता (judgment and timing) पर भरोसा किया, जबकि मल्टी-कैप्स ने संरचना और व्यापकता (structure and breadth) पर निर्भर किया.

निवेशकों के लिए निर्णय किसी “विजेता” को चुनने के बारे में नहीं है. यहव्यक्तित्व और निवेश प्रवृत्ति (temperament) को समझने का मामला है. जो निवेशक सरल कम्पाउंडिंग और कम लेन-देन पसंद करते हैं, वे फ्लेक्सी-कैप्स की ओर झुक सकते हैं. वहीं जो अस्थिरता सहन कर सकते हैं और उच्च प्रदर्शन की अवधि चाहते हैं, वे मल्टी-कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

