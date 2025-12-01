Pension Alert: बैंकों को निर्देश: पेंशनभोगियों को हर महीने डिजिटल पेंशन पर्ची भेजना अनिवार्य

सीपीएओ ने जोर दिया है कि यह सेवा अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं, क्योंकि कई वरिष्ठ पेंशनभोगी वित्तीय योजना, कर रिकॉर्ड और शिकायत निवारण के लिए पेंशन पर्ची पर निर्भर करते हैं.

पेंशन पर्चियों का महत्व

पेंशन पर्चियों में मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत का विवरण, बकाया या संशोधन, टीडीएस कटौतियां और बैंक क्रेडिट विवरण शामिल होते हैं. यह पेंशनभोगियों के लिए मासिक वित्तीय रिकॉर्ड का अहम साधन है.

कई पेंशनभोगियों विशेषकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह पर्ची ही मासिक रिकॉर्ड बन जाती है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कितनी राशि जमा हुई और किन कारणों से कटौती की गई.

सीपीएओ के नए निर्देश के साथ ही पेंशनभोगियों को यह भी याद रखना होगा कि आज 2025 के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है.

यह प्रमाण पत्र सभी पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य है चाहे वे केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हों, पारिवारिक पेंशनभोगी हों या बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हों, और इसे जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र), फेस ऑथेंटिकेशन ऐप, बैंक शाखाओं, डाकघर या कई स्थानों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से जमा किया जा सकता है.

यदि यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन को अस्थायी रूप से तब तक रोका जा सकता है जब तक कि सत्यापन पूरा न हो जाए. सरकार ने पेंशनभोगियों को लंबी कतारों और देरी से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की बार-बार सलाह दी है.

पहले के सर्कुलर की याद दिलाई गई

ताजा कार्यालय ज्ञापन में सीपीएओ के फरवरी 2024 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वही निर्देश जारी किए गए थे. चूँकि शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, इसलिए प्राधिकरण ने अब इन निर्देशों को दोहराया है और बैंकों को याद दिलाया है कि पेंशन पर्ची समय पर जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (CPPCs) की है.

