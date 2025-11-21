अभिषेक बच्चन: वह स्टार जिसने बॉलीवुड को निवेश में पीछे छोड़ दिया

बॉलीवुड बिलियनेयर्स में आपका स्वागत है. यहाँ हम रेड कार्पेट छोड़कर सीधे बोर्डरूम में चलते हैं और देखते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स अपनी कमाई शेयर, स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स टीम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट्स, प्रॉपर्टी और वो दूसरे तरीके जिनसे पैसा आता है, के जरिये कैसे बढ़ाते हैं. इसे आप बॉलीवुड (bollywood) के पैसा बनाने का पूरा रोडमैप समझ सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि फेम को कैसे लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति में बदला जाता है.
अभिषेक बच्चन तब सबसे ज़्यादा दिलचस्प नजर आते हैं जब कैमरा उनसे दूर होता है. इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 31 अगस्त 2014 की रात. यह उनके खेल एन्त्रेप्रेंयूरशिप की पहली बड़ी कोशिश का फाइनल मैच था. जयपुर पिंक पैंथर्स रॉनी स्क्रूवाला की यू मुम्बा के खिलाफ खेल रही थी. जैसे-जैसे मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा और दूसरा हाफ शुरू हुआ, सबको लग गया कि पैंथर्स की जीत लगभग तय है. लेकिन टीम के प्रमोटर और उसकी नींव रखने वाले अभिषेक ऐसे खड़े थे जैसे कोई फिल्म निर्माता अपने रिस्की प्रोजेक्ट के पहले शुक्रवार की रिलीज़ पर खड़ा हो. हाथ जोड़कर, आंखें मैच पर टिकी हुई, किसी से बात किए बिना और अगले सब्सटिट्यूट के लिए ऐसे कैलकुलेशन करते हुए जैसे यह कोई बॉक्स ऑफिस के शनिवार की सुबह हो.
जब जयपुर पिंक पैंथर्स जीती, तब अभिषेक ने परफेक्ट सेलिब्रिटी चीयर नहीं दिया. इसके बजाय उन्होंने राहत की सांस ली. (Image Source: Instagram/Team Abhishek Bachchan)
लीग नई थी, लाइट्स बहुत तेज़ और टीवी जैसी चमकदार थीं, और हर कमेंटेटर ऐसा बोल रहा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा खेल फिर से खोज लिया हो. जब जयपुर पिंक पैंथर्स जीती, तो अभिषेक ने कोई फ़िल्मी सेलिब्रिटी स्टाइल का जश्न नहीं मनाया. वह बस राहत की सांस लेकर थोड़े ढीले पड़ गए. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने हंसते हुए कहा कि टीम खरीदना उनके लिए “अंधेरे में शॉट” जैसा था. उन्होंने माना कि उन्हें बिज़नेस की कोई खास समझ नहीं थी और उनके सारे फैसले आम नियमों के खिलाफ थे. उन्होंने कहा, “मैंने सोचा लोग इसे देखना चाहेंगे. यह बस एक इंस्टिंक्ट था. मुझे लगा कि यह काम कर सकता है.” यहीं से भारत में कई बड़े दांव जन्म लेते हैं—इंस्टिंक्ट और साहस के बीच. वह छोटा सा जोखिम जो उन्होंने एक खेल और टीम पर लिया था, आज सैकड़ों करोड़ में बदल चुका है.
बचपन के मज़ाक से बनी जयपुर पिंक पैंथर्स की कहानी
इस जीत को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि टीम का नाम एक पारिवारिक मज़ाक से आया. बचपन में अमिताभ बच्चन उन्हें “टाइगर” कह दिया करते थे. एक दिन छोटे अभिषेक ने पलट कर अपने पिता को “पैंथर” कह दिया. सालों बाद, जब उन्हें जयपुर की एक टीम के लिए नाम, जानवर और रंग चुनना था तो वह निजी पल जुहू से एक स्पोर्ट्स ब्रांड का हिस्सा बन गया. “पिंक” उनकी बेटी आराध्या का पसंदीदा रंग है और जयपुर वह शहर था जहाँ अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों साथ में गए थे. अभिषेक के लिए हर निवेश सिर्फ बिज़नेस का हिसाब नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत कनेक्शन होता है.
फ़िल्मोग्राफी जिसने निवेशक बनाया
अभिषेक के पैसे लगाने के अंदाज़ को समझने के लिए आपको उनकी फ़िल्मोग्राफी पर थोड़ा समय बिताना होगा और इसे सिर्फ़ एक ग्राफ़ तक सीमित करने के फंदे से बचना होगा. भले ही महान जेपी दत्ता ने उन्हें और करीना को 2000 में Refugee में लॉन्च किया पर उनके करियर के शुरुआती साल आसान नहीं थे. उनकी शुरुआती कई फ़िल्में काम नहीं कर पाईं. फिर मणि रत्नम की Yuva और Guru और बाद में वाईआरएफ की Dhoom और Bunty Aur Babli ने उन्हें वह इमेज दी कि वह बड़े-बड़े नामों के साथ अपने दम पर खड़े रह सकें. फिर कुछ साल ऐसे भी आए जब वह मल्टीस्टारर फिल्मों में रहे और तारीफ अक्सर दूसरे एक्टर्स को मिलती रही. उनकी फिल्में दिखाती हैं कि अभिषेक Dasvi या Ghoomer जैसी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं और Ludo जैसी फिल्मों में मस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन वह बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह भरोसा करके पैसे नहीं कमाते. इसलिए, 2010 के शुरुआती सालों में उन्होंने ऐसे व्यवसायों में निवेश किया जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका काम सुबह छह बजे शुरू होता है.
स्पोर्ट्स साम्राज्य की शुरुआत
सबसे पहले उन्होंने कबड्डी में निवेश किया. इसके बाद वीटा दानी और एम. एस. धोनी (MS Dhoni)के साथ मिलकर चेन्नईयन फुटबॉल क्लब खरीदा जिससे उन्हें साउथ मार्केट और अलग-अलग बिज़नेस परिवारों से जुड़ने का मौका मिला. फिर 2015 और 2018 में इंडियन सुपर लीग में उनकी टीम ने दो खिताब जीते. यानी सीधे-साधे तरीके से कहें तो अभिषेक दो खेलों में चैंपियन बन चुके थे, जबकि हमारे आधे पावर स्टार्स ने तो अभी तक इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने का तरीका भी नहीं सोचा था.
अब लीग्स की बात करें. प्रो कबड्डी लीग के पहले सीजन में लगभग 435 मिलियन लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, जो उस साल सिर्फ़ आईपीएल से पीछे था. यह उस खेल के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो कल तक सिर्फ़ स्कूल के खेल जैसा माना जाता था. दस साल बाद, 2024 में, लीग के पहले 90 मैचों में ही 226 मिलियन लोग मैच देख चुके थे—क्रिकेट के अलावा यह अकेला खेल है जो हमेशा 200 मिलियन से ज्यादा दर्शक खींचता है. फुटबॉल की बात करें तो 2024-25 के सीजन में ISL के 163 मैचों में स्टेडियम में कुल 19,34,000 लोग आए. लीग चलाने वाली कंपनी भी आखिरकार 39% ज्यादा कमाई के साथ फायदा में आई. बस समझ लो, यही वह सिस्टम है जिसमें अभिषेक हैं. अब यह सिस्टम पूरी तरह से अपने दम पर काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है.
वो स्टार जो ईगो नहीं रखता
मैच के दौरान डगआउट में उनके साथ बैठो, तो सबसे ज्यादा जो दिखता है वो उनका स्टाइल नहीं, बल्कि याददाश्त है. Amazon Prime Video की Jaipur Pink Panthers – Sons of the Soil में इसे बिलकुल असली तरीके से दिखाया गया. वह सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, उनके माता-पिता को भी जानते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग भेजते हैं, खराब रेड होने पर कंधे पर हाथ रखते हैं, सीजन खराब जाने पर कैमरे के सामने थोड़े भावुक हो जाते हैं और उस एडिटिंग प्रोसेस को भी झेलते हैं जो किसी के भी ईगो को सबसे ज्यादा परखता है. वो वह बात भी खुलेआम कह देते हैं जो आम तौर पर छुपाई जाती है. उन्होंने NDTV को सीजन 10 से पहले बताया, “कभी-कभी कबड्डी खिलाड़ी मुझसे ज़्यादा पैसे ले लेते है. ” ये बस एक साधारण लाइन लगती है, लेकिन बताती है कि ये ऐसा स्टार है जो उस लीग में जो अभी अपनी पहचान बना रही है और धीरे-धीरे बड़ी हो रही है, झूठा दिखावा करने की बजाय सीधे सच को स्वीकार करता है.
अभिषेक बच्चन ने एक बार कहा, “कभी-कभी कबड्डी खिलाड़ी मुझसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं.”
(Image source: Instagram/Abhishek Bachchan)
अभिषेक की कबड्डी के प्रति प्यार की कहानी बड़ी ही पुरानी और प्यारी है. उन्हें इस खेल में दिलचस्पी तब आई जब उन्होंने अपने पिता को 1978 की हिट फ़िल्म Ganga Ki Saugandh में खेलते देखा. वह एक मज़ेदार किस्सा बताते हैं कि कैसे उनके पिता घर के पिछवाड़े में चाक से लाइनें खींचते और उन्हें सिखाते कि कैसे सांस लें, लाइन पार करें, रेड करें और टैकल करें. ये वो बातें हैं जो किसी बोर्डरूम में कभी नहीं सिखाई जातीं. जो लोग बचपन से किसी खेल से प्यार करते हैं, उनका लगाव ग्लैमर खत्म होने के बाद भी हमेशा रहता है.
जब अमिताभ-अभिषेक ने टेक में खेला बड़ा दांव
फिर 2015 की वो मज़ेदार दांव वाली कहानी भी है. अमिताभ बच्चन और अभिषेक ने मिलकर सिंगापुर की कंपनी Meridian Tech में $250,000 निवेश किया जिसका मुख्य एसेट Ziddu नाम की एक साइट थी. इस कहानी को कम शब्दों में कहें तो कंपनी ने क्रिप्टो वेव का फायदा उठाया और सिर्फ 2.5 साल में यह निवेश $11.7 मिलियन में बदल गया. आम तौर पर बॉलीवुड के निवेशक सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उस साल यह भारतीय फिल्म परिवार का टेक फाइनेंस में सबसे ड्रामेटिक कदम था.
स्पोर्ट्स और टेक के अलावा, अभिषेक ने कंज़्यूमर ब्रांड्स में भी पैसा लगाया है. जैसे Naagin, एक देसी हॉट सॉस ब्रांड, जिसने 2022 में लगभग $1 मिलियन जुटाए और तब से लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ Vahdam Tea में भी निवेश किया. फिर 2024 के आखिर में उन्होंने Zepto में भी दांव लगाया. एक ऐसे इंसान के लिए जो पर्सनल कहानियों को पसंद करता है, ये निवेश सिर्फ़ बिज़नेस नहीं, बल्कि उनकी अपनी यादों और कहानियों का खजाना है.
रियल एस्टेट की नींव
2020 से बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे एक्टिव प्रॉपर्टी निवेशकों में से एक बन गया है. Square Yards के डेटा के मुताबिक सिर्फ मुंबई में ही इनका निवेश लगभग ₹219 करोड़ का है और इसके अलावा विदेशों में भी उनके घर हैं. जून 2024 में अभिषेक ने बोरीवली में लगभग ₹15.4 करोड़ में छह फ्लैट खरीदे और दस मुलुंड खरीदों के बाद 2024 में परिवार का पोर्टफोलियो ₹100 करोड़ के पार चला गया. इसके साथ ही जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स के Sanctuary Falls में उनका दुबई का विला भी जोड़ लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यही वो बुनियाद है जो उन्हें स्पोर्ट्स और स्टार्टअप्स में बड़ा दांव लगाने की हिम्मत देती है.
वो बिना किसी दिखावे के अपने निवेश (investment) का तरीका बताते हैं. उन्होंने एक निवेश समिट में कहा, “मेरे पिताजी की पीढ़ी सिर्फ़ काम में इतनी बिज़ी रहती थी क्योंकि यही उनकी कमाई का मुख्य रास्ता था. मुझे लगता है आजकल एक्टर्स फिल्मों को मुख्य कमाई का जरिया मानते हैं, लेकिन सिर्फ़ जरिया नहीं. मैंने भी यही किया क्योंकि इससे मुझे वो फ़िल्में बनाने की आज़ादी मिलती है जो मैं चाहता हूँ, और जिन्हें मैं कंपीटिटिव प्राइस पर पेश कर सकता हूँ. ये रिस्क लग सकता है, लेकिन मुझे घर चलाने का दबाव नहीं है.”
असली सफलता: सीन नहीं, कहानी का मालिक बनना
और सबक? बेहद साफ़ और सधा हुआ. अभिषेक ने उस तात्कालिक तारीफ के पीछे दौड़ना छोड़ दिया जो शनिवार की रात तक ही रहती थी, और ऐसे काम करने लगे जो रोशनी ढलने के बाद भी टिकें. फिल्में आती रहेंगी, ब्रांड डील्स बनी रहेंगी लेकिन उन रातों में, जब सीटी बजती है सब भूल जाते हैं कि डगआउट में एक स्टार भी है, वह मालिक जिसने अपने पिता के साथ घर के आंगन में खेल-खेल में धैर्य सीखा. आज वह अपनी टीम को खेलते हुए देख रहा है और मुस्कुरा रहा है. यही असली सफलता है: जब आप सिर्फ़ सीन नहीं, बल्कि पूरी कहानी के मालिक होते हैं.
