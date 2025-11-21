अभिषेक बच्चन: वह स्टार जिसने बॉलीवुड को निवेश में पीछे छोड़ दिया

अभिषेक बच्चन ने एक बार कहा, “कभी-कभी कबड्डी खिलाड़ी मुझसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं.”

(Image source: Instagram/Abhishek Bachchan)

अभिषेक की कबड्डी के प्रति प्यार की कहानी बड़ी ही पुरानी और प्यारी है. उन्हें इस खेल में दिलचस्पी तब आई जब उन्होंने अपने पिता को 1978 की हिट फ़िल्म Ganga Ki Saugandh में खेलते देखा. वह एक मज़ेदार किस्सा बताते हैं कि कैसे उनके पिता घर के पिछवाड़े में चाक से लाइनें खींचते और उन्हें सिखाते कि कैसे सांस लें, लाइन पार करें, रेड करें और टैकल करें. ये वो बातें हैं जो किसी बोर्डरूम में कभी नहीं सिखाई जातीं. जो लोग बचपन से किसी खेल से प्यार करते हैं, उनका लगाव ग्लैमर खत्म होने के बाद भी हमेशा रहता है.

Also Read: Delhi Blast: गनई को विदेशी हैंडलर से मिले 42 बम बनाने के ट्यूटोरियल

जब अमिताभ-अभिषेक ने टेक में खेला बड़ा दांव

फिर 2015 की वो मज़ेदार दांव वाली कहानी भी है. अमिताभ बच्चन और अभिषेक ने मिलकर सिंगापुर की कंपनी Meridian Tech में $250,000 निवेश किया जिसका मुख्य एसेट Ziddu नाम की एक साइट थी. इस कहानी को कम शब्दों में कहें तो कंपनी ने क्रिप्टो वेव का फायदा उठाया और सिर्फ 2.5 साल में यह निवेश $11.7 मिलियन में बदल गया. आम तौर पर बॉलीवुड के निवेशक सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उस साल यह भारतीय फिल्म परिवार का टेक फाइनेंस में सबसे ड्रामेटिक कदम था.

स्पोर्ट्स और टेक के अलावा, अभिषेक ने कंज़्यूमर ब्रांड्स में भी पैसा लगाया है. जैसे Naagin, एक देसी हॉट सॉस ब्रांड, जिसने 2022 में लगभग $1 मिलियन जुटाए और तब से लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ Vahdam Tea में भी निवेश किया. फिर 2024 के आखिर में उन्होंने Zepto में भी दांव लगाया. एक ऐसे इंसान के लिए जो पर्सनल कहानियों को पसंद करता है, ये निवेश सिर्फ़ बिज़नेस नहीं, बल्कि उनकी अपनी यादों और कहानियों का खजाना है.

रियल एस्टेट की नींव

2020 से बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे एक्टिव प्रॉपर्टी निवेशकों में से एक बन गया है. Square Yards के डेटा के मुताबिक सिर्फ मुंबई में ही इनका निवेश लगभग ₹219 करोड़ का है और इसके अलावा विदेशों में भी उनके घर हैं. जून 2024 में अभिषेक ने बोरीवली में लगभग ₹15.4 करोड़ में छह फ्लैट खरीदे और दस मुलुंड खरीदों के बाद 2024 में परिवार का पोर्टफोलियो ₹100 करोड़ के पार चला गया. इसके साथ ही जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स के Sanctuary Falls में उनका दुबई का विला भी जोड़ लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यही वो बुनियाद है जो उन्हें स्पोर्ट्स और स्टार्टअप्स में बड़ा दांव लगाने की हिम्मत देती है.

वो बिना किसी दिखावे के अपने निवेश (investment) का तरीका बताते हैं. उन्होंने एक निवेश समिट में कहा, “मेरे पिताजी की पीढ़ी सिर्फ़ काम में इतनी बिज़ी रहती थी क्योंकि यही उनकी कमाई का मुख्य रास्ता था. मुझे लगता है आजकल एक्टर्स फिल्मों को मुख्य कमाई का जरिया मानते हैं, लेकिन सिर्फ़ जरिया नहीं. मैंने भी यही किया क्योंकि इससे मुझे वो फ़िल्में बनाने की आज़ादी मिलती है जो मैं चाहता हूँ, और जिन्हें मैं कंपीटिटिव प्राइस पर पेश कर सकता हूँ. ये रिस्क लग सकता है, लेकिन मुझे घर चलाने का दबाव नहीं है.”

Also Read: PAN Card Decode: पैन कार्ड के हर अक्षर और अंक का क्या है मतलब, 10 अंकों में छुपे राज यहां समझिए

असली सफलता: सीन नहीं, कहानी का मालिक बनना

और सबक? बेहद साफ़ और सधा हुआ. अभिषेक ने उस तात्कालिक तारीफ के पीछे दौड़ना छोड़ दिया जो शनिवार की रात तक ही रहती थी, और ऐसे काम करने लगे जो रोशनी ढलने के बाद भी टिकें. फिल्में आती रहेंगी, ब्रांड डील्स बनी रहेंगी लेकिन उन रातों में, जब सीटी बजती है सब भूल जाते हैं कि डगआउट में एक स्टार भी है, वह मालिक जिसने अपने पिता के साथ घर के आंगन में खेल-खेल में धैर्य सीखा. आज वह अपनी टीम को खेलते हुए देख रहा है और मुस्कुरा रहा है. यही असली सफलता है: जब आप सिर्फ़ सीन नहीं, बल्कि पूरी कहानी के मालिक होते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.