भारत के प्रमुख शहरों में घरों की कीमतें: 2025 में संपत्ति खरीदने के लिए सबसे सस्ता मेट्रो कौन सा है?

भारत के हाउसिंग बूम के बीच, अहमदाबाद ने एक ऐसा बाजार पेश किया है जो शांत, किफायती और भविष्य के लिए वादे के साथ स्थिर बना हुआ है. PropTiger.com की Real Insight Residential जुलाई–सितंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद लगातार भारत के बड़े शहरों में सबसे सस्ते हाउसिंग मार्केट के रूप में उभरा. यहां मकानों की औसत कीमत तीसरी तिमाही 2025 में ₹4,820 प्रति वर्ग फुट थी, जो सालाना आधार पर 7.9% और तिमाही आधार पर 1.9% बढ़ी.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के आठ प्रमुख शहरों में संपत्ति (Property) की कीमतें तिमाही आधार पर 7% से 19% तक बढ़ीं, जिसमें दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद सबसे आगे रहे. जबकि ये बड़े मेट्रो शहर दोगुने अंकों की वृद्धि और तेजी से बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं, अहमदाबाद का परिदृश्य अलग है. यहां मूल्य वृद्धि संयमित है, लॉन्च नियंत्रित हैं और वास्तविक होमबायर्स की मांग मजबूत बनी हुई है.

अहमदाबाद में कीमतें बढ़ीं, असली खरीदारों की मांग से

PropTiger.com by Aurum PropTech की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण हैं “प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत अंतिम उपयोगकर्ता (एंड-यूज़र) मांग, बढ़ी हुई निर्माण लागत, और सीमित गुणवत्ता वाली, तुरंत उपलब्ध संपत्ति की आपूर्ति.” अहमदाबाद इस परिदृश्य में फिट बैठता है, लेकिन संतुलित और नियंत्रित स्तर पर.

शहर की कीमतें बड़े मेट्रो की तरह उतार-चढ़ाव के बिना धीरे-धीरे बढ़ रही हैं.₹4,820 प्रति वर्ग फुट पर, अहमदाबाद में घर पुणे की तुलना में लगभग 45% सस्ते हैं, बेंगलुरु के लगभग आधे हैं, और MMR की औसत कीमत ₹13,250 प्रति वर्ग फुट के मुकाबले केवल एक छोटा हिस्सा हैं. इसके बावजूद, सालाना 7.9% की वृद्धि यह दिखाती है कि बाजार सक्रिय है और यहां स्वस्थ मांग बनी हुई है, न कि ठहराव.

डेवलपर्स ने अहमदाबाद को खरीदार-केंद्रित बाजार बताया है, जो मुख्य रूप से स्थानीय मांग से चल रहा है, न कि सट्टेबाजी या निवेशकों की गतिविधियों से. यह इसके सीमित मूल्य उतार-चढ़ाव में भी देखा जा सकता है. हैदराबाद में सालाना 13% की वृद्धि और दिल्ली-एनसीआर में 19% की तेजी के विपरीत, अहमदाबाद की स्थिर वृद्धि टिकाऊ मांग का संकेत देती है.

गुलशन ग्रुप के निदेशक दीपक कपूर ने कहा, “NCR में कीमतों की वृद्धि सट्टेबाजी नहीं है; यह असली मांग का प्रतिबिंब है, जिसे अंतिम उपयोगकर्ताओं (एंड-यूज़र्स) का समर्थन, मजबूत आय की स्पष्टता, और गुणवत्ता डेवलपर्स व संगठित आपूर्ति की ओर स्पष्ट बदलाव द्वारा समर्थित किया गया है.”

पश्चिमी क्षेत्र में नई आपूर्ति सबसे आगे; अहमदाबाद इसके पीछे

रिपोर्ट में कहा गया कि “शीर्ष आठ शहरों में नई आपूर्ति में सालाना 0.1% की गिरावट आई, जिसमें कुल 91,807 यूनिट लॉन्च हुईं. हालांकि, पिछले तिमाही की तुलना में नए लॉन्च में 9.1% की वृद्धि हुई, जो डेवलपर्स में optimism को दर्शाती है.”

जहां MMR ने नए लॉन्च का 26.9% हिस्सा लिया, पुणे 18.7% और हैदराबाद 13.6% के साथ रहा, वहीं पश्चिमी क्लस्टर में अहमदाबाद की उपस्थिति खास है. यह उसी विकास कॉरिडोर में स्थित है, जो संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों दोनों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन बिना उस मूल्य वृद्धि के जिसने मुंबई और पुणे को मध्यम सेगमेंट के खरीदारों के लिए महंगा बना दिया है.

डेवलपर्स धीरे-धीरे इस अवसर का लाभ उठाना शुरू कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि नए लॉन्च अब “वर्तमान खरीदार मांग के अनुरूप रणनीतिक रूप से समायोजित हैं, जो प्रीमियम और लक्ज़री सेगमेंट की ओर अधिक झुकी हुई है.” अहमदाबाद में यह बदलाव छोटे पैमाने पर देखा जा सकता है- सीमित प्रीमियम लॉन्च, नियंत्रित आपूर्ति और उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं की संयमित पाइपलाइन, जो शहर के भीतर अपग्रेड करने वाले एंड-यूज़र्स को टारगेट करती हैं.

SS ग्रुप के एमडी और सीईओ, अशोक सिंह जौनपुरिया ने कहा, “दिल्ली-एनसीआर में 19% की वृद्धि विशेष रूप से प्रभावशाली है. लोग सक्रिय रूप से प्रीमियम रहने वाले स्थानों की तलाश कर रहे हैं. इसके पीछे मुख्य कारण बेहतर घरों के लिए एंड-यूज़र मांग, बढ़ती निर्माण लागत और शहरी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हैं:”

किफायती प्रवेश और बढ़ता आत्मविश्वास

अहमदाबाद की हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत बनी हुई है. यहां 1,000 वर्ग फुट के मध्यम आकार का अपार्टमेंट लगभग₹48 लाख में मिलता है, जबकि बेंगलुरु में यह लगभग ₹89 लाख और MMR में ₹1.32 करोड़ है, जो PropTiger की औसत प्रति वर्ग फुट कीमतों पर आधारित है.

कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी अहमदाबाद और अन्य मेट्रो शहरों के बीच लागत का अंतर बढ़ गया है. मध्यम आय वाले परिवारों के लिए यह अब भी उन कुछ बड़े शहरों में से एक है जहां बिना अधिक कर्ज लिए घर खरीदना संभव है.

डेवलपर्स इस किफायतीपन को स्थिर विकास की आधारशिला मानते हैं. राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े बताते हैं कि कुल घरों की बिक्री मूल्य में 14% की वृद्धि हुई, जबकि बिक्री की मात्रा में 1% की गिरावट आई और कुल 95,547 यूनिट्स बिकीं. अहमदाबाद, कीमत के हिसाब से अलग नजर न आए, फिर भी प्रीमियम घरों के रुझान का फायदा उठा रहा है यहां घर बड़े और अच्छे बनाए जा रहे हैं, हालांकि उनकी असल कीमतें अभी भी कम हैं.

दीर्घकालिक निवेशक अब इस स्थिरता में अवसर देख रहे हैं. सट्टा आधारित मूल्य उछाल के अभाव ने बाजार को व्यवस्थित रखा है, जबकि GIFT सिटी, SP रिंग रोड और अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स शहर में रहने की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बना रहे हैं.

PropTiger की रिपोर्ट में कहा गया है कि “पश्चिमी और दक्षिणी बाजार” नई प्रॉपर्टी लॉन्च और बिक्री में आगे हैं. अहमदाबाद, भले ही MMR या पुणे जितना बड़ा न हो, रणनीतिक तौर पर उसी विकास वाले क्षेत्र में है. इसकी सही लोकेशन और किफायती दाम इसे निवेशकों और स्थानीय खरीदारों के लिए फायदेमंद बनाते हैं.



