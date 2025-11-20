SIP calculator: सालाना 10% बढ़ोतरी से 25 साल में आपकी SIP बन सकती है ₹5.76 करोड़

SIP calculator: ज्यादातर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशक शुरुआत में छोटी SIP राशि से शुरू करते हैं क्योंकि वे मार्केट को समझना और SIP निवेश के काम करने के तरीके को जानना चाहते हैं. कई निवेशक कई मिथकों और गलतफहमियों के साथ मार्केट में प्रवेश करते हैं, इसलिए वे सावधानीपूर्वक शुरुआत करना पसंद करते हैं. जबकि कुछ निवेशक अपनी आय बढ़ने के साथ SIP राशि बढ़ा देते हैं, कई निवेशक सालों तक वही योगदान जारी रखते हैं बिना अपनी आय में बदलाव या बदलते वित्तीय लक्ष्यों पर विचार किए. लेकिन जब आय हर साल बढ़ती है और खर्च स्थिर रहते हैं, तो वही पुरानी SIP राशि पर टिके रहना लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण को सीमित कर सकता है.

स्टेप-अप SIP की अवधारणा लंबे समय से उन निवेशकों के लिए एक विकल्प रही है जो बड़ी संपत्ति बनाने का लक्ष्य रखते हैं. इस रणनीति के तहत निवेशक हर साल अपनी आय में वृद्धि के अनुरूप SIP की राशि को थोड़ी बढ़ा सकते हैं. यह निवेशकों को बिना वित्तीय दबाव के अपने निवेशों को कुशलतापूर्वक मैनेज करने में मदद करता है और समय के साथ एक लार्ज कार्पस बनाने की दिशा में स्थिर कदम उठाने में सक्षम बनाता है.

फिक्स्ड SIP और स्टेप-अप SIP में मुख्य अंतर

फिक्स्ड SIP और स्टेप-अप SIP के बीच मूल अंतर यह है कि फिक्स्ड SIP में आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं और यह राशि पूरे निवेश अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है. इसका मतलब है कि चाहे आपकी आय बढ़े या आपके वित्तीय लक्ष्य बदलें, SIP की राशि प्रारंभ में तय की गई राशि के अनुसार ही बनी रहती है.

वहीं, स्टेप-अप SIP आपको हर साल अपनी SIP राशि को थोड़ा बढ़ाने की अनुमति देता है. यह वृद्धि आमतौर पर आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार होती है—जैसे 5%, 10%, या जितने में आप कम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं.

इस तरह, स्टेप-अप SIP आपकी आय बढ़ने के साथ आपकी निवेश राशि भी बढ़ा देता है, जिससे समय के साथ आपका पैसा जल्दी बढ़ता है.

छोटी बढ़ोतरी का बड़ा असर

कागज पर 10% की सालाना बढ़ोतरी मामूली लगती है. लेकिन 20–25 सालों में ये छोटी-छोटी बढ़ोतरी जबरदस्त तरीके से जुड़कर बड़ी रकम बन जाती है. वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि स्टेप-अप SIP असली जीवन में आय बढ़ोतरी को दर्शाते हैं और इसलिए निवेशकों को बिना किसी दबाव के अधिक निवेश करने में मदद करते हैं.

10% स्टेप-अप से कैसे लगभग दोगुना कॉर्पस बन सकता है

उदाहरण 1: फिक्स्ड SIP

मान लीजिए एक निवेशक हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है और अगले 25 साल तक यही करता रहता है. अगर इस निवेश पर सालाना 15% का रिटर्न मिलता है, तो स्थिति कुछ ऐसी होगी:

हर महीने निवेश: ₹10,000

सालाना रिटर्न दर: 15%

कुल निवेश की राशि: ₹30 लाख

कुल निवेश पर रिटर्न: लगभग ₹2.46 करोड़

25 साल के बाद कुल मूल्य: लगभग ₹2.76 करोड़

उदाहरण 2: स्टेप-अप SIP

अब मान लीजिए एक निवेशक हर महीने 10,000 रुपये से SIP शुरू करता है और हर साल इसमें 10% की बढ़ोतरी करता है, इसे अगले 25 साल तक जारी रखता है. यहां हम फिर से मानते हैं कि इस निवेश पर सालाना 15% का रिटर्न मिलता है.

मासिक SIP: ₹10,000

सालाना बढ़ोतरी: 10%

सालाना रिटर्न दर: 15%

कुल निवेश: ₹1.18 करोड़

कुल निवेश पर रिटर्न: लगभग ₹4.54 करोड़

25 साल के बाद कुल मूल्य: लगभग ₹5.76 करोड़

ये उदाहरण दिखाते हैं कि एक साधारण 10% वार्षिक बढ़ोतरी कितनी प्रभावशाली हो सकती है. जहाँ 10,000 रुपये के फिक्स्ड SIP से 25 साल में लगभग ₹2.76 करोड़ बनते हैं, वहीं हर साल थोड़ी बढ़ोतरी करने से अंतिम कॉर्पस दो गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग ₹5.72 करोड़ हो जाता है.

क्यों फिक्स्ड SIP लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए पर्याप्त नहीं

फिक्स्ड SIP नए निवेशकों के लिए आदर्श हैं क्योंकि इसमें हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करनी होती है. लेकिन जब बात बड़ी और लंबी अवधि की जरूरतों की आती है—जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, या घर खरीदना—तो केवल फिक्स्ड SIP की राशि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होती.

अगर आपकी आय हर साल बढ़ रही है, लेकिन आपका SIP वही बना रहता है, तो आप कम्पाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाते. इसका परिणाम यह होता है कि आपका कॉर्पस उतना बड़ा नहीं बन पाता जितना बन सकता था.

निष्कर्ष: छोटा कदम, बड़ा फ़ायदा

जो निवेशक अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने का सरल और व्यवहारिक तरीका चाहते हैं, उनके लिए स्टेप-अप SIP एक बहुत ही प्रभावी और आसानी से मैनेज कर पाने वाला विकल्प है.

हर साल अपनी SIP राशि को केवल 10% बढ़ाने से बिना किसी अतिरिक्त दबाव या बजट पर ज्यादा असर डाले, समय के साथ आपका अंतिम कॉर्पस काफी बढ़ सकता है.

यह छोटा कदम धीरे-धीरे आपके वित्तीय भविष्य की नींव मजबूत करता है और आपको आपके लंबी अवधि के लक्ष्यों के करीब ले जाता है.

