इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में घर खरीदारों के अधिकार मजबूत होंगे

बैंकरप्सी फ्रेमवर्क को और मजबूत और न्यायसंगत बनाने के लिए, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI) ने कुछ नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी घर खरीदारों को इस प्रक्रिया में हिस्सा मिलने की वर्चुअल गारंटी दी जाएगी, चाहे उन्होंने अपना दावा दर्ज किया हो या नहीं।

इसके अलावा, जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए, बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम (IM) में कुछ और चीज़ें शामिल करना ज़रूरी होगा। इनमें व्यापार से मिलने वाले पैसे (trade receivables), संयुक्त विकास समझौतों (JDAs) के तहत अधिकार, और सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त की गई संपत्तियां शामिल होंगी।

CoC बैठकों में पर्यवेक्षकों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव

इसके अलावा, यह प्रस्ताव रखा गया है कि यदि किसी कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस में समिति ऑफ़ क्रेडिटर्स (CoC) का प्रतिनिधित्व कोई नियंत्रित वित्तीय संस्थान नहीं कर रहा है, तो रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) शीर्ष पांच ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को CoC की बैठकों में पर्यवेक्षक (Observers) के रूप में आमंत्रित करेगा।

एक नए चर्चा-पत्र में IBBI ने कहा कि कई रियल एस्टेट मामलों में, कुछ घर खरीदार जिनकी जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड में है, समय पर अपना दावा नहीं डालते। इसके चलते ये घर खरीदार समाधान योजना में शामिल नहीं हो पाते। लेकिन इससे योजना पूरी करने में देरी होती है और बाद में जब ये घर खरीदार अपनी हिस्सेदारी लेने RP के पास आते हैं, तो विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है।

सभी आवंटित घर खरीदारों की जानकारी IM में शामिल

IBBI ने प्रस्ताव रखा है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम (IM), जिसमें सभी लेनदारों के दावे दर्ज होते हैं, में सभी आवंटित घर खरीदारों की जानकारी शामिल की जाए, चाहे उन्होंने दावा दर्ज किया हो या नहीं। चर्चा-पत्र के अनुसार, समाधान योजना में ऐसे घर खरीदारों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घर खरीदारों के लिए बहुत मददगार है। योगेंद्र अल्दक, लक्ष्मीकुमारन & श्रीधरन अटॉर्नीज़ के पार्टनर ने कहा कि IBBI घर खरीदारों को एक महत्वपूर्ण लेनदार के रूप में मान रहा है। इससे समाधान के बाद मुकदमेबाजी कम होगी, प्रक्रिया में अधिक न्याय होगा और इसे स्थिर बनाया जा सकेगा। कई घर खरीदारों के लिए CIRP ही उनके निवेश की वसूली का एकमात्र रास्ता है। बेहतर प्रतिनिधित्व से उन्हें सही और न्यायसंगत नतीजे मिल सकते हैं।

यह प्रस्ताव घर खरीदारों (रियल एस्टेट आवंटितकर्ताओं) के अधिकारों को मजबूत करने की सबसे बड़ी पहल है। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में हुए संशोधन के बाद उन्हें उपभोक्ता या असुरक्षित दावेदारों की बजाय वित्तीय लेनदारों का दर्जा मिला था, और यह कदम उनके अधिकारों को और बढ़ाता है।

दुर्गेश खानापुरकर, पार्टनर, देसाई & दिवांजी ने कहा, “यह संशोधन (IBBI द्वारा प्रस्तावित) कल्याण-केंद्रित है क्योंकि घर खरीदार एकजुट समूह नहीं हैं और अक्सर उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनको अपने दावों को मान्यता प्राप्त कराने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनानी है। यह संशोधन सामान्य तौर पर घर खरीदारों के लिए मददगार होगा और भविष्य में इसे अन्य छोटे लेनदारों पर भी लागू किया जा सकता है, जिन्होंने दावा दर्ज नहीं किया है लेकिन जिनकी जानकारी कॉर्पोरेट डेब्टर की किताबों में है।”

हालांकि अल्दक ने कहा कि IBBI को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दावा करने वाले और न करने वाले घर खरीदारों के साथ कैसा और कितना अलग व्यवहार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा अनिवार्य

बोर्ड ने कहा कि महत्वपूर्ण जानकारी जैसे व्यापार से मिलने वाले पैसे (trade receivables), संयुक्त विकास समझौते (JDA) के अधिकार और सरकारी एजेंसियों (जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अन्य आधिकारिक संस्थाएं) द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की जानकारी, IM में या तो ठीक से शामिल नहीं होती या पूरी तरह छूट जाती है। इसलिए बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा है कि ऐसी सभी जानकारी IM में शामिल करना अनिवार्य किया जाए।

अल्दक ने कहा, “चूंकि ट्रेड रसीवेबल्स और JDAs का कंपनी के मूल्य पर बड़ा असर होता है, इनका अनिवार्य खुलासा बोली लगाने वालों को जोखिम सही तरीके से आंकने में मदद करेगा। लेकिन मुश्किलें भी आ सकती हैं, क्योंकि RP के पास विवादित या संभावित रसीवेबल्स की पूरी जानकारी नहीं हो सकती, जब्त संपत्तियों की कानूनी स्थिति जटिल हो सकती है, और JDAs का जोखिम अलग-अलग हो सकता है।”

RP शीर्ष पांच ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को CoC की बैठकों में पर्यवेक्षक (observer) के रूप में आने देगा, खासकर तब जब कोई एक अनियमित वित्तीय लेनदार 66% से ज्यादा वोटिंग शेयर रखता हो। चर्चा-पत्र के अनुसार, ऐसे पर्यवेक्षक नोटिस और एजेंडा प्राप्त कर सकेंगे और बैठक में विचार-विमर्श में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन वोट नहीं दे सकेंगे क्योकि जब नियंत्रित वित्तीय संस्थान बैठक में शामिल नहीं होते, तो CoC की चर्चा में अनुशासन और गंभीरता कम हो जाती है।

एक और इन्सॉल्वेंसी वकील ने कहा, “यह एक सरल तरीका है ताकि CoC की संरचना को बदले बिना संतुलन बनाया जा सके। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। अब उन्हें अपनी बात रखने और हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।”

बोर्ड ने कहा कि अगर CoC किसी कंपनी को उसकी संपत्तियों के मूल्य से ज्यादा कीमत वाली अच्छे समाधान योजना होने के बावजूद बंद (liquidation) करने की सिफारिश करता है, तो उन्हें इसके कारण जरूर लिखकर रिकॉर्ड करने होंगे। चर्चा-पत्र में कहा गया है कि अभी IBC का नियम 40D सिर्फ यह कहता है कि CoC लिक्विडेशन के कारण लिख सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। नया संशोधन तय करता है कि CoC को लिक्विडेशन चुनने के कारण जरूर लिखने होंगे, ताकि फैसला पारदर्शी और समझदारी वाला हो। इस चर्चा-पत्र पर अपनी राय देने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.