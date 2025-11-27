Gratuity rules change 2025: जानिए 2025 के पाँच मुख्य ग्रेच्युटी बदलाव जो हर कर्मचारी को पता होने चाहिए

यह संशोधन पहले ही लागू किया जा चुका था और अब नए ढाँचे के तहत इसकी पुनः पुष्टि की गई है. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये ही रहेगी, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह टैक्स-फ्री सीमा 25 लाख रुपये बनी रहेगी.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी की सीमा फिलहाल 20 लाख रुपये ही बनी हुई है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों, विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब यह सीमा 25 लाख रुपये है.

इसका मतलब यह है कि ग्रेच्युटी की गणना अब एक व्यापक वेतन आधार पर होगी, इससे कई कर्मचारियों के लिए अंतिम ग्रेच्युटी भुगतान 25–50% तक बढ़ सकता है. लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह बदलाव उनके रिटायरमेंट कॉर्पस में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकता है.

सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक है “वेजेस” (wages) की नई और व्यापक परिभाषा. पुराने सिस्टम में ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन मुख्य रूप से बेसिक सैलरी पर होता था, जिससे अंतिम भुगतान अपेक्षाकृत कम रहता था. लेबर कोड्स एक समान वेज संरचना लागू करते हैं, जिसमें कई पे-कॉम्पोनेंट्स “वेजेस” के अंतर्गत आते हैं और अलाउंसेज़ कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकते. इसका मतलब है कि पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ, जिनमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, कुल पारिश्रमिक के 50% पर आधारित होंगे. हालाँकि, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फ़ॉर्मूला पहले जैसा ही रहेगा.

ये बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आईटी, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में, जहाँ ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं. इसका मतलब ये है कि लाखों कर्मचारी सिर्फ इसलिए ग्रेच्युटी से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पाँच साल पूरे होने से पहले खत्म हो गया.

4.ग्रेच्युटी अब स्थायी कर्मचारियों के अलावा सभी श्रमिकों के लिए

2025 के श्रम सुधारों ने ग्रेच्युटी के अधिकारों को काफी व्यापक बना दिया है. अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, सीजनल स्टाफ (जिन्हें अनुपातिक रूप से ग्रेच्युटी मिलेगी) और प्रोजेक्ट या असाइनमेंट-आधारित भूमिकाओं में काम करने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए हैं.

इस विस्तार से संगठित क्षेत्र में लगभग सभी तरह के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा, जिससे भारत वैश्विक श्रम मानकों के और अधिक करीब पहुँच रहा है.

उच्च एट्रिशन दर या प्रोजेक्ट-आधारित चक्रों वाले उद्योगों में जहाँ नौकरी बदलने की दर ज्यादा होती है, वहां ये बदलाव कर्मचारियों को रोककर रखने और उनका मनोबल बढ़ाने में बहुत मदद करेगा.

5. कंपनियों में ग्रेच्युटी देनदारी की पारदर्शिता बढ़ी

नए नियमों के तहत नियोक्ताओं को ग्रेच्युटी देनदारियों का लेखा-जोखा Ind AS 19 / AS 15 के अनुरूप रखना अनिवार्य है.

इसका मतलब है कि:

--कंपनियों को ग्रेच्युटी देनदारियों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा.

--वेज परिभाषा में बदलाव के कारण ग्रेच्युटी भुगतान बढ़ने से कंपनी के बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ेगा.

--साथ ही, HR टीमें भविष्य की देनदारियों का प्रबंधन करने के लिए मुआवजे की संरचना में बदलाव कर सकती हैं.

हालाँकि यह एम्प्लॉयर्स पर अनुपालन का दबाव बढ़ाता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए इसका अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ समय पर ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अधिक उत्तरदायी बनें.

जो चीज़ें नहीं बदली हैं

महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलावों के बावजूद, कुछ मूल बातें वैसे ही बनी हुई हैं.

ग्रेच्युटी का फ़ॉर्मूला अब भी वही है: 15/26 × अंतिम वेतन × सेवा के वर्ष.

ग्रेच्युटी का भुगतान अब भी सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, नौकरी समाप्ति (कई मामलों में), मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किया जाता है, और इसके लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नहीं है.

स्थायी कर्मचारियों के लिए, पाँच साल की न्यूनतम सेवा की शर्त अब भी लागू है, सिवाय उन कर्मचारियों के जो नए कोड के तहत फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट श्रेणी में आते हैं.

