जानिए ₹1 लाख करोड़ AUM वाले भारत के टॉप 3 इक्विटी फ़ंड और उनकी परफॉर्मेंस

भारतीय म्यूचुअल फ़ंड उद्योग में 1,100 से अधिक इक्विटी स्कीमें हैं, लेकिन केवल तीन फ़ंड ही ऐसे हैं जिन्होंने ₹1 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) का महत्वपूर्ण स्तर पार किया है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से दो फ़ंड SBI म्यूचुअल फ़ंड (Mutual Fund) के हैं, जबकि तीसरा है बेहद लोकप्रिय पराग पारिख फ़्लेक्सी कैप फ़ंड. इन फंड्स का आकार दर्शाता है कि वर्षों से निवेशकों ने इनमें कितना गहरा विश्वास जताया है.

1.SBI Nifty 50 ETF

AUM: ₹2,12,191 करोड़

फ़ंड स्नैपशॉट

लॉन्च: जुलाई 2015

प्रकार: Nifty 50 TRI को ट्रैक करने वाला ETF

एक्सपेंस रेश्यो: बेहद कम – 0.04%

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 12.5%

क्या प्रदान करता है: भारत की शीर्ष 50 कंपनियों में सरल और कम-लागत वाला निवेश विकल्प

Advertisment

प्रदर्शन

1 वर्ष: 7.52%

3 वर्ष: 12.80%

5 वर्ष: 15.91%

10 वर्ष: 13.99%

यह फ़ंड भारत के लार्ज-कैप सेगमेंट की स्थिर वृद्धि को दर्शाता है और लंबे समय के पैसिव निवेशकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बना हुआ है.

Also Read: Return : Rs 2,000 की SIP से 5 करोड़, 30 साल में 22.63% CAGR का रिकॉर्ड, निप्पॉन इंडिया की स्कीम का कमाल

2.Parag Parikh Flexi Cap Funds- शीर्ष 3 में एकमात्र एक्टिवली मैनेज्ड फ़ंड

AUM: ₹1,25,800 करोड़

फ़ंड स्नैपशॉट

लॉन्च: मई 2013

प्रकार: सक्रिय रूप से प्रबंधित फ्लेक्सी-कैप फ़ंड

एक्सपेंस रेश्यो: 0.63%

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 19.65%

क्या प्रदान करता है: भारत और विदेशों की गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में लंबी अवधि का निवेश

प्रदर्शन

1 वर्ष: 8.56%

3 वर्ष: 21.44%

5 वर्ष: 21.53%

10 वर्ष: 18.21%

यह फ़ंड अपनी लगातार लंबी अवधि की शानदार परफॉर्मेंस के लिए अलग खड़ा है. इसका अनुशासित, खरीदकर रखने वाला दृष्टिकोण वर्षों से अपने बेंचमार्क और अधिकांश समकक्षों को पीछे छोड़ने में मदद करता रहा है.

Also Read: RealmeP 4x 5G लॉन्च ऑफर के साथ 2,500 रुपये सस्ते में खरीद सकेंगे फोन, इस दिन शुरु होगी सेल

4.SBI BSE Sensex ETF

AUM: ₹1,23,001 करोड़

फ़ंड स्नैपशॉट

लॉन्च: मार्च 2013

प्रकार: BSE Sensex TRI को ट्रैक करने वाला ETF

एक्सपेंस रेश्यो: 0.04%

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 14.06%

क्या प्रदान करता है: भारत की शीर्ष 30 ब्लू-चिप कंपनियों में कम-लागत वाले निवेश का अवसर

Also Read: Rupee@90: फायदे में कौन? आईटी, फार्मा और चावल निर्यातक होंगे लाभान्वित

ये तीन मेगा फ़ंड हमें क्या बताते हैं

ये तीन स्कीमें SBI Nifty 50 ETF, Parag Parikh Flexi Cap Fund, और SBI BSE Sensex ETF न केवल देश के सबसे बड़े इक्विटी फ़ंड हैं, बल्कि ये इक्विटी निवेश के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं:

SBI ETFs यह दिखाते हैं कि पैसिव निवेश बेहद कम लागत पर भरोसेमंद, मार्केट-लिंक्ड रिटर्न दे सकता है.

Parag Parikh Flexi Cap Fund यह साबित करता है कि सक्रिय प्रबंधन यदि सही तरीके से किया जाए तो लंबे समय में बेहतरीन कंपाउंडिंग रिटर्न प्रदान कर सकता है.

पिछले 10 वर्षों में दोनों SBI ETFs ने लगभग 14% CAGR दिया है, जो उनके इंडेक्स के अनुरूप है. लेकिन Parag Parikh Flexi Cap ने 18% से अधिक CAGR दिया है, जो उसकी मजबूत रणनीति को उजागर करता है.

Also Read: Spotify Wrapped 2025: अरिजीत सिंह ने बनाई ग्लोबल टॉप 10 में जगह, भारत में फिर हुए सबसे ज्यादा स्ट्रीम

सारांश

1,100 से अधिक स्कीमों में से केवल तीन फ़ंड ही ₹1 लाख करोड़ AUM पार कर पाए हैं, यह निवेशकों के विश्वास की बड़ी तस्वीर दर्शाता है. ये तीनों फ़ंड मिलकर लागत-कुशल इंडेक्स निवेश और उच्च-गुणवत्ता वाले सक्रिय प्रबंधन का मिश्रण प्रदान करते हैं, यह दिखाते हुए कि दोनों दृष्टिकोण, यदि अनुशासित तरीके से अपनाए जाएँ, तो निवेशकों को लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण में मदद कर सकते हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.