Gen Z के स्मार्ट निवेश की कहानी: जानिए कैसे भारत की युवा पीढ़ी बिना शेयर खरीदे बना रही है संपत्ति

भारत में जनरेशन Z (जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं), जो अब 13 से 28 साल की आयु के हैं, पर्सनल फाइनेंस के नियमों को फिर से लिख रहे हैं. देश में 377 मिलियन से अधिक संख्या में मौजूद ये जेनरेशन Z न सिर्फ नौकरी करना शुरू कर रहे हैं; बल्कि निवेश के तरीके भी बदल रहे हैं वे जिस तरह निवेश में अरबों रुपए लगा रहे हैं उसमे परंपरा, तकनीक और थोड़ा सा जोखिम शामिल है.

लेकिन यहाँ असली सवाल है: सोने, क्रिप्टो (crypto) और SIPs (म्यूचुअल फंड में Systematic Investment Plans) की लड़ाई में भारत की जनरेशन Z वास्तव में किसे अपना रही है? क्या वे दादी के सोने की चूड़ियाँ छोड़कर ब्लॉकचेन में निवेश कर रहे हैं, या फिर SIPs की सुरक्षित और लगातार बढ़ती आदत को अपना रहे हैं?

हाल ही के डेटा, जैसे CoinSwitch के Q3 क्रिप्टो पोर्टफोलियो और Morningstar के निवेशक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट्स से मिली जानकारी से कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं. आइए भारत में जनरेशन Z की निवेश प्रवृत्तियों को समझें जो यह दिखाती हैं कि ये पीढ़ी स्मार्ट और स्थायी तरीके से संपत्ति बनाने के लिए उत्सुक है.

डिजिटल गोल्ड और SGBs: क्यों जनरेशन Z पारंपरिक आभूषणों को छोड़ रही है

सोना सदियों से भारत में सुरक्षित निवेश का सबसे भरोसेमंद तरीका रहा है. सोचिए, आपने कितनी शादियों में भाग लिया और वहाँ कितना सोना देखा! यह परिवार की विरासत में भी सालों से एक मानक रहा है. लेकिन जनरेशन Z के लिए, यह सिर्फ चूड़ियाँ या झुमके खरीदने तक सीमित नहीं है. वे अब स्मार्ट, छोटे-छोटे निवेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं. इसका कारण है- सोना सस्ता और आसानी से खरीदा-बेचा जा सकता है, और दुनिया में उथल पुथल के बीच भी इसे सुरक्षित समझा जाता है.

हाल ही में, सितंबर 2025 में, भारत में केवल गोल्ड बार और कॉइन्स में निवेश की मांग $10 अरब से अधिक तक पहुंच गई, जो पिछले कई सालों में तिमाही स्तर पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि युवा खरीदार फिजिकल सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो आप गलत हैं.1Finance की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय निवेश की आदतों में केवल 34% जनरेशन Z पारंपरिक सोना खरीदना पसंद करते हैं, जबकि यह आंकड़ा मिलेनियल्स में 52% है. असल में 35 साल से कम उम्र के 75% लोग डिजिटल गोल्ड को प्राथमिकता देते हैं. यह छोटे-छोटे ग्राम के रूप में ऐप्स जैसे PhonePe या Groww के जरिए खरीदा जाता है, जिसमें लॉकर्स की फीस या मेकिंग चार्ज जैसी चीजें निवेश पर असर नहीं डालतीं.

यह बदलाव सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि असली डेटा पर आधारित है. सितंबर 2025 में गोल्ड ETFs में रिकॉर्ड $902 मिलियन का निवेश हुआ, जो शेयर मार्केट से भी ज्यादा है, क्योंकि इस साल अब तक इनका रिटर्न 60% रहा है, जबकि Nifty 50 का रिटर्न सिर्फ 25% है. जनरेशन Z को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) भी बहुत पसंद हैं. ये 2.5% सालाना ब्याज के साथ टैक्स-फ्री मुनाफा देते हैं. युवा इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह कम जोखिम वाला है और सरकार का समर्थन प्राप्त है. यही वजह है कि “digital gold investment India” जैसे सर्च बढ़ गए हैं. (नोट: नया SGB इश्यू फिलहाल रुका है, लेकिन सेकंडरी मार्केट में इसे खरीदा जा सकता है).

जनरेशन Z का 26% हिस्सा सोने को अपनी शीर्ष पसंदों में रखता है, जो परंपरा और आधुनिक सुविधा का मिश्रण है. 2025 में रुपये की डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट जैसी अस्थिर परिस्थितियों में सोने की सुरक्षा की खूब सराहना हुई, और Axis My India के 2022 के सर्वे के अनुसार, कुल भारतीयों का 53% इसे पसंदीदा संपत्ति मानता है.

हालांकि जैसे हर चीज़ के आलोचक होते हैं, सोने के भी हैं. जनरेशन Z इसे “बोरिंग” मानती है, खासकर क्रिप्टो के रिटर्न्स के मुकाबले. सिर्फ 22% लोग इसे स्टॉक्स से ऊपर प्राथमिकता देते हैं. फिर भी यह पोर्टफोलियो में 5-10% जगह बनाता है जिससे बाजार गिरने पर भी विविधता और सुरक्षा मिलती है.

भारत में बिटकॉइन और अल्टकॉइन का बढ़ता क्रेज़

अगर सोना वह चाचा है जो शादी में आशीर्वाद बांटते हैं, तो क्रिप्टो वह बागी है जो पार्टी में धमाल मचाता है… और जनरेशन Z इसे पूरी तरह अपनाता है. जनरेशन Z अब 2017 की क्रिप्टो फेल्योर से काफी सीख चुका है. 2025 भारत में क्रिप्टो के परिपक्व होने का साल माना जा रहा है और इस लहर की अगुवाई जनरेशन Z कर रहा है. CoinSwitch की Q3 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 18-25 साल के लोग अब निवेशकों का 37.6% हिस्सा बनाते हैं, जो पहली बार मिलेनियल्स (37.3%) से ज्यादा है.

क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत की उपलब्धि को हम “विश्व स्तरीय” कह सकते हैं. Chainalysis के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को नंबर 1 रैंक दी गई है. और इस रैंकिंग के पीछे युवाओं का निवेश ही मुख्य वजह है. कह सकते हैं कि यह निवेश 2035 तक $15 अरब तक पहुँच सकता है और इसमें सबसे बड़ा योगदान जनरेशन Z की रिस्क लेने की आदत की वजह से है.

हालांकि, यह जानना जरूरी है कि जनरेशन Z को उनकी डिजिटल समझदारी से इसमें एक खास बढ़त मिली है . मिलेनियल्स जो 2008 जैसी पिछली गिरावटों से डर चुके हैं, के विपरीत जनरेशन Z बिना हिचकिचाहट के मेम कॉइन्स और NFTs में कूद पड़ती है और बाजार की अस्थिरता को बड़े अवसर के रूप में देखती है. अब निवेश सिर्फ मज़े या रोमांच के लिए नहीं है; यह भरोसा बनाने का तरीका बन गया है. Economic Times के मुताबिक युवा निवेशक धीरे-धीरे डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग जैसी समझदार रणनीतियाँ अपनाकर पैसे लगा रहे हैं.

जनरेशन Z को क्रिप्टो की ओर खींचने वाली सबसे बड़ी चीज़ शायद बैंक से आज़ादी और इसकी वैश्विक पहुँच है. लेकिन SEBI की कड़ी निगरानी के चलते, आने वाले समय में जनरेशन Z को और सतर्क रहने की जरूरत है.

SIPs की ताकत: कंपाउंडिंग से बनाएं स्थायी धन

अब आती है निवेश की धीमी लेकिन मज़ेदार “डिश”—SIP (Systematic Investment Plan)! यह एक अनुशासित तरीका है, जो जनरेशन Z के लिए उनके इरादों और झटके में होने वाले निवेश के बीच का पुल बनाता है. इसमें कोई चमक-धमक नहीं है, लेकिन यह लंबे समय में स्थायी और मजबूत बढ़त देता है. जहाँ rupee-cost averaging निवेश को उतार-चढ़ाव से बचाती है, वहीं सिर्फ ₹1,000 प्रति महीने निवेश करने से यह कई सालों में लाखों में बदल सकता है. 2025 में SIPs बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं. ScanX के अनुसार, मिलेनियल्स और जनरेशन Z मिलकर ₹75.35 लाख करोड़ के कुल निवेश का 48% हिस्सा रखते हैं.

ये आंकड़े बताते हैं कि युवा निवेशकों का क्रेज़ कितना बढ़ गया है. Morningstar के अनुसार, इस साल 35 साल से कम उम्र के लोगों ने नए SIP अकाउंट्स का 40% हिस्सा खोला. जनरेशन Z का 19% हिस्सा SIPs में पैसा लगाता है (मिलेनियल्स के 14% के मुकाबले) और वे लंबे समय तक बढ़िया रिटर्न के लिए इक्विटी फंड्स को चुनते हैं (84% लोग इन्हें पसंद करते हैं).

करीब आधे म्यूचुअल फंड खाते 30 साल से कम उम्र के लोगों के हैं जिनमे से ज्यादातर लोग शुरुआत में ही हैवी-इक्विटी निवेश चुनते हैं और 90% से ज्यादा लोग हर महीने औसतन ₹2,500 निवेश कर रहे हैं.

तो फिर इतना रिस्क लेने वाली जनरेशन Z SIPs की ओर इतनी आकर्षित क्यों है? वजह है—कंपाउंडिंग की ताकत. मान लीजिए, हर महीने सिर्फ ₹5,000 की SIP 12% रिटर्न पर 10 साल तक चलती है, तो यह करीब ₹12 लाख बन सकती है. समझदार युवा इसे समझते हैं और इसलिए वो कभी-कभी विदेशी कॉफी पर कम खर्च करके वही पैसा SIPs में लगाते हैं, ताकि लंबा मुनाफा कमा सकें.

SIPs की सबसे बड़ी ताकत है कि इसे कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है. Business Today के सर्वे के मुताबिक, 93% जनरेशन Z अपनी कमाई का 20-30% बचाते हैं और इसे घर, EMI जैसी बड़ी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं.

सोना, क्रिप्टो और स्टॉक्स के बीच पैसा कैसे बांटे

तो जनरेशन Z किस तरफ जा रही है? जवाब है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं. ये अपने पैसे को अलग-अलग जगहों में लगा रहे हैं. CoinSwitch के डेटा के अनुसार उनका 58% पैसा स्टॉक्स/म्यूचुअल फंड में जाता है, 26% सोने में और 37.6% क्रिप्टो में. Business Today के सर्वे के मुताबिक 45% लोग स्टॉक्स/SIPs को सोने की स्थिरता से ज्यादा पसंद करते हैं. फिर भी 18 से 21 साल के 72% युवा स्टॉक्स में निवेश करते हैं और इसके साथ 3-5% क्रिप्टो और डिजिटल गोल्ड से सुरक्षा भी रखते हैं.

जनरेशन Z बस किसी एक चीज़ को नहीं चुन रही, ये अपने पैसे को समझदारी से बांट रही है. सोना जड़ें मजबूत करने के लिए, क्रिप्टो उड़ान भरने के लिए और SIPs लंबी दौड़ के लिए. अगर आप भी जनरेशन Z में हैं तो छोटे से शुरू करें: 50% पैसा स्टॉक्स/SIPs में, 20% सोने में, 10% क्रिप्टो में, और बाकी हाई-इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड के लिए रखें (नोट: यह सिर्फ सामान्य सुझाव है, निवेश की सलाह नहीं). ऐप्स के जरिए ट्रैक करें, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखें, और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर पर भरोसा न करें. याद रखें: धन एक लंबी दौड़ है, मज़े का मीम नहीं. और जैसे भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन GDP की तरफ बढ़ रहा है, जनरेशन Z के निवेश इस लक्ष्य को आगे बढ़ा सकते हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

