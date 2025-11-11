Budget 2026: इंडस्ट्री ने मध्यम वर्ग पर कर बोझ कम करने की मांग की; क्या 30% कर दर अब केवल 50 लाख रुपये से ऊपर लागू होगी?

Budget 2026: यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2026 को संसद में पेश करेंगी. यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा बजट होगा. यूनियन बजट 2025-26 में, इस वर्ष फरवरी में केंद्र ने व्यक्तिगत कराधान (Personal Taxation) के क्षेत्र में संभवतः सबसे बड़े सुधारों में से एक की घोषणा की थी – जिसमें वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये तक कर-मुक्त कर दी गई, टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया और रियायत बढ़ाई गई. ये सभी बदलाव नए कराधान प्रणाली (New Tax Regime) के तहत किए गए थे.

अब उम्मीदें यह हैं कि आने वाला बजट नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में संशोधन करके करदाताओं (tax payers) को फिर से कुछ राहत देगा. इसका उद्देश्य विशेष रूप से मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करना है. व्यक्तिगत कर राहत हर साल यूनियन बजट में सबसे अधिक मांग में से एक होती है, क्योंकि यह व्यक्तियों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाती है.

बजट 2026-27 से करदाताओं की उम्मीदें

जैसे ही सरकार बजट 2026 पर काम शुरू करेगी करदाताओं के मन में यह बड़ा सवाल आएगा: क्या मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब को और व्यापक किया जाएगा? उद्योग संगठन PHDCCI की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसमें सरकार से उन व्यक्तियों के लिए आयकर दरें कम करने का आग्रह किया गया है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है. यह भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग पर व्यक्तिगत कर (tax) बोझ को कम करने के लिए अब तक की सबसे स्पष्ट अपीलों में से एक है.

कई वर्षों से, व्यक्तिगत आयकर स्लैब ज्यादातर बिना बदलाव के रहे हैं, जबकि महंगाई और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती रही है. नई कराधान प्रणाली (New Tax Regime) के तहत, जो कोई भी 24 लाख रुपये से अधिक कमाता है, वह सबसे ऊँचे 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है.

इंडस्ट्री ग्रुप्स कहते हैं कि यह सीमा बहुत कम है और कई मध्यम आय वाले लोग इससे ज्यादा टैक्स भरते हैं, जो उन्हें “उच्च आय वाले” की तरह लगता है.

PHDCCI क्या मांग रहा है:

30 लाख रुपये तक की आय: टैक्स रेट 20% से अधिक नहीं होना चाहिए

30–50 लाख रुपये की आय: टैक्स रेट 25% होना चाहिए

50 लाख रुपये से अधिक आय पर: सबसे ऊँचा कर स्लैब 30% रहेगा

यदि इसे स्वीकार किया गया, तो यह उन करोड़ों करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगा, जो वर्तमान में अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स और सरचार्ज के रूप में खोते हैं.

उद्योग का मानना: कम कर राजस्व बढ़ाते हैं

PHDCCI यह बताता है कि हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से सरकार की आय कम नहीं हुई.

कॉर्पोरेट टैक्स को 25% किया गया, फिर भी संग्रह 2018–19 में 6.63 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 में 8.87 लाख करोड़ रुपये हो गया.

उनका तर्क है कि कम टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाते हैं, अधिक लोगों को सिस्टम में लाते हैं और ओवरआल रेवेन्यू बढ़ाते हैं.

मध्यम वर्ग पर सबसे बड़ा बोझ

चैंबर ने यह बताया कि सरचार्ज के बाद, कई करदाता लगभग 39% तक कर चुकाने को मजबूर हो जाते हैं.

इससे उनकी आय का केवल लगभग 60% ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए बचता है, जिसे इंडस्ट्री ग्रुप्स बहुत अधिक मानते हैं, खासकर जब इसकी तुलना विकसित देशों में निवासियों को मिलने वाले लाभों से की जाती है.

जोतवानी एसोसिएट्स कंपनी के सेक्रेटरी और पार्टनर, दिनकर शर्मा का कहना है कि PHD चैंबर की यह सलाह कि सालाना 50 लाख रुपये तक कमाने वालों के लिए आयकर दर कम की जाए, खासकर भारत में महामारी के बाद की आर्थिक रिकवरी और घरेलू खर्च बढ़ाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, सही और व्यवहारिक है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में इस आय वर्ग के लोग 30% तक का कर (सर्चार्ज और सेस सहित) चुकाते हैं, जो महंगाई और बढ़ती जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए मध्यम आय वालों पर काफी दबाव डालता है. ये लोग भारत के करदाता आबादी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं.

इसके विपरीत राय व्यक्त करते हुए, खैतान एंड कंपनी के पार्टनर राहुल जैन ने कहा, “भारत सरकार का इरादा लोगों को नए व्यक्तिगत कराधान (New Personal Tax Regime) की ओर प्रोत्साहित करना रहा है. इस नए कराधान में अपेक्षाकृत लाभकारी स्लैब रेट्स हैं और विभिन्न चीजों पर कर कटौती (जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आदि) का दावा करने की जरूरत नहीं रहती. वित्त अधिनियम, 2025 में, नए कराधान के तहत स्लैब रेट्स को और संशोधित किया गया, जिसमें 30% की बेस कर दर केवल 24 लाख रुपये से अधिक आय पर लागू होती है. चूंकि यह हालिया बदलाव है, इसलिए 30% कर दर के लिए 50 लाख रुपये की ऊँची सीमा इस समय संभव नहीं लगती.”

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार से यह उम्मीद है कि सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सबसे उच्च सरचार्ज दर को 15% तक कम किया जाए, ताकि ऐसे करदाताओं की खपत, निवेश और बचत को बढ़ावा मिल सके.

PHDCCI के अन्य सुझाव और प्रस्ताव

व्यक्तिगत कर राहत के साथ, PHDCCI ने यह भी कहा है:

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15% छूटयुक्त कॉर्पोरेट कर दर (Section 115BAB) को फिर से लागू किया जाए

TDS/TCS, बाय-बैक टैक्स और अनुमानित कर योजनाओं (Presumptive Tax Schemes) से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाए

GST सुधार, जैसे अनिवार्य फेशलेस ऑडिट और विभिन्न बिजनेस यूनिट्स के बीच ITC ट्रांसफर की अनुमति दी जाए

ये सुझाव तब आए हैं जब वित्त मंत्रालय अगले यूनियन बजट के लिए आंतरिक चर्चाएँ शुरू कर रहा है, जिसे फरवरी में पेश किए जाने की संभावना है.

क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी?

अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं है. हालांकि, बढ़ती जीवन लागत और इंडस्ट्री तथा करदाताओं दोनों की मांगों के बीच, इस साल मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की उम्मीदें अधिक हैं.

खासकर उन लोगों के लिए जो सालाना 50 लाख रुपये तक कमाते हैं, कर स्लैब बढ़ाना बजट को आम लोगों के लिए आसान बना सकता है और ऐसे समय में खर्च बढ़ाने में मदद कर सकता है जब घर-परिवार ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस कर रहे हैं.

फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर हैं कि बजट 2026 बनते समय सरकार राजस्व की जरूरतों और करदाताओं की उम्मीदों के बीच संतुलन कैसे बनाती है.

