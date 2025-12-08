scorecardresearch
IQ बनाम ROI: क्यों स्मार्ट प्रोफेशनल्स भी निवेश में गलत फैसले ले लेते हैं?

स्मार्ट निवेशक गलती इसलिए नहीं करते हैं कि उनके पास ज्ञान की कमी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मविश्वास तेजी से आगे बढ़ जाता है. इसे जल्दी पहचानने का तरीका यह है.

Written byChinmayee P Kumar

Chinmayee P Kumar
बुद्धिमत्ता आपको मार्केट को समझने में मदद करती है, लेकिन यह अपने आप आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद नहीं करती. Photograph: (AI generated)

आप अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए बैठते हैं. आप मानते हैं कि डेटा और लॉजिक आपके फैसलों को ड्राइव करेंगे. आप मार्केट अपडेट्स स्कैन करते हैं, एनालिस्ट रिपोर्ट्स फ्लिप करते हैं, और चार्ट्स पर क्विक ग्लांस डालते हैं. तभी एक नया IPO हर जगह ट्रेंड करने लगता है. कमेंटेटर्स इसे हाई-पोटेंशियल बताते हैं. हेडलाइंस लगातार उसी पॉज़िटिव स्टोरी को रिपीट करती हैं. यह फेमिलियर स्टोरीलाइन आपके विश्वास को धीरे-धीरे स्ट्रेंथ देती है.

आप खुद को यह कहते हैं कि आपका निर्णय एनालिटिकल है. आप मानते हैं कि आप बस एक मजबूत अवसर को पहचान रहे हैं. लेकिन जो चीज़ आप शायद महसूस नहीं कर रहे हैं वह यह है कि परिचितपन कभी-कभी ज्ञान की आड़ ले सकता है. जब स्टॉक बाद में गिरता है, तो निराशा केवल वित्तीय नहीं रहती. यह व्यक्तिगत महसूस होती है. आप सोचने लगते हैं कि कैसे एक ऐसा निर्णय जो लगता था कि रैशनल है, एक गलती में बदल गया.

यह एक पैटर्न है जिसे कई शिक्षित प्रोफेशनल्स अनुभव करते हैं. बुद्धिमत्ता आपको मार्केट को समझने में मदद करती है, लेकिन यह अपने आप यह नहीं सिखाती कि आपके अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आप कैसे समझें.

ओवरकॉन्फिडेंस इफेक्ट

जैसे-जैसे निवेशक अनुभव या शिक्षा हासिल करते हैं, वे अक्सर मान लेते हैं कि उनका निर्णय लेने का कौशल भी अपने आप बेहतर हो गया है. डैनियल कहनेमन और ऐमोस ट्वर्स्की के शोध में पाया गया कि आत्मविश्वास अक्सर सटीकता से तेजी से बढ़ सकता है. यह स्थिति कुशल निर्णय लेने वालों के साथ भी होती है.

ब्रैड बार्बर और टेरेन्स ओडियन ने देखा कि निवेशकों में एक समान आदत होती है. वे अक्सर सोचते हैं कि वे मार्केट के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं या सही समय पर निवेश (investment) कर सकते हैं. जितनी ज्यादा जानकारी वे पढ़ते हैं, उतना ही वे अपने फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, भले ही वह जानकारी असल में ज्यादा मदद न करे.

IPO उत्साह और पेशेवर निवेशक की प्रतिक्रिया

एक मिड-करियर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को लें, जो स्ट्रक्चर्ड डिसिशंस लेने में प्रशिक्षित है. जब IPO का उत्साह बढ़ता है, तो यह निवेशक हर अपडेट को फॉलो करता है. एक्सपर्ट इंटरव्यू, रिव्यू और प्रेडिक्शंस वही संदेश बार-बार दोहराते हैं. लगातार इस तरह की जानकारी मिलने से निवेशक में एक निश्चितता का अनुभव बनने लगता है.

जब निवेश आखिरकार किया जाता है, तो यह एक तार्किक निष्कर्ष जैसा लगता है. लेकिन जब कीमत गिरती है तो अनुभव में एक असंगति महसूस होती है. यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय विश्लेषण से अधिक बाजार की गति (मोमेंटम) से प्रभावित था. पैसे का नुकसान शायद झेलने लायक हो, लेकिन यह जानकर कि फैसला भावनाओं से लिया गया था न कि सोच-समझकर, अक्सर ज्यादा असर छोड़ता है.

स्मार्ट निवेशक भी भावनात्मक गलतियाँ क्यों करते हैं?

#1 जानकारी गहराई का भ्रम देती है

ज्यादा पढ़ लेने से कोई आइडिया अच्छी तरह रिसर्च किया हुआ लग सकता है, भले ही मुख्य तथ्यों की जांच नहीं हुई हो. बार-बार सुनने या पढ़ने से वह आइडिया असल से ज्यादा मजबूत लगने लगता है.

#2 आत्मविश्वास सटीकता से तेजी से बढ़ता है

जो निवेशक सोचते हैं कि वे मार्केट का सही समय पकड़ सकते हैं, वे ज्यादा खरीद-बिक्री करते हैं और अक्सर नुकसान उठाते हैं. जब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनका भरोसा जल्दी बढ़ जाता है.

#3 दिमाग आसान बात को पसंद करता है

जब मार्केट तेजी से बदलता है या कोई खबर बहुत लोकप्रिय हो जाती है, तो हमारा दिमाग जल्दी में आसान रास्ता चुनता है. पॉज़िटिव हेडलाइंस अक्सर जरूरी बातें छिपा देती हैं.

स्मार्ट निवेशक अपने निर्णय कैसे सुधार सकते हैं?

सिर्फ बुद्धिमत्ता से ज्यादा जागरूकता असरदार होती है. मजबूत निवेश की आदतें भावनाओं के हस्तक्षेप को कम करती हैं और फैसलों में स्थिरता लाती हैं.

#1 कार्रवाई करने से पहले रुकें

किसी मौके पर तुरंत काम करने की बजाय थोड़ी देर रुककर सोचने से आप जल्दीबाजी की भावना छोड़कर समझदारी से फैसला ले पाते हैं.

#2 आइडिया की आकर्षकता पर सवाल करें

अपने आप से पूछें कि यह मौका क्यों आकर्षक लग रहा है.

-क्या यह ज्यादा खबरों में आने की वजह से है?

-क्या यह उत्साह की वजह से है?

-आप पीछे रह जाएंगे, क्या इस डर की वजह से है?

कारण को समझना फैसले को स्पष्ट करने में मदद करता है.

#3 निवेश का कारण लिखें

कागज़ पर एक सरल वाक्य लिखना दिखाता है कि आपका फैसला मूल बातों पर आधारित है या बाहरी प्रभावों पर. लिखने से प्रक्रिया धीमी होती है और सोच में स्पष्टता बढ़ती है.

#4 निर्णय और पहचान को अलग करना सीखें

एक खराब निवेश आपके कौशल को नहीं बताता. परिणामों से अपनी पहचान को अलग रखने से आप बिना दबाव के अपने फैसलों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं.

#5 एक लिखित निवेश ढांचा बनाए रखें

एक दस्तावेज़ में अपने लक्ष्य, कितना रिस्क सही है और निवेश के नियम एक जगह लिख लें. जब मार्केट उछाल या गिरावट में हो, यह प्लान आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है.

यह तरीका आपके फैसलों को बेहतर क्यों बनाता है?

यह प्लान अचानक किए जाने वाले फैसलों को रोकता है. यह ज्यादा प्रचार या उत्साह के प्रभाव को कम करता है और सुनिश्चित करता है कि आपका निर्णय लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़ा हो. यह अनावश्यक जानकारी को हटाता है और अनुशासन मजबूत करता है. समय के साथ, लगातार सही तरीके से निवेश करना सिर्फ आत्मविश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है.

निवेशक सफलता सिर्फ गलतियों से बचकर नहीं पाते, बल्कि यह जानकर पाते हैं कि कब उनकी भावनाएँ उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं.

इस टैब को बंद करने से पहले, अपने निवेश व्यवहार की समीक्षा करें.

अपने हाल के फैसलों पर ध्यान दें.

क्या आपके फैसले स्पष्ट मूल्यांकन पर आधारित थे या बार-बार देखी/सुनी गई जानकारी पर?

क्या आपका आत्मविश्वास समझ से आया था या उस विचार के चारों ओर बने उत्साह से?

क्या आप जल्दी में लगे क्योंकि दूसरों को यकीन था?

क्या आपको लगा कि सोच-समझकर फैसला लेने से भावनाओं का असर नहीं होगा?

बेहतर फैसले जागरूकता से ही आते हैं. बुद्धिमत्ता तब ही काम आती है जब उसे अपनी भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाए.

डिसक्लेमर
नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

चिन्मयी पी. कुमार एक फाइनेंस-फोकस्सड कंटेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें निवेश से जुड़ी कहानियों को समझदारी और सादगी से पेश करने का हुनर है. वो जटिल निवेश विषयों जैसे इक्विटी रिसर्च, पर्सनल फाइनेंस, और वेल्थ मैनेजमेंट  को आसान भाषा में समझाने में माहिर हैं. उनका लेखन पहले बार निवेश करने वालों से लेकर अनुभवी बाज़ार विशेषज्ञों दोनों के लिए असरदार रहता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

