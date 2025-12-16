केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS की समयसीमा और परिवार पेंशन पर ताजा जानकारी

केंद्र ने लोकसभा को जानकारी दी है कि 30 नवंबर, 2025 तक 1,22,123 कर्मचारियों, जिनमें वर्तमान सेवा में मौजूद कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं, ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाया है. सरकार ने UPS में विकल्प चुनने की समयसीमा दो बार बढ़ाई थी. पहले इसे 30 जून से 30 सितंबर तक, और फिर इसे 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था.
काफी कम प्रतिक्रिया को देखते हुए व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र एक बार फिर समयसीमा बढ़ाएगा. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में सिर्फ 1.22 लाख से थोड़ा अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का स्थानांतरण, वह भी दो बार समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद निश्चित ही सरकार के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहजनक परिणाम नहीं है. सरकार ने इस नई योजना को पुराने पेंशन योजना (OPS) की तरह “सुनिश्चित और तय लाभ” देने वाला विकल्प बताया था, जो NPS का वैकल्पिक विकल्प है.
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ढांचे के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था (और अगर राज्य अपनाएँ तो राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू हो सकता है) जिन्होंने 1 अप्रैल, 2025 से पहले सेवा में प्रवेश किया था. इस योजना में सुनिश्चित पेंशन दी जाती है और इसका अनुमानित कवरेज लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तक है, जो सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने पर लगभग 90 लाख तक बढ़ सकता है.
सरकार ने संसद में बताया कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू होने के करीब आठ महीने बाद अब तक कैसी रही है.
अब तक केवल 1.22 लाख कर्मचारियों का UPS चुनना यह दिखाता है कि कर्मचारियों ने सावधानी बरती है, भले ही समयसीमा दो बार बढ़ाई गई हो.
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि “30 नवंबर, 2025 तक नए भर्ती हुए कर्मचारियों, मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कुल 1,22,123 कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को चुना.”
दो बार समयसीमा बढ़ाने के बावजूद, UPS चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित रही, जो कर्मचारियों में अनिश्चितता या ‘वेट एंड वाच’ वाले रवैया को दर्शाता है.
कर्मचारी सिर्फ एक बार NPS में लौट सकते हैं
सरकार ने यह आसान सुविधा उन कर्मचारियों के लिए रखी है जिन्होंने UPS चुना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे एक बार NPS में वापस जा सकें.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी इन परिस्तिथियों में NPS में लौट सकते हैं:
सेवा निवृत्ति (superannuation) से 12 महीने पहले तक, या
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) से 3 महीने पहले तक, या
इस्तीफा देने या अनिवार्य गैर-दंडनीय सेवा समाप्ति (non-penal compulsory retirement) के समय.
हालाँकि, यह विकल्प बर्खास्तगी, हटाए जाने, दंडात्मक अनिवार्य सेवानिवृत्ति (penal compulsory retirement) या जब अनुशासनात्मक कार्यवाही (disciplinary proceedings) चल रही हो या होने वाली हो, उन मामलों में उपलब्ध नहीं है.
एक बार यह विकल्प इस्तेमाल करने के बाद, यह बदलाव अंतिम माना जाएगा.
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की पेंशन गारंटी
सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं, जिसमें सुनिश्चित पेंशन की संरचना बताई गई है.
जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी.
जिन कर्मचारियों की सेवा 25 साल से कम है, उन्हें उनकी सेवा के अनुपात में पेंशन मिलेगी, बशर्ते न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 साल हो.
10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है.
कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन का क्या होता है?
UPS के तहत परिवार पेंशन केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवनसाथी को ही मिलती है.
जीवनसाथी को उस पेंशन का 60% मिलेगा जो कर्मचारी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त कर रहे थे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जीवनसाथी जीवित नहीं है, तो बच्चों को UPS के तहत 60% सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान का अधिकार नहीं है.
यह बात अहम है, क्योंकि इससे दिखता है कि कई कर्मचारियों की उम्मीदें और असल लाभों में काफी फर्क है, खासकर परिवार के लाभ के मामले में.
इसका मतलब यह है…
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) सुनिश्चित और पूर्वानुमानित सेवानिवृत्ति आय देती है, जो कई कर्मचारियों के लिए वर्षों तक बाजार-आधारित NPS रिटर्न के बाद महत्वपूर्ण है. हालांकि, सीमित संख्या में कर्मचारियों का विकल्प चुनना, बार-बार समयसीमा बढ़ाना और पारिवारिक लाभों पर कड़ी शर्तें यह दिखाती हैं कि कर्मचारी अभी भी लाभ और हानि पर सावधानी से विचार कर रहे हैं.
