Kotak Mutual Funds: शीर्ष 3 इक्विटी योजनाएँ और उनका प्रदर्शन

Kotak Mutual Fund: कोटक म्यूचुअल फंड, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, ने हाल के वर्षों में काफी विकास किया है और अपने उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार किया है. यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जो 31 अक्टूबर 2025 तक 5.8 ट्रिलियन रुपये (ट्रिलियन) की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है.

कोटक म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजनाएँ अपने समझदारी से चुने गई स्टॉक और सेक्टर चयन के लिए जानी जाती हैं, जो लंबे समय में निवेशकों के पक्ष में काम करते रहे हैं.

कोटक एएमसी के बारे में आसान शब्दों में कुछ खास बातें ये हैं:

कोटक एएमसी ऐसे शेयरों में निवेश करना पसंद करता है जो अपने असली (अंतरिम) मूल्य से सस्ते हों.

असली मूल्य जानने के लिए फंड अपनी खुद की रिसर्च करता है और कभी-कभी बाहर के स्रोतों से भी जानकारी लेता है.

शेयर चुनने के लिए यह फंड ऊपर से नीचे (टॉप-डाउन) और नीचे से ऊपर (बॉटम-अप) दोनों तरीकों का इस्तेमाल करता है.

शेयर चुनने में मार्गदर्शन करने वाले मुख्य कारक कंपनी के वित्तीय पैरामीटर, प्रबंधन की प्रतिष्ठा और उनका रिकॉर्ड, ऐसी कंपनियाँ जो मंदी या आर्थिक चक्रों से कम प्रभावित होती हों, और ऐसी कंपनियाँ जो अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए मजबूत ब्रांड बनाने की रणनीति अपनाती हों, शामिल हैं. इसके अलावा nशेयर की मार्केट में लिक्विडिटी, लो लेवरेज , हाई रिटर्न रेश्यो और कैश फ्लो तथा कम्पीटेंट मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

फंड हाउस तेजी से बढ़ रहे शेयरों (Momentum) का पीछा करने के बजाय बुनियादी रूप से मजबूत शेयरों में निवेश करना पसंद करता है, जो जोखिम को कम करने में मदद करता है.

इसी संदर्भ में, आइए कोटक म्यूचुअल फंड की शीर्ष 3 इक्विटी योजनाओं पर नजर डालते हैं.

हमने इन योजनाओं को कंबाइंड क्वांटिटेटिव स्कोर के आधार पर चुना है, जिसमें 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल की रोलिंग रिटर्न्स के साथ-साथ रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प, सॉर्टिनो और अप/डाउन कैप्चर रेशियो शामिल हैं.

#1 कोटक कॉन्ट्रा फंड

जुलाई 2005 में लॉन्च किया गया, कोटक इंडिया ईक्विटी कॉन्ट्रा फंड एक कॉन्ट्रा-स्टाइल फंड है जो उच्च आत्मविश्वास (High-Conviction) वाले निवेश निर्णय लेने के लिए मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis) और मात्रात्मक मॉडल (Quantitative Model) दोनों का उपयोग करता है.

कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड आम तौर पर मीडियम से लॉन्ग-टर्म दृष्टिकोण के साथ निवेश करता है, जिससे इसके कॉन्ट्रेरियन अवसरों को परिणाम देने का पर्याप्त समय मिलता है.

यह ऐसे उच्च-क्षमता वाले शेयरों की तलाश करते हैं जो वर्तमान में लोकप्रिय नहीं हैं और फंड मैनेजर के इमोशनल क्योशेंट को क्वांट मॉडल के माध्यम से संतुलित करते हैं.

पिछले 5 वर्षों में, कोटक कॉन्ट्रा फंड ने रोलिंग रिटर्न के आधार पर 25.4% की CAGR हासिल की जबकि NIFTY 500 – TRI इंडेक्स में यह 21.3% रही.

कोटक कॉन्ट्रा फंड का प्रदर्शन और NIFTY 500 – TRI के साथ तुलना

योजना का नाम 1 साल (%) 3 साल (%) 5 साल (%) 10 साल (%) स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियो कोटक कॉन्ट्रा फंड 8.83 22.79 25.38 16.81 12.78 0.37 0.77 NIFTY 500 – TRI 6.67 16.29 21.33 13.74 12.49 0.25 0.50

Source: ACE MF

31 अक्टूबर 2025 तक, फंड ने अपनी कुल संपत्ति का 53.5% लार्जकैप्स , 27.6% मिडकैप्स और 14.1% स्मॉलकैप्स में निवेश किया.

फंड के शीर्ष शेयर HDFC बैंक (6.9%), ICICI बैंक (4.8%) और SBI (3.6%) हैं.

इसके शीर्ष सेक्टर बैंक (21.9%), वित्त (10.1%) और इंफोटेक (9.1%) हैं.

स्पष्ट निवेश प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ, कोटक इंडिया ईक्विटी कॉन्ट्रा फंड चयनात्मक रूप से ऐसे कंपनियों की पहचान करता है जिन्हें बाजार ने नजरअंदाज किया हो लेकिन जो बुनियादी तौर पर मजबूत हैं.

फंड उच्च रिटर्न के लिए उच्च जोखिम लेने से बचता है और इसके बजाय गुणवत्ता वाले शेयरों और सेक्टर्स पर मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ ध्यान केंद्रित करता है.

#2 कोटक मिडकैप फंड

मार्च 2007 में लॉन्च किया गया, कोटक मिडकैप फंड का उद्देश्य मध्यम आकार की कंपनियों की अप्रयुक्त वृद्धि क्षमता को खोजने का है, जिसके लिए यह बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है.

फंड उन कंपनियों में निवेश करने की कोशिश करता है जो अपने प्रारंभिक या विकासशील चरण में हैं, जिन पर कम शोध हुआ है, लेकिन जिनमें लंबे समय में हायर ग्रोथ की संभावना है.

वर्षों के दौरान, यह फंड स्वयं को एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित कर चुका है, और लंबे समयावधि में इसने ऐसी रिटर्न दी हैं जो केटेगरी एवरेज से बेहतर रही हैं.

पिछले 5 वर्षों में, कोटक मिडकैप फंड ने रॉलिंग रिटर्न के आधार पर लगभग 29.4% की CAGR दर्ज की, जो Nifty Midcap 150 – TRI इंडेक्स के लगभग समान है.

योजना का नाम 1 साल (%) 3 साल (%) 5 साल (%) 10 साल (%) स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियो कोटक मिडकैप फंड 14.21 23.05 29.36 19.05 14.47 0.35 0.66 Nifty Midcap 150 – TRI 8.28 23.45 29.29 17.97 15.29 0.34 0.67

Source: ACE MF

31 अक्टूबर 2025 तक, फंड ने अपनी कुल संपत्ति का 68.3% मध्यम कंपनियों (Midcaps), 13.9% लार्जकैप्स और 14.6% स्मॉलकैप्स में निवेश किया.

फंड के शीर्ष शेयर Fortis Healthcare (4.2%), GE Vernova T&D India (4%), और Mphasis (3%) हैं.

इसके शीर्ष सेक्टर वित्त (14.6%), स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) (11.5%), और इंफोटेक (9.9%) हैं.

गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने और उचित मूल्य पर उन्हें चुनने के कारण, फंड में लंबे समय में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है.

बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान इसकी स्थिरता (Resilience) और अपवर्ड ट्रेंड्स में अच्छी भागीदारी ने इसकी रेपुटेशन को और मजबूती दी है.

#3 कोटक लार्ज & मिडकैप फंड

मूल रूप से इसे सितम्बर 2004 में एक थीमेटिक फंड के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2018 में इसे लार्ज & मिडकैप फंड के रूप में पुनःस्थापित किया गया. यह फंड विशेष सेक्टर्स में आकर्षक अवसरों की तलाश करता है, जबकि इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से बड़े लार्जकैप और मिडकैप के शेयरों से बना रहता है.

इसने विभिन्न बाजार चरणों में लगातार प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसका श्रेय इसके प्रमुख फंड मैनेजर हर्ष उपाध्याय को जाता है, जो इस योजना का प्रबंधन पिछले एक दशक से कर रहे हैं.

पिछले 5 वर्षों में, कोटक लार्ज & मिडकैप फंड (Large and Mid Cap Fund) ने लगभग 24% की CAGR हासिल की, जो Nifty LargeMidcap 250 – TRI इंडेक्स के लगभग समान है.

कोटक लार्ज & मिडकैप फंड – प्रदर्शन

योजना का नाम 1 वर्ष (%) 3 वर्ष (%) 5 वर्ष (%) 10 वर्ष (%) स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियो कोटक लार्ज & मिडकैप फंड 9.21 20.62 23.98 16.34 12.22 0.34 0.65 NIFTY LargeMidcap 250 – TRI 7.52 18.83 24.14 15.49 13.05 0.30 0.59

Source: ACE MF

31 अक्टूबर 2025 तक, फंड ने अपनी कुल संपत्ति का 53.2% लार्जकैप्स , 37.9% मिडकैप्स और 5.5% स्मॉलकैप्स में निवेश किया.

फंड के शीर्ष शेयर HDFC बैंक (6.5%), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) (4%), और SBI (4%) हैं.

इसके प्रमुख सेक्टर बैंक (19%), ऑटो और सहायक उद्योग (11.4%), और फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा (7%) हैं.

फंड ने समय पर उपलब्ध अवसरों की पहचान करने और उन्हें भुनाकर लंबे समय के निवेशकों के लिए पर्याप्त संपत्ति (Substantial Wealth) बनाने की अपनी क्षमता साबित की है.

फंड मैनेजर ने कुल वोलैटिलिटी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है और लंबे समय में लगातार संतुलित जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान किए हैं.

निष्कर्ष

कोटक म्यूच्यूअल फंड भारत के लोकप्रिय फंड हाउसेज़ में से एक है. इसकी कई स्कीमें अलग-अलग कैटेगरी में निवेशकों को जोखिम-समायोजित आधार पर अच्छे रिटर्न देती रही हैं.

हालांकि, केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर निवेश निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वैसा ही बना रहे.

आदर्श रूप से, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अलग-अलग फंड हाउस में विविधित डाइवर्सिफाइ करें ताकि कंसन्ट्रेशन रिस्क कम हो सके.

निवेश करते समय अपनी जोखिम लेने की क्षमता, निवेश उद्देश्य और समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्कीमें चुनें.

एक समझदार निवेशक बनें.

हैप्पी इन्वेस्टिंग !

#टेबल नोट : डेटा 19 नवंबर 2025 तक

यहां उद्धृत की गई प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण के उद्देश्य से हैं, किसी प्रकार की सिफारिश नहीं.

पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं होता.

रिटर्न रोलिंग आधार पर और प्रतिशत (%) में हैं. Direct Plan–Growth विकल्प आधारित.

1 वर्ष से अधिक अवधि के रिटर्न CAGR (Compounded Annualised) हैं.

रिस्क रेश्यो 3 वर्ष की अवधि पर 6% प्रतिवर्ष के जोखिम-मुक्त दर को मानकर कैलकुलेट किए गए हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.