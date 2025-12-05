क्या है वह 'अदृश्य' संपत्ति जिसे भारत के शीर्ष 1% लोग वास्तव में जमा कर रहे हैं?
पिछले साल भारत में 25 नए अरबपति बने. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे जो असल में कमा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, वह NSE जैसी मार्केट में नहीं दिखता है या नहीं? इसका जवाब सीधे-साधे शब्दों में नहीं है- इसे गहराई से समझना पड़ेगा.
कुछ हफ्ते पहले, मैं उदयपुर में मंटेना शादी की डिजिटल दर्शक बनी थी. मेरा इंस्टाग्राम फीड शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शादी की तस्वीरों से भर गया था.
डिज़ाइनर आउटफिट्स जैसे कि यह मेट गाला हो, विश्व-प्रसिद्ध कलाकारों का प्रदर्शन, और ऐसा डेकोर जो मुंबई के घरों की कीमत के बराबर का नजर आता हो. भारत में शादीयां हमेशा भव्य रही हैं, लेकिन इस बार मुझे यह सब कुछ और भी अलग और बेहद खास लगा.
क्या आप जानते हैं कि केवल साल 2024 में ही भारत की वेडिंग इंडस्ट्री ₹4.74 लाख करोड़ तक पहुँच गई! यह आंकड़ा 30 देशों की GDP से भी ज्यादा है.
अगर आप सतह के नीचे झाँकें तो पाएंगे कि भारत के सबसे अमीर लोग सोना, रियल एस्टेट या स्टॉक्स से कहीं अधिक मूल्यवान संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं. जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, भारत के सबसे अमीर लोग अपने लिए ज्यादा मौके, असर, सोशल नेटवर्क और अपनी कहानी को नियंत्रित करने की ताकत खरीद रहे हैं.
वो क्या बात है जो वास्तव में मायने रखती है? वो यह है कि हम जैसे लोगों के लिए भी ये पहुँच से बाहर नहीं है.
सबसे पहले डेटा: भारत के अमीर और तेजी से अमीर हो रहे हैं
भारत की संपत्ति का परिदृश्य
सूचकांक
डेटा (उपलब्ध जानकारी)
$10 मिलियन+ नेट वर्थ वाले भारतीयों की संख्या
85,698 व्यक्ति
वैश्विक रैंक UHNW व्यक्तियों में
दुनिया में 3rd
2025 में नए अरबपति जोड़े गए
13
कुल अरबपतियों की संख्या (2025)
358
शीर्ष 1% द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सा
40%+
2030 तक अनुमानित नए सम्पन्न परिवार
46.7 मिलियन
संख्याएँ स्पष्ट हैं: संपत्ति का एकत्रीकरण तेज़ हो रहा है, और अमीर लोग आम मध्यवर्ग वालों से अलग तरह का खेल खेल रहे हैं.
जहाँ एक आम भारतीय- जैसे मैं- सोना खरीदने, घर लेने और आराम से रिटायर होने की तैयारी करने की सलाह पाता है, क्योंकि हमारे माता-पिता यही करते थे, वहीं अल्ट्रा-रिच लोग ऐसी चीज़ों में निवेश कर रहे हैं जो उन्हें फायदा और ताकत देती हैं.
तो वे असल में क्या खरीद रहे हैं?
1. सोशल कैपिटल: असली मुद्रा
पिछले दशक में, सोने की कीमत हर साल औसतन 13% बढ़ी है.
सामाजिक पूंजी का कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता, लेकिन यह हर साल कई गुना बढ़ती है.
अंबानी परिवार ने सिर्फ़ एक शादी आयोजित नहीं की. यह एक वैश्विक नेटवर्किंग समिट थी, जिसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया.
हर वह व्यक्ति जो मायने रखता है, कई दिनों तक एक ही जगह मौजूद था. चुपचाप सौदे हुए, साझेदारियां बनीं, और अवसरों का आदान-प्रदान नज़रअंदाज होकर हुआ.
यही नया “धन पोर्टफोलियो” है: ऐसे रिश्ते और कमरे तक पहुँच, जिन्हें सिर्फ़ पैसा नहीं खरीद सकता.
अमीर और मेरे बीच सबसे बड़ा फर्क हमारे सोचने के तरीके में है. हम पैसा कमाते हैं, सोना खरीदते हैं, शायद घर लेते हैं, या नया डिजाइनर सामान खरीदते हैं. अमीर लोग वो चीज़ खरीदते हैं जो उन्हें विकल्प चुनने की ताकत देती है.
अमीरों के लिए विकल्प का मतलब है:
मार्केट के गिरने का इंतजार करने की आज़ादी
नया बिज़नेस शुरू करने के लिए फंड का लचीलापन
करियर बदलने का समय
बिना वित्तीय नुकसान के ब्रेक लेने की सुविधा
जब बाकी लोग डर रहे हों, तब निवेश करने की क्षमता
डेटा दिखाता है कि अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ भारतीय अपनी संपत्ति का 15–25% हिस्सा तरल या लगभग तरल संपत्तियों में रखते हैं. इसे उनकी “अवसर पूंजी (Opportunity Capital)” कहा जाता है.
हम आम लोग इसे सिर्फ 0–3% तक रखते हैं. हाँ, यह सच है कि हमारे पास होम लोन, शिक्षा की ईएमआई, बीमा प्रीमियम और अपराध-बोध से प्रेरित सोने की खरीदारी होती है.
लेकिन ध्यान दें, यह सिर्फ परिस्थितिजन्य नहीं है, हमारे लिए भी यह एक बड़ी सीख है.
3. कहानी पर नियंत्रण : एक संपत्ति के रूप में धारणा
किसी भी हाई-प्रोफाइल भारतीय शादी को ध्यान से देखें. ग्लैमर के पीछे कुछ रणनीति छिपी होती है : वो है प्रतिष्ठा का निर्माण.
2025 में, इन परिवारों ने अपनी पहचान, काम और लोगों की नजर में अपने स्थान की कहानी इस तरह गढ़ी कि यह अब उनकी असली आर्थिक संपत्ति बन चुकी है.
-यह व्यापारिक सौदों को प्रभावित करता है.
-यह कंपनियों और प्रोजेक्ट्स की कीमतों को प्रभावित करता है.
-यह निवेशकों को आकर्षित करता है.
-यह विज्ञापन की तुलना में कहीं तेज़ी से भरोसा बनाता है.
इसलिए हाँ, अमीर लोग डिजिटल उपस्थिति, परोपकार और अपनी दृश्यता पर भारी खर्च कर रहे हैं.
4. विरासत : दीर्घकालीन निवेश
मैं पहले सोचती थी कि विरासत का मतलब ट्रस्ट फंड और वेकेशन होम्स होता है. मैं गलत थी. विरासत वही है जो धीरुभाई अंबानी ने बनाई—सिर्फ़ साम्राज्य नहीं, बल्कि इसकी निरंतरता.
भारत के सबसे अमीर लोग चुपचाप इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहे हैं:
बच्चों की वैश्विक शिक्षा
धरोहर और परोपकारी पहल
सर्वदेशीय संपत्ति का आवंटन
प्रोफेशनल उत्तराधिकार योजना
और असली बदलाव यह है:
-हालांकि भारतीय पारिवारिक व्यवसाय भारत की GDP में 79% का योगदान करते हैं, HSBC ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 45% व्यवसायी परिवार यह उम्मीद नहीं रखते कि अगली पीढ़ी व्यवसाय संभालेगी.
-जबकि केवल 7% वारिस अपने परिवार के व्यवसाय को चलाने का ज़िम्मेदार महसूस करते हैं.
पुराना नियम “बेटा संभाल लेगा” अब डिफ़ॉल्ट रणनीति नहीं रही. ये परिवार सिर्फ अगले पांच साल के लिए नहीं, बल्कि अगले पांच दशकों के लिए निवेश योजना बना रहे हैं.
इस बदलाव के मायने आपके लिए क्या हैं (चाहे आप अमीर न भी हों)
अगर आप सोच रहे हैं, “इसका मुझसे क्या लेना-देना?”—मैं कभी ₹400 करोड़ की शादी आयोजित नहीं करने वाला हूँ. और न ही मैं अंबानी जैसी विरासत छोड़ सकता हूँ.
सही है. लेकिन हम उन्हीं सिद्धांतों को लेकर, उन्हें छोटे और समझदारी भरे स्तर पर अपना सकते हैं.
निष्कर्ष: अमीर लोग सोना नहीं खरीद रहे, वे लाभ और लेवरेज खरीद रहे हैं.
हमारे रोज़मर्रा के समाचार अरब डॉलर की शादियों, क्यूटोर लहंगों और प्राइवेट परफॉर्मेंस पर केंद्रित होते हैं. यह सही है. लेकिन असली कहानी इस चमक-धमक के पीछे छिपी है.
शीर्ष 1% भारतीय हमारे जैसे सोना जमा नहीं कर रहे हैं. वे लाभ और लेवरेज को कम्पाउंड कर रहे हैं.
यह हम सबके लिए वेक अप कॉल है: अमीरों के कदमों को कॉपी करने के लिए उनके पैसे की जरूरत नहीं है. और अगर भारत में 2030 तक 70 मिलियन नए सम्पन्न परिवार बन जाते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि कौन उनके बीच शामिल होगा. बल्कि, सवाल यह होगा कि कौन उनके अनुभव से सीख ले पाया.
तो अब आपको पता है कि किस राह पर चलना है.
डिसक्लेमर
नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.
इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.