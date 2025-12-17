2025 में रेपो रेट में 125 bps की बड़ी कटौती: होम लोन धारकों की हुई चांदी, लाखों की बचत

जिन होमबायर्स ने लोन लेकर अपने घर खरीदे थे, वे 2025 को एक ऐसे वर्ष के रूप में याद रखेंगे जिसने आखिरकार उन्हें होम लोन की ऊंची ब्याज दरों से बड़ी राहत दी. अब वे सुकून और नई उम्मीद के साथ नए साल में कदम रख रहे हैं. लगभग तीन वर्षों (2022-25) तक ऊंची ब्याज दरों और भारी ईएमआई (EMI) का बोझ झेलने के बाद, 2025 ने चुपचाप कर्जदारों के लिए एक टर्निंग पॉइंट पेश किया. मुद्रास्फीति (महंगाई) उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से कम हुई, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा. यह एक ऐसा बदलाव था जिसने अंततः बैंकों के लिए उधार लेने की लागत कम कर दी.

हालांकि होम लोन लेने वालों के लिए 2025 की शुरुआत में स्थिति काफी अलग थी. उस समय रेपो रेट 6.5% के बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर था, खुदरा मुद्रास्फीति 4.31% थी, और होम लोन की ईएमआई घरेलू बजट में गहरी सेंध लगा रही थी. ऐसे माहौल में कर्जदारों को इतनी जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी.

जैसे-जैसे 2025 समाप्त होने की ओर है, तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है. पूरे वर्ष के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) में निरंतर गिरावट आई और नवंबर तक यह 0.71% के स्तर पर पहुंच गई. महंगाई के पूरी तरह नियंत्रण में होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास कदम उठाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश थी. वर्ष 2025 के दौरान मौद्रिक नीति समिति (MPC) की छह बैठकों में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे लेंडिंग रेट्स में कमी का रास्ता साफ हुआ.

जैसे-जैसे हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, होमबायर्स के लिए अब बड़ा सवाल यह नहीं है कि राहत मिलेगी या नहीं, बल्कि यह है कि कम ब्याज दरों से पहले ही कितना फर्क पड़ चुका है और भविष्य की राह के लिए इसके क्या मायने हैं.

महंगाई ने ब्याज दरों में कटौती के रास्ते कैसे खोले

RBI ने 2025 की शुरुआत मुख्य रूप से मुद्रास्फीति (महंगाई) को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए की थी. हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में कीमतों का दबाव कम हुआ था, फिर भी महंगाई केंद्रीय बैंक के संतोषजनक दायरे (comfort zone) के करीब थी. RBI का लक्ष्य खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखना है, जिसमें दोनों ओर 2% का मार्जिन (यानी 2% से 6% के बीच) शामिल है.

जैसे-जैसे साल आगे बढ़ा, स्थितियां बदलने लगीं. खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हुईं, वैश्विक कमोडिटी की लागत में गिरावट आई और घरेलू आपूर्ति (supply) की स्थिति में सुधार हुआ. महंगाई उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से गिरने लगी. नवंबर 2025 तक, खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 0.71% पर आ गई, जो RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से काफी नीचे थी. हालांकि दिसंबर के मुद्रास्फीति के आंकड़े जनवरी 2026 में जारी किए जाएंगे, लेकिन समग्र रुझान (overall trend) पहले से ही स्पष्ट था.

महंगाई में आई इस भारी गिरावट ने RBI को अपनी नीतिगत स्थिति (policy stance) बदलने का भरोसा दिया. केवल कीमतों की स्थिरता पर ध्यान देने के बजाय, केंद्रीय बैंक ने विकास (growth) और उधारी (borrowing) को समर्थन देना शुरू कर दिया. इसका परिणाम रेपो रेट में लगातार की गई कटौतियों के रूप में सामने आया, जो कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट्स तक पहुंच गईं — यह हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण राहत चक्रों (easing cycles) में से एक था.

रेपो रेट में कटौती से तुरंत EMI क्यों कम नहीं होती

हालांकि कर्जदारों के लिए यह समझना जरूरी है कि रेपो रेट में कटौती का मतलब यह नहीं होता कि अगले ही महीने ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी.

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं. जब यह दर घटती है, तो बैंकों को सस्ता फंड मिलता है. लेकिन बैंक इस लाभ को ग्राहकों तक कितनी जल्दी और किस हद तक पहुंचाते हैं, यह कई बातों पर निर्भर करता है — खासकर इस पर कि लोन की संरचना (loan structure) कैसी है.

आज के समय में अधिकांश नए होम लोन रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) से जुड़े होते हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों को तेजी से लागू करने की अनुमति देते हैं. इसकी तुलना में,MCLR जैसे बेंचमार्क से जुड़े पुराने लोन की दरें धीमी गति से एडजस्ट होती हैं. वहीं,फिक्स्ड-रेट वाले लोन एक निश्चित अवधि के लिए अपरिवर्तित रहते हैं.

2025 में, इसका अर्थ यह था कि बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती का लाभ अलग-अलग गति से ग्राहकों तक पहुँचाया, और यह कटौती हमेशा एक समान स्तर पर नहीं थी.

प्रमुख बैंकों की होम लोन दरों में तुलना (2025)

बैंक का नाम 31 जनवरी 2025 को दरें 12 दिसंबर 2025 को दरें कुल गिरावट (bps में) पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 8.45% 7.25% 120 bps केनरा बैंक (Canara Bank) 8.50% 7.30% 120 bps बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) 8.40% 7.45% 95 bps भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 8.50% 7.50% 100 bps ICICI बैंक 8.75% 7.65% 110 bps IDBI बैंक 8.50% 7.55% 95 bps HDFC बैंक 8.75% 7.90% 85 bps

नोट: ये दरें BankBazaar.com द्वारा संकलित की गई हैं और सबसे कम उपलब्ध फ्लोटिंग दरों को दर्शाती हैं. वास्तविक दरें आपके क्रेडिट स्कोर और प्रोफाइल पर निर्भर कर सकती हैं.

2025 की शुरुआत में, जब रेपो रेट 6.5% के उच्च स्तर पर था, तब अधिकांश बड़े बैंकों में होम लोन की दरें 8% के ऊपरी स्तर से लेकर 9% के निचले स्तर के बीच बनी हुई थीं. यह दरें मुख्य रूप से होमबायर्स के क्रेडिट स्कोर और उनकी प्रोफाइल (जैसे वेतनभोगी या स्वरोजगार) पर निर्भर करती थीं.

जैसे-जैसे आरबीआई (RBI) ने साल भर दरों में कटौती की, बैंकों ने धीरे-धीरे होम लोन की दरों को कम किया. कुछ ऋणदाताओं ने इन कटौतियों का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत जल्दी ग्राहकों तक पहुँचाया, जबकि अन्य ने अधिक सावधानी बरती और अपनी मार्जिन (मुनाफा) पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए ऋण दरों में धीमी कटौती की.

BankBazaar.com के सीईओ, अधिल शेट्टी कहते हैं, “साल 2025 के दौरान होम लोन की दरों में लगातार गिरावट आई है. प्रमुख बैंकों की शुरुआती दरें जनवरी और दिसंबर के बीच लगभग 90 से 120 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक गिर गई हैं. यह रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती को दर्शाता है और ऐसे समय में अफोर्डेबिलिटी को बेहतर बनाता है, जब घरेलू बजट अभी भी दबाव में हैं. साल की शुरुआत में जो लोन 8.4% से 8.8% के आसपास मिल रहे थे, वे अब करीब 7.2% से 7.9% के स्तर पर उपलब्ध हैं.”

उन्होंने आगे कहा, "इस माहौल में, कर्जदारों को केवल विज्ञापित ब्याज दरों (headline rates) को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनका बैंक या ऋणदाता आरबीआई (RBI) की कटौती का लाभ उन तक कितनी कुशलता से पहुँचा रहा है. समय-समय पर समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर पुनः बातचीत या लोन बदलने की इच्छा रखना, लोन की पूरी अवधि में कुल ब्याज भुगतान पर असली फर्क डाल सकता है."

2025 के अंत तक, कर्ज लेने की लागत (borrowing costs) स्पष्ट रूप से वर्ष की शुरुआत की तुलना में कम हो गई थी — भले ही 125 बेसिस पॉइंट्स (bps) की पूरी कटौती हमेशा विज्ञापित दरों (headline rates) में साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो.

पीएसयू बैंक ग्राहकों को कटौती का लाभ देने में अधिक तेज

TRG ग्रुप के प्रबंध निदेशक, पवन शर्मा के अनुसार, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU) ने रेपो लेंडिंग रेट्स के लाभकारी प्रभाव को ग्राहकों तक पहुँचाने में अपेक्षाकृत तेजी दिखाई है, लेकिन उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ निजी बैंक भी इसमें महत्वपूर्ण सुधार करेंगे. मौद्रिक नीति की निरंतरता और बाजार की आवश्यकताएं आवासीय विकास (residential growth) के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित बाजार सुनिश्चित करती हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि पीएसयू और निजी बैंकों, दोनों में होम लोन दरों की कमी का सीधा असर घर खरीदने की लागत पर पड़ेगा. यह एक आवश्यक विकास है क्योंकि देश में होमबायर्स अब पहले से कहीं अधिक जागरूक होकर खरीदारी कर रहे हैं.

इसी तरह के विचारों को साझा करते हुए,ElitePro Infra के सह-संस्थापक और निदेशक, रजत मेहता ने कहा, “2025 में आरबीआई (RBI) की नीतिगत दरों में कुल 125 bps की कटौती हाल के वर्षों के सबसे बड़े राहत चक्रों (easing cycles) में से एक है. इसका असर प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जाने वाली होम लोन दरों में दिखना शुरू हो गया है. रेपो-लिंक्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस कटौती का लाभ देने में अपेक्षाकृत तेज रहे हैं, जिससे प्रभावी होम लोन दरों और ईएमआई में उल्लेखनीय कमी आई है. निजी क्षेत्र के बैंक, हालांकि इस बदलाव को लागू करने में थोड़े अधिक सतर्क रहे हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वे भी अपनी ऋण दरों पर फिर से विचार कर सकते हैं.”

AIPL के निदेशक, इशान सिंह कहते हैं, “2025 में आरबीआई (RBI) द्वारा रेपो रेट में की गई कुल 125 bps की कटौती ने अब जमीन स्तर पर होमबायर्स के किफायती नजरिए (affordability) को बदलना शुरू कर दिया है. चूंकि अब अधिकांश होम लोन EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट) जैसे बाहरी मानकों से जुड़े हैं, इसलिए लोग आखिरकार ब्याज लागत में कमी देख रहे हैं. बैंक इस कटौती का लाभ या तो कम ईएमआई के रूप में दे रहे हैं या फिर लोन की अवधि को कम करके.” उन्होंने आगे कहा, “जैसे-जैसे ईएमआई मैनेजेबल होती जा रही है, खरीदारों का आत्मविश्वास लौट रहा है, साइट विज़िट तेजी से कन्वर्ट हो रही हैं और आशाओं को वित्तीय रूप से हासिल करना संभव हो रहा है.”

ईएमआई का असर: कर्जदारों ने असल में कितनी बचत की

अधिकांश होमबायर्स के लिए, ब्याज दरों में कटौती का असली प्रभाव प्रतिशत (percentage) में नहीं, बल्कि उनकी मासिक ईएमआई (EMI) में महसूस किया गया.

इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं:

लोन की राशि: ₹50 लाख

अवधि (Tenure): 20 वर्ष

2025 की शुरुआत में जब होम लोन की दरें 9% के करीब थीं, तब मासिक ईएमआई लगभग ₹45,000–₹46,000 के आसपास था.

2025 के अंत में जैसे-जैसे बैंकों ने कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया और ऋण दरें 7.75%–8% के करीब आ गईं, ईएमआई घटकर लगभग ₹41,500–₹42,500 रह गई.

इसका मतलब है कि कर्जदारों ने हर महीने लगभग ₹3,000 से ₹4,000 की बचत की.

20 साल की लोन अवधि के दौरान, यह छोटी सी दिखने वाली मासिक बचत कुल₹7-10 लाख की ब्याज बचत में बदल जाती है (यह आपकी सटीक ब्याज दर और रीसेट संरचना पर निर्भर करता है). यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लंबी अवधि के होम लोन के लिए ब्याज दरों में मामूली बदलाव भी इतना मायने क्यों रखते हैं.

किसे अधिक लाभ हुआ: नए कर्जदारों को या मौजूदा कर्जदारों को?

नए होमबायर्स को सबसे पहले लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने कम ब्याज दरों पर बाजार में प्रवेश किया.

मौजूदा कर्जदारों के लिए, इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर था कि उनके लोन किस तरह से संरचित (structured) थे. रेपो-लिंक्ड लोन (RLLR) वाले लोगों को तेजी से राहत मिली, जो या तो कम EMI के रूप में थी या लोन की छोटी अवधि के रूप में. इसके विपरीत,MCLR जैसे पुराने बेंचमार्क पर आधारित लोन लेने वालों को दरों के रीसेट होने के लिए अधिक लंबा इंतजार करना पड़ा.

यही अंतर यह स्पष्ट करता है कि 2025 में दरों को रीसेट करने के अनुरोधों (rate reset requests), बैंकों के साथ मोलभाव (negotiations) और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के मामलों में भारी उछाल क्यों देखा गया, क्योंकि कर्जदार सक्रिय रूप से बेहतर सौदों की तलाश में थे.

बैंकों ने तुरंत पूरी कटौती का लाभ क्यों नहीं दिया?

हालांकि आरबीआई (RBI) ने आक्रामक रूप से दरों में कटौती की, लेकिन बैंकों को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जमा दरों (Deposit rates) में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आई जितनी तेजी से ऋण दरों (Lending rates) में आई, जिससे बैंकों की प्रोफिटेबिलिटी पर दबाव बढ़ गया.

नतीजतन, कर्जदाताओं (lenders) को एक संतुलन बनाना पड़ा — प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कम दरों की पेशकश भी करनी थी और साथ ही अपने मार्जिन (मुनाफे) की रक्षा भी करनी थी. यही कारण है कि होम लोन की दरों में गिरावट क्रमिक (gradual) रही, न कि पूरी 125 बेसिस पॉइंट की रेपो कटौती तुरंत लागू हुई.