PFRDA ने NPS फंड्स को सोना, चांदी समेत नए एसेट्स में निवेश की मंजूरी दी; जानिए आपके लिए क्या बदला है

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) फंड्स को अब सोने और चांदी के ईटीएफ (ETFs) समेत कई अन्य नए एसेट्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है. यह कदम पेंशन फंड्स को पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन के अधिक वैध विकल्प देने के उद्देश्य से उठाया गया है. साथ ही, नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी एक जोखिमभरे एसेट का हिस्सा पोर्टफोलियो में बहुत अधिक न हो. यह बदलाव सरकारी क्षेत्र (GS) और गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) दोनों योजनाओं पर लागू होगा, जिससे केंद्रीय और राज्य कर्मचारी, रिटेल निवेशक और HNI सब्सक्राइबर इसका लाभ उठा सकेंगे.

1. गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ

अब NPS फंड्स को आधिकारिक तौर पर SEBI द्वारा नियंत्रित सोना और चांदी के ईटीएफ में निवेश करने की अनुमति है. यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे पहले कीमती धातुओं को स्पष्ट रूप से योग्य एसेट्स के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था. गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) के सब्सक्राइबर्स, जिनमें रिटेल और HNI निवेशक शामिल हैं, उनके लिए सोना और चांदी के ईटीएफ को इक्विटी श्रेणी (Asset Class E) में रखा गया है. इस श्रेणी में REIT यूनिट्स और इक्विटी-फोकस्ड AIFs भी शामिल हैं, और पूरी श्रेणी की इक्विटी अलोकेशन का 5% से अधिक नहीं हो सकता. यह 5% एक संयुक्त सीमा है, न कि प्रत्येक आइटम के लिए अलग. इसका मतलब है कि सोना और चांदी पोर्टफोलियो में स्थिरता जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन केवल सीमित मात्रा में.

सरकारी योजनाओं (GS) में सोने और चांदी की निवेश सीमा और भी कम है. सोने और चांदी के लिए अलग-अलग 1% की सीमा है. इसका मतलब है कि हर धातु पर अलग से यह सीमा लागू होती है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पेंशन फंड्स इन ईटीएफ में निवेश पर मैनेजमेंट फीस ले सकते हैं, जिससे लागत को लेकर कोई उलझन नहीं रहती और फंड आसानी से पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं.

2. वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs)

PFRDA ने अब साफ-साफ नियम तय कर दिए हैं कि किन शर्तों के तहत NPS फंड्स AIFs में निवेश कर सकते हैं. पहले यह अनुमति अलग-अलग सर्कुलरों में आंशिक रूप से दी गई थी. अब केवल कैटेगरी I और कैटेगरी II AIFs में ही निवेश की अनुमति है, और हर AIF का न्यूनतम कॉर्पस 100 करोड़ रुपये होना जरूरी है. इससे सुनिश्चित होता है कि NPS का पैसा छोटे, जोखिम भरे फंड्स में न जाकर बड़े और स्थापित फंड्स में ही लगे.

पेंशन फंड्स किसी भी AIF के कुल आकार के 10% से अधिक निवेश नहीं कर सकते. यह सीमा इसलिए रखी गई है ताकि किसी एक ही फंड में अत्यधिक एक्सपोज़र न हो, चाहे वह फंड बाद में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए. NGS योजनाओं में, डेब्ट-उन्मुख AIFs को InvIT डेब्ट और Basel III Tier I बॉन्ड्स के साथ एक ही समूह में रखा गया है, और इनका कुल एक्सपोज़र डेब्ट अलोकेशन के 5% से अधिक नहीं हो सकता. इसी तरह, इक्विटी-उन्मुख AIFs को सोना-चांदी ETF और REIT यूनिट्स के साथ रखा गया है, और इस पूरे समूह की सीमा इक्विटी अलोकेशन के 5% तक तय की गई है. इन सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को AIFs के specialised रणनीतियों का लाभ मिले, लेकिन कुल जोखिम नियंत्रित और सीमित रहे.

3. REITs और InvITs (यूनिट्स और डेब्ट)

नए सर्कुलरों में अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) में निवेश के लिए एक स्पष्ट ढांचा दे दिया गया है. इन ट्रस्ट्स की यूनिट्स और इनके द्वारा जारी किए गए डेब्ट दोनों में निवेश की अनुमति है, लेकिन रेटिंग मानक काफी सख्त रखे गए हैं.

सरकारी क्षेत्र (GS) योजनाओं में, जिस ट्रस्ट द्वारा डेब्ट जारी किया जा रहा है, उसे कम से कम दो SEBI-रजिस्टर्ड क्रेडिट एजेंसियों से AAA रेटिंग होना अनिवार्य है. गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) योजनाओं के लिए REIT और InvIT यूनिट्स को कम से कम AA रेटिंग दो एजेंसियों से मिलनी चाहिए. ये रेटिंग नियम सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन का पैसा केवल वित्तीय रूप से मजबूत और साबित ट्रस्ट्स में ही जाए.

इसके अलावा, PFRDA ने कुल एक्सपोज़र पर एक सीमा तय की है. REITs और InvITs में कुल निवेश (यूनिट्स + डेब्ट) पेंशन फंड के कुल AUM के 3% से अधिक नहीं हो सकता. इससे यह सुनिश्चित होता है कि रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र, बाजार बढ़ने या नए ट्रस्ट लॉन्च होने पर भी, पोर्टफोलियो में अत्यधिक जगह नहीं घेरेंगे और स्थिर एसेट्स का संतुलन बना रहेगा.

4. म्यूनिसिपल बॉन्ड

अब NPS फंड्स सूचीबद्ध या जल्द सूचीबद्ध होने वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जिन्हें पहले स्पष्ट रूप से योग्य एसेट के रूप में नहीं माना गया था. इससे पेंशन फंड्स को पानी, सड़कें और शहरी ढांचे जैसे अच्छे रेटिंग वाले शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है. लेकिन सुरक्षा के नियम बहुत सख्त हैं. सरकारी क्षेत्र (GS) योजनाओं में, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की रेटिंग कम से कम दो SEBI-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से AAA या उसके बराबर होना जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सबसे मजबूत और वित्तीय रूप से स्थिर नगर निकायों को ही NPS का पैसा मिले. इन नियमों का मकसद यह है कि पेंशन फंड्स कमजोर नगर निकायों से जुड़ा जोखिम न उठाएं.

5. भारत सरकार के डेब्ट ETF

PFRDA ने पेंशन फंड्स को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डेब्ट ETF में निवेश की अनुमति दे दी है. ये ETF उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे CPSEs, CPSUs और CPFIs जारी करती हैं. चूंकि ये ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इनमें लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी अधिक होती है. साथ ही, एक ही जारीकर्ता पर जोखिम केंद्रित होने के बजाय कई सरकारी संस्थाओं में निवेश फैल जाता है, जिससे कुल जोखिम कम हो जाता है.

नियमों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र (GS) योजनाएँ अपने डेब्ट अलोकेशन का 5% से अधिक इन ETF में निवेश नहीं कर सकतीं, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) योजनाएँ Asset Class C का 5% से अधिक निवेश नहीं कर सकतीं. इसका मतलब यह है कि ये ETF पोर्टफोलियो में थोड़ी अतिरिक्त स्थिरता तो देंगे, लेकिन यह नहीं होने दिया जाएगा कि वे पारंपरिक सरकारी बॉन्ड्स की जगह ले लें.

6. बेसल III अतिरिक्त tier-I (AT1) बॉन्ड

अब NPS फंड्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और सरकारी स्वामित्व वाली NBFCs द्वारा जारी किए गए Basel III AT1 बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं. ये बॉन्ड अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले माने जाते हैं, इसलिए PFRDA ने इनके लिए कई सुरक्षा नियम लागू किए हैं.

गैर-सरकारी क्षेत्र (NGS) योजनाओं में, AT1 बॉन्ड्स को डेब्ट-उन्मुख AIFs और InvIT डेब्ट के साथ एक ही समूह में रखा गया है, और इस पूरे समूह की कुल सीमा डेब्ट कैटेगरी के भीतर 5% तय की गई है. किसी भी एक बैंक या जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए AT1 बॉन्ड्स के कुल आकार का 20% से अधिक एक पेंशन फंड नहीं खरीद सकता. इसका उद्देश्य यह है कि किसी एक बैंक में अत्यधिक जोखिम न जमा हो.

इसके अलावा, एक और नियम सभी योजनाओं पर एक साथ लागू होता है—किसी भी पेंशन फंड के अंतर्गत सभी स्कीमों को मिलाकर AT1 बॉन्ड्स में कुल एक्सपोज़र उस पेंशन फंड की कुल AUM का 5% से अधिक नहीं हो सकता. ये सभी नियंत्रण इसलिए लगाए गए हैं ताकि AT1 बॉन्ड्स, जिनमें अचानक write-down का जोखिम देखा गया है, पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा और नियंत्रित हिस्सा बने रहें.

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

नई एसेट क्लास जोड़ने के साथ-साथ PFRDA ने पेंशन फंड्स को थोड़ा और लचीलापन भी दिया है. पहले एसेट अलोकेशन की जो अधिकतम सीमा 140% थी, उसे बढ़ाकर 150% कर दिया गया है. इससे फंड मैनेजरों को नए निवेश आने पर या पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते समय नियमों के भीतर रहते हुए थोड़ा ज्यादा काम करने की सुविधा मिलती है.

हालाँकि यह अतिरिक्त सुविधा दी गई है, लेकिन रेगुलेटर ने यह भी साफ कहा है कि हर निवेश पूरी तरह जाँच-पड़ताल के बाद ही किया जाए. साथ ही, किसी भी पेंशन फंड को केवल क्रेडिट रेटिंग के भरोसे निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए.

