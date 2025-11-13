PFRDA ने कॉर्पोरेट NPS में पेंशन फंड और निवेश विकल्पों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कॉर्पोरेट नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नए नियमों के तहत अब पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. यह कदम कर्मचारियों और नियोक्ताओं को निवेश विकल्पों और पेंशन फंड चयन में अधिक सुविधा और स्पष्टता देने के उद्देश्य से उठाया गया है.

इस सर्कुलर के जरिए संयुक्त योगदान संरचनाओं (joint contribution structures) पर अधिक स्पष्टता दी गई है और इसमें आपसी सहमति, कर्मचारियों से परामर्श, और लॉन्ग -टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर जोर दिया गया है. यह सर्कुलर 12 सितंबर, 2025 को जारी सर्कुलर का आंशिक संशोधन है.

कॉर्पोरेट NPS मॉडल एम्प्लॉयर्स को अपने कर्मचारियों को NPS के लाभ देने की सुविधा प्रदान करता है. इस मॉडल में एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के NPS खाते में योगदान कर सकते हैं, जिससे बाजार से जुड़े रिटर्न के साथ एक मजबूत सेवानिवृत्ति कोष (retirement corpus) तैयार होता है.

कॉर्पोरेट NPS मॉडल में कंपनियां दो तरह से योगदान कर सकती हैं. एक तरीका है संयुक्त योगदान, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों खाते में पैसा डालते हैं. दूसरा तरीका है केवल कंपनी योगदान, जिसमें सिर्फ कंपनी ही पैसा जमा करती है.

कर्मचारियों के पास यह सुविधा भी होती है कि वे अपनी इच्छा से अतिरिक्त पैसे जमा कर सकते हैं और अपनी जोखिम सहनशीलता (risk appetite) के आधार पर विभिन्न पेंशन फंड और निवेश योजनाओं में से चुन सकते हैं.

कॉर्पोरेट NPS मॉडल में कर्मचारी-स्वतंत्र विकल्प भी मौजूद है. इसके तहत कर्मचारी अपने NPS खाते में खुद योगदान कर सकते हैं, चाहे कंपनी इसमें हिस्सा ले या न ले.

PFRDA ने कॉर्पोरेट मॉडल के तहत निवेश विकल्पों के प्रावधानों में संशोधन किया

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 7 नवंबर, 2025 को जारी अपने नवीनतम सर्कुलर (सर्कुलर संख्या: PFRDA/2025/20/PDES/03) में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनने के प्रावधानों में संशोधन किया है.

पेंशन फंड नियामक ने उल्लेख किया कि “कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स के बीच उनके कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड और निवेश के लिए एसेट अलोकेशन चुनने को लेकर, विशेषकर संयुक्त योगदान संरचना के तहत कुछ शंकाएँ पाई गई हैं.”

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, PFRDA ने कहा कि अब पेंशन फंड और निवेश योजनाओं के चयन के निर्णय प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक औपचारिक और आपसी सहमति के माध्यम से किए जाने चाहिए.

आपसी सहमति और वार्षिक समीक्षा

सर्कुलर के अनुसार, “शुरुआत में किए गए पेंशन फंड के चयन की समीक्षा एम्प्लायर द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी.” पेंशन फंड में कोई भी बदलाव आपसी सहमति की पूर्वनिर्धारित शर्तों और फंड के दीर्घकालिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए.

PFRDA ने जोर दिया कि पेंशन निवेश दीर्घकालिक होते हैं और इन्हें अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, “वे निर्णय जो दीर्घकालिक रूप से धन सृजन करने वाले उत्पादों पर प्रभाव डालते हैं… आमतौर पर अल्पकालिक बचत से जुड़े तात्कालिक निर्णयों से प्रेरित नहीं होते.”

सर्कुलर में यह भी रेखांकित किया गया कि कर्मचारियों के साथ वित्तीय शिक्षा और परामर्श आपसी सहमति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए.

कर्मचारी अपनी इच्छा से निवेश कर सकते हैं

नियोक्ता-कर्मचारी योगदान संरचनाओं के अलावा, सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी NPS के तहत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत प्रस्तुत योजनाओं में स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं.

सर्कुलर में यह भी जोड़ा गया कि आपसी सहमति इस तरह होनी चाहिए कि कर्मचारियों की अलग-अलग जोखिम सहनशीलता के अनुसार उन्हें पर्याप्त योजनाओं का विकल्प मिल सके.

शिकायत निवारण तंत्र और संचालन संबंधी दिशा-निर्देश

शिकायत निवारण के लिए सर्कुलर में कहा गया कि “शिकायत का पहला स्तर कर्मचारी द्वारा कॉर्पोरेट के HR विभाग में दर्ज किया जाएगा और केवल HR विभाग की निष्क्रियता के प्रमाण पर ही शिकायत आगे बढ़ाई जा सकती है.”

इसके अलावा, कॉर्पोरेट यह विकल्प भी चुन सकते हैं कि कर्मचारी “बिना किसी आपसी सहमति के संदर्भ के” स्वतंत्र रूप से अपनी निवेश योजनाओं या पेंशन फंड का चयन करें.

एम्प्लॉयर्स को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुसार PFRDA (Points of Presence) Regulations, 2018 के नियम 15 के तहत NPS सेवाओं के लिए Points of Presence (PoPs) के साथ जुड़ना अनिवार्य है.

PoPs को यह निर्देश दिया गया है कि वे आपसी सहमति की जानकारी सही तरीके से Central Recordkeeping Agencies (CRAs) तक पहुँचाएं. सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “CRAs सिस्टम में कोई भी बदलाव तभी करेंगे जब उन्हें एम्प्लॉयर्स द्वारा निर्देश दिए जाएं.”

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है

नई सर्कुलर का उद्देश्य कॉर्पोरेट NPS प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और लचीलापन लाना है. आपसी सहमति और वार्षिक समीक्षा को अनिवार्य बनाकर, PFRDA यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत जिम्मेदारी के साथ प्रबंधित हो, साथ ही कंपनियों को पेंशन फंड के विकल्पों को संभालने के लिए एक संरचित प्रक्रिया (structured process) मिले.

