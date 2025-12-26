PSU Mutual Funds: 5-वर्षीय SIP चार्ट में सरकारी फंड्स का दबदबा, दिया 25% से ज्यादा रिटर्न

क्यों PSU फंड्स ने मजबूत रिटर्न दिए हैं

PSU फंड्स मुख्य रूप से बैंकिंग, एनर्जी, पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली सरकारी कंपनियों में पैसा इंवेस्ट करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में PSU स्टॉक्स को बैलेंस शीट क्लीन-अप्स, बेहतर प्रोफिटेबिलिटी, सरकारी सुधार, स्ट्रेटेजिक डिसइंवेस्टमेंट मूव्स और वैल्यू -ओरिएंटेड सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स की फिर से दिलचस्पी जैसे फैक्टर्स से लाभ मिला है.

यह रिवाइवल म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन में भी झलका है, जिसने PSU-थीम वाली स्कीमों को SIP रिटर्न चार्ट में शीर्ष स्थान पर धकेल दिया है.

SBI PSU Fund – Direct Plan: परफॉर्मेंस और जोखिम

1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया SBI PSU Fund – Direct Plan सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इंवेस्ट करता है और इसका बेंचमार्क BSE PSU TRI है. लॉन्च से अब तक इस फंड ने लगभग 12% का वार्षिकीकृत रिटर्न दिया है. 30 नवंबर 2025 तक फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 5,763 करोड़ रुपये है. यह फंड वैरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83% है.

लंपसम आधार पर, इस फंड ने पिछले पांच वर्षों में 30.54% का रिटर्न दिया है, जो इसके बेंचमार्क के 33.59% रिटर्न से थोड़ा कम है.

जोखिम के नजरिए से देखें तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 21.70% है, जो उच्च उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. इसका शार्प रेशियो 1.00 है, जो जोखिम के मुकाबले संतोषजनक रिटर्न का संकेत देता है, जबकि 1.92 का सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड जोखिम की तुलना में मजबूत परफॉर्मेंस को दर्शाता है.

Invesco India PSU Equity Fund-Direct Plan: परफॉर्मेंस और जोखिम

Invesco India PSU Equity Fund – Direct Plan भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और यह PSU स्टॉक्स पर फोकस करता है, जिसका बेंचमार्क BSE PSU TRI है. शुरुआत से अब तक, इस फंड ने लगभग 16.8% का वार्षिकीकृत रिटर्न दिया है. फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 1,445 करोड़ रुपये है. यह फंड वैरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.90% है.

पांच वर्षों की अवधि में इस फंड का लम्प -सम रिटर्न 29.31% रहा, जो कि इसके बेंचमार्क के 33.59% रिटर्न से कम है. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 22.24% है, जो पोर्टफोलियो में हाई वोलैटिलिटी को दर्शाता है.

Also Read: Gold Silver Rates : चांदी पहली बार 2.32 लाख के पार, सोना ने 1.39 लाख का बनाया नया रिकॉर्ड, आगे कैसा है भविष्य

Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund – Direct Plan: परफॉर्मेंस और जोखिम

30 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund – Direct Plan एक और PSU-फोकस्ड स्कीम है, जिसका बेंचमार्क BSE PSU TRI है.

लॉन्च के बाद से इस फंड ने लगभग 24.7% का वार्षिकीकृत रिटर्न दिया है. यह फंड करीब 5,627 करोड़ रुपये का एसेट मैनेज करता है और वैरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है. इसका एक्सपेंस रेशियो तुलनात्मक रूप से कम, 0.61% है.

जोखिम मेट्रिक्स की बात करें तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 21.45% है, जो ऊंचे उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. 0.96 का शार्प रेशियो मॉडरेट रिस्क-अडजस्टेड रिटर्न का संकेत देता है, जबकि 1.79 का सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड जोखिम के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्मेंस को दर्शाता है.

थीमैटिक इन्वेस्टिंग में SIP क्यों महत्वपूर्ण हैं

SIP के जरिए इंवेस्ट करना बाजार की उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों के असर को कम करने में मदद करता है, खासकर थीमैटिक फंड जैसी हाई रिस्क कैटेगरी में. SIP इंवेस्टर्स को रुपये की लागत औसत (rupee cost averaging) का लाभ देती हैं, गलत समय पर बाजार में प्रवेश करने के जोखिम को कम करती हैं और लंबे समय में अनुशासन बनाती हैं. जैसा कि इन PSU फंड्स में देखा गया है, लगातार SIP इन्वेस्टिंग ने बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत वेल्थ क्रिएशन में योगदान दिया है.

Also Read: FREE Metro Tickets : मैजिकपिन दे रहा है फ्री मेट्रो टिकट और कैशबैक ऑफर, फुल डिटेल

इंवेस्टर्स के लिए एक चेतावनी

हालाँकि PSU फंड्स के 5 साल के SIP रिटर्न प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन इंवेस्टर्स को यह याद रखना चाहिए कि पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता. थीमैटिक फंड्स सेक्टर साइकिल, सरकारी नीतियों और व्यापक आर्थिक रुझानों से काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं. यदि मूल थीम की गति कमजोर पड़ती है, तो रिटर्न में तेज़ बदलाव आ सकता है. इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशन का स्तर, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, जोखिम मेट्रिक्स और अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना ज़रूरी है.

जिन इंवेस्टर्स का इंवेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है और जो उतार-चढ़ाव को संभाल सकते हैं, उनके लिए SIP के जरिए PSU थीमैटिक फंड्स पोर्टफोलियो में एक टैक्टिकल भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, इन्हें मुख्य (core) एलोकेशन की बजाय डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के साथ संतुलित और समझदारी से इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.