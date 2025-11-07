रिकॉर्ड AUM के बीच सेक्टोरल, थीमैटिक फंड्स: क्या लंबे समय के लिए SIP सुरक्षित हैं?

निवेशकों के बीच हाल के समय में सेक्टोरल और थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके चलते अधिक फंड हाउस ऐसी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं. वर्तमान में बाजार में 200 से अधिक सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स उपलब्ध हैं, और पिछले वित्तीय वर्ष में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने 50 से अधिक सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स जोड़े हैं. हाल ही में हमने PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे थीम्स में मजबूत रिटर्न देखा है. इस स्टोरी में, हम यह चर्चा करेंगे कि क्या इन हॉट सेक्टर्स/थीम्स में SIP के माध्यम से निवेश करना समझदारी होगी.

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय निवेशक इस श्रेणी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, और अब यह म्यूचुअल फंड उद्योग में सबसे बड़ा AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) सेगमेंट बन गया है.

सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स ने बनाया रिकॉर्ड AUM, 3 साल में 222% की वृद्धि

नवीनतम AMFI डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 में सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स का AUM ₹5,13,469 करोड़ तक पहुँच गया, जो अगस्त 2025 की तुलना में 1.4% की वृद्धि दर्शाता है. इस कैटेगरी का AUM पिछले छह महीनों में 12.8% बढ़ा और पिछले एक साल में 9.9% का विस्तार हुआ.

तीन साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई- सितंबर 2022 में ये ₹1,59,076 करोड़ था और अब 222.8% बढ़ गया है. इसका मतलब है कि निवेशक इस फंड में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं.

फंड हाउस इतने सारे नए थीमैटिक/सेक्टोरल फंड क्यों लॉन्च कर रहे हैं?

वित्तीय वर्ष 2025 में इस कैटेगरी में 52 नए फंड लॉन्च किए गए, जबकि FY24 में यह संख्या 37 थी. वर्तमान में इस सेक्टर में 211 से अधिक फंड मौजूद हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि केवल निवेशकों की रुचि के कारण नहीं है. 2017 में भारत के पूंजी बाजार नियामक SEBI ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत एक AMC केवल एक ही फंड किसी विशेष कैटेगरी (जैसे large cap, small cap, flexi cap आदि) में लॉन्च कर सकता है.

हालाँकि, सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. इसका फायदा उठाकर फंड हाउस नए थीम्स जैसे डिफेंस, टूरिज़्म, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग आदि के आधार पर आसानी से नए फंड लॉन्च कर सकते हैं.

उच्च रिटर्न ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया

पिछले एक साल में, जब इक्विटी मार्केट्स ने कई मोर्चों पर तीव्र अस्थिरता का सामना किया, कई थीम्स ने छोटे-कैप, मिड-कैप और बड़े-कैप जैसी कैटेगरी को भी पीछे छोड़ दिया. बैंकिंग और ऑटो एवं ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरे जहाँ 1 साल में 11.5% तक की वृद्धि हुई. इस अवधि में किसी अन्य कैटेगरी ने डबल डिजिट औसत वृद्धि दर्ज नहीं की.

अगर हम थीमैटिक फंड्स की बात करें, तो कंजम्पशन, इनोवेशन, ESG और मैन्युफैक्चरिंग जैसे थीम्स ने 1 साल में अच्छा प्रदर्शन किया है. तीन साल के रिटर्न चार्ट में पूरी तरह से थीमैटिक फंड्स का डोमिनेशन दिखाई देता है.

थीमैटिक फंड्स: 3 साल का प्रदर्शन

Value Research के अनुसार, PSU, ऑटो एवं ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम्स 3 साल के रिटर्न चार्ट में इक्विटी स्पेस की 25 सब-कैटेगरी में शीर्ष पर रहे.

कई निवेशक सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स को समान मानते हैं, लेकिन इनके बीच थोड़ा अंतर होता है. भारतीय म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन (AMFI) के अनुसार इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

AMFI के अनुसार सेक्टोरल फंड्स अपने निवेश को किसी एक उद्योग या सेक्टर में केंद्रित करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, टेक्नोलॉजी या फार्मा.

वहीं, थीमैटिक फंड्स कई सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जो किसी व्यापक मैक्रो-लेवल थीम या ट्रेंड से जुड़े होते हैं. उदाहरण के लिए, “कंजम्पशन” थीम में FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल कंपनियाँ शामिल हो सकती हैं. ESG, MNC, इनोवेशन, डिजिटल आदि कुछ ऐसे ट्रेंड हैं जो आजकल निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं.

तीन से पाँच वर्षों में सेक्टोरल/थीमैटिक सब-कैटेगरी में मजबूती से वृद्धि

पैंडेमिक के बाद PSU, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो एवं ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी थीम्स में इतनी मजबूत बढ़त देखकर कई निवेशक मानते हैं कि इन सेक्टर्स में लंबे समय तक SIP के माध्यम से निवेश करने से रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है.

पिछले 5 वर्षों में SIP रिटर्न के आधार पर शीर्ष 5 सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स:

पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ 5 सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हैं, जिन्होंने 28% तक का CAGR (संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर) जनरेट किया. ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस सूची में शीर्ष पर है, जिसने 5 वर्षों में 28% वार्षिक रिटर्न दिया.

हालांकि, 3 और 5 साल के रिटर्न शानदार हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इन फंड्स की वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल है.

क्या ऐसे फंड्स में SIP जोखिम कम करते हैं?

सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स पूरी तरह से मार्केट साइकिल्स पर निर्भर होते हैं. जब कोई थीम सक्रिय होती है, तब रिटर्न मजबूत होते हैं. लेकिन जब साइकिल टूटती है, तो ये फंड सालों तक कमजोर प्रदर्शन कर सकते हैं. SIP निवेशक को निवेश (Investment) में अनुशासन प्रदान करता है, लेकिन यह साइक्लिकल रिस्क को कम नहीं करता.

यह भी संभव है कि निवेशक लंबे समय तक यूनिट्स खरीदते रहें, लेकिन खुद थीम कमजोर पड़ जाए.

एक ही सेक्टर या थीम में ज्यादा निवेश करने का जोखिम

डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के विपरीत, सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स अपने निवेश का 70–80% किसी एक सेक्टर या थीम में केंद्रित करते हैं. यदि उस सेक्टर में सरकारी नीतियों में बदलाव होता है, वैश्विक मांग घटती है, ऑर्डर रुक जाते हैं या आर्थिक माहौल खराब होता है, तो पूरे पोर्टफोलियो पर असर पड़ सकता है.

लेकिन दूसरी ओर (और यह हमने पिछले 3–5 वर्षों में देखा है), यदि सही थीम पहचानी जाती है और उसे आवश्यक समर्थन मिलता है, तो ऐसे फंड्स में SIP से निवेश करने पर छोटे और लंबे दोनों समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

कुछ सेक्टर्स या थीम्स जैसे PSU टर्नअराउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी सरकारी निवेश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी लंबे समय तक मेगा-साइकल्स बन जाते हैं.

यदि निवेशक धैर्यवान हैं और 7–10 साल का समय होराइजन रखते हैं, तो SIP के माध्यम से इन थीम्स में अच्छे यूनिट्स जमा किए जा सकते हैं और जब सेक्टर बढ़ता है तो ये मजबूत रिटर्न जनरेट करते हैं.

कौन ऐसे SIP कर सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में SIP केवल उन निवेशकों द्वारा किया जाना चाहिए जो:

मार्केट और संबंधित सेक्टर को समझते हों

पहले से ही एक मजबूत कोर पोर्टफोलियो रखते हों

कुल निवेश का 5–10% से अधिक इस फंड में न लगाएं

लंबे समय यानी 7–10 साल तक निवेश बनाए रख सकते हों

नीतियों और आर्थिक ट्रेंड्स पर नजर रख सकते हों

निष्कर्ष

सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स ने हाल ही में शानदार रिटर्न दिए हैं और निवेशकों की इनमें रुचि बढ़ रही है. हालांकि, इन फंड्स में काफी जोखिम भी होता है. SIP केवल निवेशक को अनुशासन प्रदान करता है; यह इन फंड्स के मौलिक जोखिम- साइक्लिकल उतार-चढ़ाव और थीम-फोकस्ड निवेश को कम नहीं करता.

ये फंड्स उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो थीम को समझते हैं और उतार-चढ़ाव सहन करने की क्षमता रखते हैं. यह श्रेणी शुरुआती निवेशकों के लिए नहीं है.

