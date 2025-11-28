Best index funds: 3, 5 और 10-वर्षीय रिटर्न चार्ट में स्मॉलकैप, मिडकैप और Nifty 50 की तुलना

Best index funds: पिछले कुछ वर्षों में इंडेक्स फंड निवेशकों की पहली पसंद के रूप में तेजी से उभरे हैं. एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2021 से सितंबर 2025 के बीच इंडेक्स फंड फोलियो में 13 गुना की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. कम खर्च, आसान निवेश प्रक्रिया और लंबे समय में मिलने वाले स्थिर रिटर्न—इन तीन कारकों ने आम निवेशकों से लेकर अनुभवी पोर्टफोलियो निर्माताओं तक, सभी का झुकाव इंडेक्स फंड की ओर बढ़ा दिया है.

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न चार्ट देखते हैं, तो ये अवधि तीन बिल्कुल अलग कहानियाँ सामने लाती हैं.

अलग-अलग समयावधियों में विजेता बदलते रहते हैं- स्मॉलकैप अच्छे रिटर्न देते हैं, मिडकैप संतुलित बढ़त दिखाते हैं और लार्जकैप लंबे समय में सबसे मजबूत कम्पाउंडिंग वाले साबित होते हैं.

इंडेक्स फंड क्या होते हैं?

इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी बाजार सूचकांक (इंडेक्स) को फॉलो करता है जैसे Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Midcap 150 या Nifty Smallcap 250. इसमें स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं होती. फंड बस उसी इंडेक्स के अनुसार चलता है. इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और लंबे समय में इन्हें काफ़ी स्थिर माना जाता है. हालाँकि, हर इंडेक्स का अपना अलग व्यवहार और जोखिम होता है, इसलिए समय के साथ इनके रिटर्न भी अलग-अलग होते हैं.

3-वर्षीय चार्ट: स्मॉल-कैप और मिड-कैप स्टॉक्स तेज़ रफ़्तार से बढ़ रहे हैं, और थीमैटिक फंड भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं.

टॉप 5 इंडेक्स फंड (3-वर्षीय रिटर्न)

Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index – 33.29%

ICICI Prudential Nifty Auto Index – 28.96%

Axis Nifty Midcap 50 Index – 25.82%

ABSL Nifty Smallcap 50 Index – 25.45%

Axis Nifty Smallcap 50 Index – 25.42%

यह समयावधि साफ़ तौर पर दिखाती है कि स्मॉलकैप, मिडकैप और थीमैटिक इंडेक्स ने बाजार की गति को सबसे अच्छी तरह पकड़ा है. अल्पकाल में, आमतौर पर वही श्रेणियाँ तेजी से बढ़ती हैं, जिनका जोखिम सबसे ज़्यादा होता है.

5-वर्षीय चार्ट:मिडकैप का परिपक्व होना और ईक्वल-वेट इंडेक्स का उभरना

टॉप 5 इंडेक्स फंड (5-वर्षीय रिटर्न)

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index – 25.63%

Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index – 25.29%

Nippon India Nifty Smallcap 250 Index – 24.95%

DSP Nifty 50 Equal Weight Index – 20.71%

Sundaram Nifty 100 Equal Weight Index – 19.20%

यहाँ मिडकैप ने सबसे मजबूत और लगातार प्रदर्शन दिया, जबकि स्मॉलकैप ने भी शीर्ष स्थान बनाए रखा. दिलचस्प बात यह है कि ईक्वल-वेट इंडेक्स (जहाँ हर स्टॉक को बराबर महत्व दिया जाता है) भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं. यह साफ़ तौर पर दिखाता है कि कि बाजार की ग्रोथ सिर्फ बड़े स्टॉक्स से नहीं हुई, बल्कि छोटे और मिडकैप स्टॉक्स ने भी इसमें बराबर हिस्सा लिया.

10-वर्षीय चार्ट:बड़े कैप्स की स्थिरता और दीर्घकालिक कम्पाउंडिंग का जादू