scorecardresearch
मनी मंत्र

Best index funds: 3, 5 और 10-वर्षीय रिटर्न चार्ट में स्मॉलकैप, मिडकैप और Nifty 50 की तुलना

अल्पकाल में स्मॉलकैप और थीमैटिक, मध्यम में मिडकैप और ईक्वल-वेट, और 10+ साल में Nifty 50/Next 50 टॉप पर. निवेशक को अपनी निवेश अवधि और जोखिम के अनुसार इंडेक्स चुनना चाहिए.

Written byFE Hindi Desk

अल्पकाल में स्मॉलकैप और थीमैटिक, मध्यम में मिडकैप और ईक्वल-वेट, और 10+ साल में Nifty 50/Next 50 टॉप पर. निवेशक को अपनी निवेश अवधि और जोखिम के अनुसार इंडेक्स चुनना चाहिए.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Best index funds

Best index funds: अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन में इंडेक्स फंड का प्रदर्शन अलग होता है. सही इंडेक्स चुनें और अपनी निवेश अवधि और जोखिम के अनुसार फायदा उठाएं.

Best index funds: पिछले कुछ वर्षों में इंडेक्स फंड निवेशकों की पहली पसंद के रूप में तेजी से उभरे हैं. एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2021 से सितंबर 2025 के बीच इंडेक्स फंड फोलियो में 13 गुना की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है. कम खर्च, आसान निवेश प्रक्रिया और लंबे समय में मिलने वाले स्थिर रिटर्न—इन तीन कारकों ने आम निवेशकों से लेकर अनुभवी पोर्टफोलियो निर्माताओं तक, सभी का झुकाव इंडेक्स फंड की ओर बढ़ा दिया है.

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न चार्ट देखते हैं, तो ये अवधि तीन बिल्कुल अलग कहानियाँ सामने लाती हैं.

Advertisment

अलग-अलग समयावधियों में विजेता बदलते रहते हैं- स्मॉलकैप अच्छे रिटर्न देते हैं, मिडकैप संतुलित बढ़त दिखाते हैं और लार्जकैप लंबे समय में सबसे मजबूत कम्पाउंडिंग वाले साबित होते हैं.

Also Read: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा: EPFO बिना नोटिस दिए भुगतान रोकने का आदेश जारी नहीं कर सकता

इंडेक्स फंड क्या होते हैं?

इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी बाजार सूचकांक (इंडेक्स) को फॉलो करता है जैसे Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Midcap 150 या Nifty Smallcap 250. इसमें स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं होती. फंड बस उसी इंडेक्स के अनुसार चलता है. इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और लंबे समय में इन्हें काफ़ी स्थिर माना जाता है. हालाँकि, हर इंडेक्स का अपना अलग व्यवहार और जोखिम होता है, इसलिए समय के साथ इनके रिटर्न भी अलग-अलग होते हैं.

3-वर्षीय चार्ट: स्मॉल-कैप और मिड-कैप स्टॉक्स तेज़ रफ़्तार से बढ़ रहे हैं, और थीमैटिक फंड भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं.

टॉप 5 इंडेक्स फंड (3-वर्षीय रिटर्न)

  • Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index – 33.29%

  • ICICI Prudential Nifty Auto Index – 28.96%

  • Axis Nifty Midcap 50 Index – 25.82%

  • ABSL Nifty Smallcap 50 Index – 25.45%

  • Axis Nifty Smallcap 50 Index – 25.42%

यह समयावधि साफ़ तौर पर दिखाती है कि स्मॉलकैप, मिडकैप और थीमैटिक इंडेक्स ने बाजार की गति को सबसे अच्छी तरह पकड़ा है. अल्पकाल में, आमतौर पर वही श्रेणियाँ तेजी से बढ़ती हैं, जिनका जोखिम सबसे ज़्यादा होता है.

Also Read:SBI म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम ने 5 साल में 3 से 4 गुना किए पैसे, लंपसम पर 32% तक रहा CAGR 

5-वर्षीय चार्ट:मिडकैप का परिपक्व होना और ईक्वल-वेट इंडेक्स का उभरना

टॉप 5 इंडेक्स फंड (5-वर्षीय रिटर्न)

  • Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index – 25.63%

  • Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index – 25.29%

  • Nippon India Nifty Smallcap 250 Index – 24.95%

  • DSP Nifty 50 Equal Weight Index – 20.71%

  • Sundaram Nifty 100 Equal Weight Index – 19.20%

यहाँ मिडकैप ने सबसे मजबूत और लगातार प्रदर्शन दिया, जबकि स्मॉलकैप ने भी शीर्ष स्थान बनाए रखा. दिलचस्प बात यह है कि ईक्वल-वेट इंडेक्स (जहाँ हर स्टॉक को बराबर महत्व दिया जाता है) भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं. यह साफ़ तौर पर दिखाता है कि कि बाजार की ग्रोथ सिर्फ बड़े स्टॉक्स से नहीं हुई, बल्कि छोटे और मिडकैप स्टॉक्स ने भी इसमें बराबर हिस्सा लिया.

10-वर्षीय चार्ट:बड़े कैप्स की स्थिरता और दीर्घकालिक कम्पाउंडिंग का जादू

टॉप इंडेक्स फंड (10 साल के रिटर्न)

  • LIC MF Nifty Next 50 Index – 13.95%

  • ICICI Prudential Nifty Next 50 Index – 13.95%

  • Bandhan Nifty 50 Index – 13.91%

  • UTI Nifty 50 Index – 13.84%

  • HDFC Nifty 50 Index – 13.77%

  • Tata Nifty 50 Index – 13.74%

इससे साफ़ दिखता है कि लंबे समय में सबसे भरोसेमंद रिटर्न वो हैं जो बाजार गिरने पर कम टूटते हैं और जल्दी उबर जाते हैं—जैसे Nifty 50 और Nifty Next 50.

Also Read: SBI Large Cap vs ICICI Pru Large Cap : लार्जकैप का कौन है विनर? पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस की तुलना

बाजार की चक्रीयता: एक ही इंडेक्स हमेशा क्यों नहीं जीतता?

तीन अलग-अलग समयावधियाँ यही बात कहती हैं:

-बाजार हमेशा चक्र में चलता है, और हर चक्र का हीरो अलग होता है.

-जब बाजार में पैसा और उत्साह बढ़ता है, स्मॉलकैप और थीमैटिक इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

-जब बाजार संतुलित होता है, मिडकैप और ईक्वल-वेट इंडेक्स चमकते हैं.

-जब पूरा आर्थिक चक्र पूरा हो जाता है, बड़े कैप्स सबसे ज्यादा कम्पाउंडिंग देते हैं.

-यानी सिर्फ हाल के रिटर्न देखकर किसी इंडेक्स का चुनाव करना जोखिम भरा हो सकता है.

Also Read: यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं होंगे- जानिए क्यों

निवेशक के लिए सीख: कौन सा इंडेक्स चुनें?

इस कहानी से साफ संदेश मिलता है – सबसे अच्छा इंडेक्स फंड वह है जो आपके निवेश के समय और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार हो.

-3–5 साल: मिडकैप या चुनिंदा स्मॉलकैप इंडेक्स

-5–7 साल: ईक्वल-वेट और व्यापक विविधीकृत इंडेक्स

-10+ साल: बड़े कैप इंडेक्स जैसे Nifty 50 और Nifty Next 50


डिसक्लेमर
नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Nifty Index Funds