2026 और वॉरेन बफेट की विदाई: क्या आपका पोर्टफोलियो इन 5 सुनहरे नियमों के लिए तैयार है?

दुनिया भर के निवेशक वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव को समझने और अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. इतिहास के सबसे सफल निवेशक, वॉरेन बफेट (Warren Buffett) रिटायर हो रहे हैं. 'बॉपोस्ट ग्रुप' के CEO और खुद एक बड़े इन्वेस्टर सेठ क्लारमैन ने हाल ही में 'द अटलांटिक' में उनके लिए एक इमोशनल विदाई संदेश लिखा है. वॉरेन बफेट जल्द ही बर्कशायर हैथवे में अपने रोज़ाना के काम को अलविदा कहने वाले हैं. क्लारमैन का यह लेटर सिर्फ बफेट की तारीफ नहीं है, बल्कि यह भारतीय निवेशकों के लिए कामयाबी का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला (Manual) भी है.

जहां भारतीय निवेशक आमतौर पर अगली बड़ी चीज़ खोजने या उतार-चढ़ाव वाले सेक्टरों में बहुत तेज़ी से मुनाफ़ा कमाने में बिजी रहते हैं, वहीं क्लारमैन का यह ट्रिब्यूट इस बात पर ज़ोर देता है कि बफेट की अरबों डॉलर की दौलत बहुत ही साधारण और बुनियादी तरीकों से बनाई गई थी.

Advertisment

यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था; बल्कि यह एक खास तरीके और फॉर्मूले को बिना रुके बार-बार फॉलो करने का नतीजा था. क्लारमैन के लेटर के आधार पर, भारतीय शेयर बाज़ार में संपत्ति बनाने के लिए नीचे क्लारमैन–बफेट फ्रेमवर्क प्रस्तुत है.

Also Read: भारत में गूगल की 'इमरजेंसी लोकेशन सर्विस' (ELS) शुरू, 112 डायल करते ही पुलिस को तुरंत मिलेगी सटीक लोकेशन

नियम #1: पोर्टफोलियो का ऑडिट (खराब शेयरों को ढोना बंद करें)

“इन्वेस्टमेंट गुरु पीटर लिंच की बात को दोहराते हुए क्लारमैन कहते हैं कि, बफेट ने कभी भी अपने फूलों (अच्छे शेयरों) को नहीं काटा और न ही वीड्स (खराब शेयरों) को पानी दिया.”

भारतीय रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जिसे "लॉस एवरजन" कहते हैं. कई निवेशक मुनाफ़ा बुक करने के लिए 20% के फायदे पर ही अपने अच्छे शेयर बेच देते हैं (यानी फूलों को काट देते हैं), जबकि जो शेयर 50% तक गिर चुके होते हैं, उन्हें इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि एक दिन वे फिर से खरीद मूल्य तक लौट आएंगे (यानी खरपतवार को पानी देते रहते हैं).

2019 में यस बैंक को संभाले रखने वाले निवेशकों को याद कीजिए, जो रिकवरी की उम्मीद करते रहे, जबकि टाइटन जैसे शानदार शेयरों को बहुत जल्दी बेच दिया गया.

क्लारमैन बताते हैं कि बफेट की असल काबिलियत यह थी कि उनमें बेहतरीन कंपनियों को सालों तक पकड़ कर रखने की समझ और हिम्मत थी. इसके पीछे बिलकुल सीधी गणित है. कोका-कोला जैसे एक मल्टीबैगर को अगर दशकों तक होल्ड किया जाए, जैसा बफेट ने किया- वह दर्जनों छोटी गलतियों की भरपाई कर सकता है लेकिन सिर्फ तब, जब आप उसे बीच में ही न बेच दें.

इसलिए इस वीकेंड अपने पोर्टफोलियो को कैटेगोराइज कीजिए. अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो चुके हैं, कमाई ठहरी हुई है या मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है, तो उसे पकड़े रखने के फैसले पर दोबारा सोचिए. सिर्फ ब्रेक-ईवन होने का इंतज़ार मत कीजिए.

अगर आप घाटा सहकर खराब शेयर बेचने का फैसला करते हैं, तो वहां से जो पैसा वापस मिले, उसे अपने "फूलों" (अच्छे शेयरों) में लगा दें. यानी उन कंपनियों में पैसा बढ़ाएं जो अपने निवेश पर तगड़ा रिटर्न (ROIC) दे रही हैं और जहां लगातार कैश आ रहा है.

आखिरकार, आप ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जहां मुट्ठी भर मगर बहुत मजबूत निवेश हों, न कि ऐसा उलझा हुआ बगीचा जहां अच्छे, बुरे और औसत शेयरों की भीड़ जमा हो.

Also Read: Kerala Draft Voter List : केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कितने हटे नाम, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

नियम #2: स्ट्रेस टेस्ट

"जब वक्त खराब आता है, तभी पता चलता है कि किसने असलियत में तैयारी की थी और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था."

क्लारमैन बताते हैं कि बफेट की चिट्ठियां ऐसी ही मजेदार और यादगार बातों से भरी होती हैं, लेकिन यह बात असल में जोखिम (Risk) को लेकर एक गंभीर चेतावनी है. जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो हर ट्रेडर खुद को जीनियस समझता है क्योंकि चढ़ता हुआ बाजार हर छोटे-बड़े शेयर को ऊपर ले जाता है. लेकिन बफेट ने मार्केट की तेजी और मंदी, आर्थिक संकट, युद्ध और महामारियों का सामना बड़ी आसानी से किया क्योंकि वे कभी बिना तैयारी के नहीं रहे. आसान शब्दों में कहें तो जब भी मार्केट गिरा, उनके पास कभी भी कैश (Liquidity) की कमी नहीं थी.

अगर आप बफेट की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मजबूत स्थिति से काम करना चाहिए, न कि मजबूरी या हड़बड़ाहट में.

आपको बफेट की तरह अपना खुद का 'फ्लोट' (Float) बनाना चाहिए. जैसे बफेट बीमा कंपनियों के पास जमा होने वाले पैसे (Float) का इस्तेमाल तब तक निवेश के लिए करते थे जब तक उसे वापस लौटाने की जरूरत न पड़े. एक आम निवेशक के तौर पर, आपका 'फ्लोट' आपका इमरजेंसी फंड और कर्ज-मुक्त होना है.

अगर आप उधार के पैसे (Margin) पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या शेयर खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो असल में आप बिना तैयारी के काम कर रहे हैं. अगर भारतीय बाजार में 10-15% की भी गिरावट आती है, तो आप मजबूरी में अपने शेयर एकदम निचले दाम पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे. 2020 का वह बड़ा कोविड क्रैश याद है? उसने कितने ही पोर्टफोलियो बर्बाद कर दिए थे.

इसलिए, यह पक्का करें कि आपके पास इतना कैश अलग रखा हो कि अगर दो साल तक मार्केट मंदा रहे, तो भी आपको अपने शेयरों को छूना न पड़े. यही शांति और समझदारी बफेट को तब खरीदारी करने की ताकत देती थी, जब बाकी सब डर के मारे भाग रहे होते थे.

Also Read: Axis Bank MSME Loan : एक्सिस बैंक का डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन, छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी के मिलेगा कर्ज

नियम #3: 6 साल के बच्चे वाला टेस्ट (जटिल शब्दों के जाल से बचें)

“बफेट ने अल्बर्ट आइंस्टीन की उस बात को सच कर दिखाया है जिसमें कहा गया था: ‘अगर आप किसी चीज़ को 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से नहीं समझते हैं."

क्लारमैन बताते हैं कि बफेट की चिट्ठियां इतनी असरदार इसलिए थीं क्योंकि वे यह सोचकर लिखते थे कि वे अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को समझा रहे हैं जिसे मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो उनके फैसलों के पीछे की सोच जानने का हकदार है.

क्लारमैन बताते हैं कि बफेट के पत्र इसलिए प्रभावशाली होते थे क्योंकि वे यह मानकर लिखे जाते थे कि वह किसी ऐसे रिश्तेदार को समझा रहे हैं, जिसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो उनके फैसलों के पीछे की सोच जानने का हक़दार है. भारत के निवेश जगत में अक्सर निवेशक ग्रीन हाइड्रोजन थीम या डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जैसे भारी-भरकम जार्गन के पीछे छिप जाते हैं. अगर किसी बिज़नेस मॉडल को समझाने के लिए पीएचडी की ज़रूरत पड़े, तो बफेट के मानकों पर वह शायद अच्छा बिज़नेस नहीं है.

किसी आईपीओ या एसएमई शेयर में ‘बाय’ बटन दबाने से पहले ‘रिलेटिव टेस्ट’ ज़रूर करें. क्या आप तीन सरल वाक्यों में बता सकते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, ग्राहक उसे क्यों नहीं छोड़ेंगे और वह आगे कैसे बढ़ेगी? या क्या आप उस बिज़नेस मॉडल को एक 6 साल के बच्चे को समझा सकते हैं?

क्लारमैन के अनुसार, बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ़ और सरल सोच थी. ऐसी कंपनियों से बचें जिनका हिसाब-किताब संदिग्ध हो या जिनका बिज़नेस मॉडल डगमगाता हुआ हो.

बफेट ऐसे बिज़नेस पसंद करते थे जो अंदर से मज़बूत हों और इतने सीधे-सादे हों कि, उनके ही शब्दों में, “जिन्हें कोई बेवकूफ भी चला सके क्योंकि कभी न कभी ऐसा ही कोई आ जाएगा.” इसलिए ऐसे बिज़नेस तलाशिए जो समझने में आसान हों, लगातार पैसा कमाते हों और अपने इलाके या अपने छोटे से बाज़ार में साफ़ तौर पर आगे हों.

Also Read: PM SVANidhi : स्वनिधि योजना में रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा बिना गारंटी 90,000 रुपये तक लोन और ढेरों बेनिफिट

नियम #4: ‘बोरिंग’ अल्फा (आपको वार्षिक रिपोर्ट क्यों पढ़नी चाहिए)

“आम निवेशक अपना दिन-रात कंपनियों की मोटी-मोटी वार्षिक रिपोर्टें और उनके फुटनोट खंगालने में नहीं लगाता.”

हम अक्सर बफेट को किसी जादुई शक्ति वाले भविष्यवक्ता की तरह देखते हैं, लेकिन क्लारमैन एक कहीं ज़्यादा साधारण सच्चाई बताते हैं. बफेट बेहद अनुशासित थे, ज़्यादातर अकेले काम करते थे और गहरी जाँच-पड़ताल व विश्लेषण पर पूरा ध्यान देते थे. वे सोशल मीडिया ट्रेंड्स नहीं देखते थे. वे काग़ज़ों के ढेर खंगालते थे, ताकि ऐसी बातें पकड़ सकें जो बाज़ार की नज़र से छूट गई हों.

आज के दौर में जहां हर जानकारी तुरंत मिल जाती है, वहां'बोरिंग काम' में ही असली मुनाफा (Alpha) छिपा है. इसलिए, सिर्फ कंपनी की ऊपर-ऊपर की कमाई (Revenue) मत देखिए. यह भी देखिए कि कंपनी अपने करीबियों के साथ क्या लेन-देन कर रही है और उस पर भविष्य में आने वाली संभावित देनदारियां क्या हैं. एनुअल रिपोर्ट के छोटे अक्षरों वाले फुटनोट्स वे जगह हैं जहां असली जोखिम और घोटाले छिपे होते हैं. मिसाल के तौर पर, किसी बहुत तेज़ी से भागती हुई NBFC के फुटनोट्स पढ़ने से आपको उसके लोन में छिपी खराबी का पता शेयर गिरने से बहुत पहले लग सकता है.

याद रखिए, टीवी पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स सिर्फ 'ट्रेंडी' सेक्टर्स की बात करते हैं, जिनसे बफेट हमेशा दूर रहे. यह कसम खाइए कि आप हर हफ्ते अपनी समझ के दायरे वाली किसी एक कंपनी की पूरीएनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे. अगर आपको सबसे अलग और शानदार नतीजे चाहिए, तो आपको वह मेहनत करनी ही होगी जिसे करने में बाकी लोग आलस दिखाते हैं.

नियम #5: लंबी रेस का खेल (कंपाउंडिंग - दुनिया का 8वां अजूबा)

“उन्होंने कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की... क्योंकि वे जानते थे कि धीमी रफ़्तार से चलने पर नतीजे ज़्यादा पक्के और अंत में कहीं ज़्यादा बड़े मिलेंगे.”

इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे खतरनाक वाक्य है- 'इस बार चीज़ें अलग हैं.' चाहे वो क्रिप्टो का क्रेज हो या पैनी स्टॉक्स के पीछे भागती भीड़, हर कोई तुरंत पैसा बनाना चाहता है. क्लारमैन बताते हैं कि बफेट जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स को असली रोमांच लंबी अवधि में पूंजी के लगातार बढ़ते जाने, यानी कंपाउंडिंग के पक्के गणित से मिलता है. कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है- बीच में रुक जाना.

लंबी दौड़ जीतने के लिए पहले छोटी दौड़ में ज़िंदा रहना ज़रूरी है. ऐसे निवेश कीजिए जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 20 निवेश करने के मौके हों. इससे आप अपने आप ज़्यादा समझदारी और चुनिंदा फैसले लेंगे. अगर सच में सिर्फ़ 20 ही मौके होते, तो क्या आप पड़ोसी की सुनी-सुनाई टिप पर उनमें से एक मौका गंवा देते?

बफेट ने अपनी दौलत महंगी गाड़ियों, यॉट्स या लग्ज़री आर्ट पर नहीं उड़ाई. उन्होंने अपनी संपत्ति को पोकर के चिप्स की तरह देखा—जिनका इस्तेमाल और ज़्यादा कंपाउंडिंग के लिए किया जाता है.

इसलिए धैर्य रखिए और सही मौके यानी ‘फैट पिच’ का इंतज़ार कीजिए. अगर भारतीय बाज़ार इस समय ज़रूरत से ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो कुछ भी न करना भी एक सही फैसला है. जैसा कि क्लारमैन कहते हैं, बफेट “कभी भी अपने अनुशासित तरीके से भटके नहीं.”

द क्लारमैन – बफेट वे: संपत्ति बनाने का तरीका

क्लारमैन, वॉरेन बफेट की रिटायरमेंट को "एक ध्रुव तारे का ओझल होना" कहते हैं. लेकिन वे यह भी साबित करते हैं कि बफेट ने जिन मूल्यों को जिया—जैसे विनम्रता, ईमानदारी और साधारण समझ (common sense)—वे पुराने नहीं हुए हैं. ये मूल्य उन सभी के लिए एक ब्लूप्रिंट हैं जो अगले 75 वर्षों तक भारतीय बाजारों में टिके रहना चाहते हैं.

बफेट की सफलता किसी जादुई कलाकार या रिकॉर्ड तोड़ने वाले एथलीट जैसी नहीं थी. उनकी सफलता एक शांत और साधारण किस्म की बुद्धिमानी थी, जिसका पूरा फोकस सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने और उन पर टिके रहने की 'बोरिंग' कला पर था. जैसे ही हम 2026 में कदम रख रहे हैं, भारतीय निवेशकों के लिए सवाल यह नहीं है कि 'अगला बफेट कौन है', बल्कि यह है कि "क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त अनुशासित हैं जिसे वे पहले ही साफ़ कर चुके हैं?"

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

सुहेल खान पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से शेयर बाज़ार के प्रति बेहद जुनूनी रहे हैं. इस दौरान, उन्होंने मुंबई की एक बड़ी इक्विटी रिसर्च कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग हेड के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिलहाल, वे अपना ज्यादातर समय भारत के 'सुपर इन्वेस्टर्स' (बड़े दिग्गज निवेशकों) के निवेशों और उनकी रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करने में बिता रहे हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.