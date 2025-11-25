SIP Return: SIP की एक छोटी गलती, 1 करोड़ का सपना आधा कर सकती है

SIP Return: अधिकांश निवेशक (investors) बड़े वित्तीय लक्ष्य लिए पूरी प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) की शुरुआत करते हैं. मन में एक स्पष्ट और बड़ा सपना होता है — जैसे 20 साल की अवधि में 1 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश कोष तैयार करना है.शुरुआती वर्षों में सब कुछ ठीक दिखाई देता है. हर महीने SIP की किस्त समय पर कटती है और निवेशकों को लगता है कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं.

लेकिन 10 या 15 वर्षों तक अनुशासन के साथ निवेश करते रहने के बाद भी जैसे ही बाज़ार गिरते हैं, नौकरी या आय में बदलाव आता है या कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ जाता है, कई निवेशक अपनी SIP ठीक उसी महत्वपूर्ण मोड़ पर रोक देते हैं जब निवेश का सबसे प्रभावशाली और वास्तविक धन-सृजन वाला अंतिम चरण शुरू होने वाला होता है.

Advertisment

निवेश के संदर्भ में यह सर्वविदित है कि कंपाउंडिंग शुरूआती वर्षों में अपेक्षाकृत धीमी प्रतीत होती है, क्योंकि इसका प्रभाव समय के साथ धीरे-धीरे आकार लेता है. वास्तविक वित्तीय बढ़त और धन-सृजन का असर निवेश यात्रा के अंतिम चरण में स्पष्ट रूप से उभर कर आता है. पहले 5–10 वर्षों में निवेश की गति सामान्यतः कम रहती है, क्योंकि उस समय पूंजी का आधार छोटा होता है और रिटर्न भी उसी सीमित आधार पर निर्मित होते हैं.

कंपाउंडिंग को समझने का एक सरल तरीका यह है:

पहले 10 वर्षों को आप कंपाउंडिंग को समय देने में लगाते हैं, जबकि अगले 10 वर्षों में कंपाउंडिंग आपको उसका प्रतिफल देना शुरू करती है. लगभग 15वें वर्ष तक आपका निवेश इतना बड़ा हो जाता है कि केवल वार्षिक रिटर्न ही आपकी सालाना SIP के बराबर या उससे अधिक होने लगता है. यही वह चरण होता है, जब पैसा स्वयं पैसे पर रिटर्न उत्पन्न करना शुरू कर देता है और धन-सृजन की गति उल्लेखनीय रूप से तेज हो जाती है.

इसी कारण एक लंबी SIP में वास्तविक संपत्ति की सबसे तेज़ और प्रभावशाली वृद्धि शुरुआत में नहीं, बल्कि अंतिम 5–6 वर्षों में होती है.

अब देखें कि यह अंतर वास्तव में कितना बड़ा होता है.

मान लीजिए कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये की SIP कर रहा है. लक्ष्य 20 वर्ष का लंबी अवधि वाला निवेश है. और हम 12% CAGR रिटर्न मान कर चलते हैं.

Also Read: Gallard Steel बनेगा ब्लॉकबस्टर आईपीओ? 376 गुना सब्सक्रिप्शन के बाद 47% लिस्टिंग गेंस के संकेत

यदि SIP पूरे 20 वर्षों तक निरंतर जारी रहती है, तो परिणाम इस प्रकार होते हैं:

निवेश की कुल राशि: ₹24 लाख

कुल लाभ: ₹76 लाख

फाइनल कार्पस: ₹1 करोड़

यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह ₹1 करोड़ किसी समान दर से नहीं बढ़ता. असली धन-सृजन का बड़ा हिस्सा अंतिम 5–6 वर्षों में होता है, जब कंपाउंडिंग की गति तेज हो जाती है और पूंजी स्वयं निरंतर लाभ उत्पन्न करने लगती है.

यदि SIP को 15वें वर्ष के बाद रोक दिया जाए, तो परिणाम बिल्कुल अलग हो जाते हैं:

निवेश की कुल राशि: ₹18 लाख

कुल लाभ: ₹32.45 लाख

फाइनल कार्पस: ₹50 लाख

यानी, 15वें वर्ष पर SIP रोक देने से संभावित रूप से ₹50 लाख का सीधा नुकसान हो जाता है.

यह नुकसान बाज़ार की वजह से नहीं हुआ. यह नुकसान निवेशक ने स्वयं किया, क्योंकि उसने निवेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में निवेश बनाए नहीं रखा जबकि उसी अवधि में कंपाउंडिंग सबसे अधिक प्रभावशाली और तेज़ी से धन-सृजन कर रही होती है.

Also Read: Stocks to Watch : आज Paras Defence, HUDCO, Bharat Electronics, GAIL, HUL समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

इतना बड़ा कोष अंतर क्यों होता है?

इतना बड़ा अंतर इसलिए पैदा होता है क्योंकि अंतिम वर्षों में मिलने वाला लाभ आपकी वार्षिक SIP राशि से कहीं अधिक हो जाता है.

जहां आप हर वर्ष मात्र ₹1.2 लाख का निवेश करते हैं, वहीं 15–20 वर्षों के बाद पोर्टफोलियो स्वयं ही ₹1.5–2 लाख या उससे अधिक का वार्षिक रिटर्न देना शुरू कर देता है.

यही वह समय होता है जब कंपाउंडिंग रेखीय (linear) न रहकर एक्सपोनेंशियल रूप ले लेती है. 10–12 वर्षों के बाद ग्राफ सीढ़ियों की तरह धीरे-धीरे नहीं बढ़ता, बल्कि तीव्र और ऊपर की ओर मुड़ती हुई वक्र रेखा का रूप ले लेता है.

पहले दशक में धन-सृजन सीमित दिखाई देता है, लेकिन दूसरे दशक में वही धन कई गुना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है यहां तक कि कुछ ही वर्षों में कोष लगभग दोगुना होता महसूस होता है.

इसीलिए 15वें वर्ष में SIP रोक देना तेज और वास्तविक धन-सृजन वाले दौर से चूकने के समान है.

लोग SIP क्यों छोड़ देते हैं?

निवेश केवल आंकड़ों का खेल नहीं है; यह भावनाओं से भी गहराई से प्रभावित होता है.

अक्सर लोग अपनी SIP तब बंद कर देते हैं जब बाज़ार गिर रहा होता है, नौकरी या आय को लेकर अनिश्चितता पैदा हो जाती है, अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है या मीडिया और सोशल मीडिया से फैले डर से मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है. इन सभी स्थितियों में निर्णय वित्तीय विश्लेषण पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित होते हैं.

लेकिन इसका प्रभाव पूरी तरह गणितीय होता है- कैलकुलेटर तुरंत दिखा देता है कि निवेश यात्रा के आख़िरी सालों में SIP रोक देना कितना महंगा साबित हो सकता है.

Also Read: PM Modi in Ayodhya : पीएम मोदी आज अयोध्या में, राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे केसरिया ध्वज

SIP केवल मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक अनुशासित आदत है

सफल SIP का रहस्य केवल निवेश राशि में नहीं, बल्कि नियमितता और निरंतरता में छिपा होता है. जैसे निरंतर सीखने से करियर आगे बढ़ता है, वैसे ही नियमित निवेश से संपत्ति का निर्माण होता है. लेकिन जब निवेश बीच में ही रुक जाता है, तो कंपाउंडिंग की पूर्ण क्षमता भी थम जाती है और अक्सर यह ठीक उस समय होता है, जब उसे सबसे तेज़ गति से बढ़ना शुरू करना चाहिए.

SIP निवेशकों के लिए संदेश

SIP की वास्तविक शक्ति निवेश की राशि में नहीं, बल्कि निवेश की अवधि में होती है. मात्र 5 वर्ष पहले SIP रोक देना आपके लक्ष्य कोष का लगभग आधा हिस्सा मिटा सकता है और यह नुकसान केवल समय से जुड़ी एक निर्णयात्मक गलती के कारण होता है.

Also Read: PM Modi Ayodhya Ram Temple Visit LIVE Updates: अब से कुछ देर में अयोध्या में पहुंचेंगे पीएम मोदी

अंतिम निष्कर्ष: अंतिम 5 वर्ष = आपकी संपत्ति का 50%

यदि आपने 20 वर्ष का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अंतिम 5–6 वर्षों को हर हाल में अनिवार्य मानें. इन्हें छोड़ देना वह गलती है जो करोड़ों बनने की क्षमता को कुछ ही लाखों तक सीमित कर देती है.

याद रखें — निवेशक करोड़पति शुरुआत में नहीं, बल्कि यात्रा के अंत में बनते हैं. और दुर्भाग्य से, यही वह अंतिम चरण है जिसे अधिकांश निवेशक पूरा होते हुए देखने से पहले ही छोड़ देते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.