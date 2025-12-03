Stay Invested: क्यों 90% निवेशक अमीर बनने से पहले हार जाते हैं, जानिए 7-साल का नियम

The Magic of Compounding: अधिकांश निवेशक, शायद उनमें आप भी शामिल हों, अपनी निवेश यात्रा को बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं. लेकिन कई वर्षों के बाद, आप देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत कम या फिर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है. आपका निवेश अच्छी स्थिति में भी वैसा का वैसा ही बना रहता है. भले ही आप हर महीने बचत करते रहें हों पर ऐसा लगता है जैसे कि आपकी कुल संपत्ति में बहुत कम या कोई प्रगति हुई ही नहीं है.

इस समय, आप में से कई लोग यह सवाल करेंगे कि क्या यह पूरा प्रोसेस वाकई में फायदेमंद था. या फिर आपका समय और पैसा व्यर्थ चला गया? ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपने निवेश करने में पूरा समय और पैसा लगा दिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज (compound interest) ने आपके लिए कुछ भी किया ही नहीं.

Advertisment

ज्यादातर लोग इस “फ्लैट यानी स्थिर” अवधि के बारे में यह नहीं समझ पाते कि यह वास्तव में एक अवसर है. यह समय ऐसा होता है जब आप सही तरीके से निवेश करके अपने पैसे को तेजी से बढ़ने की स्थिति में ला सकते हैं जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं. दुर्भाग्यवश, कई निवेशक इसी समय हार मान लेते हैं.

आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं, और इसी संदर्भ में 7-साल का नियम भी जानते हैं…

Also Read: Top Up SIP Power : 1.50 करोड़ का फंड सिर्फ 16 साल में, 10% टॉप अप से अपनी एसआईपी को दें पावर

शुरुआती निवेशकों की धीमी प्रगति और असफलता का कारण

शुरुआती महीनों और वर्षों में निवेश की बढ़त अक्सर बहुत धीमी होती है.

उदाहरण के लिए, आप ₹5,000 या ₹10,000 मासिक SIP कर रहे होंगे, लेकिन आपके कुल निवेश (Investment) में बढ़ोतरी बहुत धीरे-धीरे दिखाई देगी. इस समय आपका पोर्टफोलियो ज्यादातर आपके अपने जमा किए हुए पैसे से बना होगा, न कि निवेश पर होने वाले मुनाफे से.

यही वह समय होता है जब कई निवेशक अपना आत्मविश्वास खो देते हैं. वे भोलेपन से सोचते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज तुरंत काम करना शुरू कर देगा. लेकिन यह चरण केवल “तैयारी” या “बुनियादी” अवधि है; यह वही समय है जब आपकी मासिक बचत भविष्य में वृद्धि के लिए गति बनाती है. इन वर्षों में कोई बड़ी प्रगति दिखाई नहीं देती. यह पूरी तरह से सामान्य है.

पैसे धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ते हैं

एक समय ऐसा आता है जब आप लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश करते हैं, तब एक महत्वपूर्ण और ताकतवर प्रक्रिया शुरू हो जाती है. आपके रिटर्न्स (न कि आपकी मासिक SIP) आपके धन में सचमुच बढ़ोतरी करने लगते हैं.

किसी समय आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा कि सालाना 10-12% की नियमित बढ़त भी असली और ठोस मुनाफे में बदल जाएगी, जिससे आपके निवेश का मूल्य काफी बढ़ जाएगा. यह सब नए निवेश की जरूरत के बिना ही संभव होगा.

अब आपके निवेश में होने वाली बढ़त केवल ₹1,000… ₹2,000… या ₹3,000 तक सीमित नहीं रहती; यह अब कहीं अधिक होती है.

यहीं वह चरण है जब चक्रवृद्धि ब्याज केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि वास्तविक और ठोस लाभ में बदल जाता है. आपके पैसे तब उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी आप करते हैं, या उससे भी ज्यादा. दुर्भाग्यवश, यह प्रक्रिया इतनी लंबी अवधि में होती है कि कई निवेशक पर्याप्त समय तक निवेश बनाए नहीं रखते और इस लाभ का अनुभव नहीं कर पाते.

Also Read: NRIs Speak Out: अमेरिका में रहने वाले NRI खुलकर बताते हैं- भारत लौटने से रोकते हैं ये 4 बड़े कारण

गति का गणित

संख्याएँ यह दिखाती हैं कि 7 साल कितने प्रभावशाली हो सकते हैं.

मान लें आप हर महीने ₹10,000 निवेश कर रहे हैं और रिटर्न की दर 12% है,

साल 3 (लगभग) → ₹4.3 लाख

साल 5 (लगभग) → ₹8.2 लाख

साल 7 (लगभग) → ₹13.1 लाख

साल 10 (लगभग) → ₹23 लाख

साल 15 (लगभग) → ₹50 लाख

क्या आपने कुछ नोटिस किया? पहले 7 साल में आपने जो मेहनत और अनुशासन दिखाया, उससे आपको लगभग ₹12 लाख का लाभ हुआ. और फिर अगले 7-8 साल में यह लगभग चार गुना बढ़कर आपकी कुल संपत्ति को बढ़ा देता है. यही कारण है कि 7-साल का अंक इतना महत्वपूर्ण है — आपके पैसे खुद-ब-खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं.

ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब पैसे उड़ान भरने वाले होते हैं

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि निवेश के पहले कुछ साल बहुत धीमे और अप्रभावी होते हैं और इसी समय वे हार मान लेते हैं. 3 से 6 साल के बीच, SIP या तो रोक दी जाती है, घटा दी जाती है या पूरी तरह बंद कर दी जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि बढ़त “काफी तेज़” नहीं हो रही.

यह SIP छोड़ने का बिल्कुल गलत समय है. यह कुछ ऐसा है मानो आप किसी फिल्म को क्लाइमैक्स के ठीक पहले ही छोड़ दें.

जबकि असलियत यह है कि जो लोग सबसे धीमे और उबाऊ समय के दौरान भी निवेश बनाए रखते हैं, वही बाद में बहुत बड़े लाभ के मालिक बनते हैं.

Also Read: MCD By-Election Results 2025 : दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में जीतने वाले सभी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

साल 7 के बाद, आपके पैसे जुड़ने के बजाय गुणा होने लगते हैं

आपकी संपत्ति का कंपाउंड होना एक जीवन बदलने वाला अनुभव है. जितना ज्यादा आप अपने पैसे को समय के लिए बैठने देते हैं, वह उतना ही ज्यादा बढ़ता है. पहले सात साल के बाद आपके पैसे सीधे बढ़ने के बजाय ऊपर की ओर झुकाव लेने लगते हैं, यानी तेजी से बढ़ने लगते हैं.

उदाहरण के लिए, वही ₹10,000 मासिक SIP लें. वह ₹10,000 मासिक SIP जो सात साल में ₹13.2 लाख तक पहुंची… अगले आठ साल में यह आपको अतिरिक्त ₹37 लाख से भी ज्यादा का लाभ देगी. यही वह समय है जब आपकी संपत्ति सच में खुद-ब-खुद बढ़ने लगती है.

अब आप पिछले सात वर्षों की अपनी लगातार मेहनत का लाभ उठाने लगे हैं, और आपके पैसे अब उतनी ही मेहनत करेंगे, या उससे भी ज्यादा, जितनी आपने अब तक कभी की है.

अब आपने पिछले सात साल से जो मेहनत करके जमा किया था, उसका फायदा आपको मिलने लगता है, और आपके पैसे अब आपकी तरह या उससे से भी कहीं ज्यादा मेहनत करने लगेंगे.