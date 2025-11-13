क्यों खुदरा निवेशक बॉन्ड्स से दूरी बनाए हुए हैं?

बॉन्ड मार्केट (Bond Market) में खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की भागीदारी शेयर बाजार की तुलना में कम है. Christina Titus कहती हैं कम जागरूकता और लिक्विडिटी से जुड़ी चिंताएं खुदरा निवेशकों को दूर रखती हैं. मार्केट्स रेगुलेटर कुछ खास खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहन देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

खुदरा निवेशकों को किन कारणों से किनारे पर रखा गया है?

भारतीय वित्तीय बाजारों ने वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसे शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों द्वारा दिखाई गई बढ़ती उत्सुकता ने समर्थन दिया है. हालांकि, बॉन्ड मार्केट में व्यक्तिगत निवेशकों की वह भागीदारी नहीं देखी गई है. खुदरा निवेशकों की भागीदारी बहुत कम है. बाजार विशेषज्ञ इसे 4% से कम मानते हैं.

बॉन्ड मार्केट में निवेश करते समय खुदरा निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है. उन्हें अक्सर बॉन्ड मार्केट की बारीकियों और इसके रिस्क-रिटर्न के पहलुओं को समझने में कठिनाई होती है. शेयरों के विपरीत, जिन्हें अधिकांश निवेशक आसानी से समझ पाते हैं, बॉन्ड के साथ कूपन रेट, यील्ड, क्रेडिट रेटिंग और परिपक्वता अवधि जैसी जटिल अवधारणाएँ जुड़ी होती हैं.

अधिकतर निवेशक यह नहीं जानते कि ऋण (debt) में निवेश के क्या फायदे हैं और यह उनके पोर्टफोलियो को कैसे डाईवर्सिफाई बनाने में मदद कर सकता है. इसके अलावा निवेशकों की बॉन्ड मार्केट, खासकर सेकेंडरी मार्केट तक पहुँच बहुत सीमित है. निवेशक आमतौर पर स्थिर रिटर्न देने वाले बॉन्ड के बजाय शेयर बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च रिटर्न की ओर आकर्षित होते हैं.

सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी चिंता का विषय

शेयरों के विपरीत, बॉन्ड लिक्विड नहीं होते, जिससे खुदरा निवेशकों के लिए उनसे बाहर निकलना कठिन हो जाता है. कॉर्पोरेट बॉन्ड के मामले में केवल AAA रेटेड बॉन्ड या कुछ चुने हुए शीर्ष रेटेड जारीकर्ताओं के बॉन्ड ही सेकेंडरी मार्केट में आसानी से खरीदार पाते हैं. इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड की अधिकांश ट्रेडिंग अभी भी ओवर-द-काउंटर (OTC) होती है, जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता कम हो जाती है.

बॉन्ड जारी करने का अधिकांश हिस्सा प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में होता है, जिससे ये व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बड़ी हद तक पहुंच से बाहर रहते हैं. परिणामस्वरूप, बाजार पर संस्थागत निवेशकों का प्रभुत्व रहता है. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), बीमा कंपनियाँ, बैंक और पेंशन फंड्स ही बकाया बॉन्ड का प्रमुख हिस्सा रखते हैं.

बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, मार्केट मेकिंग मैकेनिज़्म और गहरे रेपो मार्केट कुछ हद तक लिक्विडिटी चैलेंज को हल करने में मदद करेंगे. इसके अलावा, एक्सचेंज-ट्रेडेड प्लेटफॉर्म में सीधे भागीदारी की अनुमति देने से बाजार अधिक सुलभ बन जाएगा.

टैक्सेबल नॉर्म्स की चुनौती

वर्तमान कर ढांचा भी व्यापक निवेशक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देता. बॉन्ड में निवेश पर कोई कर लाभ नहीं मिलता. सरकार ने 2023 में डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के कर प्रावधानों में संशोधन किया था, जिसमें लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर लागू इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया गया.

वर्तमान में, लिस्टेड बॉन्ड जिन्हें 12 महीने से कम समय के लिए रखा गया है, उन पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) के तहत आयकर स्लैब दर लागू होती है, जबकि 12 महीने से अधिक समय के लिए रखे गए बॉन्ड पर इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5% कर लगता है.

सेबी के नवीनतम प्रयास

कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को गति तब मिली जब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 2024 में न्यूनतम निवेश आकार को ₹1 लाख से घटाकर ₹10,000 कर दिया. 2022 में सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचा भी पेश किया था. फरवरी 2025 में, उसने बॉन्ड सेंट्रल नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बॉन्ड जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत और पारदर्शी डेटाबेस बनाना है.

सेबी ने हाल ही में प्रस्ताव रखा है कि बॉन्ड जारी करने वाले कुछ खास निवेशकों को, जब वे नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश करें, ज्यादा ब्याज दर (कूपन रेट) या बॉन्ड की कीमत पर छूट जैसे प्रोत्साहन दे. चुने गए निवेशक वर्गों में वरिष्ठ नागरिक, महिलाएँ, सशस्त्र बल के कर्मी और खुदरा सब्सक्राइबर शामिल हैं. इसके अलावा, सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्थापित करने और फिक्स्ड इनकम मार्केट के बारे में निवेशकों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू करने की भी योजना बना रहा है.

आरबीआई का सक्रिय दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नवम्बर 2021 में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल लॉन्च किया ताकि सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके. इस पोर्टल के माध्यम से खुदरा निवेशक प्राथमिक नीलामी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में G-Secs को खरीदने और बेचने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं.

अगस्त 2025 में, RBI ने रिटेल डायरेक्ट योजना में ट्रेज़री बिल में निवेश के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) सुविधा शुरू की. 10 नवम्बर तक प्राथमिक नीलामी के माध्यम से कुल प्राथमिक सब्सक्रिप्शन ₹7,543.96 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले यह ₹5,624.85 करोड़ था. वहीं, सेकेंडरी मार्केट में कुल ट्रेडेड वॉल्यूम ₹5,775.56 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹941.57 करोड़ की तुलना में काफी बढ़ा है.

आगे का रास्ता

बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, हाल के वर्षों में खुदरा निवेश बढ़ा है, खासकर कम रेटेड बॉन्ड में, क्योंकि निवेशक उन विकल्पों की तलाश में हैं जो पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकें, जो रेट-कट साइकिल में कम रिटर्न प्रदान करते हैं. हालांकि, बॉन्ड मार्केट अभी भी पर्याप्त रूप से फैला नहीं है और वैश्विक समकक्षों के पीछे है. अधिक भागीदारी बढ़ाने, लिक्विडिटी सुधारने और व्यापक निवेशक आधार आकर्षित करने के लिए अभी काफी काम बाकी है.

बाजार प्रतिभागी बाजार को और गहरा करने के लिए एक रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क की आवश्यकता की बात कर रहे हैं. बाजार के कुछ वर्गों का तर्क है कि पहुंच बढ़ाने के लिए टिकट साइज को और घटाया जाना चाहिए. हालिया विकास और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अधिकारियों के बयान यह संकेत देते हैं कि सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत और विस्तारित करने के लिए नए उत्साह के साथ कदम उठा रहा है.

