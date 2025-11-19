Silver Rate : सिल्वर की चमक फिर लौटी: निवेश करें या रहें सतर्क?

Silver Rate | सिल्वर का दाम : सिल्वर का अच्छा समय चल रहा है. दाम तेजी से उछल रहे हैं, चार्ट लगभग सीधी रेखा में ऊपर जा रहे हैं, और अचानक सभी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं. यह बदलाव मुझे इसलिए अजीब लगता है क्योंकि सालों तक सिल्वर हमारे घरों में मौजूद तो था, लेकिन कभी हमारी निवेश योजनाओं का हिस्सा नहीं बना. अब वही मेटल, जिसे हमने हमेशा एक साइड कैरेक्टर की तरह देखा, कई पोर्टफोलियो (Portfolio) के लिए गंभीर सवाल बन गया है.

मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि यह लेख वास्तव में किस बारे में है.

यह लेख सिल्वर की तारीफ़ करने या इससे डराने के लिए नहीं है. यह इस बारे में है कि हमने इस मेटल को इतने सालों तक क्यों नज़रअंदाज़ किया, यह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और क्या आज यह वाकई एक रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में जगह पाने का हकदार है. हम हाल में इसमें आई तेजी, छिपे हुए जोखिम, इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है और एक समझदारी वाला निवेश कितना होना चाहिए- इन सब पर बात करेंगे.

क्योंकि जब कोई एसेट दोगुना हो जाए, तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए.

सिल्वर अचानक चर्चा का केंद्र क्यों बना

सिल्वर बिना वजह लोकप्रिय नहीं हुआ. यह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसकी कीमत ने लोगों को इसे देखने पर मजबूर कर दिया. जब कोई एसेट इतनी तेजी से बढ़ता है, तो वह अपने आप शोर पैदा करता है. जो लोग कभी कमोडिटी में दिलचस्पी नहीं लेते थे, वे चार्ट आगे भेजने लगते हैं. जो निवेशक कभी सिल्वर को फॉलो नहीं करते थे, वे इस रैली को सही ठहराने के कारण ढूँढने लगते हैं.

सच्चाई बहुत सीधी है. सिल्वर के पक्ष में हालात एकदम परफेक्ट तरीके से बने. इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई. सप्लाई सीमित रही. ग्रीन एनर्जी की बढ़ती जरूरत ने सिल्वर की मांग और बढ़ा दी. निवेशकों का पैसा सही समय पर बाजार में आया. और भारत में कमजोर रुपये ने हर बढ़ोतरी को और बड़ा दिखा दिया.

इसका मतलब यह नहीं है कि सिल्वर हमेशा फायदा ही देगा. बस इतना है कि हालात अभी इसके पक्ष में थे, इसलिए यह तेजी से दौड़ा. हमें इसी बात को ध्यान से समझना है — क्या बदला, क्यों बदला, और क्या ये कारण आगे भी बने रहेंगे या फिर खत्म हो सकते हैं. पोर्टफोलियो में सिल्वर की जगह है या नहीं, यह तय करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर किस वजह से यह अचानक इतनी चर्चा में आ गया.

क्यों आज निवेशकों को सिल्वर लुभा रहा है

आज कई निवेशकों को सिल्वर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी लोकप्रियता तीन ऐसी बातों पर टिकी है, जो सुनने में बहुत सही लगती हैं. पहली वजह, लोग सोचते हैं कि सिल्वर अभी और बढ़ सकता है क्योंकि यह गोल्ड से सस्ता है. वे सोने की कीमत देखते हैं, फिर सिल्वर को देखकर मान लेते हैं कि इतना फर्क है तो सिल्वर में अभी और बढ़त की गुंजाइश होगी. यह सुनने में तो सही लगता है, लेकिन सिर्फ कीमत देखकर किसी चीज़ की असली वैल्यू नहीं समझी जा सकती.

दूसरी वजह, सिल्वर का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत बड़ा है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर की जरूरत पड़ती है. इससे लोगों को भरोसा होता है कि आने वाले सालों में इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी. यह एक ऐसी लॉन्ग-टर्म थीम लगता है जिसे समझाना भी आसान है.

तीसरी वजह, जब मार्केट का साइकिल बदलता है तो सिल्वर गोल्ड (gold) से ज़्यादा तेज़ चलता है. यह कम समय में बड़ा रिटर्न दे सकता है. जो निवेशक पिछली रैलियाँ मिस कर चुके हैं, वे सिल्वर को देखकर उम्मीद रखते हैं कि इस बार तेज़ उछाल पकड़ लेंगे.

ये वजहें गलत नहीं हैं. लेकिन ये पूरी तस्वीर भी नहीं दिखातीं. सिल्वर में अच्छी बातें हैं, लेकिन हर अच्छी बात के साथ एक जोखिम भी जुड़ा है जिसे ज़्यादातर निवेशक नज़रअंदाज़ कर देते हैं. अब हमें इन्हीं जोखिमों को समझना होगा.

सिल्वर में वे जोखिम जो ज्यादातर लोग नहीं देखते

चार्ट ऊपर जा रहा हो तो सिल्वर बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब आप इसके खराब दौर को देखते हैं. सिल्वर एक शांत मेटल नहीं है. यह बहुत तेज़ उतार-चढ़ाव वाला, अनिश्चित और ऐसे कई कारकों से प्रभावित होता है जिन्हें आम निवेशक कंट्रोल नहीं कर सकते.

सबसे बड़ा जोखिम इसका जबरदस्त उतार-चढ़ाव है. सिल्वर जितनी तेज़ी से चढ़ सकता है, उतनी ही तेज़ी से गिर भी सकता है. इस मेटल में 10 से 20 प्रतिशत की गिरावट थोड़े समय में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है. रैली के पीछे भागने वाले कई निवेशक यही भूल जाते हैं. वे मोमेंटम देखकर एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन जब दाम पलटते हैं तो टिके रहना मुश्किल हो जाता है.

दूसरा जोखिम इसके इंडस्ट्रियल डिमांड पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना है. मजबूत आर्थिक दौर में यह बात सिल्वर को ताकत देती है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो यही कमजोरी बन जाती है. अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े या मैन्युफैक्चरिंग की मांग रुक जाए तो सिल्वर में तेज गिरावट आ सकती है, यहाँ तक कि तब भी जब गोल्ड स्थिर बना रहे.

तीसरा जोखिम बिल्कुल प्रैक्टिकल है. फ़िज़िकल सिल्वर भारी होता है. उसे रखना मुश्किल होता है और खरीद-बेच में प्रीमियम की वजह से खर्चा ज़्यादा आता है. डिजिटल सिल्वर में भरोसा पूरी तरह उस प्लेटफ़ॉर्म पर होता है यानी प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है तो सब ठीक, प्लेटफ़ॉर्म गड़बड़ हुआ तो दिक्कत आपकी. सिल्वर ETF में कभी-कभी कमी, ट्रैकिंग की दिक्कत या सप्लाई कम होने पर प्रीमियम बढ़ने जैसी समस्याएँ आ सकती हैं. तेज़ दाम बदलने वाले दौर में ये बातें काफी मायने रखती हैं.

और आखिर में बात आती है टाइमिंग की. सिल्वर की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी है. इतनी तेज़ बढ़त के बाद अगर कोई अब एंट्री लेता है, तो खतरा रहता है कि दाम आगे न बढ़ें या फिर नीचे आ जाएँ. ज़्यादातर छोटे निवेशक इस रिस्क को नजरअंदाज़ कर देते हैं. उन्हें लगता है कि ट्रेंड आगे भी चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी तक तेज़ था.

इसका मतलब यह नहीं कि सिल्वर खराब है. बस बात यह है कि सिल्वर को उसी तरह समझना चाहिए जैसा यह है मतलब एक ऐसा एसेट जो अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन तभी तक जब आप इसके स्वभाव को समझकर थोड़ा संभलकर निवेश करें.

सिल्वर में निवेश का सही तरीका

अगर जोखिम समझने के बाद भी सिल्वर आपको दिलचस्प लगता है तो निवेश करने का तरीका अनुशासित होना चाहिए. यह ऐसा एसेट नहीं है जिसमें आँख बंद करके पैसा डाल दें. इसमें प्लानिंग और कंट्रोल की ज़रूरत होती है.

पहला नियम है कि निवेश की हिस्सेदारी कम रखें. सिल्वर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन इसका केंद्र नहीं बन सकता. ज़्यादातर छोटे निवेशकों के लिए 2 से 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी ही काफी होती है. इससे ज़्यादा सिल्वर रखना पोर्टफोलियो पर अनावश्यक दबाव डालता है, जबकि असल फायदा ज्यादा नहीं मिलता.

दूसरा नियम है कि सही प्रोडक्ट चुनें. फ़िज़िकल सिल्वर दिल को तो अच्छा लगता है, लेकिन निवेश के हिसाब से ज्यादा उपयोगी नहीं होता. इसे रखने की जगह चाहिए, यह चमक खो देता है और खरीद-बेच में प्रीमियम ज़्यादा लगता है. अगर आप शुद्ध निवेश करना चाहते हैं, तो सिल्वर ETF या सिल्वर फंड-ऑफ-फंड बेहतर विकल्प हैं. इनमें स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती और ये बाज़ार की कीमत को ज़्यादा सही तरीके से ट्रैक करते हैं.

तीसरा नियम यह है कि ऊँचे दाम पर एक साथ बड़ा निवेश करने से बचें. अभी सिल्वर की कीमतें काफ़ी ऊपर हैं. अगर आपको निवेश बढ़ाना है तो धीरे-धीरे करें. समय के साथ छोटे-छोटे हिस्सों में खरीदें. इससे पीक पर एंट्री लेने का जोखिम कम होता है और अगर दाम गिरें तो औसत निकालने का मौका मिलता है.

चौथा नियम यह है कि इसे खरीदने से पहले अपना मकसद साफतौर पर तय करें. अगर आप सिल्वर को सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए ले रहे हैं, तो इसे कम और स्थिर रखिए. अगर आप इसे ग्रीन एनर्जी जैसे किसी थीम के लिए जोड़ रहे हैं, तो इसे एक टैक्टिकल निवेश की तरह देखें. लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो रुकिए — यह कोई रणनीति नहीं है.

सिल्वर अगर सही जगह और सही तरीके से जोड़ा जाए तो यह पोर्टफोलियो में वैल्यू जोड़ सकता है. गलती तब होती है जब इसे जल्दी पैसा कमाने का शॉर्टकट समझ लिया जाता है जबकि यह वैसा है नहीं.

आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना सिल्वर रखना चाहिए

अक्सर लोग इस हिस्से पर ध्यान ही नहीं देते. यह पूछने से पहले कि सिल्वर ऊपर जाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना सिल्वर रखना चाहिए. कई बार कितना सिल्वर निवेश किया गया है, यही नतीजे को भविष्यवाणी से ज्यादा प्रभावित कर डालता है.

एक सामान्य छोटे निवेशक के लिए, सिल्वर पोर्टफोलियो में छोटी हिस्सेदारी में ही होना चाहिए. 2 से 5 प्रतिशत की अलोकेशन काफी है. इससे फायदा भी मिलता है और अनावश्यक जोखिम भी नहीं बढ़ता. इस तरह निवेश का हिस्सा मायने रखने लायक भी रहता है और कंट्रोल में भी.

ज़्यादातर घरों में गोल्ड ही मुख्य मेटल माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद होता है. सिल्वर उसके साथ रखा जा सकता है, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकता. इसे ऐसे समझिए- सिल्वर मुख्य डिश नहीं, बल्कि साइड में स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ है. असली भूमिका गोल्ड की ही रहती है.

अगर आपका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव है और आप उतार-चढ़ाव से घबराते नहीं हैं तो सिल्वर की हिस्सेदारी थोड़ा बढ़ा सकते हैं. लेकिन तब भी लिमिट तय रखनी चाहिए.. 10 या 15 प्रतिशत सिल्वर किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में तब तक रखने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि बहुत साफ, लंबी अवधि की सोच न हो और तेज़ गिरावट झेलने की क्षमता न हो.

जो भी प्रतिशत आप तय करें उसी पर टिके रहें. अगर सिल्वर बहुत ऊपर चला जाए तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें. और अगर बढ़ाना हो तो तभी बढ़ाएँ जब आपकी योजना में जगह हो. सिर्फ एक्साइटमेन्ट या FOMO की वजह से अपना अलोकेशन न बढ़ाएँ. इतनी तेज़ चलने वाले एसेट में मालिक को और भी ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है.

साफ अलोकेशन ही असली निवेशक को जल्दबाज़ी में खरीदने वालों से अलग करता है. सिल्वर को यह साफ सोच बाकी एसेट्स से ज़्यादा चाहिए.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

पार्थ परिख को वित्त और अनुसंधान में दस से अधिक वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह फिनसायर में ग्रोथ और कंटेंट स्ट्रेटेजी के प्रमुख हैं, जहां वह निवेशक शिक्षा पहल और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स (LAMF) जैसे उत्पादों और बैंकों तथा फिनटेक्स के लिए वित्तीय डेटा समाधानों पर काम करते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.