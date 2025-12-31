डिजिटल इनहेरिटेंस: क्यों एक कानूनी वसीयत आपकी पूरी संपत्ति बचाने के लिए काफी नहीं है?

यह सच है कि शोक एक भारी और दम घोंटने वाली धुंध की तरह होता है. लेकिन किसी अपने को खोने के बाद के दिनों में, वह धुंध अक्सर ढेरों कामों के बोझ में बदल जाती है. हममें से अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि 'वसीयत' (Will) एक जादुई छड़ी है जो सभी सांसारिक उलझनों को सुलझा देती है. लेकिन सच तो यह है कि ऐसा नहीं है! किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसने अपनों को खोने के बाद की स्थितियों का सामना किया है, तो वे आपको बताएंगे कि विरासत केवल पैसों के बारे में नहीं, बल्कि उन तकपहुंच (access) के बारे में होती है.

हम उस विरासत के बारे में तो बात करते हैं जो हमारे माता-पिता हमारे लिए छोड़ कर जाएंगे (ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ आयु दे), लेकिन हम उस विरासत को असल में हासिल करने की जद्दोजहद पर शायद ही कभी चर्चा करते हैं. कल्पना कीजिए, मुंबई के किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को घबराहट में फोन कर रहा है, क्योंकि वह एक बेहद ज़रूरी बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता की जमा-पूंजी एक ऐसे UPI ऐप में लॉक है, जिसका एक्सेस उसके पास नहीं है!

यदि आप वर्तमान में वृद्ध होते माता-पिता की संतान हैं, या यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर आपको चुप्पी परमानेंट होने से पहले बातचीत कर लेनी चाहिए.

#1 डिजिटल डिपेंडेंसी और बायोमेट्रिक दीवार

अपने चारों ओर देखें. अधिकांश लोग अपने फोन में डूबे हुए हैं. दिल्ली जैसे शहरों में, 800 का AQI भी शायद किसी को बाहर जाने से न रोक पाए. लेकिन उनके फोन को बंद करके देखिए. वे वैसे ही तड़पेंगे जैसे उनकी ऑक्सीजन छीन ली गई हो.

आपका फोन आपके जीवन की "मास्टर चाबी" (Master Key) है. सब कुछ उसी में समाया है. आपके बैंकिंग ऐप्स, आपके परिवार के फोटो, और यहां तक कि आपके टैक्स रिकॉर्ड भी एक लॉक के पीछे हैं. यदि वह फोन फेस स्कैन या किसी ऐसे कोड का उपयोग करता है जिसे आप नहीं जानते, तो रास्ता वहीं खत्म हो जाता है. इन डिवाइसेस को खोल पाना लगभग असंभव है. यदि आपकी विरासत उस स्क्रीन के पीछे कैद है, तो उसे वापस पाना एक बहुत बड़ा कार्य है.

समाधान

अपना मास्टर पासकोड खुद लिखें और अपने माता-पिता से भी उनका पासकोड लिखने का अनुरोध करें. इसे किसी सुरक्षित स्थान पर एक फिजिकल "इमरजेंसी फोल्डर" में रखें. आप 'डिजिटल पासवर्ड मैनेजर' का भी उपयोग कर सकते हैं. ये टूल्स आपको एक "इमरजेंसी कॉन्टैक्ट" (आपातकालीन संपर्क) नामित करने की सुविधा देते हैं, जो यूज़र्स के लंबे समय तक इनएक्टिव रहने पर एक्सेस प्राप्त कर सकता है.

#2 अदृश्य बैलेंस शीट: फिनटेक और डिजिटल वॉलेट

अब हम केवल पारंपरिक बैंक खातों तक सीमित नहीं हैं. हमारे पास UPI से जुड़े वॉलेट, प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर मिलने वाले भारी रिवॉर्ड पॉइंट्स और भोजन, यात्रा या कैब बुकिंग ऐप्स में जमा कैश बैलेंस भी होते हैं.

ये संपत्तियां "भूत" (ghosts) की तरह हैं क्योंकि इनके फिजिकल स्टेटमेंट्स शायद ही कभी डाक से आते हैं. किसी के डिजिटल वॉलेट में हजारों रुपये हो सकते हैं या परिवार की छुट्टियों के लिए पर्याप्त एयर माइल्स हो सकते हैं, लेकिन यदि इन खातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वह मूल्य बस तकनीकी कंपनियों की बैलेंस शीट में गायब हो जाता है.

समाधान

साथ बैठें और एक सूची बनाएं. हर सक्रिय डिजिटल वॉलेट और फिनटेक ऐप का रिकॉर्ड रखें. सबसे महत्वपूर्ण बात, सेटिंग्स की जांच करें. सुनिश्चित करें कि इन ऐप्स में नॉमिनी (Nominee) का विवरण अपडेट किया गया है. यह सुनिश्चित करता है कि पैसा बिना किसी कानूनी लड़ाई के सही व्यक्ति तक पहुंचे. यदि आपके माता-पिता वृद्ध हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में उनकी मदद करें.

ट्रेडिशनल एकाउंट्स के लिए जो शायद पहले ही डॉर्मेंट (dormant) हो चुके हैं, आरबीआई (RBI) के उद्गम (UDGAM - Unclaimed Deposits-Gateway to Access Information) पोर्टल का उपयोग करें. यह आपको एक ही स्थान पर कई बैंकों में लावारिस जमा राशि खोजने की अनुमति देता है.

हाल ही में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने "आपका पैसा, आपका अधिकार" (Your Money, Your Right) अभियान को हरी झंडी दिखाई, तो उन्होंने एक्स (X) पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय बैंकों के पास लगभग 78,000 करोड़ रुपये की लावारिस राशि जमा है. बीमा कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपये और 9,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड भी लावारिस पड़े हैं.

#3 डिजिटल विरासत का सबसे बड़ा खतरा: क्रिप्टो और De-Fi

भारत में अब कई निवेशकक्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (De-Fi) में हाथ आजमा रहे हैं. विरासत के मामले में यह सबसे खतरनाक क्षेत्र है.

बैंक में आप मैनेजर से बात कर सकते हैं. क्रिप्टो में कोई मैनेजर नहीं होता. यदि आप किसी वॉलेट की "प्राइवेट की" (private keys) या "सीड फ्रेज" (seed phrase) खो देते हैं, तो समझो पैसा गया. कोई भी अदालत या तकनीकी विशेषज्ञ उसे वापस नहीं ला सकता. वह डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए खो जाता है.

समाधान

आपको इन चाबियों को फिजिकल गोल्ड की तरह समझना चाहिए. अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ चर्चा करें कि इन्हें कहां रखा गया है. अपने माता-पिता के साथ भी इस पर बात करें और सुनिश्चित करें कि वे भी इसे समझें और अपना विवरण आपके साथ साझा करें. इन्हें ईमेल या क्लाउड नोट में स्टोर न करें, क्योंकि हैकर्स इन्हें ढूंढ सकते हैं. इसकी एक फिजिकल कॉपी लॉकर या घर की किसी सुरक्षित तिजोरी में रखें.

#4 ऑनलाइन विरासत: ईमेल और क्लाउड को कैसे सुरक्षित करें?

हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा दो स्थानों पर जमा है: गूगल (Google) या एप्पल (Apple). इसमें आपका जीमेल, आपकी फोटो और आपका आईक्लाउड (iCloud) बैकअप शामिल है.

यदि ये अकाउंट बंद हो जाते हैं, तो आप केवल यादें ही नहीं खोते. आप अन्य फाइनेंसियल एकाउंट्स के पासवर्ड रीसेट करने की क्षमता भी खो देते हैं. किसी ग्लोबल टेक दिग्गज से अपने मृत रिश्तेदार के ईमेल का एक्सेस प्राप्त करना एक ऐसा सर्कस है, जिसका टिकट हम में से कोई नहीं खरीदना चाहेगा.

समाधान

उनके द्वारा पहले से बनाए गए टूल का उपयोग करें. गूगल पर, "इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर" सेट करें. यह सिस्टम को बताता है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आपके डेटा का एक्सेस कब देना है. एप्पल के पास "लिगेसी कॉन्टैक्ट" (Legacy Contact) नामक एक समान टूल है. शोक के समय में ये दोनों ही जीवनरक्षक साबित होते हैं.

#5 कागज से पिक्सेल तक: स्टॉक विरासत का आधुनिकीकरण

फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स रखने के दिन अब खत्म हो गए हैं. आज सब कुछ डीमैट अकाउंट में है.

आधुनिक ब्रोकर्स पूरी तरह से पेपरलेस हैं. यदि आपके माता-पिता सक्रिय निवेशक हैं, तो उनकी पूरी संपत्ति एक ऐप के भीतर हो सकती है जिसे हफ्तों तक छुआ न गया हो. यदि कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, तो उत्तराधिकारी (heir) को शायद यह भी पता न चले कि शेयर कहां रखे गए हैं.

समाधान

सुनिश्चित करें कि सभी डीमैट खातों में एक "बेनेफिशियल नॉमिनी" हो. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपको आज ही ब्रोकर से "शेयरों के ट्रांसमिशन" (Transmission of Shares) का फॉर्म डाउनलोड कर लेना चाहिए. यह जानने के लिए कि उन्हें किन कागजों की आवश्यकता है, शोक के समय तक प्रतीक्षा न करें. उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए या प्रोबेट (Probate) यह आज ही जान लेना भविष्य के महीनों के तनाव को कम कर देगा.

स्पष्टता ही सबसे बड़ी विरासत है

ये बातें करना किसी अशुभ विचार के बारे में नहीं है. यह गहरे प्यार और सहानुभूति का कार्य है. जब हम शोक में होते हैं, तो हमारा ब्रेन कानूनी लड़ाइयों या तकनीकी बाधाओं के लिए तैयार नहीं होता है.

इन उलझनों को अभी सुलझाना, केवल अपने बच्चों को पैसा देना या अपने माता-पिता के पैसे खुद हासिल करना नहीं है. यह मन की शांति के बारे में है. हां, यह बातचीत असहज हो सकती है, चाहे वह आपके माता-पिता के साथ हो या आपके अपने बच्चों के साथ. उन लोगों के बिना दुनिया के बारे में सोचना कठिन है जिन्हें हम प्यार करते हैं. लेकिन वह थोड़ी सी बेचैनी एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाना सार्थक है. यह सुनिश्चित करता है कि आपकी या आपके माता-पिता की मेहनत डिजिटल शून्यता में न खो जाए.

