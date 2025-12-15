रिच बनाम वेल्थी का जाल: कहीं स्टेटस के चक्कर में अपने भविष्य को दांव पर तो नहीं लगा रहें हैं आप?

यह मुंबई की ठंडी दिसंबर की एक बेहतरीन सर्द शुक्रवार की सुबह थी. मैं हाथ में कॉफी लेकर सड़क के डिवाइडर पर खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था कि सड़क के दूसरी तरफ कैसे जाऊँ. और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे दिल और दिमाग के बीच एक राउंड टेबल डिस्कशन शुरू कर दिया.

मेरे बाईं ओर मैंने एक चमचमाती, काली, लग्ज़री सेडान देखी. बिल्कुल नई.. मेरी पहली सहज प्रतिक्रिया थी, "यार, मुझे यह कार चाहिए!" मैंने अंदर झाँका और देखा कि ड्राइवर कोई 30-35 साल का अमीर नौजवान था जिसने एक ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई थी जो सनलाइट और अटेंशन दोनों खींच रही थी. उसने मुझे कार को घूरते हुए देखा और फिर अपनी नज़र ऐसे फेर ली जैसे उसने किसी समोसे बेचने वाले को देखा हो.

इससे पहले कि आप मुझे जज करें, मैं सड़क के दूसरी तरफ जा रहा था, जहाँ मेरी प्रतिष्ठित 10 साल पुरानी मिड-साइज़ कार मेरा इंतज़ार कर रही थी. मैं वास्तव में कोई समोसा विक्रेता नहीं हूँ (हालांकि किसी भी मायने में ऐसा होना गलत नहीं है). जैसे ही मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, मैंने अपनी ही उम्र के आस-पास के एक आम आदमी को देखा, जिसकी हैचबैक ठीक मेरी बगल में खड़ी थी, उसने एक साधारण सूती पोलो टी-शर्ट पहन रखी थी और उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी.

तभी मेरा दिमाग सीधे उसी काम पर लग गया जो ह्यूमन ब्रेन सबसे बेहतरीन तरीके से करता है वो है जजमेंट निकालना. क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत जजमेंट देने के लिए ही बना है, हमने सहज रूप से लग्ज़री सेडान वाले आदमी को "अमीर" और हैचबैक वाले आदमी को "आम आदमी" का लेबल दे दिया.

लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि सेडान वाला आदमी EMI के कर्ज में डूबा हो, उसके आपातकालीन फंड (emergency fund) में कोई पैसा न हो, और उसे अपनी नौकरी खोने का डर सता रहा हो? और क्या होगा अगर हैचबैक वाला आदमी उस इमारत का मालिक हो जिसमें सेडान ड्राइवर ने अपार्टमेंट किराए पर लिया है?

बिल्कुल यहीं पर अमीर बनाम धनवान (Rich vs. Wealthy) का विरोधाभास (Paradox) छिपा है. आजकल भारत में, बहुत से होशियार लोग 'दिखावटी अमीर' और 'असली धनवान' के फर्क को नहीं पहचान पाते. और यही गलती उन्हें सबसे बड़ा पैसों का नुकसान पहुँचाती है.

दिखावटी बनाम असली दौलत: The Instagram Trap

हम भारतीय आर्थिक इतिहास के एक अनोखे समय में जी रहे हैं. हम “प्रीमियमाइजेशन” की एक बड़ी लहर देख रहे हैं. आंकड़ों पर नजर डालें: हाल के वर्षों में भारत में लग्ज़री कारों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, और प्रीमियम हाउसिंग की मांग में वृद्धि, किफायती हाउसिंग की तुलना में कहीं अधिक रही है.

सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है. इंस्टाग्राम पर सफलता सिर्फ दिखावे की होती है. आप अपने म्यूच्यूअल फंड पोर्टफोलियो या कर्ज-मुक्त (debt-free) होने की स्थिति की तस्वीर पोस्ट नहीं कर सकते. वह उबाऊ है. लेकिन आप मालदीव की छुट्टियों, एक नई एसयूवी (SUV), या एक डिज़ाइनर बैग की तस्वीर ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं.

हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना ली है जो "रसीदों" (Receipts) पर आधारित है. अगर आपके पास पैसा है, तो आपको उसका श्रेय लेने के लिए समाज को उसकी खरीद की रसीद दिखानी होगी.

पर यहां एक समस्या है:

लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, असल में पैसा कम करने का सबसे तेज़ तरीका है. आप जो पैसा दुनिया को यह दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि आप कितने अमीर हैं, उसे 'मान्यता कर' (Validation Tax) कहा जाता है. यह वह कीमत है जो आप समाज से वेलिडेशन पाने के लिए चुकाते हैं यानी यह प्रमाणित करवाने के लिए कि आप अब जीवन जीने के लायक हैं.

रिच बनाम वेल्दी: क्यों आय ही संपत्ति नहीं है

मॉर्गन हॉउसल, जिन्होंने The Psychology of Money लिखी है, एक शानदार अंतर बताते हैं जिसे हर भारतीय निवेशक को समझना चाहिए.

उनका कहना है कि अमीर (रिच) वर्तमान आय है. यह विज़िबल है. यह सैलरी क्रेडिट का एसएमएस है. यह वह कार है जो आप चलाते हैं. यह वह गैजेट है जो आपके पास है. “अमीर” वो है जो आप खर्च करते हैं.

लेकिन वेल्थ ... वेल्थ छिपी होती है. यह वह आय (Income) है जो खर्च नहीं की गई. यह वह कार है जो आपने नहीं खरीदी. यह वह प्रथम श्रेणी का टिकट है जिसे आपने अस्वीकार कर दिया ताकि आप उस राशि को निवेश कर सकें. वेल्थ एक ऑप्शन है. यह वह एबिलिटी है कि आप कल सुबह उठकर कह सकें, "मैं आज जो चाहूं, वह कर सकता हूं."

दुखद बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग "रिच" बनने के पीछे भागते हैं, यह सोचते हुए कि यह हमें "वेल्दी" बना देगा. लेकिन ये अक्सर एक-दूसरे के विपरीत होते हैं.

समाज को यह दिखाना कि आप कितने अमीर हैं, इसकी कीमत आपको अपनी संपत्ति (Wealth) से चुकानी पड़ती है. आप उन लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा बुरण करते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं.

‘वैलिडेशन टैक्स’: वह सम्मान जो कभी नहीं मिलता

बायोलॉजी में, जानवर अपनी फिटनेस दिखाने के लिए सिग्नल देते हैं, जैसे मोर अपने पंख फैलाता है.

इकोनॉमिक्स में, इंसान अपने स्टेटस को दिखाने के लिए लग्ज़री वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं. वह लग्ज़री बैग, हाथ से बने चमड़े के जूते, लिमिटेड एडिशन वॉच… हुए न जाने क्या क्या....लिस्ट लंबी है.

जब आप 75 लाख रुपये की लग्ज़री कार खरीदते हैं, तो आप केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं खरीद रहे होतें हैं. इंडियन ट्रैफिक में 15 लाख रुपये की कार भी आपको पॉइंट A से पॉइंट B सुरक्षित और आरामदायक तरीके से पहुंचा सकती है.

वह अतिरिक्त ₹60 लाख रुपये ही वह वेलिडेशन टैक्स है जिसकी हमने बात की. यह वह टैक्स है जो आप समाज को यह कहने के लिए चुकाते हैं, "मुझे देखो, मैं सफल हूँ."

लेकिन यहाँ एक कठोर सच्चाई है जो शायद ज़्यादातर लोगों के लिए एक झटका हो सकती है...किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता.... नो बॉडी केयर्स.

जब आप किसी को एक शानदार कार चलाते हुए देखते हैं, तो आप शायद ही सोचते हैं, "वाह, वह आदमी कितना कूल है." इसके बजाय, आप सोचते हैं, "काश, मेरे पास वह कार होती तो लोग सोचते कि मैं कितना कूल हूँ." ठीक यही विचार मेरे मन में डिवाइडर पर खड़े होकर आया था.

आप ड्राइवर की प्रशंसा नहीं करते; आप ड्राइवर की कार को अपनी खुद की कल्पनाओं के लिए एक आईने के रूप में इस्तेमाल करते हैं. ड्राइवर सोचता है कि वह सम्मान खरीद रहा है, लेकिन वह केवल एक चमकदार वस्तु खरीद रहा है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप इस बेकार की रेस्पेक्ट वाली दौड़ में कितने पीछे रह गए हैं.

अमीर दिखने का गणित

आइए, आँकड़ों पर नज़र डालते हैं. मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है, और आपको लंबे समय के बाद अवेटेड प्रमोशन मिलता है. खुशी में, आप दोस्तों और सहकर्मियों के लिए एक पार्टी देते हैं, जहाँ आप 5 साल के लोन पर ₹50 लाख रुपये की एक लग्ज़री कार खरीदने का फैसला करते हैं.

आप सोच रहे होंगे कि कार की लागत ₹50 लाख रुपये (ब्याज सहित) है. आप गलत हैं.

रियल कॉस्ट तो Opportunity कॉस्ट है.

अगर आपने ₹50 लाख की लग्ज़री कार खरीदने के बजाय, एक प्रैक्टिकल कार केवल ₹15 लाख में खरीदी होती, और बाकी के ₹35 लाख रूपए को एक साधारण निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया होता (जो ऐतिहासिक रूप से लगभग 12% रिटर्न देता है), तो क्या आप जानते हैं कि जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तब उस पैसे की कीमत कितनी होगी?

वह ₹35 लाख रुपये केवल 10 सालों में लगभग ₹1 करोड़ रुपये तक बढ़ जाते. और 30 साल में? तब तक इसकी कीमत ₹10 करोड़ रूपए से अधिक हो सकती थी.

वह शानदार कार आपको 50 लाख की नहीं बल्कि आपके सुनहरे वर्षों में 10 करोड़ रुपये की आज़ादी की कीमत पर मिली.

क्या ट्रैफिक लाइट पर अजनबियों से मिलने वाली वैलिडेशन 10 करोड़ रुपये के लायक है? ज्यादातर समझदार लोगों के लिए इसका जवाब नहीं है. लेकिन हम गणित नहीं लगाते. हम केवल स्टेटस का खेल खेलते हैं.

सर्वश्रेष्ठ संपत्ति: आज़ादी

सबसे मूल्यवान वित्तीय संपत्ति जो आपके पास हो सकती है, वह कोई स्टॉक, कोई बॉन्ड, या कोई रियल एस्टेट नहीं है. वह है स्वायत्तता (Autonomy), यानी स्वतंत्रता.

वेल्थ आपको यह शक्ति देती है कि आप बिना दूसरी नौकरी की व्यवस्था किए, किसी टॉक्सिक नौकरी को छोड़ सकें. यह आपको एक साल की छुट्टी लेने की अनुमति भी दे सकती है ताकि आप कोई किताब लिख सकें, यात्रा कर सकें या अपने किसी जुनून वाले प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें.

कल्पना कीजिए कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और बिल दरवाज़ा खटखटाने लगें, तो आपको फंड जुटाने के लिए इधर-उधर भागना न पड़े. यही स्वतंत्रता है!

जब आप वेल्थ का व्यापार स्टेटस आइटम्स (दिखावे की चीज़ों) के लिए करते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता का व्यापार इन्वेंटरी के लिए कर रहे होते हैं. आप अपने गैरेज, अपने आलीशान घर को तो भर रहे होते हैं, लेकिन संभवतः अपने भविष्य को खाली कर रहे होते हैं.

आप खेल में न उतरने का विकल्प चुन सकते हैं

एक ऐसे समाज में जो आपके खर्च करने के तरीके से आपको जज करता है, बचत करना एक विद्रोह का काम है.

वेल्थ बनने के लिए एक अलग तरह की मानसिकता की जरूरत होती है. इसके लिए आपको खुद से “प्रभावित न होना” सीखना पड़ता है. इसका मतलब है कि आप ऐसी कार चलाएँ जो आपकी वास्तविक क्षमता से थोड़ी कम हो, और ऐसे घर में रहें जो आपके बैंक बैलेंस की अनुमति से थोड़ा छोटा हो.

सच्ची संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती. यह वह खर्च न किया गया पैसा है जो आपके डिमैट अकाउंट में बैठा है, चुपचाप कंपाउंड हो रहा है, 24/7 काम कर रहा है ताकि एक दिन आपको मेहनत न करनी पड़े.

असलियत यह है कि भारत में बहुत से लोग दिखने में अमीर हैं लेकिन वे कंगाल हैं. और कई लोग सामान्य दिखते हैं लेकिन वास्तव में संपन्न हैं. इसलिए यह सावधानी से चुनें कि आप किसे रोल मॉडल बनाना चाहते हैं.

पैसे होने का मकसद यह नहीं है कि आप दिखावे में अमीर लगें. असली मकसद यह है कि आपके पास असली पैसा हो.

उन लोगों को प्रभावित करने के लिए अमीर बनने का दिखावा करते हुए खुद को कंगाल न बनाएं, जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है. यह ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते. स्टेटस के खेल को जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप इसे खेलें ही नहीं.

मैं उन लोगों की संख्या गिन नहीं सकता जिनके लिए मैंने जीवन में सहानुभूति महसूस की और बाद में यह पता चला कि वे आज ही काम बंद कर दें, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. और, एक दूसरी श्रेणी है जो लगातार ‘वैलिडेशन टैक्स’ चुकाती रहती है और और गरीब होती रहती है- जैसे मैं.

लेकिन मैंने आज खुद को बदल लिया है... आपका क्या ख़याल है?

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

चिन्मयी पी. कुमार एक फाइनेंस-फोकस्सड कंटेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें निवेश से जुड़ी कहानियों को समझदारी और सादगी से पेश करने का हुनर है. वो जटिल निवेश विषयों जैसे इक्विटी रिसर्च, पर्सनल फाइनेंस, और वेल्थ मैनेजमेंट को आसान भाषा में समझाने में माहिर हैं. उनका लेखन पहले बार निवेश करने वालों से लेकर अनुभवी बाज़ार विशेषज्ञों दोनों के लिए असरदार रहता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.