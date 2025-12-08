scorecardresearch
मनी मंत्र

The 22-year-old millionaires: 20 साल के Gen-Z कैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ो ?

इसे थोड़ा और punchy बनाकर एक लाइन में ऐसे लिखा जा सकता है: --- जहां मिलेनियल्स सैलरी, ओवरटाइम और EMI जैसी परेशानियों में फंसे हैं, वहीं Gen-Z नौकरी किए बिना ही सालाना लाखों और करोड़ कमा रहे हैं, और खुद नए नियम बना रहे हैं.

Written bySuhel Khan

इसे थोड़ा और punchy बनाकर एक लाइन में ऐसे लिखा जा सकता है: --- जहां मिलेनियल्स सैलरी, ओवरटाइम और EMI जैसी परेशानियों में फंसे हैं, वहीं Gen-Z नौकरी किए बिना ही सालाना लाखों और करोड़ कमा रहे हैं, और खुद नए नियम बना रहे हैं.

author-image
Suhel Khan
New Update
The Gen-Z millionaires

Gen-Z ने पैसा कमाने के पुराने नियम बदल दिए हैं . Photograph: (AI generated)

मैं 40 के आसपास का हूँ, और जब मैंने पहली बार रेडिट पर पढ़ा कि 27 साल के समय रैना जो कश्मीर के कॉमेडियन हैं, की नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, तो मेरी कॉफी मेरे गले में ही अटक गई. मैं समय को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ. मैंने उन्हें सालों तक छोटे-छोटे ओपन माइक और शोज़ में मेहनत करते देखा है, उस वक्त जब मीडिया में उनका नाम भी नहीं था. और अब? दिल्ली में उनका हालिया शो ही अकेले लगभग 40 करोड़ रुपये की टिकट बिक्री लेकर आया. मेहनत और टैलेंट का ये नतीजा वाकई चौंकाने वाला है. 

एक मिलेनियल के तौर पर, यह आंकड़ा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. और यह वही समय है जब अधिकांश मिलेनियल्स, जो अब अपने 30 के अंत या 40 के शुरुआती सालों में हैं, अभी भी उस वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जो मुश्किल से महंगाई को मात देती है.

Advertisment

Gen-Z दिखा रही है कि काम कैसे होता है

स्वागत है 2025 में, जहां Gen-Z ने चुपचाप ऐसे अलग-अलग आर्थिक रास्ते बना लिए हैं, जो मिलेनियल्स को उनके शुरुआती सालों के हर फैसले पर सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं. और ये आंकड़े किसी भी तरह हल्के नहीं हैं. Intuit और Glassdoor के 2024 के सर्वे के मुताबिक, भारत में 50% से ज्यादा Gen-Z (जिनका जन्म 1997-2012 के बीच हुआ) के पास पहले से ही कम से कम एक साइड गिग है.

और शायद वे जितना कमा रहे हैं, वह कई भारतीय मिलेनियल्स के सालों के “अनुभव” के बाद मिलने वाली सैलरी से भी ज्यादा है. Shine द्वारा हाल ही में जारी एक व्यापक गाइड के अनुसार, भारत में 3 से 5 साल के अनुभव वाले किसी व्यक्ति की मीडियन सैलरी लगभग 6 लाख से 15 लाख रुपये के बीच है.

वहीं दूसरी ओर, कोई 21 साल का लड़का जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, बिना कभी फॉर्मल जूते पहने, ज्यादातर अपने एसी वाले कमरे से, इस आंकड़े से भी ज्यादा कमा रहा है.

तो ये साइड गिग्स आखिर हैं क्या, जो टीनएज और बीस-पच्चीस साल के लोगों को मिलियनेयर बना रहे हैं, जबकि हम  लोग आज भी LinkedIn को लगातार बार-बार रिफ्रेश कर रहे हैं?

यहां चार ऐसे तरीके हैं जिन्होंने भारत में पैसों के पुराने नियम ही बदल दिए हैं.

Also Read: SIP Miracle : 30 साल में 23% CAGR का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, 7 लाख का कुल निवेश बन गया 5 करोड़ से ज्यादा

क्रिएटर 2.0: टियर-2 शहरों से करोड़ों की कमाई

सबसे ज्यादा नजर आने वाला है क्रिएटर इकोनॉमी 2.0. अब यह सिर्फ Instagram पर डांस रील्स तक सीमित नहीं है. YouTube, Instagram और Twitch के टॉप इंडियन क्रिएटर्स इतनी कमाई कर रहे हैं कि एक मिड-साइज़ स्टार्टअप भी शरमा जाए. KPMG की एक स्टडी के अनुसार, भारत की क्रिएटर इकोनॉमी 2025 में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की है और अनुमान है कि यह 2027 तक 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगी.

CarryMinati (2024 में 20 करोड़ – 52 करोड़ रुपये), Technical Guruji (18 करोड़ – 48 करोड़) और Bhuvan Bam (2 करोड़ – 10 करोड़) जैसे नाम तो सबको पता हैं, लेकिन असली धमाका एक लेयर नीचे हो रहा है.

टियर-2 और टियर-3 शहरों के क्रिएटर्स सबसे आगे हैं. The Tribune ने Boston Consulting Group (BCG) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 25 लाख कंटेंट क्रिएटर्स पहले ही 300-400 अरब डॉलर के कंज्यूमर खर्च को प्रभावित कर रहे हैं. यह आंकड़ा 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है.

ShareChat और Moj जैसे प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, उनके लगभग 80% क्रिएटर्स नॉन-मेट्रो शहरों से आते हैं. सस्ते स्मार्टफोन, आसानी से मिलने वाला इंटरनेट और लोकल भाषा के कंटेंट में बढ़ती रुचि के चलते, टियर-2 और टियर-3 शहर तेजी से भारत की डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का नया हब बनते जा रहे हैं.

Also Read: Goa Nightclub Fire Survivor: “मैं बस रो रही थी”: गोवा नाइटक्लब डांसर ने बताया क्या कुछ घटा उस पल

द फ्लिप: कैसे स्नीकर्स बन गए एसेट क्लास

सूची में दूसरे नंबर पर है एक ऐसा क्षेत्र जो चुपचाप Gen-Z के लिए पैसा बना रहा है वो है स्नीकर्स और लग्ज़री रीसैल मार्केट. StockX, Mainstreet, Hyploot और यहां तक कि Instagram DMs ने Gen-Z को प्रोफेशनल फ्लिपर्स बना दिया है. Grandviewresearch के अनुसार, स्नीकर्स मार्केट का आकार 2030 तक 128 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.

भारत में Nike, Adidas Yeezy Archives और Travis Scott के लिमिटेड-एडिशन ड्रॉप्स कुछ ही सेकंड में बिक जाते हैं, और फिर रीसैल पर 300-600% ज्यादा कीमत में दिखाई देते हैं. 25 साल के वेदांत लाम्बा दिल्ली से हैं. उन्होंने 2017 में YouTube चैनल शुरू किया था, तब वे 18 साल के भी नहीं थे. फिर इसे उन्होंने एक पूरी तरह से बिजनेस में बदल दिया और FY23 में 24 करोड़ रुपये और FY24 में 30 करोड़ रुपये की कमाई की.

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्नीकर्स की रीसैलिंग दुनिया भर में 6 बिलियन डॉलर का बड़ा उद्योग बन चुकी है, जो 11% की CAGR से बढ़ रही है.

और यह सिर्फ स्नीकर्स तक ही सीमित नहीं है. प्रीमियम फुटवियर, घड़ियां, जिम ऐपैरल आदि में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. Adidas और Myntra ने अपनी वेबसाइट पर प्रीमियम ऑप्शंस में 30-40% का इजाफ़ा देखा है, जो इस ट्रेंड को दर्शाता है. भारत की बड़ी आबादी जो बेहतर प्रोडक्ट्स की चाह रखती है और लगातार सुधार वाला नेचुरल  कंज्यूमर बेहेवियर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है.

Also Read: IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो ने दिल्ली और बेंगलुरु से 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं, 7वें दिन भी परेशानी बरकार

AI + नो-कोड: Gen-Z की कमाई का नया राज़

यहां सबसे अंधा घोड़ा है - AI प्रॉम्प्टिंग और माइक्रो-SaaS. जबकि मिलेनियल्स Python सीखने में मशगूल थे, Gen-Z ने कोडिंग बूटकैम्प्स पूरी तरह से छोड़ दिए और सीधे ही नो-कोड + GPT रैपर्स का इस्तेमाल करके महीने के हजारों डॉलर कमाने वाले माइक्रो-टूल्स बनाना शुरू कर दिया.

25 साल से कम उम्र के कुछ भारतीय क्रिएटर्स ऐसे टूल्स से जो बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं, 2024 में ही $100K ARR (लगभग 90 लाख रुपये सालाना रिक्रिंग रिवेन्यू) पार कर चुके हैं. जैसे Hinglish रैप लिरिक्स ऑटो-जेनरेट करना, LinkedIn पोस्ट्स को 30 सेकंड की रील्स में बदलना, या UPSC अभ्यर्थियों के लिए पूरे Notion टेम्प्लेट बनाना.

भानु तेजा की ही बात लें. जबकि बाकी लोग इंटर्नशिप्स के लिए जूझ रहे थे, उन्होंने अकेले ‘SiteGPT’ नाम का एक AI कस्टमर सपोर्ट टूल बना डाला. उन्होंने अपने कमरे से अकेले काम करके सालाना 1 करोड़ रुपये का ARR हासिल किया और उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा था कि पारंपरिक IT सर्विस कंपनी भी पीछे हट जाए.

पर्सनल ब्रांड: 22 साल में भरोसे को पैसे में तब्दील करना

शायद मिलेनियल्स के लिए यह सबसे हैरान करने वाली बात है… लोग 23 साल से पहले ही अपने पर्सनल ब्रांड्स को एक छोटे बिजनेस की तरह बना लेते हैं. Twitter/X पर एक अकाउंट शुरू करो और पैसे, फिटनेस, रिश्ते या “क्रिएटर कैसे बनें” जैसी सलाह दो. 12-18 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचो चाहे सही होकर, या विवादित होकर. फिर एक कोर्स लॉन्च करो और लगभग 5,000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से 3,000 सीट्स बेचो. वीकेंड में करोड़ों कमाओ. हर 90 दिन बाद नए टॉपिक के साथ यह सब फिर दोहराओ.

2024 में, 25 साल से कम उम्र के कई भारतीयों ने इसी तरह की प्लेबुक इस्तेमाल करके कुल 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. शरण हेडगे को ही देख लें. उन्होंने फाइनेंस रील्स बनाकर क्रिएटर के तौर पर शुरुआत की और अपने ऑडियंस को ‘The 1% Club’ एक एड-टेक कम्युनिटी जिसने 2024 में 60 करोड़ रुपये का एनुअलाइज्ड रिवेन्यू हासिल किया, में बदल दिया. उन्होंने सिर्फ कोर्स नहीं बेचा; उन्होंने Instagram व्यूज़ के सहारे एक फिनटेक स्टार्टअप खड़ा कर दिया. और संदर्भ के लिए आपको बताते चलें , वे पिछले जुलाई में 30 साल के हुए हैं.

Also Read: NFO Alert : जियो ब्लैकरॉक का नया आर्बिट्राज फंड लॉन्च, कम रिस्क वाली इस स्कीम में क्यों करें निवेश, किनके लिए सही है ये ऑप्शन

यह Gen-Z बनाम मिलेनियल्स की जंग है और मिलेनियल्स हार रहे हैं

सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप 30 के पार होते हैं. इनमें से कोई भी रास्ता डिग्री, GATE स्कोर, कैंपस प्लेसमेंट या ऑफिस में हाज़िरी मांगता नहीं था. इसके लिए चाहिए थे सिर्फ तेजी, ऑडियंस पकड़ने की क्षमता और पब्लिक फेल होने का हौसला. Gen-Z  MrBeast को देखते हुए बड़े हुए, जिन्होंने मजाक को एक साइंस में बदल दिया. वे सोशल मीडिया को उसी तरह गंभीरता से लेते हैं, जैसे हम कैंपस प्लेसमेंट्स को लेते थे यानी अपनी ज़िंदगी के अगले दशक को तय करने वाली सबसे अहम चीज़. और वे इसमें जीत रहे हैं.

जाहिर सी बात है कि कई भारतीय मिलेनियल्स को तनाव या डिप्रेशन महसूस होता है जब वे देखते हैं कि छोटे लोग उनसे जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे हैं. मैं कई ऐसे मिलेनियल्स को जानता हूँ जो अब मानते हैं कि पारंपरिक करियर रास्ते अब पुरानी बात हो गए हैं. आधुनिक भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि युवा पीढ़ी सिर्फ कुल कमाई में ही आगे नहीं है, बल्कि अपने फ्री टाइम में भी उतना कमा रही है जितना कि बड़ी पीढ़ी अपनी फुल-टाइम नौकरी से कमाती है.

तो अगली बार जब कोई 22 साल का व्यक्ति कहे कि वह “बिजी” है, तो समझ जाइए कि हो सकता है वह सच में टॉयलेट पर बैठकर 40 लाख रुपये की ब्रांड डील क्लोज़ कर रहा हो. और जब अगली बार आपके मन में वही पुरानी सोच आए कि “काश मैंने जल्दी शुरू किया होता,” तो याद रखिएगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. बस नियम तब बदल दिए गए थे जब हम प्रमोशन ईमेल का इंतजार कर रहे थे.

Gen-Z सिर्फ ठीक नहीं हैं. वे अमीर हैं. और उन्होंने यह सब तब कर लिया जब हम में से ज्यादातर ने अपने होम लोन भी क्लियर नहीं किया था. 

डिसक्लेमर
नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.