The 22-year-old millionaires: 20 साल के Gen-Z कैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ो ?

मैं 40 के आसपास का हूँ, और जब मैंने पहली बार रेडिट पर पढ़ा कि 27 साल के समय रैना जो कश्मीर के कॉमेडियन हैं, की नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, तो मेरी कॉफी मेरे गले में ही अटक गई. मैं समय को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ. मैंने उन्हें सालों तक छोटे-छोटे ओपन माइक और शोज़ में मेहनत करते देखा है, उस वक्त जब मीडिया में उनका नाम भी नहीं था. और अब? दिल्ली में उनका हालिया शो ही अकेले लगभग 40 करोड़ रुपये की टिकट बिक्री लेकर आया. मेहनत और टैलेंट का ये नतीजा वाकई चौंकाने वाला है.
एक मिलेनियल के तौर पर, यह आंकड़ा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. और यह वही समय है जब अधिकांश मिलेनियल्स, जो अब अपने 30 के अंत या 40 के शुरुआती सालों में हैं, अभी भी उस वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जो मुश्किल से महंगाई को मात देती है.
Gen-Z दिखा रही है कि काम कैसे होता है
स्वागत है 2025 में, जहां Gen-Z ने चुपचाप ऐसे अलग-अलग आर्थिक रास्ते बना लिए हैं, जो मिलेनियल्स को उनके शुरुआती सालों के हर फैसले पर सवाल करने पर मजबूर कर रहे हैं. और ये आंकड़े किसी भी तरह हल्के नहीं हैं. Intuit और Glassdoor के 2024 के सर्वे के मुताबिक, भारत में 50% से ज्यादा Gen-Z (जिनका जन्म 1997-2012 के बीच हुआ) के पास पहले से ही कम से कम एक साइड गिग है.
और शायद वे जितना कमा रहे हैं, वह कई भारतीय मिलेनियल्स के सालों के “अनुभव” के बाद मिलने वाली सैलरी से भी ज्यादा है. Shine द्वारा हाल ही में जारी एक व्यापक गाइड के अनुसार, भारत में 3 से 5 साल के अनुभव वाले किसी व्यक्ति की मीडियन सैलरी लगभग 6 लाख से 15 लाख रुपये के बीच है.
वहीं दूसरी ओर, कोई 21 साल का लड़का जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, बिना कभी फॉर्मल जूते पहने, ज्यादातर अपने एसी वाले कमरे से, इस आंकड़े से भी ज्यादा कमा रहा है.
तो ये साइड गिग्स आखिर हैं क्या, जो टीनएज और बीस-पच्चीस साल के लोगों को मिलियनेयर बना रहे हैं, जबकि हम लोग आज भी LinkedIn को लगातार बार-बार रिफ्रेश कर रहे हैं?
यहां चार ऐसे तरीके हैं जिन्होंने भारत में पैसों के पुराने नियम ही बदल दिए हैं.
क्रिएटर 2.0: टियर-2 शहरों से करोड़ों की कमाई
सबसे ज्यादा नजर आने वाला है क्रिएटर इकोनॉमी 2.0. अब यह सिर्फ Instagram पर डांस रील्स तक सीमित नहीं है. YouTube, Instagram और Twitch के टॉप इंडियन क्रिएटर्स इतनी कमाई कर रहे हैं कि एक मिड-साइज़ स्टार्टअप भी शरमा जाए. KPMG की एक स्टडी के अनुसार, भारत की क्रिएटर इकोनॉमी 2025 में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की है और अनुमान है कि यह 2027 तक 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगी.
CarryMinati (2024 में 20 करोड़ – 52 करोड़ रुपये), Technical Guruji (18 करोड़ – 48 करोड़) और Bhuvan Bam (2 करोड़ – 10 करोड़) जैसे नाम तो सबको पता हैं, लेकिन असली धमाका एक लेयर नीचे हो रहा है.