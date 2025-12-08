The 22-year-old millionaires: 20 साल के Gen-Z कैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ो ?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्नीकर्स की रीसैलिंग दुनिया भर में 6 बिलियन डॉलर का बड़ा उद्योग बन चुकी है, जो 11% की CAGR से बढ़ रही है.

और यह सिर्फ स्नीकर्स तक ही सीमित नहीं है. प्रीमियम फुटवियर, घड़ियां, जिम ऐपैरल आदि में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. Adidas और Myntra ने अपनी वेबसाइट पर प्रीमियम ऑप्शंस में 30-40% का इजाफ़ा देखा है, जो इस ट्रेंड को दर्शाता है. भारत की बड़ी आबादी जो बेहतर प्रोडक्ट्स की चाह रखती है और लगातार सुधार वाला नेचुरल कंज्यूमर बेहेवियर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है.

Also Read: IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो ने दिल्ली और बेंगलुरु से 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं, 7वें दिन भी परेशानी बरकार

AI + नो-कोड: Gen-Z की कमाई का नया राज़

यहां सबसे अंधा घोड़ा है - AI प्रॉम्प्टिंग और माइक्रो-SaaS. जबकि मिलेनियल्स Python सीखने में मशगूल थे, Gen-Z ने कोडिंग बूटकैम्प्स पूरी तरह से छोड़ दिए और सीधे ही नो-कोड + GPT रैपर्स का इस्तेमाल करके महीने के हजारों डॉलर कमाने वाले माइक्रो-टूल्स बनाना शुरू कर दिया.

25 साल से कम उम्र के कुछ भारतीय क्रिएटर्स ऐसे टूल्स से जो बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं, 2024 में ही $100K ARR (लगभग 90 लाख रुपये सालाना रिक्रिंग रिवेन्यू) पार कर चुके हैं. जैसे Hinglish रैप लिरिक्स ऑटो-जेनरेट करना, LinkedIn पोस्ट्स को 30 सेकंड की रील्स में बदलना, या UPSC अभ्यर्थियों के लिए पूरे Notion टेम्प्लेट बनाना.

भानु तेजा की ही बात लें. जबकि बाकी लोग इंटर्नशिप्स के लिए जूझ रहे थे, उन्होंने अकेले ‘SiteGPT’ नाम का एक AI कस्टमर सपोर्ट टूल बना डाला. उन्होंने अपने कमरे से अकेले काम करके सालाना 1 करोड़ रुपये का ARR हासिल किया और उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा था कि पारंपरिक IT सर्विस कंपनी भी पीछे हट जाए.

पर्सनल ब्रांड: 22 साल में भरोसे को पैसे में तब्दील करना

शायद मिलेनियल्स के लिए यह सबसे हैरान करने वाली बात है… लोग 23 साल से पहले ही अपने पर्सनल ब्रांड्स को एक छोटे बिजनेस की तरह बना लेते हैं. Twitter/X पर एक अकाउंट शुरू करो और पैसे, फिटनेस, रिश्ते या “क्रिएटर कैसे बनें” जैसी सलाह दो. 12-18 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचो चाहे सही होकर, या विवादित होकर. फिर एक कोर्स लॉन्च करो और लगभग 5,000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से 3,000 सीट्स बेचो. वीकेंड में करोड़ों कमाओ. हर 90 दिन बाद नए टॉपिक के साथ यह सब फिर दोहराओ.

2024 में, 25 साल से कम उम्र के कई भारतीयों ने इसी तरह की प्लेबुक इस्तेमाल करके कुल 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. शरण हेडगे को ही देख लें. उन्होंने फाइनेंस रील्स बनाकर क्रिएटर के तौर पर शुरुआत की और अपने ऑडियंस को ‘The 1% Club’ एक एड-टेक कम्युनिटी जिसने 2024 में 60 करोड़ रुपये का एनुअलाइज्ड रिवेन्यू हासिल किया, में बदल दिया. उन्होंने सिर्फ कोर्स नहीं बेचा; उन्होंने Instagram व्यूज़ के सहारे एक फिनटेक स्टार्टअप खड़ा कर दिया. और संदर्भ के लिए आपको बताते चलें , वे पिछले जुलाई में 30 साल के हुए हैं.

Also Read: NFO Alert : जियो ब्लैकरॉक का नया आर्बिट्राज फंड लॉन्च, कम रिस्क वाली इस स्कीम में क्यों करें निवेश, किनके लिए सही है ये ऑप्शन

यह Gen-Z बनाम मिलेनियल्स की जंग है और मिलेनियल्स हार रहे हैं

सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप 30 के पार होते हैं. इनमें से कोई भी रास्ता डिग्री, GATE स्कोर, कैंपस प्लेसमेंट या ऑफिस में हाज़िरी मांगता नहीं था. इसके लिए चाहिए थे सिर्फ तेजी, ऑडियंस पकड़ने की क्षमता और पब्लिक फेल होने का हौसला. Gen-Z MrBeast को देखते हुए बड़े हुए, जिन्होंने मजाक को एक साइंस में बदल दिया. वे सोशल मीडिया को उसी तरह गंभीरता से लेते हैं, जैसे हम कैंपस प्लेसमेंट्स को लेते थे यानी अपनी ज़िंदगी के अगले दशक को तय करने वाली सबसे अहम चीज़. और वे इसमें जीत रहे हैं.

जाहिर सी बात है कि कई भारतीय मिलेनियल्स को तनाव या डिप्रेशन महसूस होता है जब वे देखते हैं कि छोटे लोग उनसे जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे हैं. मैं कई ऐसे मिलेनियल्स को जानता हूँ जो अब मानते हैं कि पारंपरिक करियर रास्ते अब पुरानी बात हो गए हैं. आधुनिक भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि युवा पीढ़ी सिर्फ कुल कमाई में ही आगे नहीं है, बल्कि अपने फ्री टाइम में भी उतना कमा रही है जितना कि बड़ी पीढ़ी अपनी फुल-टाइम नौकरी से कमाती है.

तो अगली बार जब कोई 22 साल का व्यक्ति कहे कि वह “बिजी” है, तो समझ जाइए कि हो सकता है वह सच में टॉयलेट पर बैठकर 40 लाख रुपये की ब्रांड डील क्लोज़ कर रहा हो. और जब अगली बार आपके मन में वही पुरानी सोच आए कि “काश मैंने जल्दी शुरू किया होता,” तो याद रखिएगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. बस नियम तब बदल दिए गए थे जब हम प्रमोशन ईमेल का इंतजार कर रहे थे.

Gen-Z सिर्फ ठीक नहीं हैं. वे अमीर हैं. और उन्होंने यह सब तब कर लिया जब हम में से ज्यादातर ने अपने होम लोन भी क्लियर नहीं किया था.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.