स्क्रीन ट्रैप: जानिए कैसे आपका फोन चुपचाप आपके 1 करोड़ रुपये के रिटायरमेंट प्लान को बिगाड़ रहा है

क्या आपने कभी “सिर्फ पाँच मिनट” के लिए Instagram खोला है, और बाद में यह महसूस किया है कि वो 40 मिनट कहाँ गायब हो गए? क्या आपने कभी किसी सेल या किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन पर क्लिक किया है, जिसमें आपकी दिलचस्पी थी और फिर वो चीज़ खरीद ली जो आपको सच में चाहिए ही नहीं थी? असल में हम सभी ऐसा करते हैं, बिना सोचे समझे. लेकिन ये छोटे-छोटे डिजिटल व्यवहार हमारे वित्तीय भविष्य को आकार दे रहे हैं, और वह भी हमारी सोच से कहीं अधिक. लेकिन ये छोटी-छोटी ऑनलाइन आदतें जितना हम सोचते हैं उससे कही ज्यादा हमारे पैसे और भविष्य को प्रभावित कर रही हैं.

आज करोड़ों भारतीय जल्दी रिटायर होने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और वित्तीय शांति पाने का सपना देखते हैं. लेकिन वही व्यक्ति हर दिन कई घंटे अपने फोन, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिताता है. वे दूसरों से तुलना करते हैं, खर्च करते हैं, खरीदारी करते हैं और अनजाने में अपने ही रिटायरमेंट के सपने को नुकसान पहुँचाते हैं. हमारी इच्छाओं और जीवनशैली के बीच बढ़ता यह अंतर एक छुपा हुआ संकट है.

यह स्क्रीन ट्रैप का युग है यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ स्क्रीन हमारे इम्पल्सेस, समय और पैसे को नियंत्रित करता है. लेकिन, रिटायरमेंट के सपने तभी सच होंगे जब हम इस “स्क्रॉल, खर्च, रिपीट” के चक्र में जीना बंद कर देंगे.

स्क्रॉल कल्चर आपकी सोच को बर्बाद कर रहा है

हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ 10 सेकंड के वीडियो क्लिप्स, तेज़ “लाइक्स” और अनगिनत “स्क्रॉलिंग” होती हैं. क्योंकि इन तकनीकों के जरिए हमें लगातार, तुरंत इनाम मिलता है और हमारा दिमाग तुरंत परिणाम की उम्मीद करने की आदत डालने लगता है.

रिटायरमेंट प्लानिंग लंबी अवधि के धैर्य और अनुशासन पर आधारित होती है. लेकिन जब आपका दिमाग तुरंत संतोष पाने की आदत डाल लेता है, तो SIP में निवेश बनाए रखना या 20-30 साल तक धैर्य रखना उबाऊ या मुश्किल लगने लगता है.

इसी वजह से कुछ लोग जब मार्केट गिरता है तो अपने SIP प्लान छोड़ देते हैं, घबराकर बेच देते हैं या निवेश करने से ही बचने लगते हैं. स्क्रॉलिंग न सिर्फ़ हमारा बहुत समय लेती है, बल्कि यह चुपचाप हमारी उस सोच को भी बदल देती है जो स्थायी संपत्ति बनाने के लिए जरूरी होती है.

नोटिफिकेशन चुपचाप आपका ध्यान चुरा रहे हैं

हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान का एक छोटा सा हाइजैकर है. नोटिफिकेशन पर सिर्फ़ एक नज़र डालना भी आपका फोकस तोड़ देता है. लंबे समय में ये ध्यान भंग केवल यहाँ-वहां एक मिनट नहीं ले रहे बल्कि लगातार आपकी एकाग्रता और समय को चुपचाप खा रहे हैं.

जब आपका दिमाग लगातार नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया करता रहता है तो आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी, करियर में उन्नति धीमी होगी और कमाई की क्षमता कम हो जाएगी. चूंकि रिटायरमेंट की संपत्ति बनाने का आधार नियमित बचत और लंबी अवधि की कम्पाउंडिंग है, इसलिए रोज़मर्रा के छोटे-छोटे ध्यान भंग भविष्य में आपके फंड को चुपचाप कम कर सकते हैं.

हालांकि नोटिफिकेशन हानिरहित लग सकते हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इनका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है. ये आपका ध्यान और समय चुरा रहे हैं जो आपको एक वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए चाहिए.

ऑनलाइन खर्च बढ़ाने वाले ट्रिगर्स

ये साइट्स इस तरह बनाई गई हैं कि आप जल्दी खर्च करें, बिना ज्यादा सोचे. इनमें से हर ‘नज’ फिर चाहे वह कोई “एक्सक्लूसिव” डील हो, सीमित समय की सेल हो, या “आप इसके हकदार हैं” वाला ऑफर हो, आपको तुरंत खर्च करने के लिए उकसाते हैं. ये आपको मौका नहीं देते कि आप ये सोच पाएं कि आपको अपने पैसे का उपयोग कैसे करना है.

हालाँकि ये नज पहली नजर में छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये जमा होकर बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं. अगर आप हर महीने इम्पल्स बाइंग में थोड़ा अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं, तो ये कुछ सौ या हजार रुपये समय के साथ लाखों में बदल सकते हैं. और ये पैसा रिटायरमेंट के लिए बड़े फंड या कार्पस बनाने में इस्तेमाल हो सकता था.

यहाँ जोखिम केवल इतना नहीं है कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, बल्कि यह भी है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर देंगे कि आप लंबे समय के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश की बजाय तुरंत मिलने वाले संतोष को प्राथमिकता दें. जब तुरंत मिलने वाले इनाम लंबी अवधि के निवेश अनुशासन से ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं, तो आपके लिए लंबे समय के बचत लक्ष्यों को पीछे छोड़ देना आसान हो जाता है.

सब्सक्रिप्शन ट्रैप धीरे-धीरे आपकी संपत्ति को खा रहे हैं

स्ट्रीमिंग सर्विसेज़, एजुकेशनल ऐप्स और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया साइट्स पर अपग्रेड के सब्सक्रिप्शन शुल्क पहली नजर में छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये मिलकर आपकी डिस्पोज़ेबल इनकम का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, जिसे बेहतर होता कि आप लंबी अवधि के निवेश में इस्तेमाल करते.

चूंकि ये सब्सक्रिप्शन हर महीने अपने आप रिन्यू हो जाते हैं इसलिए यह देखना आसान नहीं होता कि आपने कई सालों में कुल कितना पैसा खर्च किया है. ये “छिपे हुए” मासिक भुगतान शायद उसी पैसे की जगह ले चुके हैं, जिसे आप अन्यथा किसी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP), रिटायरमेंट फंड या किसी अन्य लंबी अवधि की बचत में इस्तेमाल करते.

मुद्दा केवल किसी एक सब्सक्रिप्शन का नहीं है, बल्कि यह इस व्यवहार का है कि आप कई छोटे-छोटे, नियमित डिजिटल खर्चों को अनदेखा कर देते हैं. अगर इन्हें रोका न जाए तो ये धीरे-धीरे आपकी उपलब्ध नकदी को घटाते रहेंगे और वित्तीय रूप से सुरक्षित रिटायरमेंट हासिल करने की आपकी क्षमता को धीमा कर देंगे.

सोशल मीडिया पर तुलना आपके भविष्य को महंगा बना रही है

सोशल मीडिया पर हर स्वाइप के साथ, आप दरअसल अनजाने में स्क्रीन नहीं बल्कि अपनी चाहतों को बदल रहे होते हैं.

दोस्तों की छुट्टियों की फोटो, किसी इन्फ्लुएंसर के नए गैजेट या “लाइफस्टाइल” पोस्ट की तस्वीरें ऐसा जीवन दिखाती हैं जो आपके पास नहीं है. ये आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें भी जरूरी हैं.

जब आप लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की ओर धकेला जाता है. छोटी-छोटी बढ़ोतरी जैसे नया फोन खरीदना या कई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना, ये सब समय के साथ जमा होकर आपके पास रिटायरमेंट के लिए बचाने के पैसे कम कर सकते हैं.

असल में, किसी चीज़ की कीमत केवल उसका खरीद मूल्य नहीं है बल्कि उसके साथ आने वाला मानसिक दृष्टिकोण भी है. अगर आप हमेशा अपने स्टैण्डर्ड को सोशल मीडिया पर देखी गई चीज़ों के आधार पर बढ़ाते रहते हैं, तो आप हमेशा अपनी अल्पकालिक बचत और लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को जोखिम में डालते रहेंगे.

आसान डिजिटल क्रेडिट आपको कर्ज के जाल में फंसा रहा है

आजकल घर बैठे ही “अभी खरीदो–बाद में पैसा दो” वाली सेवाएँ, इंस्टेंट लोन ऐप्स और कई तरह के डिजिटल क्रेडिट आसानी से मिल जाते हैं. ये ऐप्स देखने में बहुत सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन असली खतरा यह है कि ऐसा आसान क्रेडिट आपको बिना सोचे-समझे, जल्दी खरीदारी करने की आदत डाल देता है. यही आदत आपको कर्ज के ऐसे चक्र में फँसा देती है, जिससे निकलना मुश्किल होता है और इससे आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता लगातार पीछे होती जाती है.

भले ही ये लोन बहुत छोटे लगते हों, लेकिन कई सालों में ये चुपचाप उसी पैसे को खा जाते हैं, जो अगर आप अनुशासन के साथ निवेश करते, तो आपका रिटायरमेंट फंड बन सकता था.

समय और ध्यान चुराने के अलावा, आसान डिजिटल क्रेडिट ऐसी आदतें भी बढ़ाता है जो आपकी लंबी अवधि की वित्तीय सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं. इसकी वजह से आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य भी खतरे में पड़ सकते हैं.

स्क्रॉल–खर्च वाले चक्र को तोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है

अब तक जिन भी डिजिटल आदतों, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और इम्पल्सिव व्यवहारों की बात की गई है, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे आपको रिएक्टिव बना देते हैं यानी आप हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं. आपका ध्यान भटक जाता है और आप सिर्फ़ आज-कल में ही उलझे रहते हैं. अपने रिटायरमेंट को बचाने का एक ही तरीका है- अपनी ज़िंदगी पर फिर से कंट्रोल वापस लेना.

अपने डिजिटल उपकरणों के लिए सीमाएँ तय करें. नोटिफिकेशन बंद करें या कम कर दें, स्क्रॉलिंग के लिए तय समय रखें. अपने निवेश के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सेट करें और यह ट्रैक करें कि आपकी डिजिटल आदतें आपका कितना पैसा बर्बाद करा रही हैं. छोटे-छोटे कदम अगर नियमित रूप से लिए जाएँ तो लंबे समय में बहुत बड़ी वित्तीय समझ और फायदा पैदा करते हैं.

“स्क्रीन ट्रैप” से निकलना और “स्क्रॉल–खर्च” वाले चक्र को तोड़ना इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तकनीक छोड़नी होगी. इसका मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए करना सीखना.

जब आप इस चक्र को तोड़ पाएँगे, तभी आप अपना समय, ध्यान और पैसा वापस पा सकेंगे और अपने रिटायरमेंट को वह भविष्य दे सकेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

