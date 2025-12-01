फ्री सलाह का जाल: जानिए आपका पसंदीदा फिनफ्लुएंसर आपको लाखों का नुकसान कैसे करा सकता है

यह सब मेरे एक कज़िन के मैसेज से शुरू हुआ.

उसने मुझे एक छोटा वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें कोई यह समझा रहा था कि एक खास स्टॉक जल्द ही दोगुना होने वाला है. वीडियो में बोलने वाला बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था, और उसने “ब्रेकआउट” और “टेक्निकल सेटअप” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. अंत में उसने कहा, “यह कोई टिप नहीं है बस मैं क्या कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ.”

फिर कज़िन ने मुझसे पूछा, “क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए?”

मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद इसकी पड़ताल करना शुरू की. जैसे-जैसे मैं वीडियो देखता गया, वैसे-वैसे और भी बहुत से वीडियो सामने आने लगे. अलग-अलग चेहरे, लेकिन एक जैसी आत्मविश्वास भरी बातें.

एक वीडियो में किसी ने कहा, “अगला मल्टीबैगर स्टॉक,” तो दूसरे ने वादा किया, “तीन महीनों में 100% रिटर्न.” लेकिन इनमें से ज़्यादातर वीडियो बनाने वाले लोग SEBI से पंजीकृत नहीं थे. कई अपने कोर्स, ब्रोकरेज लिंक या टेलीग्राम ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे थे.

तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था. यह एक पैटर्न था. एक पूरी दुनिया, जहाँ वित्तीय सलाह सिर्फ लाइक्स, क्लिक और अंधविश्वास पर चलती थी.

और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे फॉलो कर रहे अधिकांश लोग यह नहीं जानते थे कि वे वास्तव में किस चीज़ में कदम रख रहे हैं.

समस्या यह नहीं है कि लोग पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं. यह तो अच्छी बात है. समस्या यह है कि वे कहां से सीख रहे हैं और कितनी जल्दी उस जानकारी पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं.

जब कोई सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देता है, तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता. आपकी आय, आपके लक्ष्य, आपके रिस्क टॉलरेंस के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता. आपके जीवन की परिस्थितियों की कोई समझ नहीं होती. बस एक ही फॉर्मूला सबके लिए, किसी आकर्षक वीडियो क्लिप या कैप्शन में पेश किया जाता है.

और यह इसलिए काम करता है क्योंकि यह व्यक्तिगत लगता है. उनके बोलने की अंदाज, उनकी मुस्कान और जब वे कहते हैं, “मैं ऐसा कर रहा हूँ,” तो यह बिल्कुल हार्मलेस लगता है. लेकिन असल में वे आपको ये यकीन दिला रहे होते हैं कि जो तरीका उन्होंने अपनाया, वह आपके लिए भी काम करेगा.

यहीं से नुकसान शुरू होता है.

इनमें से कई लोग पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं. अगर चीज़ें गलत हो जाएँ, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है. इनमें से कई लोग पैसे निवेश करके नहीं कमाते, बल्कि दूसरों को वीडियो दिखा कर , लिंक क्लिक करके या किसी ग्रुप/कोर्स में साइन अप कराने से कमाई करते हैं. कुछ लोग बिना साफ बताए, कमिशन के बदले में जोखिम भरे प्रोडक्ट या अज्ञात प्लेटफ़ॉर्म भी प्रमोट कर देते हैं.

तो जब आपको लगता है कि आप “फ्री” सलाह ले रहे हैं, असल में कोई और पैसा कमा रहा है, और अक्सर वह आप नहीं होते हैं.

उससे भी बड़ी समस्या यह है कि यह आपको गलत आत्म-विश्वास दे देता है. आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं और आपका अपने पैसे पर कंट्रोल है. लेकिन असल में आप किसी और की स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने पैसे के साथ शॉर्टकट ले रहे होते हैं.

और पैसे के मामले में, शॉर्टकट लेने से अक्सर बचत से ज्यादा नुकसान हो जाता है.

क्यों फ्री सलाह असली सलाह से बेहतर लगती है

अगर आप किसी से पूछें कि वे किसी फिनफ्लुएंसर को क्यों फॉलो करते हैं, तो शायद वो कहेंगे, “वे चीज़ें आसान बना देते हैं.” और यह सच भी है. वीडियो छोटे होते हैं. भाषा दोस्ताना होती है. संदेश साफ़ होता है. यह खरीदो, उससे बचो. आपको लगता है कि आप सचमुच सीख रहे हैं, और कोई आपको जज नहीं कर रहा है.

अब उसी व्यक्ति से पूछें कि क्या उन्होंने कभी किसी वित्तीय सलाहकार से बात की है. ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं. इसका कारण यह नहीं कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उन्हें घबराहट होती है.

सलाहकार सवाल पूछते हैं. वे पैसे को अलग-अलग जगह लगाना, रिस्क उठाने की क्षमता, लंबी योजना जैसी कई तरह की बात करते हैं. यह थोड़ा धीमा लगता है. कभी-कभी थोड़ा अजीब भी. और उतना मज़ेदार तो बिल्कुल भी नहीं लगता जितना 30 सेकंड का वो वीडियो जिसमें कहा जाता है “यह स्टॉक अब आसमान छूने वाला है.”

फ्री सलाह आसान लगती है. क्विक लगती है और शुरुआत में यह अच्छी भी लगती है.

एक भरोसे का भी फर्क होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सलाहकार सिर्फ कमिशन के लिए उन्हें इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेचेंगे. कुछ लोग ऐसा करते भी हैं. लेकिन एक पंजीकृत, प्रोफेशनल सलाहकार के पास नियम होते हैं, लाइसेंस होता है और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिनके लिए आप उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं.

एक अनजान ऑनलाइन अजनबी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता.

फिर भी इंटरनेट जीत जाता है. क्योंकि यह जाना-पहचाना लगता है. क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं. क्योंकि कोई पीछे नहीं रहना चाहता.

और क्योंकि फ्री सलाह की कीमत पहले दिन नहीं दिखती. यह सिर्फ तब दिखती है जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है.

तो असल में आपको क्या करना चाहिए?

धीरे-धीरे सोचना शुरू करें.

हर वीडियो को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. हर स्टॉक टिप आपके लिए नहीं होती. अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पक्का या परफेक्ट लगता है तो एक ब्रेक लें. असली पैसे के फैसले सिर्फ किसी 30 सेकंड के वीडियो के लिए नहीं होने चाहिए.

दूसरा, अपने आप से एक आसान सवाल पूछें: क्या मुझे सच में पता है कि यह इंसान कौन है? क्या वे SEBI से पंजीकृत हैं? क्या उन्हें वित्तीय सलाह देने की ट्रेनिंग है? अगर मैं उनके कहे अनुसार कदम उठाऊँ तो उन्हें क्या फायदा होगा?

अगर आपका जवाब नहीं में है या आप क्लियर नहीं है, तो यही वो साइन है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है.

शुरू में वीडियो देखकर बेसिक्स सीखना ठीक है, जैसे SIP कैसे काम करता है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund ) क्या है. लेकिन जब असली पैसे के फैसलों की बात आती है कि कहाँ निवेश करना है, कितना करना है, कितने समय के लिए करना है तो ऐसे किसी से मदद लें जो प्रशिक्षित हो, ठीक से गाइड कर सके और जवाबदेह हो.

यह कोई SEBI-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, या सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर. या फिर आपके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर, अगर वह साफ़-सुथरा और स्पष्ट हो.

हाँ, अच्छी सलाह में कभी-कभी पैसा लग सकता है. लेकिन खराब सलाह का नुकसान अक्सर उससे कहीं ज्यादा होता है.

यहाँ मकसद इंटरनेट से दूर रहना नहीं है. मकसद यह है कि आप कंटेंट को सलाह न समझें, एंटरटेनमेंट को एक्सपर्टीज़ न समझें, पॉपुलैरिटी को क्रेडिबिलिटी न समझें.

क्योंकि लंबी अवधि में आपकी वित्तीय सेहत इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आपने कितनी टिप्स फॉलो कीं बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने कितनी टिप्स नजरअंदाज कीं.

