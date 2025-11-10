जानें म्यूचुअल फंड SIP के बारे में 5 सामान्य मिथक और उनकी सच्चाई

म्यूचुअल फंड SIP उन लोगों के लिए सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है जो धीरे-धीरे अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं. नियमित और छोटे मासिक निवेश के माध्यम से बड़े वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता ने लोगों को SIP निवेश की ओर आकर्षित किया है. भले ही SIP निवेशकों की संख्या कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई हो लेकिन SIP के बारे में कई मिथक (myths) अब भी निवेशकों के बीच मौजूद हैं. ये मिथक न केवल गलत निर्णय लेने के कारण बनते हैं, बल्कि लंबी अवधि में रिटर्न को भी प्रभावित कर सकते हैं. आइए SIP के प्रमुख मिथकों और उनकी सच्चाई पर एक नज़र डालते हैं.

मिथक 1: SIP हमेशा शानदार रिटर्न देता है

कई नए निवेशक मानते हैं कि जैसे ही वे SIP शुरू करेंगे उन्हें शुरुआत से ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे. उनका मानना है कि SIP हर साल उच्च रिटर्न देता है. यह विश्वास सोशल मीडिया पोस्ट और फिनफ्लुएंसर के भ्रामक दावों के कारण और मजबूत हुआ है, जैसे कि यह कहना कि SIP आपको जल्दी करोड़पति बना सकती है.

सच्चाई:

SIP, समय और अनुशासन मांगता है. परफॉरमेंस पर कई दूसरे बाहरी फैक्टर्स पर bhi निर्भर करता है.

ध्यान रखें- यदि फंड की स्ट्रैटेजी कमजोर है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अस्थिर (unstable) है या यह लगातार प्रदर्शन में पीछे है, तो SIP भी संतोषजनक रिटर्न नहीं देगी. SIP यह सुनिश्चित करता है कि आप समय-समय पर अलग-अलग दामों पर निवेश करें, जिससे आपका जोखिम कम होता है और मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर भी घटता है.

SIP में बेहतरीन रिटर्न पाने के 3 प्रमुख फैक्टर्स

सही अवधि: छोटे समय में उच्च रिटर्न की उम्मीद करना यथार्थपूर्ण नहीं है. लंबी अवधि के लिए, जैसे 7, 10 या 15 साल तक निवेश करने से आपको रियल वैल्यू मिलती है.

सही समय: नियमित निवेश करने का मतलब यह नहीं कि खराब फंड भी अच्छा बन जाएगा. सही समय पर सही फंड में SIP शुरू करना फायदेमंद है.

सही केटेगरी : प्रत्येक निवेशक सभी फंड केटेगरी के लिए उपयुक्त नहीं है. अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर सही फंड केटेगरी चुनना महत्वपूर्ण है.

मिथक 2: आपको लोकप्रिय फंड में SIP शुरू करनी चाहिए

अक्सर नए निवेशक तुरंत किसी ऐसे फंड में SIP शुरू कर देते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हो, लोगों की चर्चा में हो या रेटिंग वेबसाइट पर टॉप पर हो. इस वजह से कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में 8–10 फंड होते हैं, जिनमें से आधे फंड को वे सही से समझ भी नहीं पाते.

यह तरीका सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि यह आपके रिटर्न को भी नुकसान पहुँचा सकता है.

सच्चाई:

SIP का असली फायदा तब ही मिलता है जब आपका पूरा निवेश प्लान, आपका पोर्टफोलियो आपकी जरूरतों, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार हो. हर लोकप्रिय फंड में SIP शुरू करने से न तो रिटर्न बढ़ते हैं और न ही जोखिम कम होता है. बल्कि, इससे आपका पोर्टफोलियो भारी और जटिल बन जाता है.

उदाहरण के लिए, अगर आप एक ही तरह के 3-4 मिड-कैप फंड में निवेश करते हैं, तो आप असल में वही स्टॉक्स बार-बार खरीद रहे हैं. इससे पोर्टफोलियो में विविधता कम होती है और सिर्फ डुप्लीकेशन बढ़ता है.

सही तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्य जैसे बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट के आधार पर फंड की कैटेगरी चुनें और अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरत के अनुसार अच्छे फंड शामिल करें.

अक्सर 3-5 फंड्स का संतुलित मिश्रण सबसे अच्छा रहता है, जिसमें आप large-cap, flexi-cap, mid-cap या hybrid जैसे फंड शामिल कर सकते हैं.

मिथक 3: SIP शुरू करने के बाद इसे कभी नहीं रोकना चाहिए

कई निवेशक मानते हैं कि एक बार SIP शुरू कर दिया, तो इसे लंबे समय तक बिना रुके जारी रखना ही सही रणनीति है. वे डरते हैं कि बीच में SIP रोकना रिटर्न को कम कर देगा या इसे गलत निर्णय माना जाएगा.

यह गलतफहमी कई लोगों में आम है, खासकर नए निवेशकों में, जो सोचते हैं कि SIP रोकना एक वित्तीय गलती है.

असल ज़िंदगी इतनी कठोर (rigid) नहीं होती. आय में बदलाव, नौकरी बदलना, अचानक खर्च या नए वित्तीय लक्ष्य- इन सब कारणों से निवेश की योजना प्रभावित हो सकती है. इसलिए हर समय SIP जारी रखना हमेशा संभव या व्यावहारिक नहीं होता.

सच्चाई:

सच यह है कि आप अपनी जरूरत, हालात और वित्तीय स्थिति के अनुसार कभी भी SIP रोक सकते हैं, बदल सकते हैं या बंद कर सकते हैं.

SIP कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है—यह एक लचीली निवेश रणनीति है, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है.

आज म्यूचुअल फंड (mutual fund) कंपनियां निवेशकों की सुविधा के लिए SIP रोकने की सुविधा भी देती हैं. आप कुछ महीनों के लिए SIP रोक सकते हैं और बाद में आसानी से पुनः शुरू कर सकते हैं.

यह तब बहुत मददगार होता है जब किसी वजह से हर महीने की राशि निकालना मुश्किल हो, लेकिन आप पूरी तरह से SIP बंद नहीं करना चाहते.

यदि किसी फंड का प्रदर्शन गिरता है या आपकी निवेश रणनीति बदलती है, तो आप SIP रोककर किसी और उपयुक्त फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं.

मिथक 4: SIP तब रोक दें जब प्रदर्शन खराब हो या बाजार गिर जाए

कई निवेशक मानते हैं कि अगर उनके SIP ने कुछ महीनों में अच्छा रिटर्न नहीं दिया या बाजार अचानक गिर गया, तो SIP रोकना सुरक्षित विकल्प है. जब बाजार गिरता है, NAV कम हो जाता है, ग्रोथ धीमी हो जाती है और पोर्टफोलियो में अस्थायी नुकसान दिखता है. ऐसे में लोग घबरा कर SIP रोकने का सोचते हैं.

लोग अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है.

सच्चाई:

बाजार में गिरावट आपके पोर्टफोलियो के लिए नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन SIP के नजरिए से यह वास्तव में फायदेमंद अवसर है. जब बाजार गिरता है, तो आप अच्छे फंड की ज्यादा यूनिट्स कम दाम में ले सकते हैं. इसे कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जिससे औसत खरीद कीमत घटती है.

उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने ₹5,000 निवेश कर रहे हैं और NAV ₹100 है, तो आपको 50 यूनिट्स मिलती हैं.

लेकिन अगर बाजार गिरकर NAV ₹80 हो जाए, तो वही ₹5,000 आपको 62.5 यूनिट्स देंगे.

ये अतिरिक्त यूनिट्स लंबे समय में आपके रिटर्न को मजबूत बनाती हैं.

SIP का पूरा सिद्धांत यही है कि बाजार लगातार नहीं चलता. उतार-चढ़ाव के दौरान SIP सबसे अधिक लाभ देती है.

SIP की पूरी रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाजार लगातार एक जैसा नहीं चलता. उतार-चढ़ाव के दौरान ही SIP सही मायने में काम करता है. ज्यादा यूनिट्स खरीदने से औसत कीमत कम होती है और जब बाजार सुधरता है तो ये यूनिट्स बेहतर रिटर्न देती हैं.

अगर आप मार्केट गिरने पर हर बार SIP रोकते हैं, तो आप उन महीनों के लाभ खो देंगे, जब आप सस्ती यूनिट्स खरीदकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे.

इसलिए सही तरीका यह है कि आप अपनी SIP को लंबे समय तक चलने दें और मार्केट गिरावट को ‘खरीदने का मौका’ समझें, ‘घबराने का समय’ नहीं. अगर आपने सही फंड चुना है, तो अक्सर SIP रोकने की जरूरत नहीं होती. असल में, लगातार निवेश करने से ही असली, स्थायी और मजबूत रिटर्न मिलते हैं.

मिथक 5: SIP एक उत्पाद है, आप किसी भी SIP में निवेश कर सकते हैं

आज भी कई निवेशक मानते हैं कि SIP खुद एक निवेश प्रोडक्ट है. उनका सोच है कि जैसे बैंक FD एक प्रोडक्ट है, वैसे ही SIP भी एक स्वतंत्र निवेश विकल्प है. कई लोग यह सलाह भी देते हैं, ‘कोई भी SIP शुरू करें; यह लंबे समय में फायदेमंद ही होगा.’ यह गलतफहमी लोगों को बिना जांच-पड़ताल के किसी भी फंड में SIP शुरू करने के लिए प्रेरित करती है.”

सच्चाई:

SIP असल में कोई उत्पाद नहीं है. यह सिर्फ एक निवेश का तरीका है, जिसके माध्यम से आप हर महीने या तय समय पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं. इसका मतलब यह है कि आपका पैसा सीधे SIP में नहीं जाता, यह आपके द्वारा चुने गए फंड की यूनिट्स खरीदने में जाता है.”

इसलिए, SIP शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम सही फंड चुनना है. अगर फंड की गुणवत्ता खराब है, इसका पोर्टफोलियो कमजोर है, या प्रदर्शन लगातार औसत रहा है, तो सिर्फ SIP से अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे.

SIP का लंबी अवधि में पूरा लाभ तभी मिलता है जब फंड खुद मजबूत हो. निवेश करने से पहले यह जरूर देखें कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड स्थिर रिटर्न वाला हो, फंड मैनेजर अनुभवी हो, निवेश की रणनीति स्पष्ट और अनुशासित हो, और जोखिम आपके लिए उपयुक्त हो.

इसका मतलब है कि SIP तभी काम करता है जब फंड सही हो. इसलिए निवेशकों को यह समझना चाहिए कि SIP केवल एक सुविधा है, कोई प्रोडक्ट नहीं- असली फर्क फंड की क्वालिटी में होता है.

कहानी का सार: जो लोग मिथकों से दूर रहते हैं, वही SIP में जीतते हैं

आज SIP भारतीय निवेशकों के लिए एक मजबूत और अनुशासित निवेश तरीका का तरीका बन चुका है. लेकिन इसके लाभ तभी मिलते हैं जब आप मिथकों (myths) से दूर रहें और अपनी निवेश योजना समझदारी से बनाएं. सही फंड चुनना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना और नियमित रहना- ये तीन मुख्य बातें SIP को आपके लिए एक मजबूत संपत्ति बनाती हैं.”

