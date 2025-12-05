Top-performing midcap funds: HDFC, Edelweiss और Invesco ने मिडकैप चार्ट में मचाई धूम

Long-Term Midcap Winners: मिडकैप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) लंबे समय के निवेशकों के लिए सबसे अधिक लाभदायक इक्विटी कैटेगरी में से एक रहे हैं, क्योंकि वे लार्ज-कैप यूनिवर्स से बाहर उच्च-विकास वाले अवसरों को पकड़ने की क्षमता रखते हैं. जहाँ कई स्कीमों ने हाल के वर्षों में मजबूत रिटर्न दिए हैं, वहीं तीन फंड- HDFC Mid Cap Fund, Edelweiss Mid Cap Fund और Invesco India Mid Cap Fund ने लगातार 5 साल, 10 साल और यहाँ तक कि 15 साल की अवधि में भी शीर्ष प्रदर्शन बनाए रखा है. इनका दीर्घकालिक आउटरफ़ॉर्मेंस यह दिखाता है कि बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेश बनाए रखने से समय के साथ महत्वपूर्ण धन सृजन किया जा सकता है.

5 साल के प्रदर्शन में दमदार बढ़त, तीनों फंड बने शीर्ष दावेदार

5-वर्षीय प्रदर्शन चार्ट में, ये तीनों फंड भारत की शीर्ष 5 मिडकैप स्कीमों में शामिल हैं.

HDFC Midcap Funds ने पिछले 5 वर्षों में 26.22% CAGR दर्ज किया है, जिससे यह कैटेगरी में दूसरे स्थान पर आता है.

Edelweiss Mid Cap Fund ने25.73% CAGR दिया है और यह चौथे स्थान पर रहा है.

Invesco India Mid Cap Fund ने 25.28% CAGR हासिल किया है और यह पाँचवें स्थान पर रहा है.

संदर्भ के लिए: इस अवधि में Motilal Oswal Midcap Fund सबसे बेहतर रहा है, जिसने 29.21% का 5-वर्षीय CAGR दिया है, और इस अवधि में कैटेगरी का टॉप परफ़ॉर्मर बना हुआ है.

10 साल का लंबा सफर, वही तीन दावेदार: बदला सिर्फ क्रम

लॉन्ग-टर्म चार्ट और भी अधिक स्थिरता दिखाते हैं. 10-वर्षीय अवधि में, सिर्फ यही तीन फंडशीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं हालाँकि क्रम अलग है:

Invesco India Mid Cap Fund ने 10 वर्षों में 18.42% CAGR दर्ज किया है.

HDFC Mid Cap Fund ने इसी अवधि में 18.37% CAGR दिया है.

Edelweiss Mid Cap Fund ने 18.28% CAGR हासिल किया है.

इन तीनों के बीच अंतर बेहद मामूली है, जो यह दर्शाता है कि मिडकैप सेगमेंट के सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले दशक में भी इन फंडों ने स्थिर और लगातार प्रदर्शन किया है.

दीर्घकालिक मजबूती का प्रमाण: 15 साल में वही तीन फंड सबसे आगे

15-वर्षीय प्रदर्शन इन फंडों की दीर्घकालिक क्षमता को और मजबूत करता है. एक बार फिर, यही तीन फंड शीर्ष स्थानों पर छाए हुए हैं:

HDFC Mid Cap Fund ने 15 वर्षों में 18.18% CAGR का प्रभावशाली रिटर्न दिया है.

Edelweiss Mid Cap Fund ने 18.09% CAGR हासिल किया है.

Invesco India Mid Cap Fund ने इस अवधि में 18.04% CAGR दर्ज किया है.

15 वर्षों तक 18% से अधिक CAGR हासिल करना इक्विटी कैटेगरी में बेहद दुर्लभ है. यह दर्शाता है कि अनुशासित फंड प्रबंधन, सही स्टॉक चयन और सतत निवेश रणनीति लंबे समय में कितना बड़ा अंतर बनाते हैं.

(सभी डेटा Value Research और AMFI से लिए गए हैं. रिटर्न रेगुलर प्लान्स के आधार पर हैं, क्योंकि 15-वर्षीय डायरेक्ट प्लान के रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं.)

फंड की विशेषताएँ: क्यों है ये स्कीमें इतनी लोकप्रिय?

HDFC Mid Cap Fund

जून 2007 में लॉन्च हुआ HDFC Mid Cap Fund अपनी कैटेगरी का एक सबसे बड़ा फंड है और इसे मजबूत फंडामेंटल वाली मिड-साइज कंपनियों में स्थिर निवेश शैली के लिए जाना जाता है. यह फंड "बेहद उच्च” जोखिम स्तर का है और लॉन्च से अब तक 17.72% रिटर्न दे चुका है. अक्टूबर 2025 तक यह ₹89,383 करोड़ की प्रबंधित संपत्ति (AUM) संभाल रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो नवंबर 2025 तक 1.36% है. लंबी अवधि में स्थिर प्रदर्शन और मजबूत निवेश रणनीति के कारण यह फंड निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

Edelweiss Mid Cap Fund

दिसंबर 2007 में लॉन्च हुआ Edelweiss Mid Cap Fund मिडकैप निवेश में संतुलित दृष्टिकोण के लिए अपनी मजबूत प्रतिष्ठा बना चुका है. लॉन्च से अब तक इस फंड ने 13.91% रिटर्न दिए हैं और इसे NIFTY Midcap 150 TRI के बेंचमार्क के रूप में टार्गेट किया गया है. अक्टूबर 2025 तक इसकी प्रबंधित संपत्ति (AUM) ₹12,647 करोड़ है, और इसका एक्सपेंस रेशियो नवंबर 2025 में 1.67% है. संतुलित निवेश रणनीति और लगातार प्रदर्शन की वजह से यह फंड निवेशकों के बीच लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है.

Invesco India Mid Cap Fund

अप्रैल 2007 में लॉन्च हुआ Invesco India Mid Cap Fund BSE 150 MidCap TRI को अपने बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करता है और लॉन्च से अब तक 16.96% रिटर्न दे चुका है. नवंबर 2025 तक यह फंड ₹10,007 करोड़ की संपत्ति (AUM) प्रबंधित कर रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.72% है. इसकी मजबूत परफॉर्मेंस और व्यवस्थित निवेश रणनीति ने इसे मिडकैप निवेशकों के बीच लोकप्रिय विकल्प बना रखा है.

निवेशकों के लिए चेतावनी

जहाँ उच्च रिटर्न आकर्षक होते हैं, वहीं मिडकैप फंड में काफी अधिक उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) भी होता है. निवेशकों को केवल पिछले प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाजार के चक्रों में रिटर्न की स्थिरता, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो का संकेन्द्रीयकरण, अंतर्निहित स्टॉक्स की तरलता, और समकक्ष फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो जैसे कारकों का भी मूल्यांकन करना चाहिए. मिडकैप फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं जिनका लंबी अवधि का निवेश दृष्टिकोण (7–10 साल या उससे अधिक) हो और जो अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को सहन करने की क्षमता रखते हों.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

