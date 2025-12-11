क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन डायरेक्ट प्लान: 20%+ CAGR के साथ शीर्ष पर

क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुपचाप मल्टी-एसेट फंड कैटेगरी में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करने वालों में से एक बन गया है. इस फंड को खास बनाती है इसकी निरंतरता. चाहे आप 3 साल, 5 साल या 10 साल की रिटर्न देखें, फंड लगातार नंबर 1 स्थान पर रहा है और हर अवधि में 20% से अधिक की सीएजीआर रिटर्न दी है. बाजार में इस तरह का स्थिर आउटपरफॉर्मेंस बेहद दुर्लभ है, खासकर अलग-अलग मार्केट साइकल्स में. आगे बढ़ने से पहले, आइए समझते हैं कि मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं.

मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज़ (जैसे सोना) और कभी-कभी इंटरनेशनल एसेट्स में निवेश को फैलाते हैं. इनका उद्देश्य डायवर्सिफिकेशन के माध्यम से जोखिम को कम करना, वृद्धि और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना, और निवेशकों को पहले से तैयार एसेट एलोकेशन रणनीति प्रदान करना होता है.

ऐसे फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं जो अलग-अलग निवेशों को खुद मैनेज करने के बजाय एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से डायवर्सिफिकेशन चाहते हैं.

फंड (डायरेक्ट प्लान) के लंप सम रिटर्न का प्रदर्शन: 3, 5 और 10 वर्ष

3-वर्षीय रिटर्न: 21.12% (18 फंडों में से रैंक: नंबर 1)

5-वर्षीय रिटर्न: 26.43% (11 फंडों में से रैंक: नंबर 1)

10-वर्षीय रिटर्न: 18.57% (11 फंडों में से रैंक: नंबर 1)

फंड की एसआईपी परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है

3-वर्षीय एसआईपी CAGR: 21.3%

5-वर्षीय एसआईपी CAGR: 22.3%

10-वर्षीय एसआईपी CAGR: 22.03%

यदि किसी ने 10 साल पहले इस फंड में हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू की होती, तो वह निवेश आज लगभग 38.4 लाख रुपये का हो गया होता.

ये आँकड़े दिखाते हैं कि यह फंड लगातार और मज़बूती से वेल्थ कंपाउंड करने की क्षमता रखता है.

(स्रोत: वैल्यू रिसर्च)

Quant Multi Asset Allocation Fund के अन्य विवरण

फंड हाउस: Quant Mutual Fund

लॉन्च वर्ष: जनवरी 2013

शुरुआत से अब तक रिटर्न: 15.88% CAGR

प्रकृति: ओपन-एंडेड मल्टी-एसेट अलोकेशन स्कीम

रिस्क रेटिंग: बहुत अधिक

एसेट साइज: 4,182 करोड़ रुपये (30 नवंबर 2025 तक)

एक्सपेंस रेशियो: 0.67% (कम खर्च)

यह फंड इक्विटी, कमोडिटी और डेब्ट के मिश्रित बेंचमार्क को फॉलो करता है, जिससे इसे मार्केट अवसरों के आधार पर निवेश का आवंटन बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

फंड का रिस्क-रिवार्ड कैसा दिखता है?

फंड के मेट्रिक्स बताते हैं कि यह मजबूत लेकिन सक्रिय रूप से जोखिम लेने वाला फंड है:

मीन रिटर्न : 20.47% → औसत रिटर्न काफी ऊँचा

स्टैण्डर्ड डेविएशन: 11.32% → उतार-चढ़ाव स्पष्ट रूप से मौजूद

कुल मिलाकर, फंड उच्च रिटर्न के लिए सक्रिय जोखिम लेता है और अब तक इस जोखिम को प्रभावी तरीके से मैनेज भी करता आया है.

शार्प रेश्यो : 1.26 → लिए गए जोखिम के मुकाबले अच्छा रिवार्ड

सोरटिनो रेश्यो : 2.14 → डाउनसाइड जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है

बीटा: 1.07 → मार्केट से थोड़ा अधिक मूव करता है

अल्फा: 5.69 → अपने बेंचमार्क की तुलना में मजबूत आउटपरफॉर्मेंस

ये मेट्रिक्स दिखाते हैं कि फंड की मैनेजमेंट टीम कुशल है, लेकिन इसके रिटर्न के साथ वोलैटिलिटी भी आती है.

यह फंड कहाँ निवेश करता है?

सेक्टरवार आवंटन:

Financials: 24.98%

Energy & Utilities: 16.40%

Technology: 6.02%

Consumer Discretionary: 2.87%

Consumer Staples: 2.76%

टॉप स्टॉक होल्डिंग्स:

SBI – 7.23%

Premier Energies – 5.19%

Jio Financial – 3.68%

HDFC Life – 3.07%

ICICI Bank – 2.95%

यह आवंटन दिखाता है कि फंड का झुकाव वित्तीय और ऊर्जा थीम्स की ओर अधिक है.

निवेशकों के लिए सावधानी

हालाँकि रिटर्न आकर्षक हैं, लेकिन पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता. यह फंड बहुत अधिक जोखिम श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि इसके रिटर्न में तेज उतार-चढ़ाव हो सकते हैं.

निवेश से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका निवेश क्षितिज लंबा हो और आप वोलैटिलिटी को संभाल पाने की क्षमता रखते हों. अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करना या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा समझदारी होती है.

संक्षेप में…

Quant Multi Asset Allocation Direct Fund ने अलग-अलग अवधियों में बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन दिखाया है. जो निवेशक डायवर्सिफिकेशन के साथ उच्च ग्रोथ की संभावना भी चाहते हैं और मार्केट के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं. उनके लिए यह एक आकर्षक विकल्प हो सकता है.

लेकिन इस आक्रामक रणनीति का सही लाभ वही निवेशक उठा पाएंगे, जिनमें धैर्य और पर्याप्त जोखिम क्षमता हो.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

