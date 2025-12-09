ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड: लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और लाभकारी रिटायरमेंट निवेश

लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि और महंगाई को देखते हुए जल्दी ही एक भरोसेमंद रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना ही बाद में वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है. उपलब्ध कई साधनों में से, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड लंबे समय में संपत्ति जमा करने का एक सरल और मार्केट‑लिंक्ड तरीका बनकर उभरे हैं.

इस फील्ड में अभी हाल ही में जो फंड सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, वह है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड – प्योर इक्विटी – डायरेक्ट प्लान.

Advertisment

फाइनेंसियल एक्सप्रेस म्यूचुअल फंड्स स्क्रीनर से प्राप्त प्रदर्शन डेटा के अनुसार, यह स्कीम वर्तमान में 1 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि में रिटायरमेंट फंड्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला फंड है.

यहाँ इस फंड के 1, 3 और 5 वे साल के वार्षिक औसत रिटर्न हैं:

1‑साल रिटर्न: 9.94%

3‑साल रिटर्न (वार्षिक औसत): 24.62%

5‑साल रिटर्न (वार्षिक औसत): 26.43%

इस लगातार प्रदर्शन से पता चलता है कि यह फंड नियमित और अनुशासित इक्विटी निवेश के माध्यम से लंबे समय में संपत्ति बनाने की क्षमता रखता है.

Also Read: Coforge : आईटी सेक्टर का ये स्टॉक दे सकता है 54% रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने इन वजहों से दी BUY रेटिंग

क्यों है यह फंड आकर्षक?

यह योजना एक ओपन‑एंडेड, इक्विटी‑उन्मुख रिटायरमेंट फंड है, जिसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के तहत 7 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था.

लॉन्च से अब तक इसने 21.56% का मजबूत रिटर्न दिया है जो समय के साथ संपत्ति बनाने की इसकी क्षमता को दर्शाता है. इसका रिस्क प्रोफाइल बहुत उच्च है, यानी निवेशकों को मार्केट‑लिंक्ड उतार‑चढ़ाव सहन करने में सहज होना चाहिए जो लंबी अवधि के इक्विटी निवेश का सामान्य पहलू है.

यह फंड Nifty 500 Total Return Index को ट्रैक करता है, जो भारत की विविधित इक्विटी यूनिवर्स को कवर करने वाला एक व्यापक बेंचमार्क है.

90% से अधिक का निवेश इक्विटीज़ में होने के कारण यह फंड मार्केट के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे यह लंबी अवधि के रिटायरमेंट के लिए धन संचय के लिहाज से उपयुक्त बन जाता है.

इस फंड का खर्च सिर्फ 0.68% है, जो रिटायरमेंट फंड्स में सबसे कम खर्च वाले फंड्स में चौथे नंबर पर है. कम लागत संरचना का मतलब है कि लंबे समय में अधिक रिटर्न सीधे निवेशकों तक पहुँचते हैं जो लंबी अवधि के कंपाउंडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है.

इस फंड का आकार भी अच्छा है, इसका AUM 1,516 करोड़ रुपये है, और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, जिससे निवेशकों को जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है. न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपये है, जिससे नए रिटायरमेंट निवेशकों के लिए यह आसानी से उपलब्ध है.

Also Read: Stocks to Watch : आज Indigo, PhysicsWallah, L&T, Siemens, ICICI Bank समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

फंड कहाँ निवेश करता है?

इसका पोर्टफोलियो विभिन्न सेक्टर्स में अच्छा फैलाव दिखाता है:

फाइनेंस – 14.2%

केमिकल्स – 10.4%

आयरन और स्टील – 6.4%

आईटी – 5.8%

अन्य – 63.2%

(स्रोत: Financial Express Mutual Funds Screener)

यह डायवर्सिफिकेशन मार्केट के उतार‑चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है. रिटायरमेंट फंड्स के नियम अक्सर लंबी अवधि के लॉक‑इन और अनुशासित निवेश को प्रोत्साहित करते हैं जो संपत्ति निर्माण के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है.

Also Read: NFO Alert : टाटा म्यूचुअल फंड की इस नई स्कीम में सब्सक्रिप्शन आज से शुरू, BSE मल्टी कैप कंजम्प्शन इंडेक्स फंड में क्या है खास?

रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड क्यों महत्वपूर्ण हैं

Value Research और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड खास तौर पर लंबी अवधि के निवेश के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इनके प्रमुख फायदे हैं:

लॉक‑इन संरचना जो अनुशासित और लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देती है

मार्केट‑लिंक्ड रिटर्न, जो महंगाई से बेहतर रिटर्न देने की संभावना रखते हैं

टैक्स एफिशियेंसी, खासकर जब लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए

प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, जो एसेट एलोकेशन के फैसले संभालता है

पारंपरिक रिटायरमेंट विकल्पों के विपरीत, जहाँ रिटर्न आम तौर पर तय होते हैं, म्यूचुअल फंड निवेशकों को मार्केट की बढ़त में भाग लेने का मौका देते हैं और यदि इन्हें लंबी अवधि तक रखा जाए तो ये संपत्ति निर्माण में बहुत प्रभावी साबित होते हैं.

Also Read: पराली की 90% से अधिक घटनाएँ सिस्टम पकड़ नहीं पाया: iFOREST

भारत में अन्य रिटायरमेंट स्कीम्स के साथ तुलना

भारत में कई रिटायरमेंट‑उन्मुख उत्पाद उपलब्ध हैं:

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) – वेतनभोगियों के लिए अनिवार्य, यह स्थिर ब्याज अर्जन प्रदान करता है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) – लंबी अवधि की छोटी बचत योजना, जिसकी परिपक्वता पर टैक्स‑फ्री रिटर्न मिलता है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) – सरकार समर्थित, मार्केट‑लिंक्ड रिटायरमेंट योजना, जिसमें टैक्स लाभ और एन्युइटी फीचर्स होते हैं.

इंश्योरेंस-आधारित पेंशन प्लान्स – सुनिश्चित आय प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर महंगे होते हैं.

जहाँ ये विकल्प सुरक्षा या टैक्स लाभ देते हैं, वहीं रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड आम तौर पर:

लंबी अवधि में अधिक संपत्ति निर्माण की संभावना प्रदान करते हैं

विथड्रॉवल्स पर पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं (लॉक‑इन नियमों के परे)

पारदर्शी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की सुविधा देते हैं, जो पैकेज्ड पेंशन उत्पादों में नहीं होती

इक्विटी या हाइब्रिड रिस्क लेवल चुनने की लचीलापन देते हैं

ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ पोटेंशियल और कॉस्ट एफिशिएंसी का यह संयोजन रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स को उन निवेशकों के लिए स्वाभाविक बढ़त देता है जो लंबी अवधि में आक्रामक कंपाउंडिंग के लक्ष्य रखते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.