New Labour Code: लेबर कोड के तहत इस्तीफे पर दो दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब अनिवार्य: एम्प्लॉयर्स के लिए नई चुनौतियाँ

New Labour Codes:भारत के लंबे समय से प्रतीक्षित लेबर कोड, जिन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जा चुका है और अब लागू होने की प्रक्रिया में हैं. ये कोड विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल के मानदंडों को मौलिक रूप से बदलने वाले हैं. सबसे अहम बदलावों में से एक यह है कि अब किसी भी कर्मचारी के कंपनी छोड़ने पर एम्प्लॉयर्स के लिए फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट पूरा करने की समयसीमा केवल दो दिन होगी.

दशकों तक कर्मचारी अपने वेतन, अवकाश नकदकरण और अन्य भुगतान के लिए सामान्यतः 45 से 60 दिन, और कभी-कभी उससे भी अधिक समय तक इंतजार करते रहे हैं. अब लेबर कोड, 2019 के तहत धारा 17(2) में पेश की गई नई व्यवस्था इस प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है. इसके अनुसार, किसी भी कर्मचारी के इस्तीफा देने, नौकरी समाप्त होने, छंटनी या संस्था बंद होने की स्थिति में सभी बकाया भुगतान दो कार्यदिवसों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा.

श्रम मंत्रालय ने इस सुधार को तेज़ और अधिक पारदर्शी वेतन निपटान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है: “टर्मिनेशन या इस्तीफे की स्थिति में वेतन दो कार्यदिवसों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए.”

लेकिन क्या भारतीय एम्प्लॉयर्स इतनी सख्त समयसीमा का पालन करने के लिए तैयार हैं? इस पर दो विशेषज्ञों ने बात की और उन चुनौतियों, अनुपालन आवश्यकताओं तथा बड़े और छोटे दोनों तरह के व्यवसायों पर इसके प्रभावों को समझाया.

कानूनी ढांचे में बड़ा विस्तार



पहले की व्यवस्थाओं से बदलाव को समझाते हुए, NPV Labour Law Solution Pvt Ltd के निदेशक पंकज सावला बताते हैं कि इस नियम की बुनियाद पुराने कानून में भी मौजूद थी, लेकिन उसका दायरा कहीं अधिक सीमित था.

सावला बताते हैं: “पूर्ववर्ती वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 में एम्प्लॉयर्स द्वारा सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों के लिए इसी तरह का प्रावधान मौजूद था. आगे, यह प्रावधान केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता था जिनका मासिक वेतन 24,000 रुपये से अधिक नहीं था. हालांकि, वेज कोड के तहत दो कार्यदिवसों के भीतर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का यह अनिवार्य प्रावधान अब सभी व्यक्तियों पर लागू होगा—चाहे वे ‘एम्प्लॉयी’ की श्रेणी में आते हों या ‘वर्कर’ की.”

इसके अलावा, इस प्रावधान का दायरा अब पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. दो दिन में निपटान का नियम अब केवल सेवा समाप्ति तक सीमित नहीं है- यह इस्तीफे, छंटनी और इकाई बंद होने से जुड़े सभी प्रकार के अलगावों पर लागू होगा.

हालांकि, सावला एक महत्वपूर्ण संचालन संबंधी कमी की ओर भी ध्यान दिलाते हैं.

वे कहते हैं: “वर्तमान में, उपरोक्त प्रावधान को छोड़कर कोड किसी भी दिशा-निर्देश या पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है. इसलिए संगठन उन अधिसूचित नियमों का इंतजार कर रहे हैं जिनमें आवश्यक दिशानिर्देश या प्रक्रियाएं शामिल होंगी.”

छोटे व्यवसायों के सामने भारी चुनौतियाँ, बड़ी कंपनियों के लिए रास्ता आसान

ज्यादातर कंपनियाँ इस प्रावधान को समझती हैं, लेकिन इसे लागू करने की क्षमता उनके आकार और सिस्टम पर निर्भर करेगी.

सावला बताते हैं कि सभी संगठनों के सामने चुनौतियाँ समान नहीं होंगी:

MSME सेक्टर सीमित HR स्टाफ, कैश फ्लो की दिक्कतों और विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक जटिलताओं के कारण इस नियम का पालन करने में अधिक संघर्ष कर सकते हैं.

पैन-इंडिया उपस्थिति वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी पूरी प्रक्रिया सुचारू नहीं होगी. एसेट रिटर्न वर्कफ़्लो, एग्ज़िट फॉर्मैलिटी, और HR, IT, फाइनेंस व पेरोल सिस्टम्स के आपस में तालमेल बैठाने जैसी प्रक्रियाएँ निपटान में देरी का कारण बन सकती हैं.

सावला आगे कहते हैं कि संस्थानों को अपने अनुपालन ढांचे पर पुनर्विचार करना होगा: “नए वेज कोड के तहत दो दिन में फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट पूरा करने की तैयारी सभी एम्प्लॉयर्स में समान नहीं है, और कई संस्थानों को संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.”

Nexdigm , पेरोल सर्विसेज के डायरेक्टर, रामचंद्रन कृष्णामूर्ति का कहना है कि दो दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का नियम पूरी तरह संभव है विशेष रूप से तब जब कर्मचारी स्वेच्छा से और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देते हैं.

उनके अनुसार: “दो दिनों में सेटलमेंट करना संभव है, लेकिन सभी मामलों में नहीं. यह कर्मचारी के एग्ज़िट के प्रकार और उसकी नौकरी से जुड़े अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है.”

वे जोर देते हैं कि एक अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया डिजिटल वर्कफ़्लो स्वैच्छिक इस्तीफों को काफी हद तक मैनेजेबल बना सकता है. कृष्णामूर्ति बताते हैं कि सुव्यवस्थित डिजिटल सिस्टम इस नियम को लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, विशेषकर स्वैच्छिक एग्ज़िट के मामलों में. इसमें शामिल हैं:

-HRMS प्लेटफ़ॉर्म जो अटेंडेंस, पेरोल, एसेट मैनेजमेंट और फाइनेंस को एकीकृत करते हों

-अंतिम कार्य दिवस से पहले सभी विभागों द्वारा क्लियरेंस पूरा करना

-ऑटोमेटेड चेकलिस्ट और रियल-टाइम अनुमोदन प्रणाली

अनैच्छिक एग्ज़िट (involuntary exits) के मामलों में कृष्णामूर्ति कहते हैं कि नियोक्ताओं को पहले से योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित जानकारी तुरंत पेरोल टीम तक पहुँच जाए, ताकि दो दिन की समयसीमा का पालन संभव हो सके.

कृष्णामूर्ति आगे कहते हैं: “समयसीमा का पालन करने से मुझे किसी भी तरह के कंप्लायंस चैलेंज की संभावना नहीं दिखती.”

क्या दो-दिन का नियम सख्ती से लागू होगा?

सावला ने नए वेज कोड के तहत मजबूत प्रवर्तन प्रावधानों की ओर इशारा किया है. इस कानून में शामिल हैं:

धारा 17(2) के तहत वैधानिक दायित्व

इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर्स द्वारा निगरानी

अधूरा भुगतान करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना

किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर ₹20,000 का जुर्माना

पांच वर्षों के भीतर दोहराए जाने वाले उल्लंघनों पर कोई सहानुभूति नहीं

सावला समझाते हैं: “इस प्रकार, यह निर्धारित समयसीमा, जिसे निगरानी और लागू करने योग्य दंडों द्वारा समर्थित किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि एम्प्लॉयर नए वेज कोड के तहत दो-दिन की फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट की आवश्यकता का पालन करें.”

कृष्णामूर्ति ने बताया कि नए वेज कोड में दो-दिन की फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट का पालन न करने पर कोई विशिष्ट दंड नहीं है. केवल उन मामलों में ही नियोक्ता को दंडित किया जाएगा जब कर्मचारी कम या गलत भुगतान के लिए दावा दायर करे और दोष साबित हो.

वे यह भी जोड़ते हैं कि भविष्य में जारी होने वाले नियमों में F&F भुगतान की तारीख की रिपोर्टिंग ग्रैच्युटी की तरह अनिवार्य हो सकती है ताकि समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

कर्मचारियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव

दो-दिन में सेटलमेंट का नियम भारत के नए लेबर ढांचे में सबसे कर्मचारी-मित्रवत सुधारों में से एक माना जा रहा है. बढ़ी हुई पारदर्शिता, सख्त समयसीमा और सरल कानूनी ढांचे के साथ, वेज कोड का उद्देश्य नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय अनिश्चितता को कम करना है.

कंपनियों को HRMS सिस्टम को उन्नत करना, एग्ज़िट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाना होगा. इसके बावजूद यह सुधार एक तेज़ और अधिक न्यायसंगत श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

