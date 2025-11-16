Warren Buffett: निवेशकों के नाम लिखे फेयरवेल लेटर में वॉरेन बफेट ने दीं ये 5 गोल्डन टिप्स, हर इनवेस्टर्स के लिए जानना जरूरी

Buffett’s Farewell Letter Reveals 5 Golden Rules for Smart Investor: निवेश जगत के ओरेकल वॉरेन बफेट ने अपने फेयरवेल लेटर में ऐसी बातें लिखीं कि मानों ग्लोबल मार्केट एक पल के लिए थम सा गया. उन्होंने साफ कहा कि अब वह बर्कशायर हैथवे की सालाना रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और न ही सालाना मीटिंग में पहले की तरह लंबी बातचीत कर पाएंगे. स्थानीय लहजे में उन्होंने लिखा आई एम गोइंग क्विट (I’m going quiet). यानी वह धीरे-धीरे अपनी जिम्मेदारियां घटा रहे हैं. निवेशकों के नाम लिखे आखिरी पत्र में उन्होंने बताया की कि इस साल के अंत में ग्रेग एबल कंपनी की कमान संभालेंगे. बफेट ने उन्हें शानदार मैनेजर, मेहनती इंसान और ईमानदार संवादकर्ता बताते हुए उनके लंबे और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं.

पत्र सामने आते ही निवेश दुनिया में गजब की भावनात्मक हलचल हुई. जैसे कोई बुजुर्ग मार्गदर्शक अब अपनी पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए मौजूद नहीं रहेगा. बफेट ने इसे भले ही थैंक्सगिविंग संदेश कहा हो, लेकिन असल में यह जीवन, पैसे, रिश्तों और समय से जुड़ी गहरी समझ का दस्तावेज था. एक ऐसा स्नेहभरा संदेश जो हर उस निवेशक के लिए लिखा गया था जिसने अपने जीवन से भी लंबी विरासत बनाने का सपना देखा हो.

आठ पन्नों के इस पत्र में बफेट ने न P/E रेशियो की बात की और न ही तिमाही नतीजों पर गौर किया. इसके बजाय उन्होंने अपने बचपन की ननों को याद किया, दो डॉलर की पहली नौकरी की कहानी सुनाई, अस्पताल की नर्सों के फिंगरप्रिंट लेने के दिनों को याद किया और बताया कि वह आज भी वही पुरानी कैडिलैक क्यों चलाते हैं. उन्होंने किस्मत, मौत और परिवार पर खुलकर लिखा और फिर सहजता से समझाया कि बर्कशायर की बागडोर उनके बच्चों को नहीं बल्कि ग्रेग एबल को क्यों दी जाएगी.

भारतीय निवेशकों के लिए जो मल्टीबैगर की तलाश में दौड़ते रहते हैं, आईपीओ की चमक में खो जाते हैं या 30 प्रतिशत CAGR जैसे सपनों में जीते हैं, यह पत्र एक साफ आईना है. यह चुभता है, सिखाता है और भीतर तक बदल देता है. इसे पढ़ना बेहद जरूरी है.

अब पढ़िए वे 5 सख्त लेकिन गोल्डन टिप्स जिन्हें हर भारतीय निवेशक को अगला एक रुपया लगाने से पहले अपने दिल और दिमाग में उतार लेना चाहिए.

सबक 1: अपनी किस्मत का हर दिन शुक्रिया करें

बफेट लिखते हैं, “मैं 1930 में पैदा हुआ, स्वस्थ था, ठीक-ठाक बुद्धि वाला था, गोरा था, पुरुष था और अमेरिका में पैदा हुआ था. वाह, शुक्रिया लेडी लक.”

सिर्फ एक वाक्य में वह यह मिथक तोड़ देते हैं कि अरबपति केवल अपनी मेहनत से बनते हैं. उनका कहना साफ है कि शुरुआत ही उनकी बेहद मजबूत थी. वह डिप्रेशन के दौर वाले अमेरिका में पैदा हुए, न कि युद्ध की मार झेल रहे यूरोप में या औपनिवेशिक भारत में. उन्हें मिला स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, सहयोगी परिवार, मुफ्त पब्लिक स्कूल और एक ऐसा देश जहां लगभग अस्सी साल तक पूंजी बढ़ने को सम्मान मिला.

अब अपनी स्थिति पर नजर डालिए.

हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में पैदा हुए. हमारे पास UPI है, GST है, तेज GDP वृद्धि है, 140 करोड़ का विशाल उपभोक्ता बाजार है और 22 भाषाओं में इंटरनेट है. हमारे पास SEBI है, AMFI है, डीमैट अकाउंट हैं और बिना ब्रोकरेज वाले ऐप्स हैं.

इसे क्या कहेंगे? यह भी किस्मत ही है और वह भी बेहद ताकतवर किस्मत.

फिर भी हम नाराज हो जाते हैं जब निफ्टी दस प्रतिशत गिर जाता है. हम सरकार को दोष देते हैं जब ब्याज दरें बढ़ती हैं. हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे दादा औपनिवेशिक दौर से गुजरे थे जबकि बफेट के दादा रोज दो डॉलर कमाकर किराने की दुकान चलाते थे.

इसलिए अगला निवेश करने से पहले मन ही मन कहें, धन्यवाद इंडिया.

एक छोटी सी डायरी रख लें और हर दिन तीन चीजें लिखें जो आपकी किस्मत ने आपको दी हैं, चाहे वह बिजली हो, इंटरनेट हो या सुरक्षित माहौल हो.

यकीन मानिए, जब आपकी पसंद का शेयर किसी दिन 20% गिर जाएगा, तब आप घबराकर बेचने की गलती नहीं करेंगे.

सबक 2: वहीं रहें, जहां दिल को घर जैसा लगता हो

बफेट ने न्यूयॉर्क को, जिसे वॉल स्ट्रीट की तीर्थभूमि कहा जाता है, सिर्फ अठारह महीने में छोड़ दिया. वह वापस अपने ओमाहा लौट आए, 1958 में साढ़े इकतीस हजार डॉलर का घर खरीदा और उसी शहर से एक हजार दो सौ अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी. वह शहर, जहाँ शायद ही कोई खुद से घूमने जाना चाहता.

और वह अकेले नहीं थे. उन्होंने अपने कई बचपन के दोस्तों का ज़िक्र किया जो उनके घर से कुछ ही ब्लॉक दूर रहते थे. चार्ली मंगर, स्टैन लिप्सी, वॉल्टर स्कॉट, डॉन कीओ जैसे नाम. इन सबमें क्या समान था? सभी ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ीं और उसी जमीन पर रहकर लीजेंड बन गए.

भारत में हम माइग्रेशन को ही सफलता का रास्ता मान लेते हैं. फाइनेंस के लिए मुंबई, टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलुरु, टैक्स के लिए सिंगापुर, स्टेटस के लिए लंदन.

लेकिन राधाकिशन दमानी से पूछिए, जिन्होंने मुंबई ही नहीं छोड़ा और DMart जैसा साम्राज्य खड़ा किया. जड़ें आपको भरोसा, रिश्ते और मानसिक शांति देती हैं. तीन चीजें जिन्हें कोई भी एल्गो-ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं खरीद सकता. इनकी कीमत अनमोल होती है.

बफेट ने पत्र में लिखा, “पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि ओमाहा में रहने के कारण ही मैं और बर्कशायर दोनों ज्यादा सफल रहे, बजाय इसके कि मैं कहीं और बस जाता.”

सोचिए, यह पंक्ति नब्बे-पाँच वर्ष की उम्र में लिखी गई है.

यह पढ़कर मन में सवाल उठता है कि मेरा आखिरी पत्र कैसा होगा? क्या मैं लिखूँगा कि मैंने दो प्रतिशत अतिरिक्त रिटर्न के चक्कर में माँ-बाप की शाम की सैरें, बच्चे का स्कूल फंक्शन और पत्नी का जन्मदिन मिस कर दिया?

जड़ों से जुड़े रहिए और रिश्तों को बढ़ाइए. पैसे से पहले रिश्तों को कंपाउंड कीजिए. लंबे समय में यही सबसे बड़ा लाभ देता है.

सबक 3: “मेरे बाद” का इंतजार मत कीजिए

बफेट इस पत्र में एक बहुत बड़ी सच्चाई बेहद सहज तरीके से लिख देते हैं.

वह कहते हैं, “साल के अंत में ग्रेग एबल कंपनी के प्रमुख बन जाएंगे. मैं इतना ही चाहता हूँ कि बर्कशायर के शेयरधारक ग्रेग के साथ उतना ही भरोसा महसूस करें जितना चार्ली और मैंने एक-दूसरे के साथ किया.”

सोचिए, यह बात एक ऐसे इंसान कह रहा है जो 95 साल का है, जिसकी संपत्ति 140 अरब डॉलर से ज्यादा है और जो अपने बच्चों को कंपनी का प्रमुख बना सकता था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

उन्होंने एक कनाडाई ऊर्जा विशेषज्ञ को चुना, जो 1990 के दशक में उनके घर से सिर्फ चार ब्लॉक दूर रहता था, लेकिन जिनसे उनकी मुलाकात तक नहीं हुई थी. किस्मत ने मिलाया और बफेट ने वही दांव लगाया.

यह होती है असली ताकत. और उससे भी ज्यादा, यह होता है आत्मविश्वास का उच्चतम रूप.

भारत में इसके उलट, ज्यादातर पारिवारिक कारोबार तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते टूट जाते हैं, क्योंकि संस्थापक अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते. प्रमोटर आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं, शेयर कीमतें टूटती हैं और निवेशक उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने कंपनी का स्टॉक खरीदा था.

ऐसे समय में बफेट की यही अमूल्य सीख याद आती है…

महान लोग यानी ग्रेट लीडर वंश या परिवार की नहीं बल्कि संस्थान बनाने की सोच रखते हैं.

बफेट ने भी यही किया, और उनकी पूरी ज़िंदगी इस बात का खाका है कि एक अच्छा नेता कैसे बना जाता है. वह अपने बच्चों पर पचास अरब डॉलर से ज्यादा की परोपकारी जिम्मेदारी तो भरोसे के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बर्कशायर की कमान उनके हाथ में नहीं देते. क्यों? क्योंकि दान-परोपकार दिल से चलता है, जबकि कारोबार चलाने के लिए पूंजी का सही इस्तेमाल, लगातार फैसले और बदलती दुनिया यानी एआई और जलवायु संकट के बीच 20 प्रतिशत रिटर्न कमाने की क्षमता चाहिए.

इसलिए अगला स्टॉक खरीदने से पहले खुद से पूछिए, “अगर इस कंपनी के संस्थापक की अचानक कल मौत हो जाए, तो क्या उसका बेटा या बेटी मेरी पूंजी बरबाद कर देंगे?”

अगर जवाब हाँ या शायद है, तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत है.

घबराएं नहीं, बफेट का यह पत्र वही रोशनी बन सकता है जिसकी आपके निवेश को जरूरत है.

सबक 4: मरने के बाद सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश बेकार होती है

बफेट ने अपने 1,800 ए-शेयर को बदलकर 27 लाख बी-शेयर बनाए और उन्हें चार पारिवारिक फाउंडेशनों को तुरंत दान कर दिया.

उन्होंने लिखा, “कब्र से शासन चलाने का इतिहास कभी अच्छा नहीं रहा, और न ही मुझे ऐसा करने की इच्छा रही है.”

भारत में, जहाँ बुजुर्ग अक्सर अपनी संपत्ति बाँटने में हिचकते हैं, यहाँ वसीयत के आसपास होने वाला ड्रामा बहुत आम है. बफेट की वसीयत को लेकर भी भारतीयों में काफी उत्सुकता थी. इसी वजह से हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बूढ़े गुजर जाते हैं, रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं और वकील इस विवाद से कमाई करते हैं. यह कई परिवारों की आम कहानी है.

बफेट हमेशा इस मानसिकता के खिलाफ रहे. उन्होंने जीवनकाल में ही दान को तेज़ किया, क्योंकि:

उनके बच्चे सड़सठ से बहत्तर साल की उम्र में हैं और अरबों डॉलर को समझदारी से इस्तेमाल करने का अनुभव रखते हैं.

टैक्स कानून किसी भी समय बदल सकते हैं.

2050 में दुनिया को जिन समस्याओं के समाधान की जरूरत होगी, वे शायद 2025 में मौजूद भी न हों.

और सबसे महत्वपूर्ण, बफेट स्वर्ग में बैठकर अपनी संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते, भले ही वह ऐसा कर सकते हों.

भारत में भी कुछ बिज़नेस नेताओं ने यही सीख अपनाई है और जीते-जी उदारता से दान किया है. अज़ीम प्रेमजी ने विप्रो का लगभग दो-तिहाई हिस्सा चैरिटी को दे दिया. शिव नादर, रॉनी स्क्रूवाला जैसे कई नाम इस रास्ते पर चल रहे हैं.

“मेरे बाद क्या होगा” के लिए जमा करने की आदत छोड़ देना चाहिए. बच्चे अक्सर किसी छुट्टी वाले घर या जमीन-जायदाद पर ही लड़ पड़ते हैं. दुनिया को अभी स्कूलों की, अस्पतालों की और जलवायु संकट से निपटने वाले लोगों की जरूरत है. सही काम करने का सही समय अभी है.

सबक 5: अपने आदर्श ऐसे चुनिए जो दया को अपने व्यवहार में उतारते हों

बफेट के अंतिम पत्र में एक पंक्ति थी जिसने कई पाठकों को भीतर तक छू लिया, मुझे भी.

वह लिखते हैं, “जब आप किसी की किसी भी तरह मदद करते हैं, तो आप दुनिया की मदद करते हैं. दया की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसकी कीमत दुनिया में सबसे अनमोल होती है. सफाई करने वाली महिला भी उतनी ही इंसान है जितना चेयरमैन.”

सच यही है कि जब पैसा खत्म हो जाता है, तब दया ही है जो कंपाउंड होती रहती है.

थोड़ा पीछे लौटिए और कोविड के दिनों को याद कीजिए.

मार्केट 40 प्रतिशत टूट गया था, नौकरियाँ चली गई थीं, अपनी कई प्यारी चीज़ें हम खो बैठे थे, कई लोगों की बचत खत्म हो गई थी. उस मुश्किल समय में आपकी मदद किसने की थी?

आपके ब्रोकर ने नहीं, न ही उस फिनफ्लुएंसर ने जिसके वीडियो आप रोज देखते हैं.

आपके साथ खड़े हुए थे:

आपके जीवनसाथी, जिन्होंने कहा कि “घर चल रहा है, चिंता मत करो.”

आपके माता-पिता, जिन्होंने अपनी पेंशन तक आपके लिए निकाल दी.

आपकी घर में काम करने वाली मददगार महिला, जो तीन मास्क पहनकर भी रोज काम पर आती रही.

बफेट के लिए भी उनके जीवन के असली नायक वे लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दया दिखाई:

उनकी आंटी एडी, जो बीमार बच्चे के लिए फिंगरप्रिंट किट ले आईं;

और वे नन, जिन्होंने एक प्रोटेस्टेंट बच्चे को गले लगाकर इंसानियत की गर्माहट दी.

दया वह एकमात्र संपत्ति है जो आंसुओं में बदलकर कृतज्ञता का सबसे बड़ा लाभ देती है.

आखिर में : 95 साल के एक व्यक्ति की भारतीयों के लिए गूंजती हुई चेतावनी

जब मैंने बफेट का पत्र पढ़कर दिन की शुरुआत करनी चाही, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया – “निफ्टी संघर्ष कर रहा है, बिहार चुनाव.”

आमतौर पर ऐसी खबर देखकर दिल घबरा जाता, लेकिन आज नहीं.

क्योंकि ओमाहा में बैठे 95 साल के एक बुजुर्ग ने मुझे अभी-अभी याद दिलाया है:

मेरे बेटे की हँसी किसी 10 प्रतिशत गिरावट से ज़्यादा कीमती है.

मेरी माँ की हाथ से बनाई हुई कॉफ़ी किसी भी मल्टीबैगर से ज़्यादा गहरी है.

मेरी सेहत किसी भी एग्ज़िट पोल से ज़्यादा जरूरी है.

वॉरेन बफेट चाहे अपनी भाषा में गोइंग क्वाइट (going quiet) हो रहे हों, लेकिन उनके शब्द महाद्वीपों, भाषाओं और पीढ़ियों के बीच ज़ोर से गूँज रहे हैं.

ट्रेडिंग ऐप बंद कीजिए.

अपने बच्चे की स्कूल डायरी खोलिए.

माता-पिता को फोन कीजिए.

किसी अच्छे काम में दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद कीजिए.

क्योंकि एक दिन, चाहे कल हो या चालीस साल बाद, आपको भी अपना विदाई-पत्र लिखना होगा.

और आपके पास मौका है कि वह पत्र बफेट जैसा लगे…

न कि उस इंसान जैसा, जो अगला 20 प्रतिशत रिटर्न पकड़ने के चक्कर में जिंदगी का 100 प्रतिशत जीना भूल गया.

चिंता मत कीजिए, हमारे पास हमेशा वॉरेन बफेट की सीख रहेगी.

वह निवेशकों को वार्षिक पत्र लिखना छोड़ रहे हैं, लेकिन हर साल थैंक्सगिविंग पत्र लिखते रहने का वादा किया है.

यह अपने-आप में शुक्रगुज़ार होने लायक बात है.

धन्यवाद वॉरेन. उन 1.4 अरब भारतीयों की तरफ़ से, जिन्होंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आपकी सीख कभी नहीं भूलेंगे.

यह लेख का उद्देश्य केवल दिलचस्प आंकड़े, चार्ट और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार साझा करना है. यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है. अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें. यह लेख सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है.

सुहेल खान एक दशक से अधिक समय से बाजारों के पैशनेट फॉलोवर रहे हैं. इस दौरान, वे मुंबई स्थित एक अग्रणी इक्विटी रिसर्च संगठन के सेल्स और मार्केटिंग प्रमुख के रूप में अहम भूमिका निभा चुके हैं. वर्तमान में, वे अपना अधिकतर समय भारत के सुपर निवेशकों के निवेश और रणनीतियों का विश्लेषण करने में व्यतीत कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख के लेखक और उनके आश्रितों के पास यहां बताए गए किसी भी शेयर, सिक्योरिटी या फंड में कोई होल्डिंग नहीं है.

इस वेबसाइट के मैनेजर्स, इसके कर्मचारी और लेखों के लेखक या योगदानकर्ता जिन कंपनियों या जारीकर्ताओं का इस लेख में उल्लेख है, उनमें शेयर, सिक्योरिटी, या उनसे जुड़े निवेशों में खरीद या बिक्री की स्थिति रखते हों या भविष्य में रख सकते हैं. लेखों की सामग्री और आंकड़ों की व्याख्या पूरी तरह संबंधित लेखकों और योगदानकर्ताओं के व्यक्तिगत विचार हैं. निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्य, अपनी क्षमता और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और आवश्यक हो तो किसी स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने के बाद ही निवेश संबंधी निर्णय लेने चाहिए.)

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.