वॉरेन बफेट का फेयरवेल पत्र: पैसे के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है…

वॉरेन बफेट (Warren Buffett) ने इन्वेस्टर्स को लिखे अपने पत्र में कहा, “मैं अब बर्कशायर की सालाना रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और सालाना बैठक में लंबी बातें भी नहीं करूंगा. जैसे ब्रिटिश लोग कहते हैं, ‘मैं अब चुप रहूंगा…" उन्होंने यह भी कहा, ‘ग्रेग एबल साल के अंत में बॉस बनेंगे. वह मेहनती, ईमानदार और अच्छे मैनेजर हैं. उन्हें लम्बे समय तक इस पद पर काम करने के लिए शुभकामनाएँ.”

और निवेश की दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई और सोच में पड़ गई. वह पिता जैसी भूमिका निभाने वाला अब अपनी समझ और सलाह नहीं देगा. कई लोग खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं. जहाँ बफेट ने इसे धन्यवाद दिवस का संदेश कहा, हम इसे जीवन, पैसे, रिश्तों और हर चीज़ के लिए एक गाइड मान सकते हैं. यह हर उस निवेशक के लिए एक प्यारा संदेश है, जिसने कभी कुछ ऐसा बनाने का सपना देखा जो ज़िंदगी से भी आगे टिके.

उनका 8 पन्नों का पत्र जो यादों, आभार और सच्चाई से भरा था, बफेट ने P/E रेशियो या तिमाही नतीजों की बात नहीं की. उन्होंने बचपन की नन, $2 की समर जॉब, नर्सों के फिंगरप्रिंट और क्यों वह अब भी वही पुरानी कैडिलैक चलाते हैं, की बातें की. उन्होंने किस्मत, मौत, परिवार और बर्कशायर की जिम्मेदारी उनके बच्चों के बजाय ग्रेग एबल को क्यों दी जा रही है, इस बारे में भी बात की.

उन भारतीय निवेशकों के लिए जो बड़ी कमाई वाले स्टॉक्स, IPO और 30% सालाना रिटर्न के सपने देखते हैं, ये पत्र एक आईना है. ये थोड़ी चोट देता है, उसे हील करता है और आपको बदल डालता है इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है!

यहाँ 5 हार्ड-हिटिंग लेकिन ज़रूरी सबक हैं जिन्हें भारतीय निवेशकों को अगली बार पैसा निवेश (invest) करने से पहले अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना चाहिए.

सबक 1: अपनी किस्मत को रोज़ शुक्रिया कहो

“1930 में मैं एक स्वस्थ, समझदार, गोरा आदमी और अमेरिका में पैदा हुआ. वाह! धन्यवाद, लेडी लक.”

इस लाइन में बफेट ये कहते हैं कि खुद ही सब कुछ बनाने वाला- अरबपति बनने का विचार सच नहीं है, किस्मत ने भी बहुत मदद की है.

इस एक लाइन में बफेट खुद अरबपति बनने का मिथक पूरी तरह तोड़ देते हैं. यह पूरी तरह सच नहीं!

वे हमें याद दिलाते हैं कि उन्हें जन्म से ही बहुत किस्मत मिली. वे मंदी के समय के अमेरिका में पैदा हुए, न कि युद्धग्रस्त यूरोप या उपनिवेश भारत में. उनके पास स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, मददगार माता-पिता, मुफ्त स्कूल और एक ऐसा देश था जहां 80 साल तक निवेश पर बढ़ता मुनाफ़ा मिलता रहा.

लेकिन आप और मैं…

हम धरती की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में पैदा हुए. हमारे पास UPI, GST, शानदार GDP ग्रोथ, 140 करोड़ ग्राहक और 22 भाषाओं में इंटरनेट है. हमारे पास SEBI, AMFI, डीमैट अकाउंट्स और ज़ीरो ब्रोकरेज ऐप्स हैं.

पता है ये क्या है? यही है किस्मत की असली ताकत.

फिर भी हम मार्केट को कोसते हैं जब निफ्टी 10% गिरता है. हम सरकार को दोष देते हैं जब ब्याज दरें बढ़ती हैं. हम भूल जाते हैं कि हमारे दादा ब्रिटिश हथियारों के साथ लड़ते थे, जबकि बफेट के दादा हर दिन सिर्फ $2 में किराने का सामान बेचते थे.

तो, अगली बार कोई ट्रेड करने से पहले धीरे से कहो, “धन्यवाद, इंडिया.” एक छोटी डायरी रखो और रोज़ तीन ऐसी बातें लिखो जो लेडी लक ने आपको दीं हो. ये बिजली हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है या फिर शांति… जो भी आपको मिला हो. इससे अगली बार जब आपका पसंदीदा स्टॉक 20% गिरेगा, आप घबरा कर उसे बेचोगे नहीं.

सबक 2: वहीं रहो जहाँ तुम्हारा दिल लगे

बफेट ने न्यूयॉर्क यानी वॉल स्ट्रीट सिर्फ 18 महीने में छोड़ दिया था. वे ओमाहा लौट गए थे और वहाँ 1958 में $31,500 का घर खरीदा (जो अब भी उनका घर है) और वहीं से एक $1.2 ट्रिलियन का बिज़नेस खड़ा किया, उस शहर से जहां कोई खुद से जाना नहीं चाहता था.

और वह अकेले नहीं थे. उन्होंने अपने कई बचपन के दोस्तों के नाम लिए जो कुछ ही ब्लॉक्स दूर रहते थे—जैसे उनके सबसे अच्छे दोस्त चार्ली मंगर, स्टैन लिप्सी, वॉल्टर स्कॉट, डॉन क्यू… जानते हैं इन सबकी खास बात क्या है? ये सभी महान बने क्योंकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे.

भारत में हम माइग्रेशन की पूजा करते हैं. फ़ाइनेंस के लिए मुंबई, टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलुरु, टैक्स बचाने के लिए सिंगापुर, और स्टेटस के लिए लंदन का रुख करते हैं.

लेकिन राधाकिशन दमानी (DMart) से पूछो, जिन्होंने मुंबई में ही रहते हुए सफलता पाई और कभी लंदन नहीं गए. अपनी जड़ें आपको भरोसा, सही लोगों का नेटवर्क और मानसिक शांति देती हैं ये ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता. ये बहुत कीमती हैं.

अपने पत्र में बफेट ने लिखा, “पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे लगता है कि बर्कशायर और मैंने ओमाहा में अपने आधार के कारण ही बेहतर प्रदर्शन किया, बजाय इसके कि मैं कहीं और रहता.”

सोचो, 95 साल की उम्र में ऐसा लिखना.

ये सोचकर मुझे लगता है कि मेरी आख़िरी चिट्ठी कैसी होगी? “मैंने 2% ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में अपने माता-पिता की शाम की सैर, अपने बच्चे का वार्षिक दिन और अपनी पत्नी का जन्मदिन मिस कर दिया.”

जड़ों से जुड़े रहो और पैसे बढ़ाने से पहले रिश्तों को मजबूत करो. लंबी अवधि में यह हमेशा मदद करेगा.

सबक 3: “मेरे बाद” का इंतज़ार मत करो

बफेट सबसे बड़ी सच्चाई को इतनी सहजता से बताते हैं:

“ग्रेग एबल साल के अंत में बॉस बनेंगे… मैं ‘A’ शेयर का एक बड़ा हिस्सा तब तक रखना चाहूंगा जब तक बर्कशायर के शेयरधारक ग्रेग के साथ वही विश्वास और सहजता महसूस न कर लें, जो चार्ली और मुझे लंबे समय तक रही.”

वे 95 साल के हैं और उनके पास $140 बिलियन की संपत्ति है. वे अपने बच्चों को CEO बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 1990 के दशक में अपने घर से सिर्फ चार ब्लॉक्स दूर रहने वाले एक कनाडाई एनर्जी एक्सपर्ट को चुना, जिसे उन्होंने तक़दीर के मिलन तक कभी देखा ही नहीं था.

और यही असली ताकत है. मतलब, बहुत बड़ी हिम्मत.

भारत में, ज्यादातर फैमिली बिज़नेस तीसरी पीढ़ी तक नहीं टिक पाते क्योंकि फाउंडर कंपनी छोड़ने को तैयार नहीं होते. मालिक आपस में कोर्ट में लड़ते रहते हैं और शेयर की कीमतें गिरती रहती हैं. निवेशक फिर उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने पैसा लगाया था.

ऐसे समय पर ही बफेट की सुनहरी सीख याद आती है…

महान नेता वंशावली नहीं बनाते, वे संस्थाएँ बनाते हैं.

यही उन्होंने किया और उनकी ज़िंदगी सिखाती है कि अच्छा नेता कैसे बनता है. उन्होंने अपने बच्चों को $50 बिलियन की चैरिटी दी, लेकिन बर्कशायर नहीं दी. क्यों? क्योंकि चैरिटी में दिल चाहिए, लेकिन बिज़नेस में पैसे को सही जगह लगाना पड़ता है, खासकर आज के AI और क्लाइमेट चेंज वाले समय में.

तो, अगली बार कोई स्टॉक खरीदने से पहले अपने आप से पूछो: “अगर इस कंपनी का फाउंडर कल नहीं रहा तो क्या उसके बच्चे मेरे पैसे खो देंगे?” अगर जवाब “शायद” है, तो फिर से सोचो. परेशान मत हो, बफेट का यह पत्र आपकी मदद कर सकता है.

सबक 4: “मृत्यु के बाद शासन करना” मूर्खों का काम है

बफेट ने 1,800 A-शेयर को 2.7 मिलियन B-शेयर में बदला और तुरंत उन्हें अपने चार फैमिली फाउंडेशन को दान कर दिया.

उन्होंने लिखा:

“मृत्यु के बाद किसी पर शासन करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और मुझे कभी ऐसा करने की इच्छा भी नहीं हुई.”

भारत में, जहाँ बड़े लोग अपनी दौलत छोड़ने को तैयार नहीं होते, हमें थोड़ा “वसीयत ड्रामा” पसंद है. बफेट की वसीयत ने भी भारतीयों में बड़ी दिलचस्पी पैदा की.

अचरज नहीं कि हमारे यहाँ अमीर अंकल मरते हैं, भतीजे लड़ते हैं और वकील विवाद में मुनाफ़ा कमाते हैं. यह कई मामलों में सामान्य प्रक्रिया है.

बफेट पूरे जीवन इस सबके खिलाफ रहे. उन्होंने ज़िंदगी में ही दान देना तेज़ किया क्योंकि:

उनके बच्चे 67–72 साल के हैं और इतना अनुभव रखते हैं कि अरबों डॉलर का सही इस्तेमाल कर सकें.

टैक्स कानून बदल सकते हैं.

दुनिया को 2050 में ऐसे समाधान की जरूरत पड़ सकती है जो 2025 में मौजूद नहीं हैं.

और सबसे बड़ी बात, बफेट स्वर्ग से सब कुछ नियंत्रित नहीं करना चाहते, भले ही वह कर सकते हों.

भारत के कुछ बड़े नेता इस सीख को मानते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं और दे सकते हैं, तब ही उदारता दिखाएँ. अजीम प्रेमजी ने Wipro का 67% दान किया. शिव नादर, रॉनी स्क्रूवाला… सभी अपने जीवन में ही दान दे रहे हैं.

“मेरे बाद” के लिए दौलत जमा करना बंद करो. तुम्हारे बच्चे छुट्टी के घर के लिए झगड़ेंगे. दुनिया को अभी स्कूल, अस्पताल और पर्यावरण की मदद करने वाले लोग चाहिए.

सबक 5: ऐसे हीरो चुनो जो दयालुता दिखाते हैं

उनके अंतिम निवेशकों के पत्र में एक लाइन थी, जिसने मेरे साथ कई और पाठकों के दिल को छू लिया.

“जब आप किसी की मदद हज़ारों तरीकों में से किसी भी तरीके से करते हैं, आप दुनिया की मदद कर रहे होते हैं. दयालुता न तो महँगी होती है और न ही इसकी कीमत लगाई जा सकती है… सफाई वाली भी उतनी ही इंसान है जितना कि एक चेयरमैन.”

देखो, दयालुता बढ़ती है जब पैसा खत्म हो जाता है.

बस कुछ साल पीछे जाकर खुद को कोविड के समय की याद दिलाओ.

तब मार्केट 40% गिर गए, नौकरियाँ चली गईं, अपने लोग खो गए, बचत खत्म हो गई और बहुत कुछ हुआ. ऐसे समय में किसने आपकी मदद की?

यह आपका ब्रोक़र या सोशल मीडिया वाला फिनफ्लुएंसर नहीं था. यह आपका पार्टनर था जिसने कहा, “घर चल रहा है.” आपके माता-पिता थे जिन्होंने आपको अपनी पेंशन दी. और आपका हाउस हेल्प था जिसने तीन मास्क पहनकर भी काम किया.

इस मामले में बफेट की हीरो उनकी आंटी एडी थीं जो बीमार बच्चे के लिए फिंगरप्रिंट किट लाईं, और वो नन थी जिन्होंने एक प्रोटेस्टेंट लड़के को गले लगाया. दयालुता ही एक ऐसी चीज़ है जो कृतज्ञता के आँसुओं में इनाम देती है.

95 साल के बुजुर्ग का जोरदार संदेश भारतीयों के लिए

जब मैंने बफेट का पत्र पढ़ा मैं अपना दिन शुरू करने ही वाला था, मुझे अपने फोन पर नोटिफ़िकेशन आया: “NIFTY Struggles, Bihar Elections.” आमतौर पर मैं ऐसे मैसेज देखकर घबरा जाता, लेकिन आज नहीं घबराया क्योंकि ओमाहा का 95 साल का आदमी मुझे अभी याद दिला चुका था:

मेरे बेटे की हँसी 10% की गिरावट से ज्यादा कीमती है.

मेरी माँ की ताज़ा बनी कॉफी किसी भी मल्टीबैगर से ज्यादा कीमती है.

मेरी सेहत एग्ज़िट पोल से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है.

जैसा कि वॉरेन बफेट अपने शब्दों के जरिये कहा वे “चुप हो रहे हैं”, लेकिन असल में उनके शब्द महाद्वीपों, भाषाओं और पीढ़ियों में ज़ोर से गूंज रहे हैं.

तो ट्रेडिंग ऐप बंद करो. अपने बच्चे की स्कूल डायरी खोलो. अपने माता-पिता को कॉल करो. किसी अच्छे काम के लिए दान दो, जरूरतमंद दोस्त की मदद करो…

क्योंकि एक दिन- चाहे वो कल हो या 40 साल बाद- आपको भी अपनी विदाई की चिट्ठी लिखनी होगी.

तो यही आपका मौका है ये सब शुरू करने का, ताकि आपकी चिट्ठी बफेट जैसी बने ना कि उस इंसान जैसी, जो ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया.

और हाँ चिंता मत करो. हमारे पास हमेशा वॉरेन बफेट मार्गदर्शक की तरह रहेंगे. उन्होंने निवेशकों को लिखना बंद कर दिया है, लेकिन वे सालाना धन्यवाद पत्र लिखना जारी रखेंगे.

यह सच में धन्यवाद कहने लायक बात है!

धन्यवाद, वॉरेन. 1.4 बिलियन भारतीयों की तरफ़ से धन्यवाद, जिन्होंने आपको कभी नहीं देखा लेकिन वे आपको कभी नहीं भूलेंगे.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.