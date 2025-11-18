क्वांट्स का रहस्य: कैसे बाजार की हलचल से कमाते हैं मुनाफ़ा

बाजार बाहर से देखने पर बहुत अजीब लगते हैं. कीमतें बिना किसी स्पष्ट वजह के उछलती हैं. खबरें हर तरफ से आती हैं. खुदरा निवेशक तेजी से प्रवेश और निकास करते हैं. पेशेवर एक-दूसरे से विरोधाभासी राय रखते हैं. पूरा सिस्टम अप्रत्याशनीय लगता है.

फिर भी वही चीज़ जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है, वही क्वांटिटेटिव अनलिस्ट्स को आकर्षित करती है. वे अराजकता को मात्रात्मक, फ़िल्टर की हुई और परीक्षण योग्य संरचित शोर के रूप में देखते हैं. वे अराजकता को इस तरह देखते हैं कि इसे गिना जा सके, साफ़ किया जा सके और परखा जा सके — यानी एक व्यवस्थित शोर की तरह.

यही इसकी खास बात है. अप्रत्याशितता से लड़ने की बजाय, क्वांटिटेटिव अनलिस्ट्स इसमें छुपे नियमों को समझने की कोशिश करते हैं. एक कीमत में अचानक उछाल रैंडम लग सकता है, लेकिन शायद यह किसी तरलता की कमी (liquidity squeeze) के कारण हुआ. एक झुकाव (drift) संस्थागत निवेश के जमा होने को दर्शा सकता है. उतार-चढ़ाव में अचानक बढ़ोतरी (volatility burst) ऑप्शन्स के पुनर्स्थापन (options repositioning) के साथ मेल खा सकती है. हर छोटी हरकत एक डेटा पॉइंट बन जाती है. रोमांच इस संभावना से आता है कि जो अव्यवस्था दिखती है, उसमें यदि आप ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखें तो छिपे हुए पैटर्न हो सकते हैं.

हम क्वांट (Quant) की चर्चा क्यों कर रहे हैं?

खैर, अगर आपने अभी तक निवेश (investment) से जुड़े किसी भी चर्चा में क्वांट का जिक्र नहीं सुना है तो इसके लिए तैयार हो जाइए. यह जल्दी ही होने वाला है. क्वांट रणनीतियाँ अब मुख्यधारा की चर्चा में प्रवेश कर रही हैं क्योंकि बाजार अब केवल कहानियों, सहज ज्ञान या विशेषज्ञ की राय पर नहीं चलते. वैश्विक और भारतीय निवेश का एक बढ़ता हिस्सा अब स्ट्रक्चर्ड डेटा, सांख्यिकीय स्क्रीनिंग और मॉडल-आधारित निर्णयों पर निर्भर करता है. फंड्स किस तरह स्टॉक्स चुनते हैं और ट्रेड्स कैसे किए जाते हैं, यह बदलाव हर चीज़ को प्रभावित करता है.

प्रभाव को समझने के लिए आपको कोडर होने की ज़रूरत नहीं है. जब बड़ी संस्थाएँ शोर को फ़िल्टर करने और पैटर्न पहचानने के लिए मॉडल पर निर्भर करती हैं, तो पूरा बाजार अलग तरीके से व्यवहार करता है. बुनियादी बातें समझने से निवेशकों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि कुछ चालें क्यों होती हैं और कुछ थीम्स क्यों बार-बार बाजार चक्रों को दोहराते हैं.

भारत में यह बदलाव तेजी से हो रहा है क्योंकि डेटा की गुणवत्ता सुधर रही है और मैनेजर ऐसे टूल्स अपना रहे हैं जिन्हें पहले केवल सबसे बड़ी वैश्विक कंपनियाँ इस्तेमाल करती थीं. क्वांट अब वित्त का एक विशेष हिस्सा नहीं रहा. यह आधुनिक निवेश के काम करने के तरीके का हिस्सा बनता जा रहा है.

क्वांट — पारंपरिक निवेशक से अलग सोच वाले प्रोफेशनल

क्वांट बाजार के पारंपरिक पर्यवेक्षकों की तरह काम नहीं करते. वे सिर्फ़ खबरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए इंतज़ार नहीं करते. ये लोग स्प्रेडशीट, पुराने डेटा और कोड में काम करते हैं. उनके मुख्य औज़ार हैं—सांख्यिकीय परीक्षण, Python स्क्रिप्ट और मॉडल जांच. ये हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते जो बहुत आसान या बहुत परफेक्ट लगे.

एक सामान्य दिन में वे डेटा देखना, अपनी मान्यताओं को ठीक करना, पुराने टेस्ट के रिजल्ट चेक करना, सिमुलेशन दोबारा चलाना, फैक्टर को सही ढंग से सेट करना और रिस्क मॉडल को सुधारना जैसे काम करते हैं. उनका बाजार को समझने का तरीका सबूत, संभावना और सतर्कता पर आधारित होता है. अगर कोई रिजल्ट बहुत अच्छा लगे तो वे तुरंत उसके बारे में सवाल उठाते हैं. अगर कोई मॉडल सही काम करता लगे तो वे उसे टेस्ट करके कमजोरियाँ खोजने की कोशिश करते हैं.

यह सोच उन्हें लगातार बदलते बाजार में खुद को गुमराह होने से बचाती है.

क्वांट निवेश कैसे काम करता है

क्वांट निवेश सुनने में रहस्यमयी लगता है, लेकिन अगर इसे धीरे-धीरे समझो तो तरीका साफ़ दिखता है. मुश्किल किसी स्टेप में नहीं है, असली चैलेंज है इन्हें सही तरीके से और ध्यानपूर्वक निभाने की आदत बनाए रखना.

1. डेटा कलेक्शन

सब कुछ डेटा से शुरू होता है. इसमें कीमतें, कंपनी की गतिविधियाँ, ट्रेड की मात्रा, बिड-आस्क स्प्रेड, वित्तीय रिपोर्ट, डेरिवेटिव्स की स्थिति, बड़े आर्थिक संकेत और सोशल मीडिया के मूड पैटर्न शामिल होते हैं. कभी-कभी हम मोबिलिटी ट्रेंड या लेन-देन के डेटा जैसी वैकल्पिक जानकारियाँ भी देखते हैं. मकसद यह समझना है कि अलग-अलग परिस्थितियों में बाजार कैसे व्यवहार करता है. इससे मॉडल सिर्फ़ थोड़े डेटा के बजाय पूरे परिप्रेक्ष्य से सीख पाते हैं.

भारत में इस चरण में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. टिकर बदलना, कंपनियों की रिपोर्ट में देर होना और पुराने डेटा के अलग-अलग फॉर्मेट लंबी अवधि के अध्ययन को मुश्किल बनाते हैं. पैसे की उपलब्धता में अंतर भी काम को मुश्किल बनाता है. हाल के समय में डेटा बेहतर हुआ है, लेकिन असली विश्लेषण शुरू करने से पहले इसे सही तरीके से तैयार करना जरूरी है.

2. डेटा क्लीनिंग

क्वांट काम में पुरानी कहावत “garbage in, garbage out” हमेशा सही रहती है. एक भी गायब डेटा पॉइंट मूविंग एवरेज को गड़बड़ कर सकता है. एक गलत कॉर्पोरेट बदलाव पांच साल के टेस्ट को बिगाड़ सकता है. अजीब या बहुत अलग डेटा (outliers) की जांच करना जरूरी है. संदिग्ध उछालों (spikes) को सही साबित करना ज़रूरी है. सब कुछ मिलाना, ठीक करना और सामान्य करना (normalize) भी जरूरी है.

भारत जैसे बदलते बाजार में यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है. रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, टिक साइज नियम और सेक्टर स्ट्रक्चर समय के साथ बदलते रहे हैं. अगर डेटा साफ़ नहीं होगा, तो सबसे स्मार्ट मॉडल भी गलत रिजल्ट देगा.

3. सिग्नल बनाना और टेस्ट करना

डेटा तैयार होने के बाद, क्वांट उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ट्रायल पैटर्न, मोमेंटम, वैल्यू स्प्रेड, क्वालिटी रैंकिंग, वोलैटिलिटी क्लस्टरिंग और कोरिलेशन रेज़िम जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है. मशीन लर्निंग मॉडल गहरी संरचनाओं को खोजने में मदद करते हैं. हर सिग्नल एक अनुमान होता है, जिसे अलग-अलग परिस्थितियों में टेस्ट करना जरूरी होता है.

बैकटेस्टिंग वह जगह है जहाँ अधिकतर आइडियाज़ फेल हो जाते हैं. कोई रणनीति किसी खास समय में अच्छी दिख सकती है, लेकिन हो सकता है कि बाकी समय में काम न करे. कोई और रणनीति अच्छी परफॉर्म करे, लेकिन इतनी बार ट्रेड करे कि खर्च (cost) ही मुनाफ़े से ज्यादा हो जाए. एक मजबूत मॉडल को अलग-अलग परिस्थितियों में काम करना आना चाहिए. इसमें शामिल हैं- कम वोलैटिलिटी वाले बाजार, किसी घटना से प्रभावित समय, तरलता में बदलाव और नीतियों में अचानक बदलाव.

इस चरण की तुलना अक्सर एक कुत्ते को ट्रेन करने से की जाती है. आप इसे डेटा और नियम देते हैं, अच्छे व्यवहार पर इनाम देते हैं. फिर उम्मीद करते हैं कि यह असल बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन करे, जहाँ चीज़ें हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक़ नहीं होतीं.

4. लाइव डिप्लॉयमेंट

जब कोई मॉडल टेस्ट पास कर लेता है, तो इसे असली बाजार में उतारा जाता है. यही वह पल है जब थ्योरी और असली दुनिया मिलती हैं. स्लिपेज (slippage), पैसे की कमी, ऑर्डर देने में देरी और ज्यादा लोग एक ही ट्रेड में होने से मॉडल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. जो रणनीति कागज पर आसान लग रही थी, वह असली ऑर्डर आने पर बिल्कुल अलग तरीके से काम कर सकती है.

अगर मॉडल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता, तो क्वांट इसकी जांच करते हैं. अगर कोई फैक्टर बदल जाए, तो मान्यताओं की समीक्षा की जाती है. जैसे-जैसे बाजार बदलते हैं, मॉडल को भी बदलना पड़ता है. पूरा यह चक्र बार-बार दोहराया जाता है.

वैश्विक और भारतीय मैनेजरों द्वारा इस्तेमाल मॉडल

क्वांट आइडियाज़ तभी मायने रखते हैं जब वे असली पोर्टफोलियो में लागू होते हैं. वैश्विक और भारतीय मैनेजर एक ही वैज्ञानिक तरीके का पालन करते हैं, लेकिन वे इसे बाजार की गहराई, तरलता और डेटा उपलब्धता के हिसाब से बदलते हैं.

ब्लैक रॉक और ग्लोबल सिस्टमेटिक फर्म्स

बड़ी ग्लोबल कंपनियाँ जैसे ब्लैक रॉक, दशकों के डेटा पर आधारित बड़े सिस्टम चलाती हैं. वे मोमेंटम, वैल्यू स्प्रेड, कम वोलैटिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और साइज जैसी फैक्टर फेमिली का अध्ययन करते हैं. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हजारों टेस्ट्स को एक साथ अलग-अलग क्षेत्रों में चलाने की सुविधा देता है. उनका पैमाना दिखाता है कि क्वांट निवेश कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन साथ ही यह कितना नाज़ुक भी है. फैक्टर साइकिल बदलते हैं, कोरिलेशन टूटते हैं, और स्ट्रेस पीरियड्स लंबे समय से बने रिश्तों को प्रभावित करते हैं.

ये कंपनियाँ दिखाती हैं कि गहरे डेटा और मजबूत इंजीनियरिंग के मेल से पोर्टफोलियो बनाना कैसे बदल सकता है.

भारत में क्वांट रणनीतियाँ

भारत में PMS और AIF में सिस्टमेटिक (क्वांट) रणनीतियाँ जल्दी बढ़ रही हैं. अमेरिका की तुलना में यह क्षेत्र अभी छोटा है, लेकिन नए और अच्छे तरीके सच में दिख रहे हैं.

आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले तरीके हैं: