SIP निवेशकों के लिए हाई ट्रैकिंग एरर: क्यों हर महीने बढ़ता नुकसान एकमुश्त निवेश से ज्यादा खतरनाक है?

हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि इंडेक्स फंड्स हमेशा मार्केट के समान रिटर्न देंगे, चाहे हम SIP के जरिए निवेश करें या एकमुश्त राशि के रूप में. अब कल्पना कीजिए: एक व्यक्ति ने एकमुश्त रूप से 5 लाख रुपये निवेश किए, और दूसरा व्यक्ति उसी इंडेक्स फंड में हर महीने 10,000 रुपये की SIP करता है. दोनों मानते हैं कि उनका पैसा इंडेक्स के अनुरूप बढ़ेगा. लेकिन कुछ वर्षों बाद, SIP निवेशक यह देखकर हैरान होता है कि उसका कॉर्पस इंडेक्स से काफी पीछे है जबकि एकमुश्त निवेश करने वाले को कोई खास फर्क महसूस नहीं होता.

तो, SIP के इंडेक्स से पीछे रहने का कारण क्या हो सकता है? इसका मूल कारण ट्रैकिंग एरर है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

Advertisment

ट्रैकिंग एरर क्या है?

ट्रैकिंग एरर मूल रूप से इंडेक्स के रिटर्न और फंड के रिटर्न के बीच का अंतर है. एक इंडेक्स फंड का उद्देश्य इंडेक्स को यथासंभव करीब से ट्रैक करना होता है. लेकिन जब फंड लगातार इंडेक्स से ऊपर या नीचे रिटर्न देने लगता है, तो उस अंतर को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है.

एक छोटा अंतर सामान्य है. लेकिन जब यह अंतर लगातार बढ़ता रहता है, तो फंड इंडेक्स की तरह प्रदर्शन करना बंद कर देता है और यहीं असली नुकसान शुरू होता है.

Also Read: SIP to SWP Income : 10,000 एसआईपी से 20 साल तक 65,000 रुपये मंथली इनकम, फिर भी हाथ में रहेंगे 1 करोड़

SIP निवेशकों पर इसका असर क्यों ज्यादा होता है?

एक एकमुश्त निवेशक केवल एक बार पैसा लगाता है, इसलिए ट्रैकिंग एरर का प्रभाव उसके निवेश पर केवल उसी समय पड़ता है. लेकिन SIP निवेशक हर महीने नए यूनिट्स खरीदता है. इसका मतलब है कि ट्रैकिंग एरर का असर बार-बार उस पर पड़ता है. समय के साथ, यह छोटा सा मासिक अंतर लगातार बढ़ता रहता है और अंततः यह एक महत्वपूर्ण नुकसान में बदल जाता है.

बार-बार होने वाले नुकसान: SIP में असर क्यों बढ़ता है

ट्रैकिंग एरर हमेशा स्थिर नहीं रहती कभी-कभी यह बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 0.1% से 0.2% तक. उदाहरण के लिए, लार्ज-कैप इंडेक्स फंड्स के लिए 1 साल की ट्रैकिंग एरर लगभग 0.20% या उससे कम देखी जाती है; वहीं स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड्स में यह थोड़ा अधिक हो सकती है (0.30%–0.40%).

एक एकमुश्त निवेशक के लिए यह अंतर केवल एक बार रिटर्न पर असर डालता है. लेकिन SIP में, यही अंतर तब तक बार-बार दोहराता है जब तक निवेश चलता रहता है. यही लगातार प्रभाव धीरे-धीरे लंबी अवधि के रिटर्न में कमी ले आता है.

साधारण शब्दों में कहें तो SIP में ट्रैकिंग एरर एक छोटा से कट के समान है, जो समय के साथ लंबी अवधि में एक बड़ी चोट में बदल जाता है.

Also Read: Top 5 Multi Asset Funds : 1, 3 और 5 साल में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? क्या अभी करना चाहिए निवेश

देर से महसूस होने वाला नुकसान

ज्यादातर SIP निवेशक ट्रैकिंग एरर को नोटिस भी नहीं करते. उनका मानना होता है कि इंडेक्स फंड हमेशा इंडेक्स की तरह ही प्रदर्शन करेगा. SIP कई सालों तक चलता रहता है और केवल तब जब कॉर्पस अंत में इंडेक्स की तुलना में काफी छोटा दिखाई देता है, उन्हें पता चलता है कि नुकसान कहां हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

एक सरल उदाहरण: छोटा अंतर कैसे बड़े नुकसान में बदलता है

मान लीजिए इंडेक्स ने 12% का रिटर्न दिया लेकिन एक फंड जिसमें उच्च ट्रैकिंग एरर है, वह सिर्फ 11.5% रिटर्न देता है. यानी हर साल 0.5% का अंतर बनता है जो लंबी अवधि में काफी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है.

एकमुश्त निवेशक के लिए यह अंतर केवल एक बार का नुकसान है.

लेकिन SIP निवेशक के लिए, हर किश्त इस अंतर से 10–15 वर्षों तक प्रभावित होती है.

परिणाम? लंबी अवधि में यह छोटा सा अंतर धीरे-धीरे बड़े नुकसान में बदल जाता है.

एकमुश्त निवेशकों के लिए

इंडेक्स फंड में एकमुश्त निवेश: ₹1 लाख

निवेश अवधि: 15 साल

वार्षिक रिटर्न दर: 12%

15 साल बाद कुल कॉर्पस: ₹5.47 लाख

ट्रैकिंग एरर के साथ: 0.5% (थोड़ा अधिक मान लिया गया ताकि कॉर्पस में अंतर स्पष्ट दिखे)

इसका मतलब है कि ट्रैकिंग एरर के कारण कॉर्पस थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका प्रभाव केवल एक बार महसूस होता है.

ट्रैकिंग एरर को एडजस्ट करने के बाद कुल कॉर्पस लगभग ₹5.12 लाख होगा, यानी 0.5% के ट्रैकिंग एरर के कारण इस एकमुश्त निवेशक को 15 वर्षों में करीब ₹35,000 का नुकसान हुआ.

Also Read: Low risk mutual funds : 10 साल में हाइएस्ट रिटर्न वाले 5 इक्विटी सेविंग्स फंड, 10%+ CAGR के साथ बने टॉप च्वॉइस

15 वर्षों में SIP निवेश पर ट्रैकिंग एरर का असर

मासिक SIP: ₹10,000

वार्षिक रिटर्न दर: 12%

15 साल बाद कुल कॉर्पस: ₹50.45 लाख

0.5% ट्रैकिंग एरर को समायोजित करने के बाद:

ट्रैकिंग एरर समायोजित कुल कॉर्पस: ₹48.1 लाख

इस उदाहरण में, नुकसान और बढ़ जाता है, जिससे 15 वर्षों में कुल कॉर्पस लगभग ₹2.44 लाख कम हो जाता है. यह आंकड़ा केवल एक अनुमान है असली कॉर्पस में और बदलाव हो सकते हैं क्योंकि ट्रैकिंग एरर समय के साथ बदलता रहता है. लेकिन इस उदाहरण का उद्देश्य साफ है: SIP निवेशक, एकमुश्त निवेशकों की तुलना में ट्रैकिंग एरर के प्रभाव से कहीं अधिक प्रभावित होते हैं.

इससे आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर कैसे लाभप्रदता को कम करता है और लंबी अवधि में आपके अंतिम कॉर्पस से लाखों रुपये काट सकता है.

ट्रैकिंग एरर खासकर लंबी अवधि के SIP में छुपा हुआ कम्पाउंडिंग किलर बन जाता है.

ट्रैकिंग एरर क्यों बढ़ती है?

ट्रैकिंग एरर अचानक नहीं बढ़ती, यह कुछ सामान्य कारणों से बढ़ती है. इंडेक्स फंड्स को हमेशा कुछ नकद (कैश) रखना होता है और उच्च एक्सपेंस रेश्यो (खर्च अनुपात) स्वाभाविक रूप से रिटर्न को कम कर देता है.

कभी-कभी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को उतनी जल्दी रीबैलेंस नहीं कर पाता जितना इंडेक्स करता है, या बोनस और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट गतिविधियों को समय पर मैच नहीं कर पाता. कुछ मामलों में फंड बहुत बड़ा हो जाता है या बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे इंडेक्स की बिल्कुल नकल करना मुश्किल हो जाता है. जब ये छोटे-छोटे अंतर जमा हो जाते हैं तो फंड इंडेक्स को पूरी तरह से मिरर करना बंद कर देता है और ट्रैकिंग एरर बढ़ने लगती है.

Also Read: Rupees vs Dollar Prabhav : रुपये की गिरावट ने बढ़ाई टेंशन: स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स की जेब पर कितना बढ़ा बोझ?

सारांश: SIP निवेशकों के लिए ट्रैकिंग एरर का असर

SIP निवेशक हर महीने पैसा निवेश करते हैं इसलिए ट्रैकिंग एरर का हर निवेश पर मासिक असर होता है.

उनके लिए ट्रैकिंग एरर केवल एक तकनीकी शब्द नहीं है, यह हर महीने होने वाला छुपा हुआ नुकसान है.

अगर यह अधिक है, तो यह आपकी पूरी धन वृद्धि यात्रा को प्रभावित कर सकता है.

SIP निवेशकों को क्या करना चाहिए?

यदि आप SIP कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

1 साल और 3 साल के ट्रैकिंग एरर की जाँच जरूर करें. ऐसे फंड्स चुनें जिनकी ट्रैकिंग एरर कम हो (लगभग 0.5% या उससे कम). उन फंड्स से बचें जिनमें ट्रैकिंग एरर में अधिक उतार-चढ़ाव हो. AMC का इतिहास देखें कि उसने पहले इंडेक्स को कितने सही तरीके से ट्रैक किया है.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.