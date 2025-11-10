5-स्टार म्यूचुअल फंड रेटिंग्स पर आंख मूंदकर भरोसा? ये गलती महंगी पड़ सकती है!

कल्पना कीजिए कि आप अपने निवेश ऐप पर हैं, और अब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करने या अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में और फंड्स जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. और तभी आपके मन में सवाल उठता है- मेरे लिए सबसे अच्छा फंड कौन-सा है? आप गूगल खोलते हैं और एक सरल-सा सर्च करते हैं – “Best Mutual Fund” यानी सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड. यह ऐसा सर्च टर्म है जिसे हर महीने लाखों लोग खोजते हैं.

आप अंततः किसी प्रसिद्ध फंड हाउस की वेबसाइट पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं एक चमकता हुआ 5-स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड. इसे अगला स्टार या “विजेता” कहा जाता है. अचानक आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और स्मार्ट होने का एहसास होने लगता है. आप सोचते हैं, “बस यही सही है,” और तुरंत अपनी मेहनत की कमाई इसमें निवेश कर देते हैं, इस उम्मीद में कि अब रिटर्न्स की बारिश शुरू हो जाएगी.

Advertisment

यही काम बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशक करते हैं. वे आँख मूँदकर सिर्फ़ स्टार रेटिंग्स पर भरोसा करते हैं. लेकिन क्या यह वाकई में सबसे सही तरीका है अपने लिए बेस्ट फंड खोजने का?

क्या स्टार सच में मार्गदर्शन करते हैं?

आइए आसान शब्दों में समझते हैं स्टार रेटिंग क्या होती है?

सरल शब्दों में, ये फंड्स के रिपोर्ट कार्ड जैसे होते हैं. रिसर्च हाउसेज़ किसी फंड के पिछले 3, 5 या 10 सालों के रिटर्न और रिस्क को देखकर यह रेटिंग देते हैं. ज़्यादा स्टार का मतलब है कि फंड ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया. इसका मतलब यह भी लिया जा सकता है कि फंड ने अपने पिछले वादों के मुताबिक प्रदर्शन किया. लेकिन रुकिए, क्या हमने हमेशा यह नहीं सुना है कि “Past performance is not indicative of future results” यानी “भूतकाल का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता."

फिर भी, निवेशक हर उस चीज़ से प्यार करते हैं जो निर्णय लेना आसान बना दे- चाहे वो SMS टिप्स हों, टेलीग्राम चैट्स हों या फिर स्टार रेटिंग्स. वे मानते हैं- 5 स्टार मतलब “खरीद लो”, 1 स्टार मतलब “बचो”.

लेकिन यहाँ असली बात यह है कि रेटिंग्स पीछे देखती हैं, आगे नहीं.

आप स्टार्स पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई निवेश कर देते हैं. और कभी-कभी इसका नतीजा खराब अनुभव के रूप में सामने आता है.

Also Read: EPF के साथ क्यों करें VPF में निवेश? क्या हैं इसके बड़े फायदे और नियम

जब 5-स्टार फंड्स भी फेल हो जाते हैं

यह कोई डराने वाली बात नहीं, डेटा इसका सबूत देता है. Economic Times के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 97% इक्विटी फंड्स ने निगेटिव रिटर्न दिए. यहाँ तक कि पहले “विनर” कहलाने वाले 5-स्टार फंड्स भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. अब कोई कह सकता है कि रेटिंग्स तो लंबी अवधि के प्रदर्शन पर आधारित होती हैं, और छोटे समय की गिरावट से उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता. सही बात है. पर असली सवाल यह है, अगर रेटिंग्स सिर्फ़ पुराने प्रदर्शन को दिखाती हैं तो क्या वे हमें सच में सही दिशा दिखा रही होती हैं या सिर्फ़ रियर-व्यू मिरर का काम करती हैं?

अब आगे कुछ कहने से पहले यह स्पष्ट कर दें कि हम यह नहीं कह रहे कि सभी स्टार रेटिंग्स गलत हैं. यह कुछ मानकों पर फंड का आकलन करने का एक अच्छा साधन है. समस्या तब शुरू होती है जब इसे फंड चुनने का एकमात्र मार्गदर्शन मान लिया जाता है.

SPIVA रिपोर्ट: हकीकत की तस्वीर

SPIVA की 2025 मिड-ईयर रिपोर्ट ने सच्चाई को साफ़-साफ़ दिखाया है: 2025 की पहली छमाही में 76.9% टैक्स-सेवर (ELSS) फंड्स अपने बेंचमार्क से पीछे रह गए.

रिपोर्ट में कहा गया, “S&P India BMI ने H1 2025 में 5.2% का रिटर्न दिया, जबकि 76.9% भारतीय ELSS फंड्स इस इंडेक्स से अंडरपरफॉर्म कर गए. अंडरपरफॉर्मेंस 1, 3, 5 और 10 साल की अवधि में क्रमशः 35.9%, 52.6%, 68.3% और 86.8% रही.”

तो, आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छे फंड्स कभी-कभी इस स्टार रेटिंग सिस्टम में शामिल भी नहीं होते.

Also Read: Bihar Elections 2025 LIVE : गृहमंत्री पर तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप, कहा - बिहार में हार के डर से फोन पर दे रहे धमकी

जागरूकता की कमी? नहीं, समस्या कुछ और है

AMFI (Association of Mutual Funds in India) जो भारत में म्यूचुअल फंड्स की शीर्ष संस्था है- निवेशकों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल बहुत पैसा खर्च करती है. भारत के कुल AUM (Assets Under Management) का 0.01% हिस्सा विज्ञापन और निवेश शिक्षा पर खर्च होता है. सितंबर 2025 के अंत में भारत का कुल AUM ₹75.61 लाख करोड़ था. इसका मतलब है कि AMFI लगभग ₹750 करोड़ जागरूकता और शिक्षा पर खर्च करती है.

और यह उस पैसे से हट के है जो फंड हाउसेज इसी काम के लिए खर्च करते हैं. SEBI के नियमों के अनुसार, फंड हाउसेज को अपने कुल AUM का 0.02% निवेशक जागरूकता पर खर्च करना होता है. और इसका आधा हिस्सा वे AMFI को देते हैं, यही वजह है कि AMFI का हिस्सा 0.01% होता है.

दिलचस्प बात यह है कि और AMFI की आधिकारिक निवेशक शिक्षा सामग्री, जैसे “Investor Awareness presentation” और “Mutual Funds Sahi Hai” अभियान, फंड चुनते समय स्टार रेटिंग्स को पैरामीटर मानने का कोई सुझाव नहीं देती हैं.

द अवेयरनेस पैराडॉक्स – पैसा खर्च हुआ, संदेश नहीं पहुँचा

इतना पैसा खर्च होने के बावजूद, निवेशक अब भी सिर्फ़ स्टार रेटिंग्स पर भरोसा करते हैं.

उदाहरण के लिए —एक बड़ा लार्ज कैप फंड कोविड से पहले शानदार प्रदर्शन कर रहा था और तब उसे 5 स्टार मिले थे. लेकिन आज उसके 5 साल के रिटर्न 15.83% हैं, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 19.56% है. यानी इस फण्ड ने बेंचमार्क से लगभग 4% कम रिटर्न दिया. अब उसे 3-स्टार पर डाउनग्रेड किया गया है. इस फंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस (प्रबंधन और पारदर्शिता) की समस्याएं भी थीं, जिसका अंदाज़ा रेटिंग नहीं लगा सकती थी.

तो, रेटिंग्स जो रियर व्यू मिरर की तरह पीछे की तस्वीर दिखती है, असल में ठीक वैसे ही काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए. असल सवाल यह है कि निवेशक कैसे तय करे कि कौन-सा फंड खरीदना है और कौन-सा फंड छोड़ना है. सिर्फ रेटिंग्स इसमें मदद नहीं कर सकतीं.

एक और उदाहरण लें – एक स्मॉल कैप फंड, जो किसी अन्य AMC का था, पिछले 3 साल में 5 स्टार से गिरकर 4 स्टार हो गया. इसका रिटर्न 18.2% रहा, जबकि Nifty Smallcap 250 ने 22.5% रिटर्न दिया, यानी करीब 4.3% का अंतर रहा. शुरू में यह खराब प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि फंड मैनेजर ने अनिश्चितता को देखते हुए कम जोखिम लेने का फैसला किया हो. यह फंड के लिए नुकसानदेह साबित हुआ क्योंकि मार्केट ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. तो, रेटिंग्स अपने नजरिए से सही हैं, लेकिन निवेशक फंड मैनेजर के निर्णय के पक्ष में जाने का मन भी बना सकते हैं.

Also Read: Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE: अपराध-भ्रष्टाचार की पहचान थी RJD की सरकार, जनता नहीं भूली वो दिन, बोले कृषि मंत्री

केस स्टडी: वो 4-स्टार फंड जो जीता

अब आते हैं एक दिलचस्प मोड़ पर. जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ़ स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं कुछ “कम रेटेड” फंड्स चुपचाप टॉप पर पहुँच जाते हैं. जी हाँ, कम रेटिंग वाला फंड भी 5-स्टार फंड्स को पीछे छोड़ सकता है. उदाहरण के लिए, Quant Small Cap Fund, जो अक्सर 4-स्टार रेटिंग रखता है, पूरे स्मॉल-कैप कैटेगरी में नंबर 1 परफॉर्मर रहा है. इसने पिछले 5 साल में लगभग 35% वार्षिक औसत रिटर्न दिया.

इसी अवधि में, Nifty Smallcap 250 इंडेक्स ने 30% रिटर्न दिया, जबकि सभी स्मॉल-कैप फंड्स का औसत 5 साल का रिटर्न सिर्फ लगभग 29% था.

आपने देखा, फंड को सफल या असफल बनाने वाला पुराना डेटा नहीं, बल्कि अनुकूलन क्षमता (adaptation) है.

देखिए, हम यह नहीं कह रहे कि स्टार रेटिंग्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें. ये अब तक फंड के प्रदर्शन को जानने का एक अच्छा साधन हैं. लेकिन इन्हें फंड चुनने का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए.

तो क्या करें? – समझदारी से निवेश के 3 स्तंभ

AMFI के निवेशक मार्गदर्शन के अनुसार, फंड चुनते समय इन3 बातों पर ज़रूर ध्यान दें:

1- Financial Goals – आप निवेश क्यों कर रहे हैं?

2- Risk Appetite – आप कितना रिस्क झेल सकते हैं?

3- Investment Horizon – आप कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं?

निवेशक को हमेशा फंड मैनेजर के अतीत के अनुभव, क्षमता और योग्यताएँ भी देखनी चाहिए.

और अपने सारे पैसे एक ही फंड में न लगाएँ. एक्टिव और पैसिव फंड्स का मिश्रण रखें. संदर्भ के लिए, SPIVA (S&P Indices Versus Active) के अनुसार, लंबी अवधि में 80-90% एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स से पीछे रह जाते हैं. 10 साल के रोलिंग रिटर्न देखें, फंड मैनेजर का कार्यकाल (कम से कम 5 साल) देखें, और सुनिश्चित करें कि ये आपके निवेश लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों.

Also Read: NFO : फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी फैक्टर फंड आज से निवेश का मौका, क्वालिटी, ग्रोथ और मोमेंटम देखकर चुने जाएंगे स्टॉक

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

सुहेल खान एक दशक से अधिक समय से बाजारों के पैशनेट फॉलोवर रहे हैं। इस दौरान, वे मुंबई स्थित एक अग्रणी इक्विटी रिसर्च संगठन के सेल्स और मार्केटिंग प्रमुख के रूप में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में, वे अपना अधिकतर समय भारत के सुपर निवेशकों के निवेश और रणनीतियों का विश्लेषण करने में व्यतीत कर रहे हैं।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.