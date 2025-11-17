आपके इनकम टैक्स सवाल: दादा से उपहार में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स लगेगा कि नहीं? जानिए एक्सपर्ट कि राय

मेरे पिता अपने पोते (21 साल के) को संपत्ति उपहार में देना चाहते हैं. क्या उन्हें इस पर कोई टैक्स देना पड़ेगा? क्या यह उनके AIS में दिखेगा? — बृजेश पंत

संपत्ति उपहार में देने पर, यदि यह उपहार सीधे पूर्वज (lineal ascendants) से वंशज (lineal descendants) को दिया जाता है तो यह पूरी तरह से कर-मुक्त होता है. आपके पिता अपने पोते को संपत्ति उपहार में दे सकते हैं, और इसके लिए कोई आयकर (Income Tax) लागू नहीं होगा.

हालांकि, संपत्ति उपहार देने के लिए एक पंजीकृत गिफ्ट डीड (registered gift deed) बनाना आवश्यक है और इस तरह के उच्च मूल्य वाले लेन-देन प्राप्तकर्ता के वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement – AIS) में दिखाई दे सकते हैं.

मुझे आठ साल बाद अपने फ्लैट का पोस्सेशन मिल गया है. मैं लोन पर टैक्स बेनिफिट्स का दावा नहीं कर पाया. क्या मैं अब पूरा लाभ ले सकता हूँ और कितने सालों के लिए? — आनंद शर्मा

धारा 24(b) के तहत, आप अपने होम लोन पर दिया गया ब्याज उसी साल से टैक्स कटौती के लिए ले सकते हैं जब आपको फ्लैट का कब्ज़ा मिला. निर्माण से पहले के ब्याज (pre-construction interest) भी दावा किया जा सकता है, लेकिन इसे कब्ज़ा मिलने वाले साल से शुरू होकर पाँच वर्षों में बराबर हिस्सों में बांटना होगा. चूंकि आपको लोन लेने के पांच साल से अधिक समय बाद कब्ज़ा मिला, इसलिए self-occupied property पर ब्याज की अधिकतम कटौती 2,00,000 रुपये के बजाय सालाना 30,000 रुपये होगी.ये कटौतियाँ केवल पुराने टैक्स रेज़िम में उपलब्ध हैं; यदि आपने धारा 115BAC के तहत नया टैक्स रेज़िम चुना है, तो आप इन लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे.

मैं 30 साल सेवा के बाद प्राइवेट सेक्टर कंपनी से रिटायर होने वाला हूँ. कंपनी से मुझे ग्रेच्युटी और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) मिलेगी. क्या मुझे इन दोनों से प्राप्त रकम पर टैक्स देना होगा? — मोहित सिंह

जब आप प्राइवेट कंपनी से 30 साल काम करने के बाद रिटायर होते हैं, तो आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स का नियम धारा 10 के तहत आता है. अगर आपकी ग्रेच्युटी Payment of Gratuity Act, 1972 के अंतर्गत आती है, तो इसमें से टैक्स सिर्फ उतनी राशि पर लगेगा जो सीमा से ज्यादा हो. अगर आपकी ग्रेच्युटी Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत आती है, तो इसका टैक्स-मुक्त हिस्सा ऐसे तय होता है: सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपको असल में कितनी ग्रेच्युटी मिली, फिर इसकी तुलना 20 लाख रुपये से की जाती है, और साथ ही आपकी आखिरी सैलरी का हिसाब भी लगाया जाता है जहां हर पूरे साल की सेवा को गिना जाता है और छह महीने से ज्यादा को पूरे साल के बराबर माना जाता है. अंत में इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी, वही टैक्स-मुक्त रहेगी. मतलब, ग्रेच्युटी का ज्यादातर पैसा आपको टैक्स चुकाए बिना मिलेगा.

अगर आपकी ग्रेच्युटीGratuity Act के तहत नहीं आती, तो टैक्स-मुक्त हिस्सा ऐसे तय होता है: सबसे पहले देखा जाता है कि आपको असल में कितनी ग्रेच्युटी मिली, फिर इसे 20 लाख रुपये से और आपकी आखिरी 10 महीने की औसत सैलरी के आधे हिस्से से भी तुलना की जाती है- यहां औसत सैलरी में बेसिक, डियरनेस अलाउंस और कोई फिक्स कमीशन शामिल होता है. हर पूरे साल की सेवा का हिसाब लगाया जाता है. तीनों में से जो सबसे कम रकम होगी, वही टैक्स-मुक्त रहेगी. यानी, फिर भी आपकी ग्रेच्युटी का ज्यादातर हिस्सा बिना टैक्स चुकाए मिलेगा.

