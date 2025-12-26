scorecardresearch
निवेश-बचत

Free treatment up to Rs 10 lakh: जनवरी 2026 से हर पंजाबी परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक फ्री इलाज, इन डाक्यूमेंट से बनेगा सेहत कार्ड

Mukh Mantri Sehat Yojna : मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत गंभीर बीमारियों, सर्जरी, ICU और क्रिटिकल केयर, जीवन रक्षक उपचार, जांच, दवाइयों के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद के इलाज का पूरा हेल्थ केयर कवरेज दिया जाएगा.

Written byFE Hindi Desk

Mukh Mantri Sehat Yojna : मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत गंभीर बीमारियों, सर्जरी, ICU और क्रिटिकल केयर, जीवन रक्षक उपचार, जांच, दवाइयों के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद के इलाज का पूरा हेल्थ केयर कवरेज दिया जाएगा.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Punjab CM Sehat Scheme Free Cashlesh Treatment

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ हर पंजाब निवासी को मिलेगा - चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर हो या कोई आम नागरिक. इसमें आय की कोई सीमा नहीं होगी. (Image : X/@BhagwantMann)

Punjab to roll out free medical treatment upto Rs 10 lakh : पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जनवरी 2026 से हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Punjab CM Bhagwant Singh Mann) ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दे दी. इस योजना के लागू होने के बाद पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां हर परिवार को बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज का लाभ मिलेगा.

हर पंजाबी परिवार का होगा 10 लाख रुपये तक फ्री इलाज

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पहले एक परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपये तक का इलाज मिलता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. उन्होंने साफ किया कि इस योजना का लाभ हर पंजाब निवासी को मिलेगा, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर हो या कोई आम नागरिक. इसमें आय की कोई सीमा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अब पंजाब का कोई भी नागरिक पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित नहीं रहेगा और वह किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेगा.

Advertisment

Also read : बिना गारंटी और बिना ब्याज मिल रहा 5 लाख रुपये तक लोन, युवाओं के पास अपना कारोबार शुरू करने का मौका

किन इलाजों को मिलेगा कवर?

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत गंभीर बीमारियां, सर्जरी, ICU और क्रिटिकल केयर, जीवन रक्षक उपचार, जांच, दवाइयां, अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद के इलाज का हेल्थ केयर कवरेज होगा. इन सभी खर्चों को तय पैकेज के तहत कवर किया जाएगा.

इलाज पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी और इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों में कराया जा सकेगा.

कैशलेस और पेपरलेस होगा पूरा इलाज

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा. इलाज कैशलेस और पेपरलेस होगा, जिससे मरीजों को अस्पतालों में किसी तरह की आर्थिक या कागजी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत निवारण और लाभार्थी सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह योजना राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विस (universal health care) की नींव मजबूत करेगी. इसका मकसद हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक आसान और सुरक्षित पहुंच देना है.

सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरों और गांवों, दोनों जगह रहने वाले लोगों की जेब से होने वाला इलाज का खर्च काफी हद तक कम होगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगा.

Also read : Train Fare Hike : ट्रेन सफर आज से महंगा, यात्रियों को 500 किमी की यात्रा पर चुकाने होंगे 10 रुपये एक्ट्रा

पंजाब सरकार की फ्री हेल्थ कवरेज स्कीम से जुड़ी अहम बातें

  • पूरे पंजाब में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू होगी
  • संभवतः राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा
  • पंजाब के निवासी अपने आधार और वोटर कार्ड के जरिए सेहत कार्ड बनवा सकेंगे.
  • पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार है. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना सभी 23 जिलों में एक साथ लागू होगा. पार्टी ने अपने एक एक्स पोस्ट में योजना के लिए विभागीय तैयारियां पूरी होने का दावा किया है.
  • पोस्ट में किए गए दावों के मुताबिक लोगों को 10 लाख रुपये फ्री इलाज की सुविधा पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी और इम्पैनल्ड प्राइवेट हास्पिटल में मिलेगी.
  • AAP पंजाब का दावा है कि पंजाब में बिना प्रीमियम परिवार के सभी सदस्यों को फ्री इलाज का लाभ मिलेगा.
Aap Punjab Bhagwant Mann Health Care