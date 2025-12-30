NFO Alert : जनवरी 2026 में लॉन्च होंगी म्यूचुअल फंड की 5 इक्विटी स्कीम, हर एनएफओ में क्या है खास

Mutual Fund 5 schemes to launch under NFO : म्यूचुअल फंड मार्केट में नया साल शुरू होने के समय मोमेंटम मजबूत बना हुआ है. अगर आप निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह सही समय है. अलग अलग फंड हाउस इक्विटी कैटेगरी में 5 नए NFO (New Fund Offer) लॉन्च करने जा रहे हैं. कोटक म्यूचुअल फंड, ग्रो म्रूूचुअल फंड, एडेलवाइस म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड ये स्कीम लेकर आ रहे हैं.

Silver Rally Explained : चांदी में यह रैली क्यों है हर बार से अलग, 45 दिनों में 50% तेजी के बाद आगे कैसा है भविष्य?

Advertisment

ये NFO ऐसे थीम पर आधारित हैं जो आने वाले समय की ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेंड्स और लंबी अवधि में दौलत बनाने के अवसरों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं. चाहे आप पहला निवेश कर रहे हों या एक अनुभवी निवेशक हों, ये नई स्कीमें आपको कम NAV पर शुरुआत करने और मार्केट की अगली तेजी का लाभ उठाने का मौका दे सकती हैं. निवेश करने से पहले हर फंड (Mutual Fund) की थीम, रिस्क प्रोफाइल और रणनीति समझना जरूरी है, और हमने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी तैयार की है, ताकि आप समझदारी से फैसला ले सकें.

Groww Small Cap Fund

फंड हाउस : Groww म्यूचुअल फंड

इश्यू ओपेन डेट : 8 जनवरी, 2026

इश्यू क्लोजिंग डेट : 22 जनवरी, 2026

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : स्मॉल कैप

कम से कम निवेश : 500 रुपये

लॉक इन पीरियड: कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 1 साल के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Smallcap 250 TRI

Best and Worst IPOs of 2025 : इस साल 5 आईपीओ ने 77 से 135% दिया रिटर्न, लेकिन इन 5 में सबसे ज्यादा घाटा

Samco Mid Cap Fund

फंड हाउस : सैमको म्यूचुअल फंड

इश्यू ओपेन डेट : 21 जनवरी, 2026

इश्यू क्लोजिंग डेट : 4 फरवरी, 2026

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : मिड कैप

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड: कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 1 साल के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Midcap 150 TRI

Post Office : 5 साल की स्कीम पर 8.2% तक फटाफट लॉक करें ब्याज, 1 जनवरी से बदल सकते हैं रेट

Bank of India Banking & Financial Services Fund

फंड हाउस : बैंक आफ इंडिया म्यूचुअल फंड

इश्यू ओपेन डेट : 8 जनवरी, 2026

इश्यू क्लोजिंग डेट : 22 जनवरी, 2026

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : इक्विटी सेक्टोरल

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड: कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 60 दिन के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Financial Services TRI

Edelweiss Financial Services Fund

फंड हाउस : एडेलवाइस म्यूचुअल फंड

इश्यू ओपेन डेट : 27 जनवरी, 2026

इश्यू क्लोजिंग डेट : 10 फरवरी, 2026

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : इक्विटी सेक्टोरल

कम से कम निवेश : 100 रुपये

लॉक इन पीरियड: कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 90 दिन के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Financial Services TRI

SCSS : रिटायरमेंट के बाद हर साल कैसे कमा सकते हैं 2,40,000 रुपये, इस सरकारी स्कीम का उठाएं फायदा

Kotak Dividend Yield Fund

फंड हाउस : कोटक म्यूचुअल फंड

इश्यू ओपेन डेट : 5 जनवरी, 2026

इश्यू क्लोजिंग डेट : 19 जनवरी, 2026

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : इक्विटी थीमैटिक डिविडेंड यील्ड

कम से कम निवेश : 100 रुपये

लॉक इन पीरियड: कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 1 साल के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI