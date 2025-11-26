NPS Active Choice : मंथली 20,000 रुपये निवेश से कितनी मिल सकती है पेंशन और एक मुश्त फंड

NPS Calculator : 35 साल की उम्र में जब करियर अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है, तब भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर होना जरूरी है. इसी चरण में बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए मजबूत प्लानिंग की ओर ध्यान देते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ऐसा ही एक विकल्प है, जो लंबी अवधि में बड़े कॉर्पस के साथ स्थिर पेंशन भी प्रदान करता है. अगर आप अभी से अनुशासन के साथ निवेश शुरू कर दें, तो रिटायरमेंट के समय करोड़ों रुपये का फंड तैयार करना बिल्कुल संभव है.

इसी सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र में NPS के Active Choice विकल्प को चुनते हुए हर महीने 20,000 रुपये निवेश करता है, तो 60 साल की उम्र तक वह करीब 2.49 करोड़ रुपये का कॉर्पस बना सकता है. इसका 50% हिस्सा इस्तेमाल कर वह लगभग 83,000 रुपये की निश्चित पेंशन (Pension) पा सकता है और बाकी 1.24 करोड़ रुपये का एकमुश्त फंड अपने हाथ में ले सकता है. यह प्लानिंग न सिर्फ सुरक्षित भविष्य देती है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है.

NPS कैलकुलेटर : 20,000 मंथली निवेश पर पेंशन

एनपीएस ज्वॉइन करने की उम्र : 35 साल

स्कीम : एक्टिव च्वॉइस

हर महीने NPS में निवेश: 20,000 रुपये

25 साल की अवधि में कुल निवेश : 60,00,000 रुपए

निवेश पर अनुमानित रिटर्न : 10% सालाना

कुल कॉर्पस: 2,48,93,914 रुपये ( करीब 2.49 करोड़ रुपये)

अब करें पेंशन प्‍लानिंग

एन्‍युटी प्‍लान में निवेश : 50%

एन्युटी रेट अनुमानित : 8%

पेंशन वेल्‍थ: 1,24,46,957 रुपए (करीब 1.24 करोड़ रुपये)

लम्प सम विद्ड्रॉल अमाउंट : 1,24,46,957 रुपए (1.24 करोड़ रुपये)

मंथली पेंशन (Pension): 82,980 रुपये (करीब 83 हजार रुपये)

क्या है एनपीएस में एक्टिव च्वॉइस

एनपीएस (National Pension System) में एक्टिव च्वॉइस, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक निवेश विकल्प है. इसमें निवेशक खुद तय कर सकता है कि उसका पैसा किन-किन एसेट क्लास (निवेश कैटेगरीज) में लगाया जाए. निवेशक को पेंशन फंड मैनेजर, एसेट क्लास और हर स्कीम में कितना फीसदी रकम लगानी है, यह बताना होता है.

4 प्रकार की एसेट क्लास

Asset Class E – इक्विटी (Equity) और उससे जुड़े विकल्प

Asset Class C – कॉरपोरेट डेट (Corporate Debt) और उससे जुड़े विकल्प

Asset Class G – गवर्नमेंट बॉन्ड्स (Government Bonds) और उससे जुड़े विकल्प

Asset Class A – अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (Alternative Investment Funds), जैसे: CMBS, MBS, REITs, AIFs, InvITs.

एनपीएस एक्टिव च्वॉइस : निवेश के नियम

50 साल तक की उम्र : इक्विटी (एसेट क्लास E) में अधिकतम 75% तक निवेश की अनुमति है.

51 साल और उससे अधिक : इक्विटी निवेश धीरे-धीरे कम होगा, जो उम्र पर आधारित होगा.

60 साल और उससे अधिक उम्र वाले इक्विटी में अधिकतम 50 फीसदी निवेश कर सकते हैं.

गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उससे जुड़े विकल्पों में 20% तक निवेश की अनुमति है.

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एसेट क्लास A) में निवेश 5% से ज्यादा नहीं हो सकता.

कुल निवेश (E + C + G + A) हमेशा 100% होना चाहिए.

(source : nps calculator, nps website)