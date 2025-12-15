Parag Parikh Flexi Cap Fund : सबसे बड़े इक्विटी फंड का कैसा है पोर्टफोलियो, 1 लाख को बना चुका है 9.50 लाख

Parag Parikh Flexi Cap Fund Portfolio and Return : एसेट्स के हिसाब से सबसे बड़ा एक्टिव और फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड का कुल AUM 30 नवंबर 2025 तक बढ़कर 1,29,783 करोड़ रुपये हो गया. फंड को नवंबर महीने में मंथली बेसिस पर 3,982 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा निवेश मिला है. इसके चलते नवंबर में फंड का कुल AUM बढ़कर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अक्टूबर में 1.25 लाख करोड़ रुपये था.

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड (Parag Parikh Flexi Cap Fund), लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, जिससे डायवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है. किसी भी समय इस स्कीम का कम से कम 65 फीसदी निवेश इक्विटी में रहता है. इस स्कीम का उद्देश्य लंबी अवधि में कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है. इसके लिए फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है.

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड उन निवेशकों के लिए सही विकल्प हो सकता है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी में निवेश का रिस्क लेने को तैयार हैं और कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करने की तैयारी रखते हैं.

पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्‍टॉक

HDFC Bank : 8.03%

Power Grid Corporation : 5.91%

ICICI Bank : 4.85%

Bajaj Holdings & Investment : 4.71%

Coal India : 4.70%

ITC Limited : 4.51%

Kotak Mahindra Bank : 3.98%

Mahindra & Mahindra : 3.60%

Bharti Airtel : 3.43%

Maruti Suzuki : 3.37%

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

Banks : 20.14%

Debt and Money Market Instruments : 12.33%

Computer Software : 9.30%

Cash & Cash Equivalent : 8.67%

Automobiles : 6.97%

Power : 5.91%

IT : 5.28%

Finance : 4.80%

Consumable Fuels : 4.70%

Diversified FMCG : 4.51%

Pharmaceuticals & Biotechnology : 3.83%

Telecom - Services : 3.45%

फंड की डिटेल

एलॉटमेंट डेट : 24 मई, 2013

रेटिंग : 5 स्टार

कुल AUM : 1,29,783 करोड़ रुपये (30 नवंबर 2025)

डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेश्यो : 0.63% (30 नवंबर 2025)

रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेश्यो : 1.28% (30 नवंबर 2025)

Beta : 0.57

स्टैंडर्ड डेविएशन : 8.41%

शार्प रेश्यो : 1.66%

पोर्टफोलियो टर्नओवर (incl Equity Arbitrage) : 40.14%

पोर्टफोलियो टर्नओवर (excl Equity Arbitrage) : 12.67%

NAV : 94.7577 रुपये (12 दिसंबर 2025)

रिस्‍कोमीटर : वेरी हाई

मिनिमम लम्‍प सम : 1,000 रुपये

मिनिमम एसआईपी : 1,000 रुपये

फंड का पहले नाम: पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

फंड का लम्प सम प्रदर्शन

लॉन्च डेट : 24 मई, 2013

डायरेक्ट प्लान लॉन्च के बाद से रिटर्न : 19.69% सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

अब निवेश की वैल्यू : 9,50,020 रुपये

(सोर्स : फैक्ट शीट)

फंड का SIP प्रदर्शन (12 साल)

12 साल में एसआईपी का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 19.53%

मंथली एसआईपी अमाउंट : 10,000 रुपये

अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

12 साल में कुल निवेश : 15,40,000 रुपये

अब निवेश की कुल वैल्यू : 59,36,241 रुपये

(सोर्स : वैल्यू रिसर्च)