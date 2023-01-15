PM SVANidhi : पीएम स्वनिधि स्कीम मार्च 2030 तक के लिए बढ़ी, 50 लाख नए समेत 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा बेनिफिट

छोटे दुकानदारों और ठेले-रेहड़ी वालों के लिए काम की खबर है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले से देशभर के करीब 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं. सरकार के इस कदम से छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज मिलने का रास्ता और आसान होगा.

पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी. इसका मकसद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहारा देना और उनकी रोज़ी-रोटी को फिर से पटरी पर लाना था. इस योजना के तहत बिना गारंटी के छोटे कर्ज दिए जाते हैं, ताकि रेहड़ी-पटरी वाले अपना काम दोबारा शुरू कर सकें.

अब केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 दिसंबर 2024 के बाद भी ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को लंबे समय तक संस्थागत और किफायती कर्ज मिलता रहे.

पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें बिना गारंटी बैंक से कर्ज, डिजिटल पेमेंट की सुविधा और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का मौका मिलता है. इस योजना से ठेला-पटरी वालों को असंगठित काम से निकलकर आत्मनिर्भर छोटे कारोबार की ओर बढ़ने में मदद मिलती है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है. डिजिटल लेनदेन, वित्तीय समझ और लगातार सहयोग के जरिए यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों की आजीविका को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने का काम कर रही है.