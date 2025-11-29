Gram Priya : पोस्ट ऑफिस की ग्राम प्रिया स्कीम क्या है? घर की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करने और सुरक्षित भविष्य देने में ये कैसे है मददगार?

scorecardresearch
ग्राम प्रिया योजना में पूरे 10 साल तक बीमा सुरक्षा मिलती है और बीच-बीच में मिलने वाली किस्तें रोजमर्रा की जरूरतों में सहारा देती हैं. यानी घर की छोटी-बड़ी जरूरतें भी पूरी होती रहती हैं और भविष्य की सुरक्षा भी बनी रहती है. (Image: X)

Post Office Life Insurance, Rural Postal Life Insurance, Gram Priya Scheme : Insगांव का जीवन भले ही सरल हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बिल्कुल सरल नहीं होतीं. अनिश्चित मौसम, अस्थिर आय और परिवार के भविष्य की चिंता हर ग्रामीण परिवार का हिस्सा हैं. ऐसे माहौल में सबसे बड़ी जरूरत होती है एक भरोसेमंद सहारे की, जो कमाई, बचत और सुरक्षा, तीनों को साथ लेकर चले. इन्हीं जरूरतों को समझते हुए ग्रामीण डाक जीवन बीमा लेकर आया है ग्राम प्रिया, एक ऐसी योजना जो कम अवधि में भी सुरक्षा, सहारा और भरोसा देती है.

ग्राम प्रिया क्या है?

पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी रुरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की ग्राम प्रिया, 10 साल की मनी बैक योजना है जिसे ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है. यह उन लोगों के लिए बेहद उपयुक्त है जो लंबा इंतजार नहीं करना चाहते पर परिवार की सुरक्षा के साथ समझौता भी नहीं कर सकते.

Advertisment

इस योजना में पूरे 10 साल तक बीमा सुरक्षा मिलती है और बीच-बीच में मिलने वाली किस्तें रोजमर्रा की जरूरतों में सहारा देती हैं. यानी घर की छोटी-बड़ी जरूरतें भी पूरी होती रहती हैं और भविष्य की सुरक्षा भी बनी रहती है.

किस्तों में मिलने वाला लाभ: जरूरत पड़ने पर पैसा, अंत में सुरक्षा

ग्राम प्रिया योजना की सबसे खास बात इसका मनी बैक पैटर्न है.

  • 4 वर्ष पूरे होने पर 20 फीसदी
  • 7 वर्ष पूरे होने पर 20 फीसदी
  • 10 वर्ष पूरे होने पर 60 फीसदी और जमा बोनस

इस तरह यह योजना हर मोड़ पर आर्थिक सहारा देती है और इंतज़ार भी नहीं करवाती.

पात्रता और कवरेज: किसानों से लेकर युवाओं तक सभी के लिए उपयुक्त

  • प्रवेश आयु 20 से 45 साल
  • न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये
  • अधिकतम बीमा राशि 10 लाख रुपये

यह योजना छोटे किसानों, मजदूरों, स्वरोजगारियों और हर ग्रामीण परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

प्राकृतिक आपदा में भी नहीं छोड़ती साथ

गांव अक्सर बाढ़, सूखा, चक्रवात या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं. ऐसे समय में वित्तीय बोझ बढ़ता है लेकिन ग्राम प्रिया में विशेष राहत दी गई है. एक वर्ष तक बकाया प्रीमियम पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता. यह सुविधा इसे ग्रामीण परिवारों के लिए सचमुच उपयोगी बनाती है.

बोनस जो हर साल आपकी पॉलिसी को मजबूत बनाता है

अंतिम घोषित बोनस 45 रुपये प्रति 1000 रुपये सम एश्योर्ड (प्रति वर्ष) है. यह बोनस पॉलिसी की कुल राशि को और बेहतर बना देता है.

ग्राम प्रिया क्यों चुनें

ग्राम प्रिया सिर्फ पैसे लौटाने की योजना नहीं है. यह एक भरोसा है जो हर साल यह एहसास दिलाता है कि आपने अपने परिवार के भविष्य के लिए सही कदम उठाया है.
कम अवधि में वापसी होती है.
पूरी अवधि में जीवन सुरक्षा मिलती है.
कठिन समय में साथ देने वाली आर्थिक ढाल भी मिलती है.

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर जाएँ या आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/insurance-services/rpli पर देखें; ग्राम प्रिया आज की जरूरत और कल की सुरक्षा, दोनों का भरोसेमंद समाधान है.

