HPCL-IDFC FIRST Bank Credit Card: पेट्रोल और डीजल की खरीद पर पैसे बचाना चाहते हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) आपको प्रति हजार रुपये की फ्यूल खरीद पर 65 रुपये बचाने का मौका दे रहा है. IDFC First Bank ने HPCL और RuPay नेटवर्क के साथ साझेदारी करके एक को-ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर HP Pay ऐप के जरिए पेट्रोल और डीजल खरीदकर 6.5 फीसदी तक की बचत कर सकते हैं. 6.5 फीसदी की बचत में HPCL द्वारा 1.5% कैशबैक, सरचार्ज वेवर (surcharge waiver), वैल्यू बैक (value back) भी शामिल है.

ग्राहकों के लिए दो तरह के क्रेडिट कार्ड हैं उपलब्ध

HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर HP Pay ऐप के माध्यम से देश भर के 20,000 से अधिक HPCL रिटेल आउटलेट्स से पेट्रोल-डीजल खरीदकर बेनिफिट का फायदा उठा पाने में सक्षम होंगे. यह क्रेडिट कार्ड RuPay नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड पेट्रोल-डीजल फ्यूल, यूटिलिटी, लाइफ स्टाइल और अट्रैक्टिव मर्चेंट ऑफर्स समेत यूजर के मोबिलिटी संबंधी रेंज को कवर करने में सक्षम होगा. HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड के दो वैरिएंट- FIRST Power और FIRST Power+ में उपलब्ध कराया जाएगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी वेबसाइट, ऐप, चुनिंदा शाखाओं और HPCLपंप्स या लोकेसन के हिसाब से दोनों क्रेडिट कार्ड जारी करेगा.

HPCL-IDFC FIRST Bank Credit Card: फीचर और बेनिफिट

नहीं देना होगा ज्वाइनिंग फीस: HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड के FIRST Power वैरिएंट के लिए ज्वाइनिंग फीस 199 रुपये है. इस क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट पावर+ वैरिएंट के लिए यूजर को 499 रुपये ज्वाइनिंग फीस देना होगा. शुरूआती ऑफर के तहत HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड के दोनों वैरिएंट्स को बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के ग्राहकों के लिए पेश किया जा रहा है. फ्यूल एफीशिएंट क्रेडिट कार्ड के दोनों वैरिएंट पर एनुअल चार्ज फर्स्ट पावर यूजर के लिए 199 रुपये और फर्स्ट पावर+यूजर के लिए 499 रुपये तय है, जो कार्ड यूजर सालाना तयशुदा खर्च की सीमा को पूरा कर लेना उसे यह एनुअल चार्ज नहीं देना होगा.

इस क्रेडिट कार्ड पर सालाना 9% से कम ब्याज दर है.

कैश की तरह इस कार्ड पर कभी न खत्म होने वाला रिवॉर्ड प्वॉइंट्स मिलता हैं. जिसे ऑनलाइन कहीं भी रिडीम किया जा सकता है.

कार्ड पर यूजर को वैल्यू बैक का लाभ भी मिलता है.

HPCL-IDFC FIRST बैंक क्रेडिट कार्ड के FIRST Power वैरिएंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को फ्यूल और एलपीजी की खरीद पर रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में 2.5% तक वैल्यू बैक, FasTag टॉप-अप, ग्रोसरी और यूटिलिटी खर्च और अन्य एलिजिबल खर्चों पर 2X रिवॉर्ड मिलते हैं.

FIRST Power+ वैरिएंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को फ्यूल और एलपीजी की खरीद पर रिवार्ड पॉइंट्स के रूप में 4.0% तक वैल्यू बैक मिलता है. FasTag टॉप-अप, ग्रासेरी और यूटिलिटी खर्च पर 5.0% तक वैल्यू बैक, इसके अलावा दूसरे एलिजिबल खर्चों पर 3X रिवॉर्ड का लाभ मिलता है.

HP Pay ऐप के जरिए फ्यूल खर्च पर 6.5% तक की बचत करने का लाभ मिलता है. इसमें सरचार्ज छूट, वैल्यू बैक और एचपीसीएल द्वारा 1.5% की कैशबैक शामिल है.

क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट पावर+ वैरिएंट पर एयरपोर्ट लाउंज के लिए एक्सेस और मूवी डिस्काउंट का लाभ ले सकेंगे.

सभी ग्राहकों को 1,399 रुपये की कांम्लीमेंटरी रोड साइड असिस्टेंस (complimentary Road Side Assistance) मिलती है. साथ ही क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए इंश्योरेंस कवरेज का भा प्रावधान है.

नए कार्ड के लॉन्च पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीओओ माधिवानन बालकृष्णन (Madhivanan Balakrishnan, COO, IDFC FIRST Bank) ने कहा कि को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराने और उनके प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह कार्ड एचपीसीएल की विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करता है, और बैंक के लिए ग्राहक सबसे पहले हैं इसके बारे में बताता है. उन्होंने कहा कि IDFC FIRST बैंक को भरोसा है कि को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय और मूल्यवान संपत्ति बन जाएगा. HPCL के रिटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप महेश्वरी ने कहा है कि हमें भरोसा है कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा उनकी मोबिलिटी जरूरतों पर खर्च करने और उनके वित्त प्रबंधन के तरीके में अहम बदलाव लाएगा. बैंक अपने ग्राहकों की तरक्की में देखने में औैर इंतजार नहीं कर सकता है.

(The above content is for information purposes only, based on a press release by IDFC FIRST Bank, RuPay and HPCL. Please check the terms and conditions of the credit card before applying)